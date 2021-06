Le vicende relative agli Stati USA del Minnesota (dove sono state allentate le regole sul THC per sostenere i produttori locali) e lo Stato di Washington (dove la coltivazione della canapa legale è avvertita come vieppiù regolamentata) sono dimostrazioni dello stato delle cose in merito al dibattito alquanto strabico in tema di TH e di regole connesse.Secondo un’analisi dei dati di vendita di Headset con sede a Seattle, le vendite di prodotti solo CBD presso i punti vendita al dettaglio di marijuana ricreativa sono diminuite dal 2018 in quattro stati occidentali, poiché un numero maggiore di questi prodotti si sposta nei negozi tradizionali e online. DümmenOrange North America ha dichiarato di aver ottenuto un accordo di distribuzione per i cloni di canapa provenienti dai Dutch Heritage Gardens, con sede in Colorado.

Stati Uniti

Il cambiamento delle regole in Minnesota riduce i livelli di THC per aiutare gli allevatori interessati

Il Minnesota ha modificato le sue regole sulla canapa per consentire agli agricoltori di rimediare alle colture che superano il limite federale dello 0,3% di THC se non superano l’1,0% completo. Il cambiamento è stato tra gli aggiornamenti del programma sulla canapa del Minnesota recentemente approvato dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), ha affermato il Dipartimento dell’Agricoltura di stato in un comunicato stampa.

In un altro cambiamento chiave, il raccolto di canapa deve ora essere testato per i livelli di THC non più di 30 giorni prima del raccolto. La finestra del test era in precedenza di 15 giorni. Lo Stato ha anche affermato che il campionamento casuale dei campi sarà ora basato sui fattori di rischio del raccolto, consentendo una maggiore flessibilità di ispezione.

Un grande passo in avanti

Inoltre, i coltivatori ora non possono essere valutati più di una violazione negligente all’anno per THC oltre il limite nelle loro colture. Le regole precedenti consentivano un numero illimitato di violazioni. Quelli con tre violazioni negligenti in cinque anni non hanno diritto a una licenza per un periodo di cinque anni.

Le modifiche alle regole federali sotto l’USDA hanno permesso agli stati di allentare i loro programmi di canapa, e molti lo stanno facendo.

«Questo è un grande passo avanti e siamo lieti che siano state apportate modifiche a livello federale in grado di garantire che i coltivatori e i trasformatori di canapa del Minnesota abbiano successo in questo settore nascente», ha affermato Whitney Place, vice commissario del Dipartimento dell’agricoltura del Minnesota.

Richieste in forte calo

Gli stati statunitensi e le Nazioni tribali devono presentare piani all’USDA se scelgono di gestire i propri programmi commerciali sulla canapa. Il programma sulla canapa del Minnesota è stato originariamente approvato dall’USDA nel luglio 2020. L’anno scorso è stato il primo anno in cui gli agricoltori dello stato hanno operato nell’ambito del programma. I coltivatori del Minnesota hanno iniziato a coltivare la canapa nel 2016 nell’ambito di un programma pilota federale che faceva parte del Farm Bill 2014.

Funzionari statali hanno affermato che sono state ricevute 454 domande per la produzione di canapa entro la scadenza del 30 aprile per le domande di quest’anno, 100 in meno rispetto al numero di licenze rilasciate nel 2020, quando lo stato ha rilasciato 542 permessi per la coltivazione e la lavorazione della canapa; più di 5.800 acri e 1,46 milioni di piedi quadrati coperti sono stati piantati nello Stato l’anno scorso.

Investimenti lenti

Come gli agricoltori di tutto il Paese, molti coltivatori di canapa del Minnesota hanno riferito di essere ancora seduti sui loro raccolti del 2020 in mezzo a un eccesso e ai prezzi crollati della canapa coltivata per il CBD, che è stata la principale produzione di canapa dello Stato.

Mentre alcune parti interessate stanno iniziando a esaminare la produzione di cereali e fibre, lo stato ha poche infrastrutture per elaborare quelle parti dell’impianto e gli investimenti nel settore sono stati lenti a concretizzarsi, secondo la Minnesota Industrial Hemp Association.

Stati Uniti

Nello Stato di Washington, il THC derivato dalla canapa ha reso nervosi i coltivatori di marijuana

I coltivatori di marijuana dello Stato di Washington sono preoccupati che, senza una modifica alle leggi statali, le loro attività potrebbero essere gravemente ostacolate dalla canapa legale federale.

Il problema è che il CBD derivato dalla canapa viene convertito in delta-8 THC – e persino delta-9 THC, la molecola che si trova più comunemente nella marijuana – e poi venduto come prodotti di marijuana autorizzati e regolamentati.

