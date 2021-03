Finalmente l’USDA, il Dipartimento USA dell’Agricoltura, varca il Rubicone e passa alle vie di fatto, siglando i nuovi regolamenti che segneranno il corso ufficiale del management in ambito giuridico nel settore canapa e soprattutto cannabis. L’USDA ha pubblicato le tanto attese normative finali a gennaio, indicando una guida chiara per le parti interessate, ma anche sollevando preoccupazioni su alcune politiche, inclusi i requisiti per i test delle piante di canapa. Il procuratore generale della California Xavier Becerra ha affermato in una recente dichiarazione in tribunale che la stragrande maggioranza delle società di cannabis della California non ha diritto a un giusto processo perché operano ancora con licenze provvisorie. Un giudice della Corte Superiore della California il mese scorso ha ridotto circa 26.000 accuse di crimini legati alla cannabis e ha respinto altre 1.000 accuse di reato minori, riporta il San Diego Union-Tribune. Più di 130 operatori del settore canapa hanno presentato 750 campioni nel primo anno del progetto di ricerca Midwest Hemp Database (MHD), uno sforzo regionale tra un gruppo di università che si concentra sui cannabinoidi. L’iniziativa, avviata dall’Università dell’Illinois, ha interrogato le parti interessate in diversi stati su una vasta gamma di pratiche agricole e ha profilato i cannabinoidi nei campioni di campo raccolti dal raccolto del 2020.

Stati Uniti

Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti approva i regolamenti sulla canapa, che entreranno in vigore il 22 marzo

Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha approvato i regolamenti per l’industria della canapa, che entreranno in vigore alla fine di questo mese.

Il segretario all’Agricoltura Tom Vilsack ha approvato i regolamenti dopo una recente revisione del lavoro svolto sul programma per la canapa sotto la precedente amministrazione statunitense.

“La regola è stata ora autorizzata dal segretario Vilsack per andare avanti, come pubblicato nel registro federale“, ha scritto lunedì Bill Richmond del programma di produzione di canapa domestica dell’USDA in un’e-mail alle parti interessate della canapa.

A lungo attesa

L’USDA ha pubblicato le tanto attese normative finali a gennaio, indicando una guida chiara per le parti interessate, ma anche sollevando preoccupazioni su alcune politiche, inclusi i requisiti per i test delle piante di canapa. Le parti interessate hanno affermato che l’applicazione ritardata di alcune disposizioni in materia di campionamento e analisi consentirebbe ai produttori un periodo di tempo per adeguarsi alle nuove regole.

E molti si sono opposti a un ruolo della US Drug Enforcement Administration (DEA) nel programma sulla canapa, notando l’espressa rimozione della canapa da parte della legge sulle sostanze controllate dagli Stati Uniti. L’agenzia farmaceutica si è affermata in modo aggressivo e persistente in questioni che interessano l’industria della canapa, con sgomento delle parti interessate. Secondo le regole, i test del THC devono essere eseguiti presso laboratori certificati DEA a partire dal 31 dicembre 2022.

L’autorizzazione finale dell’USDA significa che le regole non verranno modificate prima della data di entrata in vigore del 22 marzo, ma coloro che non sono soddisfatti delle regole hanno affermato che continueranno a sostenere i miglioramenti.

Le principali parti interessate

Il servizio di marketing agricolo dell’USDA ha affermato che i nuovi regolamenti mirano a “garantire che i programmi di lunga data e quelli nuovi siano strutturati e dotati di risorse adeguate e di garantire che i programmi siano implementati per servire al meglio le parti interessate”.

L’USDA ha pubblicato le regole provvisorie sulla canapa nell’ottobre 2019, quindi ha ricevuto 5.900 risposte durante un periodo di commenti pubblici di 60 giorni prima della definizione dei regolamenti finali rilasciati nel gennaio 2021.

