USA: i travagli dell’economia continuano nel 2023

Nel dicembre 2021, la maggior parte degli americani attendeva con impazienza un 2022 tranquillo e prospero. I casi di COVID-19 erano in calo, il mercato azionario era in rialzo e i posti di lavoro erano abbondanti. Cosa è andato storto?

Molte cose hanno fatto. Il trauma geopolitico è venuto prima. Dopo un caotico ritiro militare statunitense dall’Afghanistan nell’agosto 2021, sembrava che il coinvolgimento degli Stati Uniti nelle guerre straniere stesse volgendo al termine. Eppure, il 24 febbraio 2022, il Presidente russo Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina. La battaglia di terra si è poi trasformata in una guerra per procura tra NATO e Russia.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è affrettato a dichiarare che gli stivali statunitensi non si sarebbero uniti ai soldati ucraini, ma è stato altrettanto rapido a inviare armature statunitensi e consiglieri della CIA. Entro la fine del 2022, le armi della NATO presidiate da ucraini avevano spinto con successo le forze russe fuori dalle città ucraine di Kharkiv e Kherson, e indietro verso il confine orientale dell’Ucraina.

Ma il successo sul campo di battaglia è stato accompagnato da difficoltà economiche globali, poiché i prezzi dell’energia e del cibo sono aumentati vertiginosamente. Le cause prossime sono state le sanzioni occidentali sul petrolio russo e le sanzioni russe sulle esportazioni di gas verso l’Europa. Negli Stati Uniti, i prezzi elevati del petrolio e del gas hanno rafforzato le forze inflazionistiche scatenate dall’espansione monetaria e dallo stimolo fiscale.

Due nuovi punti critici sono emersi anche nella guerra fredda degli Stati Uniti contro la Cina nel 2022. Il primo è stata la battaglia per la supremazia tecnologica. L’opinione pubblica statunitense, infiammata dai leader di entrambi i partiti politici e dalle azioni assertive del Presidente cinese Xi Jinping, si è convinta che la Cina non fosse solo un concorrente, ma un avversario deciso a distruggere posti di lavoro negli Stati Uniti e spingere le forze militari statunitensi fuori dall’Asia.

La risposta del Congresso e dell’amministrazione Biden è stata quella di garantire che gli Stati Uniti mantenessero il primato in tutte le forme di tecnologia avanzata. Un atto legislativo, il CHIPS and Sciences Act, ha elargito 76 miliardi di dollari all’industria dei semiconduttori e 170 miliardi di dollari alle tecnologie avanzate, che vanno dall’intelligenza artificiale ai computer quantistici ai materiali. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha inoltre implementato una serie di controlli sulle esportazioni di tecnologia statunitense verso la Cina e sull’acquisizione di società tecnologiche da parte della Cina.

Nonostante l’atmosfera congeniale che circonda l’incontro tra i presidenti Xi e Biden al vertice dei leader del G20 di novembre a Bali, tutti i segnali indicano un ulteriore disaccoppiamento tecnologico nel 2023. Alcuni membri del Congresso condannano qualsiasi approvvigionamento di prodotti intermedi dalla Cina, mentre la distinzione tra beni civili e militari è diventato sfocato.

L’inflazione che inizialmente era considerata transitoria apparentemente si è radicata. Durante il 2021, la Federal Reserve americana ha gonfiato il suo bilancio (e l’offerta di moneta). È passato da 4.000 miliardi di dollari nel dicembre 2019 a quasi 9.000 miliardi di dollari nel dicembre 2021. Ciò è stato accompagnato da uno stimolo fiscale che ha distribuito oltre 2.000 miliardi di dollari di esborsi tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Questa espansione monetaria e fiscale congiunta ha coinciso con un’economia che offriva quasi due offerte di lavoro per ogni lavoratore disoccupato.

La stravaganza politica è tornata a casa quest’anno quando l’inflazione è salita a quasi l’8%. La Federal Reserve ha lanciato un’aggressiva campagna di inasprimento monetario che ha innalzato il tasso ufficiale da quasi zero a gennaio a un obiettivo compreso tra il 4,25 e il 4,5% a dicembre. Ciò ha smorzato il mercato azionario e ha posto fine all’aumento dei prezzi delle case. Ma non ha ridotto immediatamente l’inflazione, misurata dall’indice dei prezzi al consumo o dall’indice della spesa per i consumi personali.

Tuttavia, i funzionari della Federal Reserve e della Casa Bianca hanno puntato le loro speranze su un ‘atterraggio morbido’, ovvero un percorso verso un’inflazione del 2% senza recessione e solo una modesta disoccupazione. Alla fine del 2022, la maggior parte degli economisti prevede che l’inflazione persisterà al di sopra del 2%, una recessione inizierà nel 2023 e la disoccupazione supererà il 5%.

I risultati delle passate elezioni del Congresso di medio termine, insieme alla preoccupazione per l’inflazione, hanno portato gli esperti ad aspettarsi che i repubblicani spazzassero via la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti e forse riconquistassero il Senato degli Stati Uniti a novembre. Fortunatamente per i Democratici, Trump ha incombente. Sebbene Trump non fosse al ballottaggio, ha promosso candidati repubblicani sgradevoli. Questo, insieme all’impopolare ribaltamento della Corte Suprema degli Stati Uniti di Roe v. Wade – una storica sentenza del tribunale che garantiva il diritto costituzionale di una persona all’aborto – significava che i repubblicani ottennero a malapena una vittoria di misura alla Camera, mentre i democratici mantennero il controllo del Senato.

Gli Stati Uniti hanno accelerato la lotta al cambiamento climatico. Il risultato legislativo caratteristico di Biden è stato l’approvazione del cosiddetto Inflation Reduction Act (IRA) da oltre 400 miliardi di dollari, un discendente troncato della proposta Build Back Better da 2,4 trilioni di dollari della sua amministrazione. L’IRA era in gran parte una legge sull’energia verde, fornendo oltre 300 miliardi di dollari per l’energia eolica, solare e altre alternative ai combustibili fossili. Una volta implementati, i progetti verdi continueranno a ridurre le emissioni di carbonio degli Stati Uniti.

Sebbene l’IRA sia ambiziosa, non ridurrà in modo significativo le emissioni globali di carbonio. Il mondo continua a superare gli obiettivi dell’accordo di Parigi per limitare l’aumento delle temperature globali medie a 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali. Gli Stati Uniti rimangono allergici a significative tasse sul carbonio. Ed esplorare soluzioni di geoingegneria rimane un tabù.

Alla riunione della COP27 a Sharm el-Sheikh nel novembre 2022, gli Stati Uniti hanno aderito a pagamenti indeterminati per “perdite e danni” ai paesi poveri colpiti da disastri climatici. Mentre il calendario passa al 2023, la sfida del cambiamento climatico incombe più grande che mai, per gli Stati Uniti, la Cina e tutti gli altri.