Il motivo principale per cui i coltivatori di marijuana sono preoccupati: è molto più economico convertire l’estratto di CBD (isolato, per lo più) in delta-8 THC e delta-9 THC piuttosto che coltivare marijuana per produrre THC.

L’argomento ha portato le aziende di marijuana dello stato di Washington a un “dialogo deliberativo” la scorsa settimana con l’agenzia di regolamentazione della cannabis dello Stato.

In quell’incontro virtuale, il Washington State Liquor and Cannabis Board ha organizzato un gruppo di scienziati per discutere della chimica delle piante – comprese le somiglianze e le differenze di delta-8 THC e delta-9 THC – e la definizione di prodotti sintetici.

Lo Stato di Washington consente la vendita nei negozi al dettaglio di MJ solo delle piante definite come marijuana e coltivate da produttori autorizzati.

Ma la dichiarazione politica rilasciata dallo Stato a maggio ha causato confusione in tutto il settore e ha fatto pensare alla gente che i regolatori stessero emanando un divieto temporaneo sul THC derivato dalla canapa.

«Non è vero», ha scritto il portavoce di LCB Brian Smith in un’e-mail a Hemp Industry Daily.

«Solo la marijuana con una concentrazione di THC dello 0,3% delta-9 può essere prodotta, lavorata e venduta nel nostro sistema regolamentato».

Quindi, per dirla chiaramente, i prodotti derivati ​​dalla canapa sono stati vietati nel mercato della marijuana di Washington da quando lo stato l’ha legalizzata.

I coltivatori di marijuana sono stati esclusi

Jeremy Moberg, un coltivatore di marijuana con un’attività di coltivazione del sole a Riverside, Washington, ha chiesto durante l’incontro virtuale perché lo stato non ha vietato permanentemente il delta-8 THC – come hanno fatto altri stati in tutto il paese – fino a quando la scienza dietro non è correttamente compreso.

Per come la vede Moberg, lo Stato di Washington sta consentendo una massiccia importazione di canapa in un mercato di sostanze controllate.

Ha affermato che i regolatori non hanno il controllo del gasdotto, soprattutto in termini di CBD proveniente da fuori lo Stato.

Ma più che i problemi politici, Moberg è preoccupato che il CBD a buon mercato derivato dalla canapa renderà ricco il resto della catena di approvvigionamento lasciando i coltivatori di marijuana a tenere la borsa.

«Sta facendo in modo che gli agricoltori non possano sopravvivere», ha detto Moberg.

Ha aggiunto di essere stanco di «tutti che si arricchiscono grazie ai contadini“.

Ci si schiera con l’innovazione

Vicki Christophersen, direttore esecutivo della Washington CannaBusiness Association, la vede diversamente.

Mentre sostiene che il delta-8 THC non sicuro e non testato non dovrebbe essere venduto in mercati non regolamentati, «crediamo che tutto il THC sia THC fintanto che è derivato dalla pianta di cannabis».

Ha fatto la distinzione che il THC sintetico che non è creato dalla cannabis – comunemente noto come Spice o K2 – dovrebbe essere vietato.

Ma finché il THC derivato dalla cannabis viene testato per sicurezza e potenza, Christophersen vorrebbe vederlo consentito nel mercato legale della marijuana.

Per quanto riguarda la preoccupazione che i coltivatori di marijuana stanno sollevando per il CBD derivato dalla canapa che sta riducendo i loro profitti, Christophersen ha affermato che il compito dello Stato non è quello di gestire la concorrenza.

«Non pensiamo che i regolatori dovrebbero scegliere vincitori e perdenti in base al modo in cui un licenziatario si procura il THC», ha aggiunto.

In definitiva, la Washington CannaBusiness Association si schiera con la possibilità di nuovi prodotti offerti dal THC derivato dalla canapa.

«Non possiamo ostacolare l’innovazione che sta avvenendo in questo mercato», ha affermato Christophersen.

Lo Stato di Washington consente CBD fuori dallo Stato

Sebbene lo stato di Washington abbia temporaneamente vietato i prodotti creati in laboratorio a base di canapa, Sativa Rasmussen, un avvocato specializzato in cannabis a Seattle, ha affermato di «vedere assolutamente le persone che infrangono la legge».

Delta-8 THC viene venduto nei negozi di marijuana con licenza e nel mercato principale, ad esempio nei minimarket.

Un’altra parte importante di questo è che lo Stato di Washington non tiene traccia da dove le compagnie di marijuana si riforniscono di CBD.

Secondo la legge di Washington, il CBD non deve essere prodotto nello stato e non deve provenire da una società di marijuana autorizzata o da una pianta che ha iniziato la sua vita nel sistema di tracciabilità.