Oltre al THC, le disposizioni delle norme USDA riguardano i requisiti di licenza, la tenuta dei registri per i campi di canapa, lo smaltimento di piante non conformi e le procedure per la gestione delle violazioni, tra le altre. Chiave tra loro:

§ La canapa deve essere testata per il contenuto totale di THC, piuttosto che delta-9 THC da solo.

§ I campioni per il test del THC devono essere prelevati esclusivamente dai fiori nella parte superiore della pianta, piuttosto che da altre parti della pianta o campioni di piante intere, una pratica che l’USDA ha affermato è coerente con le pratiche di campionamento in molti stati che hanno stabilito la canapa programmi sotto l’originale 2014 Farm Bill.

§ Gli agricoltori possono bruciare i raccolti “caldi” o ararli sotto, una modifica rispetto alle regole preliminari dell’USDA che richiedeva alle forze dell’ordine o ad altre parti autorizzate di raccoglierli e distruggerli.

Stati Uniti

Il Procuratore Generale della California afferma che la maggior parte delle società che operano nel settore canapa non hanno diritto ad un giusto processo

Il procuratore generale della California Xavier Becerra ha affermato in una recente dichiarazione in tribunale che la stragrande maggioranza delle società di cannabis della California non ha diritto a un giusto processo perché operano ancora con licenze provvisorie.

In risposta a una recente causa legale, il procuratore generale della California Xavier Becerra ha recentemente affermato in un tribunale che le aziende di cannabis che detengono licenze provvisorie non hanno diritto a un giusto processo ai sensi della Costituzione dello Stato della California, riferisce Marijuana Business Daily. Le licenze provvisorie sono state create nel 2018 come misura “tampone” per aiutare a mantenere il lancio della cannabis per uso adulto in California.

Oggi, secondo i dati statali, circa l’83% dei licenziatari opera ancora con una licenza provvisoria dopo più di quattro anni da quando la California ha votato per legalizzare la cannabis per uso adulto. Secondo il rapporto, solo 1.670 su 9.950 aziende di cannabis nello stato hanno ottenuto una licenza annuale.

Il deposito era in risposta a una causa da Harrens Lab dopo che il Bureau of Cannabis Control (BCC) aveva revocato la loro licenza provvisoria. La causa sostiene che la BCC non ha dato alla società la possibilità di presentare ricorso prima di prendere la licenza ma Becerra ha scritto nella sua risposta alla causa che i richiedenti con licenze provvisorie non hanno diritto agli stessi diritti delle aziende a cui sono state assegnate licenze annuali.

“Non è ragionevole aspettarsi che una licenza provvisoria conferisca un diritto di titolarità permanente. Qualsiasi convinzione unilaterale soggettiva che i firmatari avevano sulla natura dei loro diritti in virtù di una licenza provvisoria non è supportata dalla legge ed è irragionevole” ha affermano il Procuratore Generale della California,Xavier Becerra, in una dichiarazione.

Il giudice Frank Roesch non è stato d’accordo, tuttavia, in seguito ha stabilito che il laboratorio potrebbe riaprire e che a BCC è vietato far rispettare la chiusura “fino a nuovo ordine del tribunale“, ha riferito MJBizDaily venerdì. Le due parti avranno la possibilità di presentare il loro caso davanti al tribunale in un’udienza fissata per il 25 marzo.

L’avvocato di Harrens Lab, James Anthony, ha affermato che il laboratorio ritiene che i licenziatari provvisori abbiano un “interesse di proprietà protetto costituzionalmente nelle loro licenze” e, pertanto, in questi casi dovrebbe essere applicato un giusto processo.

Stati Uniti

Riduzione di 26.000 accuse connesse a crimini per cannabis nella Contea di San Diego

Un giudice della Corte Superiore della California nella Contea di San Diego ha ridotto circa 26.000 accuse di reato per cannabis correlate a reati minori ed ha completamente respinto altre 1.000 accuse di reato.

