USA: il blocco dei chip contro la Cina sta creando conseguenze impreviste

Le guerre commerciali e tecnologiche degli Stati Uniti contro la Cina sono continuate sotto il presidente Joe Biden, che ha intensificato i controlli sulle esportazioni relative alla tecnologia . Gli Stati Uniti vogliono tagliare l’accesso della Cina ai semiconduttori avanzati e alle attrezzature utilizzate per fabbricarli al fine di impedirne l’ uso per scopi militari . Le restrizioni seguono il CHIPS and Science Act , approvato nell’agosto 2022, che eroga 52 miliardi di dollari in sussidi all’industria statunitense dei chip e concede oltre 200 miliardi di dollari in ulteriori finanziamenti per ricerca e sviluppo (R&S) e scienza.

Il presunto scopo delle mosse protezionistiche statunitensi è quello di rafforzare la “sicurezza nazionale” come rivelato dalla recente strategia , che individua nella Cina il principale sfidante dell’ordine mondiale sostenuto dagli Stati Uniti. Il presidente Biden ha avvertito che gli Stati Uniti devono affrontare un “decennio decisivo” nella loro rivalità con la Cina al fine di preservare un vantaggio competitivo a lungo termine. Tuttavia, un’analisi più approfondita mostra che la politica degli Stati Uniti è piuttosto intesa a contenere il progresso tecnologico ed economico complessivo della Cina. Rivela anche le intenzioni del governo degli Stati Uniti di allontanarsi ulteriormente dalle soluzioni del libero mercato per rafforzare la sua economia, il che riduce il benessere economico e alimenta il rischio di uno scontro militare lungo la strada.

Gli Stati Uniti dominano le catene globali del valore dei semiconduttori

Le opinioni allarmistiche secondo cui l’industria statunitense dei semiconduttori ha bisogno di sussidi e protezione commerciale non sono supportate dai fatti. Gli Stati Uniti sono rimasti il ​leader mondiale del mercato dei semiconduttori , con quasi il 50% delle vendite annuali dalla fine degli anni ’90, nonostante un graduale calo della loro quota di produzione di chip (grafico 1). La cosa più importante è che la produzione rappresenta meno di un quinto della catena di produzione dei semiconduttori e gli Stati Uniti dominano l’estremità superiore della catena di fornitura complessiva.

Gli Stati Uniti sono riusciti a controllare l’intero mercato dei semiconduttori perché si sono specializzati in attività ad alta intensità di ricerca e sviluppo e molto redditizie, come la progettazione di chip e la produzione di apparecchiature di produzione. Al contrario, i concorrenti asiatici degli Stati Uniti si concentrano principalmente sulle fasi ad alta intensità di capitale e manodopera della catena del valore, come la fornitura di materie prime e la produzione, l’assemblaggio, il collaudo e l’imballaggio dei chip.

Circa il 75 percento della capacità produttiva totale mondiale di semiconduttori si trova ora in Asia, principalmente negli alleati degli Stati Uniti come Taiwan, Corea e Giappone. Ma oltre il 40 percento della capacità dei produttori di semiconduttori statunitensi, che rappresenta un non trascurabile 12 percento della produzione globale, si trova ancora a casa. Inoltre, controllando l’estremità superiore della catena di approvvigionamento del valore, gli Stati Uniti potrebbero facilmente creare ulteriore capacità produttiva, se necessario. Mentre il mercato globale dei chip è aumentato di quasi cinque volte negli ultimi due decenni fino a raggiungere una cifra stimata di 630 miliardi di dollari quest’anno, le società statunitensi hanno scalato la catena del valore investendo massicciamente in ricerca e sviluppo. Le aziende americane hanno speso circa 44 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo nel 2020, più in percentuale delle vendite rispetto all’industria dei semiconduttori di qualsiasi altro paese (grafico 3). In base a questi parametri, il settore dei chip statunitense non è sicuramente una “industria nascente” che potrebbe probabilmente aver bisogno di protezione dalla concorrenza straniera.

