Ancora una volta gli Stati Uniti sorprendono nel settore della coltivazione e circa la sperimentazione sulla canapa. Il Dipartimento USA per l’Agricoltura, infatti, ha deciso di investire 20 milioni di dollari per la ricerca sull’agricoltura sostenibile, concedendo un totale di 20 milioni di dollari per due progetti multidisciplinari incentrati sulla fiorente coltura della canapa. La crisi economica e produttiva derivante dalla lunga e dolorosa pausa dovuta alla pandemia da Covid, negli USA hanno esplicato un effetto negativo sull’andamento della coltivazione della canapa nell’ultimo anno e mezzo/due anni. Una diminuzione del 24% rispetto ai 375.000 acri concessi in licenza segnalati all’Agenzia per i servizi agricoli del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti nel 2020.

• Una diminuzione del 39% rispetto ai 465.787 acri totali di canapa autorizzati in 47 Stati riportati a Hemp Industry Daily nel giugno 2020. In soli due anni, la superficie coltivata a canapa autorizzata è crollata del 44% rispetto ai 511.442 acri totali di canapa autorizzati in 34 Stati nel 2019, un anno di produzione record dopo la legalizzazione della canapa come coltura di base legale a livello federale con il Farm Bill 2018. In quello che descrive come un mese di azione per il clima, la società australiana Blac Sneaker Company sta donando fondi con ogni acquisto di scarpe da ginnastica di canapa per far piantare alberi per suo conto.

Il Dipartimento Agricoltura degli Stati Uniti finanzia con 20 milioni di Dollari la ricerca sulla canapa focalizzata su sostenibilità, biodiversità ed equità

I politici federali dell’Agricoltura hanno mantenuto la promessa di includere la canapa nell’ultimo round di finanziamenti per la ricerca sull’agricoltura sostenibile, concedendo un totale di 20 milioni di dollari per due progetti multidisciplinari incentrati sulla coltura nascente.

Le sovvenzioni fanno parte di un investimento di 146 milioni di dollari nella ricerca sull’agricoltura sostenibile del National Institute of Food and Agriculture (NIFA) del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti.

Le sovvenzioni sono state annunciate mercoledì attraverso il programma Sustainable Agricultural Systems (SAS) dell’Agriculture and Food Research Initiative.

Definire le opportunità della canapa

Il Global Hemp Innovation Center dell’Oregon State University ha ricevuto una sovvenzione di 10 milioni di dollari per definire le opportunità economiche per la canapa negli Stati Uniti occidentali.

Attraverso il progetto quinquennale, gli scienziati dell’OSU collaboreranno con otto istituzioni negli Stati Uniti sulla ricerca, che affronta le esigenze dei nativi americani e di altre comunità rurali e agricoltori in una regione del Pacifico occidentale di quattro Stati.

Il progetto indagherà:

• Dove le classi di mercato dei cereali, delle fibre e degli oli essenziali di canapa dovrebbero essere coltivate in modo ottimale e utilizzare le migliori genetiche.

• Come incorporare la canapa nei sistemi di produzione esistenti per integrare piuttosto che perturbare i mercati.

• Dove lavorare i materiali di canapa per la produzione di prodotti di canapa.

• Mercati in crescita per supportare l’espansione del settore.

Il team di ricerca prevede di prendere di mira il corridoio di trasporto che si estende attraverso lo stato di Washington, l’Oregon, il Nevada e la California, a est delle montagne Cascade-Sierra Nevada dal Canada al Messico.

La regione rappresenta condizioni ambientali diverse e generalmente aride che includono la produzione agricola sia irrigua che non irrigua.

Con le tribù di nativi americani rappresentate in tutta la regione, i ricercatori collaboreranno con agricoltori e leader tribali nativi americani, tra cui le tribù confederate di Warm Springs in Oregon, per includere le loro esigenze culturali ed economiche negli sforzi di sviluppo aziendale.

Secondo Jeffrey Steiner, direttore associato del Global HempInnovation Center dell’OSU, il coinvolgimento delle comunità tribali e di altre comunità rurali è fondamentale per il successo del progetto e presenterà potenziali opportunità economiche nella canapa per la regione.

«Il nostro progetto si è prefisso di garantire che tali opportunità siano ugualmente disponibili e rilevanti per tutti i tipi di agricoltori», ha affermato Steiner in una dichiarazione dell’università.