Un giudice della Corte Superiore della California il mese scorso ha ridotto circa 26.000 accuse di crimini legati alla cannabis e ha respinto altre 1.000 accuse di reato minori, riporta il San Diego Union-Tribune. Il sollievo è arrivato più di un anno dopo che l’ufficio del procuratore distrettuale della Contea di San Diego ha presentato un elenco di casi ammissibili come parte di una legge statale che richiede ai pubblici ministeri di trovare casi che possono essere archiviati o ridotti ai sensi della legge sulla legalizzazione dell’uso degli adulti.

La Proposition 64, approvata dagli elettori nel 2016, richiedeva al Dipartimento di Giustizia e ai pubblici ministeri di identificare e riesaminare tutti i casi ammissibili e presentare l’elenco ai tribunali entro il 1 ° luglio 2020. Nel 2018, l’allora Gov. Jerry Brown (D) ha firmato una misura per snellire tale processo. Il procuratore distrettuale Summer Stephan aveva presentato i casi alla corte nel febbraio 2020, ma la pandemia ha causato quasi la chiusura di tutti i tribunali della California che ha causato il ritardo.

La portavoce della Corte Superiore della Contea di San Diego, Emily Cox, ha detto al Times che potrebbe volerci del tempo prima che i singoli atti giudiziari riflettano i cambiamenti.

Dall’approvazione delle riforme, diverse città e contee della California hanno ridotto o cancellato i precedenti penali relativi alla cannabis. La Contea di Sonoma ha cancellato 2.700 casi di questo tipo lo scorso giugno, la Contea di Santa Clara ha archiviato più di 11.500 casi lo scorso aprile, Los Angeles ha ridotto 62.000 crimini e ha eliminato 4.000 reati nel febbraio 2020. Nel 2019, San Francisco ha collaborato con Code for America per identificare ed eliminare più di 9.300 casi simili fin dal 1975.

Stati Uniti

Il più vecchio dispensario di Oakland sta ancora operando per poter riaprire la propria attività dopo le devastazioni dei rivoltosi lo scorso anno

Il Purple Heart di Oakland, il dispensario di cannabis più longevo della città, sta ancora lavorando per la riapertura dopo che l’attività è stata assediata dai criminali durante le proteste per la giustizia sociale dello scorso anno.

“Risparmia il tempo”.

Questo è ciò che Keith Stephenson, 52 anni, ha dipinto a spruzzo sul compensato che copriva il vetro infranto antiproiettile dopo che la sua attività, Purple Heart, è stata saccheggiata in mezzo a una follia criminale adiacente alle proteste per i diritti civili della scorsa estate a Oakland, in California.

“Stavo dicendo loro, ‘Non c’è niente qui, risparmia tempo’“, ha detto durante un’intervista telefonica con Ganjapreneur. “Lascia che ti aiuti formulando questo messaggio affinché tutti possano vederlo. Risparmia tempo. Non c’è niente qui. Ti hanno battuto“.

Stephenson, il proprietario di Purple Heart, il rivenditore di cannabis più longevo di Oakland, ha detto di provare “un’estrema frustrazione” quando vede le 12 lettere in vernice spray bianca attraverso la sua porta in frantumi. Ha anche usato le parole “vulnerabilità” e “sincera perdita” confrontando l’attività con “un bambino“.

Mentre guardava il feed della sicurezza la sera di venerdì 29 maggio, Stephenson ha visto qualcuno all’interno dell’atrio del suo negozio -che era entrato dalla porta d’ingresso in vetro scheggiata durante i disordini- ma era tenuto lontano dall’area principale dalla porta di vetro antiproiettile. L’individuo se n’è andato senza incidenti e Stephenson ha chiamato la Polizia che ha risposto, nonostante avesse già a che fare con “pandemonio e disordine sociale ai massimi livelli“.