La politica industriale è tradizionalmente giustificata dall’argomentazione dell’“industria nascente” secondo cui industrie o società nazionali “strategiche” di nuova costituzione potrebbero aver bisogno di protezione fino a quando non saranno in grado di mettersi al passo con rivali stranieri più efficienti. I critici della politica industriale sottolineano che non si può sapere in anticipo se un particolare settore sarà redditizio o meno. Se le banche, i mercati dei capitali e gli imprenditori nazionali e stranieri non possono selezionare gli investimenti più promettenti, perché i funzionari governativi ei politici dovrebbero fare di meglio? Anche questi ultimi non sono onniscienti e si assumono simili rischi imprenditoriali, ma con i soldi degli altri. Ciò invita a una minore responsabilità, a una politica del barile di maiale e alla ricerca di affitti.

L’esperienza storica con la politica industriale è in gran parte deludente negli Stati Uniti ed è stata piena di “prestazioni inferiori e superamento dei costi”. Innumerevoli fallimenti di politica industriale si riscontrano anche in America Latina, Regno Unito, Europa e India, mentre i “successi” di paesi come Giappone, Taiwan, Singapore e Corea del Sud sembrano essere esagerati. Diversi studi mostrano che l’impressionante crescita economica delle nazioni asiatiche non è stata trainata dalla politica industriale e potrebbe esserne stata effettivamente rallentata. Ad esempio, oltre l’80% dei sussidi di bilancio in Giappone è andato all’agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca e molto poco è andato alla ricerca e sviluppo al culmine degli sforzi di politica industriale del Giappone durante il 1955-80. Inoltre, la protezione delle importazioni sembra aver diminuito la crescita settoriale della produttività totale dei fattori sia in Giappone che in Corea perché ha reso più costosi gli input intermedi e ha ridotto la concorrenza interna.

L’enigma della politica industriale alla fine si riduce alla possibilità che il governo possa impegnarsi con successo nella pianificazione economica centrale. Il comprovato fallimento della pianificazione economica socialista su larga scala suggerisce che anche la pianificazione parziale di pochi settori o aziende non se la caverà molto meglio. Quello che è certo è che la politica industriale ridistribuisce i benefici dalle aziende produttive a quelle meno efficienti, il che non è l’ottimo paretiano.

Nel caso dei semiconduttori, il governo degli Stati Uniti sta costringendo il resto dell’economia statunitense a sovvenzionare un settore già altamente redditizio per intraprendere attività a basso valore aggiunto. Questo trasferimento di risorse non di mercato è stato ovviamente ben accolto dall’industria dei semiconduttori , che tuttavia ha avuto una reazione difensiva al successivo annuncio di controlli sulle esportazioni in Cina. Le aziende statunitensi hanno capito molto bene che molto probabilmente avrebbe danneggiato i loro profitti e la loro capacità di innovare e mantenere una leadership globale a lungo termine .

Il progresso tecnologico della Cina è accelerato

Gli Stati Uniti non hanno bisogno di misure protezionistiche per migliorare la propria sicurezza nazionale perché controllano già le tecnologie dei semiconduttori più avanzate al mondo. Ma il governo degli Stati Uniti spera di trarre vantaggio indirettamente limitando l’accesso dell’esercito cinese ai chip di fascia alta e contenere il progresso tecnologico della Cina in generale.

L’esperienza dimostra che sia la Cina che altri paesi emergenti sono in grado di fare di tutto per fornire tecnologie avanzate ai propri militari. La Cina è riuscita a costruire aerei da combattimento avanzati mentre fatica ancora a sviluppare un aereo civile domestico . Nonostante sia stato sottoposto a pesanti sanzioni internazionali per molti anni, l’Iran ha prodotto droni da combattimento performanti utilizzando la doppia tecnologia occidentale, mentre la Corea del Nord ha continuato i suoi test sui missili balistici nucleari e intercontinentali . Anche le restrizioni internazionali possono essere aggirate, come dimostrato dall’elusione delle sanzioni petrolifere da parte dell’Iran o dalle compagnie cinesi che aggirano le sanzioni tecnologiche statunitensi .