I partner del progetto includono l’Università della California, Davis; Università dello Stato di Washington; Università del Nevada, Estensione Reno; il servizio di ricerca agricola dell’USDA; il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti; Centro nazionale di ricerca sui sistemi di trasporto di Volpe; il programma di estensione delle tribù riconosciute a livello federale; 7 Generations, un’azienda di proprietà di nativi americani specializzata nello sviluppo del business; la Biblioteca nazionale agricola dell’USDA; il Western Rural Development Centerdell’USDA; e ricercatori dei college di economia, ingegneria e farmacia dell’OSU e del servizio di estensione.

Canapa per nutrire i frutti di mare

La Central State University, un’istituzione amministrata dai neri con sede a Wilberforce, Ohio, ha ricevuto $ 10 milioni per ricercare la fattibilità dell’uso della canapa come ingrediente per l’acquacoltura o l’allevamento di pesci per affrontare i problemi di sicurezza alimentare sul consumo di frutti di mare allevati con additivi per mangimi.

Attraverso il progetto quinquennale, Sustainable Use of a SafeHemp Ingredient (SUSHI), la Central State collaborerà con ricercatori del College of Menominee Nation, Kentucky State University, University of Delaware, University of Kentucky e Mississippi State University per studiare come aumentare i mercati economici e la sostenibilità della produzione di frutti di mare e canapa.

Inoltre, il progetto servirà ad aumentare la diversità nell’acquacoltura formando laureati neri e nativi americani in agricoltura. Svilupperà inoltre sistemi di canapa e acquacoltura economicamente e ambientalmente sostenibili, aumentando la produzione di pesce sano nella Nazione Menominee, secondo il professore assistente di ricerca CSU Brandy Phipps, che guiderà il progetto.

Più ricerca

Secondo l’USDA-NIFA, il programma SAS si concentra su progetti di ricerca volti a migliorare la produzione e la sostenibilità di piante e animali, nonché la salute umana e ambientale per sviluppare un sistema alimentare e agricolo robusto, resiliente e rispettoso del clima.

Quindici progetti sono stati finanziati nell’ambito della terza rata delle sovvenzioni NIFA del programma, disponibili per college, università e programmi di ricerca idonei e due specificamente incentrati sulla ricerca sulla canapa.

«Gli investimenti in progetti di ricerca come questi … si tradurranno in miglioramenti a lungo termine nelle pratiche agricole che andranno a beneficio dei consumatori, degli agricoltori e dell’ambiente», ha affermato il direttore del NIFA Carrie Castille in un comunicato stampa.

«Ci vuole un approccio sistemico inclusivo per affrontare questi importanti problemi. Siamo entusiasti di vedere gli impatti che questo investimento nella ricerca genererà per la nostra nazione per spingerci verso soluzioni a beneficio di tutti gli americani».

Altri progetti non direttamente legati alla canapa ma di interesse per l’industria includono:

• Sostenere le acque sotterranee e l’agricoltura irrigua negli Stati Uniti sudoccidentali in un clima che cambia.

• Garantire un futuro idrico resiliente al clima per l’agricoltura e gli ecosistemi attraverso l’innovazione nella misurazione, nella gestione e nei mercati.

• Intensificazione e valorizzazione dell’agricoltura sostenibile attraverso l’utilizzo di pratiche di gestione agricola rigenerativa.

Prospettive canapa 2021: acri di superficie autorizzati 24% in meno nel terzo anno di produzione nazionale

Altri agricoltori sono saltati giù dal carrozzone della canapa per il secondo anno consecutivo, causando un drastico calo degli acri dedicati alla coltivazione del raccolto nel 2021.

Questo declino segue il boom della produzione nel 2019 che ha superato la domanda dei consumatori e ha riempito i capannoni di stoccaggio negli Stati Uniti.

La continua incertezza sulle normative federali sul CBD derivato dalla canapa, una catena di approvvigionamento immatura, condizioni di coltivazione rischiose in un anno di siccità record, prezzi all’ingrosso bassi e un surplus di fiori e biomassa avanzati dalle stagioni passate sono stati tutti fattori che hanno contribuito a una significativa riduzione della canapa superficie coltivata quest’anno.

Alla fine di settembre, i produttori statunitensi hanno concesso in licenza una stima di 284.793 acri nel 2021.