La sua prossima telefonata, a mezzanotte, era a un imprenditore per chiudere Purple Heart. Due ore e mezza dopo, ancora incollato alle sue telecamere, Stephenson ha visto un gruppo di individui usare una “martello o mazza” per rompere un buco attraverso il compensato 4×8 installato poche ore prima ma anche loro se ne sono andati senza incidenti.

È stata la notte successiva quando un gruppo di 40-50 persone ha fatto irruzione nel negozio. Stephenson ha detto che il gruppo “organizzato” ha utilizzato strumenti pneumatici per staccare la porta di vetro antiproiettile dal suo telaio.

“E sto solo guardando tutto in tempo reale e loro sono lì e prendono tutto“, ha detto. “Ho chiamato la Polizia ma non avevo idea di quanto stesse accadendo in città. Sono stato in attesa con i servizi di emergenza sanitaria per due ore“.

Stephenson non è stato in grado di incontrare gli ufficiali che hanno risposto quella mattina presto a causa del caos a Oakland che aveva esaurito la forza. La sua compagnia di sicurezza gli ha detto che c’erano almeno 600 allarmi attivati ​​in città quella domenica notte.

Stephenson descrive come guardare il suo negozio subire un’irruzione come “travolgente” ed “estremamente violento“.

“Mentre lo guardo, la mia energia si è esaurita“, ha detto quando gli è stato chiesto di ricordare di aver visto il suo negozio essere saccheggiato ripetutamente. “Non c’è molto che puoi fare“.

Durante l’intervista, Stephenson ha chiarito che l’irruzione non era collegata alle proteste per la giustizia sociale avvenute in città innescate dal presunto omicidio di George Floyd per mano di un agente di polizia di Minneapolis, Minnesota.

“Questo è stato un giro di criminalità organizzata che ha attaccato molte aziende di cannabis nella zona e lo hanno fatto sapendo che la polizia aveva le mani impegnate“, ha spiegato, notando che le persone avevano effettivamente discusso il piano sui social media. “La città di Oakland, il loro Dipartimento di Polizia è stato sopraffatto da circa 20 [000] a-30.000 manifestanti“.

Stephenson ha detto di non avere più il video perché non “vuole doverlo rivivere“.

A peggiorare le cose, la sua compagnia di assicurazioni alla fine ha negato la sua richiesta di interruzione dell’attività perché era stato temporaneamente chiuso a causa della pandemia -appena dichiarato due mesi prima- quindi, hanno affermato, Stephenson non aveva effettivamente perso affari. È stato in grado di rivendicare con successo perdite sulle merci -nell’ordine delle “cinque cifre“, ha detto- e su alcuni componenti e danni del computer. Ha descritto il processo di assicurazione, il suo primo, come “un’ardua battaglia“, a volte “accusatoria“. Ha notato che aveva programmato di aprire entro giorni o settimane dopo aver installato protezioni per gli starnuti e altri protocolli di protezione dal coronavirus richiesti dalla Contea.

“Mi hanno chiesto: ‘Hai lasciato la porta aperta?’ Se avessi lasciato la porta aperta, perché la mia porta ha questo aspetto? La mia porta è malandata. La serratura è sfondata. È staccata dal telaio. La domanda non ha senso. Puoi vedere chiaramente che è stato violato. “Hai impostato la sveglia”? Sì, ho impostato la sveglia!” ha affermato Stephenson a Ganjapreneur.

Infine, ha presentato un reclamo al commissario statale per le assicurazioni con l’assistenza del membro dell’Assemblea Rob Bonta (D).

Stephenson si è trasferito per la prima volta nella Bay Area come tecnico di manutenzione dell’aviazione per una delle principali compagnie aeree. È stato introdotto per la prima volta alla cannabis dopo che gli è stata diagnosticata una forma giovanile di artrite che ha portato a due sostituzioni dell’anca e una sostituzione della spalla. Nel 1996, ha ottenuto il suo primo concerto nel settore della cannabis con Oakland Cannabis Buyer’s Co-Op, uno dei primi dispensari della città. È diventato un attivista, ha lavorato a campagne di legalizzazione. In seguito avrebbe guidato l’idea delle licenze di equità sociale a Oakland.