Soprattutto, la Cina può inventare soluzioni tecniche per superare il blocco dei chip, anche se i processi di produzione commerciale possono essere meno efficienti e più costosi. Ad esempio, la principale fonderia di chip logici della Cina, SMIC, può produrre solo chip di quattordici nanometri su larga scala, staccando i leader del settore di circa cinque anni. Sebbene soggetta a sanzioni statunitensi e bloccata dall’acquisizione di macchine avanzate per la produzione di chip EUV dal 2020, SMIC si è innovata nella produzione di chip avanzati a sette nanometri utilizzando la tecnologia precedente. Huawei, il colosso cinese delle telecomunicazioni nella lista nera, ha lottato per salvare la sua attività di apparecchiature mobili e 5G innovando nella “confezione avanzata” dei chip per aumentarne le prestazioni.

È improbabile che le restrizioni all’esportazione degli Stati Uniti impediscano alla Cina di costruire le sue forze armate e il loro vero scopo rimane un contenimento economico generale della Cina. Gli alti funzionari statunitensi non sono stati timidi nei loro sforzi per mantenere “il maggior vantaggio possibile” nella tecnologia, perché il progresso della Cina nelle capacità di produzione e innovazione ha subito un’accelerazione. Le aziende cinesi sono diventate molto competitive nell’elettronica di consumo e leader di mercato nelle apparecchiature per l’energia rinnovabile come il solare fotovoltaico, le turbine eoliche e le batterie ad alta capacità, utilizzate anche per produrre veicoli elettrici (EV). La Cina è ora sia il principale mercato mondiale per i veicoli elettrici sia il più grande produttore di veicoli elettrici con un progresso tecnologico sempre più autoctono. Al momento, la Cina rimane fortemente dipendente dall’Occidente solo in due settori principali: i semiconduttori e l’aviazione civile.

È comprensibile che il rapido recupero della Cina abbia sconvolto l’establishment politico statunitense, ma credere che la protezione industriale e le restrizioni commerciali siano la soluzione rappresenta un grave errore intellettuale. Il progresso economico e tecnologico della Cina ha avuto luogo contemporaneamente in così tanti domini diversi, che non avrebbe potuto essere il risultato di una ridistribuzione forzata delle risorse dai settori produttivi a quelli meno produttivi su così vasta scala. È piuttosto il risultato di società nazionali ed estere che traggono vantaggio da un ambiente commerciale più amichevole e da mercati dinamici. Non è un caso che una moltitudine di aziende occidentali continui a fare molto affidamento sulla Cina, nonostante la sua dannosa politica zero-covid e gli sforzi di disaccoppiamento dei governi occidentali.

Conclusione

Gli interventi del governo statunitense nel mercato dei semiconduttori non sono solo dannosi per l’industria stessa e per il benessere dei consumatori, ma mostrano anche che i leader americani hanno perso la fiducia nel potere dei mercati di guidare il successo economico. Questo può essere molto pericoloso perché, come spiegato da George Reisman , solo la concorrenza del libero mercato aumenta la produttività del lavoro ei benefici della divisione internazionale del lavoro, mentre la restrizione degli scambi internazionali molto spesso contribuisce a guerre future.

Se politiche economiche sbagliate minano la posizione competitiva degli Stati Uniti e le ambizioni egemoniche globali , i leader statunitensi potrebbero essere sempre più tentati di trasformare il confronto commerciale e tecnologico con la Cina in uno politico e militare . E se la Cina vede le sue opportunità economiche e i suoi interessi strategici gravemente danneggiati, potrebbe anche diventare più belligerante . Un rischio così grave per la pace globale, la prosperità e la libertà individuale non dovrebbe essere preso alla leggera.