«L’unico modo in cui il CBD può entrare nel sistema è se viene aggiunto a un prodotto di marijuana utilizzabile o commestibile per le proposte di aumentare la sua concentrazione di cannabidiolo», ha scritto il portavoce di Liquor and Cannabis Board Brian Smith in una e-mail a Hemp Industry Daily.

«Il CBD non può essere inserito nel sistema di tracciabilità».

Ma se l’isolato di CBD viene sottoposto a un processo di isomerizzazione che coinvolge un catalizzatore a base di acido, spesso con una macchina simile a un’attrezzatura per l’estrazione della cannabis, la molecola di THC è quasi identica a quella trovata nella pianta di marijuana.

La canapa dello Stato di Washington è in ritardo

Da quando il Congresso ha legalizzato la canapa nel Farm Bill del 2018, il boom della produzione di canapa ha portato a un eccesso di biomassa a basso costo che viene trasformata in CBD su scala industriale, e sono seguiti prezzi stracciati.

Tuttavia, Washington ha una produzione di canapa molto inferiore rispetto ad altri stati con programmi di marijuana relativamente maturi, quindi è logico che gran parte di questo CBD provenga da altri mercati.

In confronto, nel 2020, lo stato di Washington aveva solo 182 aziende di canapa autorizzate, con 3.813 acri all’aperto autorizzati, secondo l’Hemp and CBD Industry Factbook.

Nello stesso anno, l’Oregon aveva 2.027 coltivatori e trasformatori di canapa autorizzati e 27.434 acri di acri di canapa all’aperto.

Stati Uniti

Vendite di prodotti a base di solo CBD in netto calo nei punti vendita di marijuana ricreativa

Secondo un’analisi dei dati di vendita di Headset con sede a Seattle, le vendite di prodotti solo CBD presso i punti vendita al dettaglio di marijuana ricreativa sono diminuite dal 2018 in quattro stati occidentali, poiché un numero maggiore di questi prodotti si sposta nei negozi tradizionali e online.

La quota di mercato dei prodotti CBD puri non inalabili nei negozi per adulti è diminuita di circa 5 punti percentuali ciascuno in California, Colorado e nello stato di Washington tra il 2018 e il 2020, con la quota delle vendite complessive in Nevada che è crollata di 23 punti percentuali.

L’espansione dei prodotti a base di CBD nella vendita al dettaglio di tutti i giorni, compresi i negozi di alimentari, farmaci e specialità, insieme alla crescita del CBD nell’e-commerce è molto probabilmente responsabile del declino.

Tuttavia, i prodotti a base di CBD hanno rappresentato quasi 43 milioni di dollari, ovvero il 10% di tutte le vendite di CBD non inalabile, nei negozi al dettaglio di marijuana nei quattro stati nel 2020.

Secondo i dati più recenti, le vendite combinate di tutti i prodotti CBD per i rivenditori di marijuana ricreativa in questi stati sono state di quasi 42 milioni di dollari per maggio 2021, con un aumento del 110% rispetto a maggio 2018.

La quota di mercato dei prodotti non inalabili contenenti CBD variava tra il 29% e il 36% per maggio 2021 nei quattro stati.

Un marchio che sta registrando una crescita dei prodotti con un mix di CBD e THC è il produttore Wana Brands, con sede in Colorado.

I prodotti Wana possono essere trovati in Canada e in 11 mercati negli Stati Uniti.

«Abbiamo visto che l’aumento della popolarità dei prodotti con rapporto è davvero un fattore che consente ai consumatori più esperti di identificare l’effetto che stanno cercando», ha detto Eric Block, chief revenue officer di Wana Brands, a MJBizDaily via e-mail.

«I mercati più maturi hanno gusti più sofisticati. Man mano che i consumatori acquisiscono maggiore esperienza con la cannabis, iniziano a evolvere le proprie preferenze di consumo».

Block ha affermato che la società ha davvero iniziato a capire l’importanza di espandersi oltre i prodotti a base di THC negli ultimi anni e ha aggiunto sul mercato diverse SKU di rapporto, tra cui 1:1, 2:1, 5:1 e 10:1.

Nel 2020, i prodotti con un rapporto uguale di CBD e THC sono stati i più popolari tra i consumatori di marijuana, rappresentando il 38% di tutte le vendite di CBD nei quattro stati, secondo i dati di Headset.

I prodotti ad alto contenuto di THC – o quelli con più THC del CBD – sono stati responsabili del 17,8% delle vendite nei negozi ricreativi lo scorso anno.

Anche i prodotti contenenti un alto rapporto di CBD erano popolari.