“Purple Heart è sempre stato un negozio al dettaglio basato sulla comunità“.

Elettrodomestici rotti, prodotti rubati e un enorme disordine da ripulire: questi erano solo gli ostacoli più visibili per gli imprenditori colpiti dalla follia criminale della scorsa estate. Credito fotografico: Eduardo Soler

Aveva aperto Purple Heart nel 2006, cosa che, a suo dire, era “difficile all’epoca perché la città non stava abbracciando la cannabis medica perché doveva affrontare la minaccia di favoreggiamento del business della cannabis” da parte dei federali. Dopo che due dispensari hanno perso le loro licenze, Stephenson ha fatto domanda con successo, diventando il primo business del settore cannabis di proprietà dei neri negli Stati Uniti.

Nel corso degli anni, tramite Purple Heart, è stato donato a Urban Services YMCA, Oakland School of the Arts, Oakland Police Officers Association e Covenant House of California. È membro del Cannabis Advisory Committee della California sotto il Bureau of Cannabis Control.

L’incarnazione distrutta del negozio è stata una ristrutturazione del 2017. Stephenson descrive il progetto precedente come “molto avant-garde, molto avanti” con pareti adornate d’arte che mostrano artisti locali. La ristrutturazione, che è costata un minimo di $300.000, è stata una “costruzione ecologica“, ha detto, utilizzando legno riproposto e più acciaio. Il totale includeva la tecnologia IT aggiornata, inclusa la sorveglianza a circuito chiuso come richiesto dallo stato per la conformità.

Crede che l’aggiornamento abbia fornito le informazioni richieste dalla compagnia di assicurazioni poiché il suo sistema di punti vendita aveva mantenuto la sua lista di inventario. METRC, il sistema seed-to-sale utilizzato in California, non utilizzava il formato richiesto dagli assicuratori.

“Gli autori erano una banda di strada e non voglio problemi con loro“.

Stephenson ha detto che “una coppia” degli autori sono stati catturati quando sono stati trovati con la merce rubata di Purple Heart durante un incontro separato con la Polizia. Quei prodotti gli sono stati restituiti.

Altre attività di cannabis -coltivazione, produzione, rivenditori – in tutta Oakland (e nel resto dello Stato) sono state saccheggiate nel corso dei tre giorni. C’erano “centinaia e centinaia” di autori, ha detto Stephenson.

Mentre spera di riaprire nel “prossimo futuro“, Stephenson ha detto che ha lavorato per mesi “ripulendo il casino“. Essendo uno dei due soli rivenditori di cannabis che operano in città dal 2006, Stephenson vuole che Purple Heart rimanga un pilastro della comunità.

Stima le mancate entrate -il reclamo negato dall’assicurazione- a “oltre $5 milioni all’estremità inferiore“.

Tuttavia, non ha intenzione di lasciare Oakland.

Stati Uniti

L’iniziativa di ricerca del Midwest fornisce i primi risultati sui cannabinoidi

Più di 130 operatori del settore canapa hanno presentato 750 campioni nel primo anno del progetto di ricerca Midwest Hemp Database (MHD), uno sforzo regionale tra un gruppo di università che si concentra sui cannabinoidi. L’iniziativa, avviata dall’Università dell’Illinois, ha interrogato le parti interessate in diversi stati su una vasta gamma di pratiche agricole e ha profilato i cannabinoidi nei campioni di campo raccolti dal raccolto del 2020.

MHD, che comprende anche laboratori privati, organizzazioni non profit e altri stakeholder dell’industria della canapa, mira a fornire informazioni sulle prestazioni agronomiche delle cultivar di canapa coltivate per la produzione di cannabinoidi.