Le stime di Hemp Industry Daily si basano sui dati forniti dai singoli stati e sul rapporto sulla semina dell’USDA Farm Service Agency.

I dati riflettono:

• Una diminuzione del 24% rispetto ai 375.000 acri concessi in licenza segnalati all’Agenzia per i servizi agricoli del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti nel 2020.

• Una diminuzione del 39% rispetto ai 465.787 acri totali di canapa autorizzati in 47 Stati riportati a Hemp Industry Daily nel giugno 2020.

In soli due anni, la superficie coltivata a canapa autorizzata è crollata del 44% rispetto ai 511.442 acri totali di canapa autorizzati in 34 Stati nel 2019, un anno di produzione record dopo la legalizzazione della canapa come coltura di base legale a livello federale con il Farm Bill 2018.

Quel numero era più che quadruplicato il numero di acri concessi in licenza nel 2018, secondo il gruppo di difesa del settore Vote Hemp.

Dati non inaspettati

I leader del settore della canapa si aspettavano un calo della produzione nel 2021, in parte perché i prezzi non sono rimbalzati in modo significativo dopo che gli agricoltori hanno dovuto affrontare un eccesso di prodotto e punti vendita minimi dopo la stagione 2019.

Molti incolpano la mancanza di regolamentazione da parte della Food and Drug Administration degli Stati Uniti per aver soffocato la crescita del settore, affermando che la mancanza di regolamentazione ha reso le grandi aziende nazionali di beni di consumo alla larga dal mercato del CBD.

Mentre i leader della canapa sono entusiasti del fatto che la legislazione possa costringere la FDA a regolamentare il CBD derivato dalla canapa come ingrediente, l’industria deve fare pressioni per modifiche alla legge federale e raccogliere dati sulla sicurezza per convincere l’agenzia a regolamentare il CBD, ha affermato Emily Leongini, una FDA avvocato e partner di ArentFox a Los Angeles.

«Torneremo ancora a quel problema di sicurezza perché la FDA sarà coinvolta nell’elaborazione di quella legislazione», ha detto Leongini a Hemp Industry Daily.

«Ogni volta che viene presentato un disegno di legge e lo inviano alla FDA per ottenere la loro assistenza tecnica, la FDA non accetterà una proposta che, dal suo punto di vista, introduce potenziali rischi e danni per i consumatori, quindi c’è ancora quel preoccupazione per la sicurezza che deve essere affrontata».

Altri addetti ai lavori sulla canapa hanno previsto che l’attenzione si sarebbe spostata dalla produzione di canapa per i fiori alle varietà di fibre e cereali; tuttavia, la canapa prodotta agronomicamente richiede più superficie rispetto alle varietà prodotte per i cannabinoidi, non meno.

Mentre l’industria vede l’interesse degli agricoltori ruotare verso le varietà di fibre mentre gli sforzi aumentano per capitalizzare i presunti benefici ambientali della pianta, fino a quando non si sviluppa una catena di approvvigionamento sana, molti coltivatori non aumenteranno in modo significativo la produzione, secondo Rusty Peterson, un produttore di canapa del Michigan.

Secondo Wendy Mosher, CEO di New West Genetics a Fort Collins, Colorado, una scommessa più sicura a questo punto sarebbe coltivare canapa per il grano perché esiste già un mercato e i produttori di alimenti stanno vedendo un crescente interesse guidato dai consumatori che richiedono proteine ​​a base vegetale.

«Con l’approvazione per il mangime, potrebbe essere fino a 22 milioni di acri, e questo perché è un profilo nutrizionale così interessante che sta tirando dalla colza, sta tirando da un po’ di mais per la rotazione e anche dalla soia e dal lino più piccolo, il girasole».

Ma Mosher ha detto che sta già vedendo una domanda astronomica per la genetica delle fibre per la stagione 2022.

«Stiamo assistendo al passaggio dal CBD alla fibra e adoro le applicazioni (fibra). Penso che abbia un potenziale incredibile, ma non è ancora arrivato», ha detto Mosher a Hemp Industry Daily.

«Ho sentito quasi 100.000 acri in fibra l’anno prossimo. La gente mi sta già chiedendo il seme».

