Gli assegni diretti da 1.400 dollari alle persone sono la parte più costosa e forse più popolare del pacchetto di aiuti per il coronavirus da 1,9 trilioni d’un dollari che è sotto esame al Congresso in questo momento. La Camera voterà su una versione finale del pacchetto approvato dal Senato il 6 marzo prima di passare alla scrivania del Presidente Joe Biden per la sua firma. I moderati democratici del Senato, che avevano espresso preoccupazioni su quante persone avrebbero ricevuto pagamenti diretti nella proposta originale approvata dalla Camera, sono riusciti a renderli più mirati alle famiglie a basso reddito, il che significa che circa 17 milioni di persone in meno riceveranno un assegno.

Il pacchetto sul coronavirus contiene molte disposizioni che aiuteranno gli americani in difficoltà ed è facile capire perché i controlli sono così popolari.

Ma come economisti della Monmouth University, Robert H. Scott III e Kenneth Mitchell credono anche che questi pagamenti diretti abbiano poco senso dal punto di vista economico, anche con una soglia di reddito inferiore. E questo è vero sia che tu pensi che lo scopo dei pagamenti sia sollievo o stimolo.

Se li si considerano come un sollievo, lo scopo di una misura concepita principalmente come sollievo durante una crisi economica è aiutare le persone più colpite. L’ultimo rapporto sul lavoro mostra che circa 10 milioni di persone sono disoccupate, di cui 4,1 milioni senza lavoro da almeno 27 settimane. Questo per non parlare degli altri milioni di persone che hanno abbandonato del tutto la forza lavoro a causa della pandemia. Queste persone – per lo più lavoratori nell’industria dell’ospitalità e del tempo libero, a basso reddito e persone di colore – hanno un disperato bisogno di aiuto e sostegno, senza i quali l’indigenza e i senzatetto sono reali possibilità.

Ma – affermano i due economisti – per la stragrande maggioranza degli americani, è come se la pandemia non fosse mai avvenuta, finanziariamente parlando. Si tratta per lo più di impiegati e altri professionisti che hanno dovuto lavorare da casa per tutta o parte della pandemia, ma non hanno visto alcun cambiamento nel loro reddito.

Il dolore maggiore è stato, confermano i due economisti, tra le famiglie a basso reddito, il 31% delle quali ha dichiarato di stare peggio di un anno fa, ma anche tra questo gruppo più di due terzi ha affermato che la loro situazione era la stessa o migliore.

La misura della Camera sarebbe stata gradualmente eliminata con un reddito di 100.000 dollari per i single e di 200.000 dollari per le coppie. La versione del Senato esce gradualmente da 80.000 e 160.000 dollari, che andrebbero comunque a beneficio di circa 280 milioni di persone, compresi i bambini, secondo l’Institute on Taxation and Economic Policy.

Questo è un cambiamento piuttosto marginale e significa comunque che i pagamenti andranno a molte persone che non ne hanno davvero bisogno.

Se considerati stimoli, anche se molte persone che non hanno un disperato bisogno ricevono un pagamento, si chiedono i due economisti, almeno lo spenderanno e aiuteranno l’economia a riprendersi dallo shock COVID-19?

Ci sono due problemi su questo. Il primo è che non è chiaro se l’economia abbia bisogno di molti stimoli in questo momento. Mentre il rapporto sull’occupazione ha mostrato che milioni di persone sono rimaste disoccupate, i numeri di febbraio sono stati molto migliori del previsto, aggiungendo segni che l’economia degli Stati Uniti è in condizioni abbastanza buone. E crescono anche le preoccupazioni sull’inflazione, visto il forte rialzo di alcuni tassi di interesse di mercato, che un eccessivo stimolo potrebbe accelerare.

L’altro problema è che i passati aiuti sul coronavirus non sono stati così stimolanti. Il governo ha iniziato a tagliare gli assegni da 1.200 dollari di “impatto economico” per la maggior parte degli americani a marzo e ha inviato un altro giro di assegni circa la metà di quella dimensione a dicembre.

La ricerca condotta sul primo giro di assegni ha rilevato che la stragrande maggioranza degli americani risparmiava la maggior parte del denaro o lo utilizzava per estinguere i debiti. Circa il 40% del denaro è stato destinato ad acquisti a sostegno di settori come il cibo, la bellezza e altri prodotti di consumo non durevoli che avevano già registrato picchi di spesa prima dell’uscita degli assegni.

In altre parole, gli non sono stati molto stimolanti. Inoltre, un terzo dei probabili destinatari del prossimo giro di assegni ha dichiarato che avrebbe risparmiato i soldi.

Secondo Scott III e Mitchell, come minimo, le indennità dovrebbero essere mirate, ad esempio alle persone che hanno perso il lavoro o lavorano meno ore a causa di una malattia. Un modo migliore per usare il denaro sarebbe aumentare gli assegni di disoccupazione supplementari dei legislatori da 300 dollari concordati a 600, poiché la prima misura di soccorso per il coronavirus includeva lo scorso marzo.

Oppure assumere l’approccio del Regno Unito e fornire una sostituzione del reddito mirata ma generosa per i lavoratori affetti da COVID-19. Un’altra misura molto utile e mirata sarebbe aiutare le persone a pagare i mutui e l’affitto, altrimenti una massiccia crisi abitativa si profila all’orizzonte post-pandemico.

Scott III e Mitchell ritengono che il disegno di legge COVID-19 del Presidente Biden abbia molto ragione, come aiuti significativi ai governi statali e locali, maggiori benefici in buoni alimentari e supporto aggiuntivo per le piccole imprese. L’invio di assegni una tantum da 1.400 dollari a persone che non hanno avuto difficoltà economiche durante la pandemia non è tra questi.