Una ricerca per la performance

“La canapa è ancora una coltura ‘nuova’ per la regione, con la ricerca sulle migliori pratiche di gestione e sulle prestazioni delle cultivar ancora nelle fasi iniziali“, ha affermato MHD nel suo rapporto inaugurale di recente pubblicazione. “Senza la presenza di semi di canapa certificati c’è un’enorme quantità di variabilità all’interno e tra le cultivar e le fonti della genetica. Tra questi due fattori, i coltivatori sono privi di fonti di informazioni affidabili mentre navigano in questo nuovo settore“.

Nell’ambito dell’iniziativa, i produttori di canapa inviano informazioni sulle loro colture e i ricercatori analizzano e condividono tali dati con altri partecipanti e con il pubblico. In cambio della loro partecipazione, i coltivatori ottengono servizi scontati per i test sui cannabinoidi. I test forniscono informazioni preziose ai coltivatori di canapa, ma non sostituiscono i test di conformità tramite agenzie statali o federali, ha osservato MHD.

Impostazione dei dati

Le prestazioni agronomiche e lo sviluppo dei cannabinoidi monitorati nei campioni presentati dai partecipanti consentono ai ricercatori di sviluppare profili per cultivar di canapa selezionate. Il database contiene anche informazioni su cose come metodi di semina, date di semina e fioritura e resa. I dati del MHD sono stati utilizzati per supportare le modifiche alle regole nella regola finale del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti.

Tra i punti salienti, la ricerca del 2020 ha rilevato:

§ La canapa industriale viene tipicamente coltivata su una piccola superficie (<5 acri) ed è più simile alle colture speciali rispetto alle colture a file tradizionali. I dati regionali hanno mostrato un aumento del numero di coltivatori autorizzati mentre la superficie coltivata è diminuita, indicando uno spostamento verso il basso nella dimensione media delle operazioni.

§ La canapa ad alto contenuto di cannabinoidi coltivata nel Midwest inizierà a fiorire durante il mese di agosto, continuando la crescita riproduttiva fino al raccolto all’inizio di ottobre. La canapa ad alto contenuto di cannabinoidi viene tradizionalmente raccolta a mano per ottenere materiale floreale di alta qualità, ma sono in fase di sviluppo anche metodi meccanici progettati per raccogliere la biomassa.

§ La resa floreale media di tutte le voci varietali nella MHD era di ~ 1,22 libbre / pianta. Esisteva una variazione sostanziale, con 140 (54%) delle voci di cultivar con rese inferiori a 1,0 libbre / pianta.

§ Attualmente vi sono molte differenze tra la preparazione dei campioni di laboratorio e i metodi analitici; cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) e gascromatografia (GC), per esempio. Questa disparità tra le attuali procedure di laboratorio rende difficile confrontare le analisi dei cannabinoidi. Pertanto, si consiglia di inviare i campioni tramite un laboratorio approvato e accreditato.

§ Il CBD totale (%) nei campioni presentati spesso non ha superato l’8% circa senza superare la soglia normativa dello 0,3% di THC, indicando che le cultivar con un rapporto CBD: THC (~25:1) stabile durante la fioritura aiuteranno a massimizzare la redditività pur mantenendo la conformità.

Team MHD

La raccolta dei dati e i protocolli di campionamento per la ricerca sono stati progettati da un team di ricercatori del Midwest utilizzando le regole del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti come guida.

Coordinati da Philip Alberti dell’Università dell’Illinois, che hanno collaborato per avviare la ricerca nel suo primo anno sono stati Shelby Ellison, University of Wisconsin-Madison; James Dedecker, Michigan State University; Marguerite Bolt, Purdue University; Esther Shekinah, Istituto agricolo di Micheal Fields; Rock River Laboratory Inc. e Pride Analytics & Consulting.

I coltivatori e i produttori del Midwest possono ora richiedere la partecipazione alla ricerca MHD 2021.