La canapa attraverso i numeri

Molti Stati hanno eliminato il monitoraggio della produzione all’aperto rispetto a quella interna. Tuttavia, degli stati che separano i metodi di coltivazione, la produzione indoor autorizzata ammonta a 27,6 milioni di piedi quadrati o 635 acri, in calo rispetto ai 93,6 milioni di piedi quadrati o 2.150 acri di produzione indoor tracciata a partire da giugno 2020.

Nel 2021, stati e territori hanno concesso in licenza 9.211 produttori di canapa, un calo significativo rispetto al 2020. L’anno scorso, gli Stati Uniti hanno stabilito un record con circa 20.000 licenze di coltivazione della canapa rilasciate in tutto il paese, rispetto alle quasi 17.000 del 2019.

Attualmente ci sono tre stati – Hawaii, Mississippi e New Hampshire – che hanno eliminato i loro programmi statali, lasciando invece che i coltivatori producano nell’ambito del programma di produzione di canapa dell’USDA.

Un portavoce dell’agenzia ha dichiarato a Hemp Industry Dailyche l’USDA ha rilasciato quasi 500 licenze per quegli Stati.

L’USDA sovrintende anche a nove licenze di produzione per quattro tribù di indiani d’America nel 2021.

Altri Stati opereranno nell’ambito del programma USDA nel 2022, tra cui North Carolina e Wisconsin.

Non tutti gli stati richiedono licenze per processori, ma quelli che hanno concesso 1.966 licenze per processori-gestore nel 2021. A causa dei requisiti e del monitoraggio incoerenti, è probabile che gli Stati Uniti dispongano di una capacità di elaborazione maggiore di quanto riportato.

I principali Stati della canapa

Anche gli Stati maggiormente produttori di canapa da quando il raccolto è stato riportato nell’ambito del programma pilota attraverso il Farm Bill del 2014 hanno visto un forte calo dell’interesse per la canapa tra gli agricoltori.

Outdoor (acres) Indoor (square feet) Growers State 2020 2021 2020 2021 2020 Colorado 36,225 19,707 11.4 million 7.9 million 1,254 Arizona 34,000 14,790 1.5 million 1.3 million 157 California 17,184 5,243 n/a n/a 479 Kentucky 32,000 12,000 n/a n/a 970 New York 32,481 32,777 9 million 11.2 million 717 Oregon 27,434 3,800 n/a n/a 1,449 Illinois 26,264 22,961 n/a n/a 770 North Carolina 14,562 14,200 7.1 million 6.8 million 1,525 Florida 22,000 12,000* n/a n/a 705 Michigan 2,830 2,859* 1.3 million n/a 636

* Superficie stimata

N/A viene utilizzato per indicare gli stati che non separano lo spazio interno autorizzato da quello esterno.

New York è ora leader nella produzione, con una differenza minima su base annua nella superficie coltivata all’aperto e altri 2 milioni di piedi quadrati nella produzione indoor per il 2021.

La licenza per la produzione di canapa dell’Illinois è abbastanza status quo anno su anno, rispetto ad altri stati quest’anno.

Nel frattempo, l’Oregon, che è stato uno dei maggiori produttori di canapa dal 2014, ha rifiutato di fornire informazioni oltre i suoi numeri di licenza iniziali ad aprile, che rappresentavano solo 3.800 acri.

Oltre alla top 10 dell’anno scorso, il Minnesota ha 2.000 acri autorizzati all’aperto in meno – 6.099 rispetto agli 8.367 del 2020 – ma la sua superficie coperta è più che raddoppiata quest’anno, da 1,3 milioni di piedi quadrati di produzione a 2,9 milioni di piedi quadrati.

Autorizzato contro piantato

Il numero di acri piantati è stato pari a circa un terzo del terreno concesso in licenza negli anni passati, e ancor meno viene raccolto. Nel 2020, l’USDA ha stimato che sono stati piantati 105.600 acri e ne sono stati raccolti 74.000.

Secondo Vote Hemp, nel 2019, alla fine, gli agricoltori hanno piantato circa 230.000 acri e raccolto quasi 115.000 acri.

La piattaforma di prezzi spot Hemp Benchmarks stima che l’industria della canapa vedrà piantati poco più di 40.000 acri nel 2021, sulla base dei dati dell’USDA e dei dipartimenti statali dell’agricoltura.

Tuttavia, le stime della superficie coltivata dell’agenzia di servizi agricoli dell’USDA possono superare gli acri piantati effettivi perché l’agenzia deve contare gli acri che vengono ripiantati a causa del tempo e di altri problemi durante la stagione.

L’industria della canapa spera che ci saranno dati più coerenti e affidabili in arrivo dopo quest’anno, a seguito dell’annuncio dell’USDA che il suo Servizio nazionale di statistica agricola sta esaminando i produttori di canapa questo mese.

Il 18 ottobre, USDA-NAS invierà per posta il suo primo sondaggio sulla superficie e sulla produzione di canapa, che raccoglierà dati sui produttori sia indoor che outdoor per fornire parametri di produzione di canapa per coltivatori, regolatori e industria.

I produttori possono completare il sondaggio online o completare e restituire il sondaggio via posta entro il 10 dicembre.

Cinque metodi pratici per prevenire fattori patogeni della canapa

Un po’ come tutte le piante, la cannabis spesso è vulnerabile a certi patogeni che colpiscono la qualità, la purezza e la resa finale.

In qualità di coltivatori, è importante essere proattivi sia nel management sia nella prevenzione contro i fattori patogeni.

Molti coltivatori spesso faticano a trovare soluzioni efficaci nella protezione delle piante ma anche sicure per il personale, i consumatori e l’ambiente.

Quali sono i comuni patogeni della canapa e della marijuana?

Oidio

L’oidio è uno dei patogeni vegetali più comuni che i coltivatori di marijuana e canapa incontrano.

Chiamato così per le sue macchie bianche/grigio chiaro o chiazze di crescita simile a polvere per bambini, l’oidio può prosperare in climi caldi e secchi.

Può diffondersi e alla fine coprire le foglie della pianta di cannabis e mettere a rischio la crescita di nuove piante.

Botrite

La botrytis, nota anche come muffa grigia, è un tipo di fungo e colpisce comunemente le piante di cannabis.

Appare per la prima volta come una crescita bianca e si scurisce in un colore grigio nel tempo.

La Botrytis tende a prosperare in luoghi con temperature e livelli di umidità elevati.

Con la sua capacità di diffondersi rapidamente, questo fungo può mettere a rischio intere coltivazioni di cannabis.

Aspergillus

Aspergillus è un fungo saprofita che si trova comunemente sia all’aperto che al chiuso negli Stati Uniti.

È una muffa comune che può crescere sia sulla pianta di cannabis che all’interno del terreno.

Sebbene la maggior parte delle persone possa respirare in sicurezza le spore di aspergillus, l’esposizione può essere pericolosa per gli individui immunocompromessi e può portare all’aspergillosi, un’infezione debilitante e invasiva che può essere fatale.

Escherichia coli

Escherichia coli, comunemente noto come E. coli, è un gruppo di batteri che possono contaminare cibo, acqua e piante come la cannabis.

L’esposizione a E. coli, anche in piccole quantità, può portare a pericolose infezioni, che portano a diarrea, crampi allo stomaco, nausea e vomito.

In che modo gli agenti patogeni influenzano la mia resa?

L’esposizione agli agenti patogeni può limitare la crescita e la resa complessiva delle piante di cannabis, colpendo tutto, dalle radici, alla corona e al fogliame.

I funghi che colpiscono le gemme delle piante possono anche avere un impatto sulla qualità complessiva della cannabis.

5 pratiche per prevenire gli agenti patogeni proteggendo il pianeta

• 1. Defogliazione

La defogliazione è il processo di rimozione delle foglie da una pianta di cannabis. Molti coltivatori di cannabis credono che la defogliazione possa aiutare a stimolare la crescita e la resa delle piante di cannabis.

Alcuni lo usano come mezzo per ridurre la possibilità che si sviluppi l’oidio.

• 2. Rete ScrOG e addestramento della vela

La rete Screen of Green (scrOG) aiuta a formare una chioma orizzontale e uniforme portando i rami inferiori verso l’alto e i rami superiori verso il basso, allungandoli su un piano uniformemente distribuito.

Posizionando la rete sopra la coltivazione, i coltivatori possono intrecciare i rami delle piante di cannabis attraverso la rete mentre crescono e si sviluppano.

Tali azioni possono aumentare l’esposizione alla luce e un adeguato flusso d’aria sopra e sotto la chioma, riducendo il rischio di patogeni fungini.

• 3. Insetti e acari benefici

L’introduzione di insetti e acari benefici può aiutare a scoraggiare gli agenti patogeni e mantenere le piante di cannabis al sicuro.

Coccinelle e merletti verdi banchettano con gli afidi, un comune parassita dei giardini.

Alla mantide religiosa piace consumare afidi, falene e zanzare.

I coleotteri di Rove predano vari parassiti, tra cui tripidi, mosche costiere e larve di moscerini dei funghi.

Anche gli acari Hypoaspis (acari predatori del suolo) e i nematodi (vermi parassiti) inseguono tripidi e moscerini dei funghi.

Per coloro che desiderano coltivare la propria cannabis senza pesticidi e sostanze chimiche aggressive, questi insetti e acari possono aiutare a mantenere la propria coltivazione sana e priva di parassiti e agenti patogeni.

• 4. Controlli ambientali adeguati

Controlli ambientali adeguati sono essenziali per scongiurare parassiti e agenti patogeni indesiderati in una coltivazione.

Per le coltivazioni indoor, è importante mantenere una temperatura, un’umidità e un flusso d’aria costanti, nonché fonti di luce.

In caso contrario, spesso può innescare lo sviluppo di agenti patogeni delle piante, come la botrite e l’oidio.

I coltivatori indoor avranno spesso bisogno di un sistema di controllo ambientale per raffreddare, riscaldare e deumidificare lo spazio.

Oltre a controllare i fattori ambientali, è anche importante prevenire la contaminazione incrociata da parte del personale e degli strumenti.

Si consiglia di utilizzare un set dedicato di strumenti che non vengono utilizzati su altri tipi di piante, frutta o verdura per prevenire “autostoppisti” microscopici.

Il personale che lavora nell’area di coltivazione deve indossare indumenti protettivi e lavarli almeno una volta alla settimana. È anche importante che il personale indossi guanti monouso durante la manipolazione dell’impianto per prevenire la contaminazione.

Questi, tra gli altri passaggi, possono aiutare a prevenire che agenti patogeni e parassiti esterni contaminino una coltivazione.

• 5. Soluzioni per la gestione delle colture

Per mantenere e proteggere una coltivazione di cannabis, è importante disporre di soluzioni di gestione delle colture per trattare non solo i parassiti e gli agenti patogeni attuali, ma anche come misure proattive per proteggere le piante da futuri contaminanti.

Le piante di cannabis sono suscettibili a molte malattie delle piante, che possono mettere a rischio i consumatori, il personale e le colture.

Sebbene siano disponibili molte soluzioni per la gestione delle colture, è importante scegliere quelle che non solo liberano le piante da questi agenti patogeni, ma non contaminano la pianta o il pianeta con tossine e sostanze chimiche aggressive.

I coltivatori dovrebbero essere consapevoli dei rischi posti da questi patogeni e parassiti delle piante e adottare approcci proattivi e rispettosi dell’ambiente per mantenere la loro coltivazione sicura e priva di contaminanti.

La società della canapa australiana Blac Sneaker Companypianta alberi con i proventi derivanti dalla vendita di scarpe da ginnastica fatte con canapa

In quello che descrive come un mese di azione per il clima, BlacSneaker Company sta donando fondi con ogni acquisto di scarpe da ginnastica di canapa per far piantare alberi per suo conto.

Relativamente nuova sulla scena delle calzature, Blac Sneaker Company è stata fondata nel 2019 con l’obiettivo di creare sneakers semplici ed eleganti per l’uso quotidiano che riducono al minimo l’impatto ambientale nella loro produzione.

«Crediamo che sneakers comode e di buona qualità forniscano il perfetto equilibrio tra sostenibilità, durevolezza, usabilità e praticità», afferma l’azienda. «Questi elementi sono importanti quando si progetta una scarpa che ha un impatto positivo sulla società, sia attraverso i materiali utilizzati sia attraverso il contributo alle comunità».

La tomaia della sneaker è realizzata in canapa e “cotone BCI”. BCI – che sta per Better Cotton Initiative – un gruppo senza scopo di lucro che promuove standard migliori nella coltivazione del cotone in più paesi e cerca di aiutare le comunità del cotone a prosperare proteggendo e ripristinando l’ambiente. Lo scorso anno 2,4 milioni di agricoltori partecipanti hanno prodotto 6,2 milioni di tonnellate di Better Cotton, pari al 23% della produzione mondiale di cotone.

Per quanto riguarda la canapa, viene utilizzata nelle scarpe da ginnastica non solo per la sua reputazione di strada sostenibile, ma per la sua resistenza e durata superiori, traspirabilità e attributi antimicrobici. Puoi saperne di più sulla fibra di canapa qui. How Hemp Fibre Is Produced – Hemp Gazette

Per ogni paio di sneakers di canapa Blac vendute nel mese di ottobre, verranno piantati 5 alberi. Non menziona esattamente dove saranno gli alberi, ma menziona:

«I proventi saranno donati per rigenerare l’Australia per aiutare a ricostruire i nostri habitat che sono stati colpiti da incendi o altre sfide di deforestazione».

Gli acquisti devono essere effettuati tramite il negozio online su blacsneakerco.com.au per qualificarsi per questa iniziativa.

Altre iniziative di sostenibilità intraprese dall’azienda includono generalmente la compensazione delle sue operazioni. BlacSneaker Co. afferma che si stima che la produzione di ogni paio di scarpe da ginnastica (in generale) crei 13 chilogrammi di emissioni di carbonio e per mitigare ciò acquista compensazioni da GreenFleet, che pianta foreste autoctone di biodiversità in Australia e Nuova Zelanda.

Non è chiaro dal sito web dell’azienda dove vengono prodotte le sue scarpe da ginnastica, ma le recensioni dei clienti sembrano essere generalmente favorevoli. Oltre alla disponibilità australiana, le sneakers possono essere spedite anche in tutto il mondo. A $119 al paio al momento della scrittura più spese di spedizione, non sono le scarpe da ginnastica più economiche in circolazione, ma certamente non sono le più costose.

La Commissione USA sulla sicurezza e sugli scambi mette nel mirino un’altra società operante nel mercato della cannabis

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha accusato di frode un’altra società di cannabis, la seconda ad essere incriminata dalla Commissione nelle ultime settimane.

In quest’ultima azione, che ha comportato l’assistenza dell’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York e dell’FBI, la SEC sostiene che una startup canadese di canapa con uffici a New York ha raccolto milioni di dollari dagli investitori affermando che si trattava di un’azienda integrata di lavorazione della canapa coltivata nella propria azienda agricola.

La SEC sostiene che la canapa non è stata lavorata dall’azienda, né coltivata nella loro fattoria; ma invece forniti da altre parti. La Commissione sostiene inoltre che agli investitori sono state fornite proiezioni di entrate future prive di fondamento e che i co-fondatori hanno utilizzato milioni di dollari di tali fondi per uso personale e altri scopi non correlati alla società.

«Come affermato nella nostra denuncia, gli imputati hanno lanciato agli investitori falsità su una società di canapa completamente integrata con proiezioni finanziarie rosee», ha affermato Richard R. Best, direttore dell’ufficio regionale di New York della SEC. «Perseguiremo senza sosta coloro che ingannano gli investitori e si appropriano in modo improprio e abusano dei loro fondi».

L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha anche annunciato che sono state formulate accuse penali contro i fondatori. Il procuratore degli Stati Uniti di Manhattan Audrey Strauss ha affermato che i fondatori “stavano solo usando le trappole di una start-up per eseguire una truffa dei vecchi tempi: mentire agli investitori per prendere soldi da soli”.

In caso di condanna, le sanzioni possono essere molto dure. I due fondatori sono stati accusati ciascuno di un conteggio di:

• associazione per delinquere finalizzata alla frode sui titoli – pena massima di cinque anni di reclusione

• frode su titoli – pena massima 20 anni

• associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica – pena massima di 20 anni

• frode telematica – pena massima di 20 anni.

E questo si aggiunge alle accuse della SEC nell’ambito della sua azione di esecuzione civile.

Resta inteso che l’azienda doveva fondersi con un’altra, e secondo quanto riferito l’azienda è stata “accecata” dalle accuse. Ora sta valutando le sue opzioni.

Alla fine di settembre, la SEC ha anche accusato più parti di un presunto schema fraudolento di vendere quasi $2 milioni di titoli non registrati attraverso due campagne di crowdfunding legate alla cannabis.