Bevande, commestibili e altri non inalabili con 10 parti di CBD e 1 parte di THC o più hanno generato il 15,4% delle vendite complessive di CBD nei negozi per adulti nel 2020.

Rapporti più piccoli e più convenzionali come 3:1 e 2:1 combinati hanno rappresentato quasi l’11,2% delle vendite.

Detto questo, le vendite di prodotti per categoria variavano in ciascun mercato statale.

I prodotti ad alto contenuto di THC erano molto più popolari in California, rappresentando il 21% delle vendite di CBD lo scorso anno, mentre le vendite di quei prodotti hanno appena superato il 7% negli altri Stati.

In Nevada, i prodotti a base di CBD puro hanno rappresentato il 41% delle vendite nei negozi per adulti nel 2020, mentre tale numero è rimasto al di sotto del 15% in California, Colorado e nello stato di Washington.

Le differenze di mercato, inclusa la disponibilità del prodotto, le normative e il gusto locale si sono riflesse nella crescita o nel declino del prodotto negli ultimi due anni.

I prodotti ad alto contenuto di THC hanno aumentato la quota delle vendite complessive in California, Colorado e nello stato di Washington dal 2018.

La California, nel frattempo, ha registrato un calo di 7,4 punti percentuali nei prodotti ad alto rapporto CBD durante quel periodo. Ma lo stato ha visto un aumento di quasi 8 punti percentuali per i prodotti con più THC del CBD.

Al contrario, la quota di mercato dei prodotti CBD ad alto contenuto di THC in Colorado è diminuita di 2,2 punti percentuali dal 2018, mentre i prodotti CBD a parità e ad alto rapporto sono aumentati.

La quota delle vendite di prodotti con uguali quantità di CBD e THC è cresciuta di più in Nevada e nello stato di Washington, rispettivamente a 11,2 punti percentuali e 8,8 punti percentuali.

Block di Wana Brands crede che tali prodotti si evolveranno ancora di più nel tempo.

«Credo che l’uso di prodotti di rapporto continuerà a crescere», ha osservato.

«Poiché i consumatori hanno più esperienza con la cannabis, scopriranno come possono creare un’esperienza più equilibrata con il CBD, ma i prodotti a base di THC continueranno sicuramente ad esistere».

Stati Uniti

Il futuro di Delta-8 è forte “a patto che il governo non lo porti via”: domande e risposte con Vince Sanders

Sembra che tutti nella cannabis abbiano un’opinione sul delta-8 THC, un cannabinoide minore che esiste raramente in natura ma può essere sintetizzato facilmente dall’isolato di CBD.

È un isomero del più noto delta-9 THC e crea effetti psicoattivi più lievi in ​​molti consumatori perché non si lega facilmente ai recettori endocannabinoidi del corpo.

Alcuni considerano il delta-8 THC un’imitazione a buon mercato del “vero” THC e si fanno beffe del suo potenziale medicinale.

Una delle agenzie di autoregolamentazione più note dell’industria della canapa, la U.S. Hemp Authority, ha recentemente annunciato che non certificherà “prodotti potenzialmente pericolosi e intossicanti” contenenti delta-8 THC.

Altri avvertono che il delta-8 THC non regolamentato scatenerà un giro di vite federale e potenzialmente minaccerà i decenni di duro lavoro che i sostenitori della cannabis hanno svolto per persuadere i politici che la pianta ha un valore medico.

Questi oppositori non infastidiscono Vince Sanders, fondatore e presidente di CBD American Shaman, il più grande rivenditore di cannabis multistato della nazione per numero di negozi.

Fondata a Kansas City, Missouri, nel 2015, la catena di 365 negozi ha sedi in mercati in cui i prodotti derivati ​​dalla canapa sono le uniche opzioni legali di cannabis e stati in cui la marijuana per uso adulto è ampiamente disponibile.

I negozi vendono prodotti delta-8 THC tranne negli stati che vietano espressamente il cannabinoide, come l’Arizona.

Marijuana Business Magazine ha incontrato Sanders per scoprire quali clienti chiedono delta-8 THC e perché crede che il cannabinoide appartenga alla conversazione sul benessere.

Perché vende delta-8 THC?

È un ottimo cannabinoide, dal punto di vista terapeutico. Onestamente vediamo più gestione del dolore che anche con (delta-9 THC). Quando hai qualcuno con problemi di dolore, è fantastico.

L’altra cosa è che, poiché non è psicoattivo come (delta-9 THC), è davvero più terapeutico quando si tratta di gestione del dolore. Puoi una specie di microdose e gestire il dolore senza tanta psicoattività. E davvero, se inizi a prendere meno di 10 milligrammi, c’è pochissima, se non nessuna, psicoattività lì.

Come descriverebbe il delta-8 THC ai clienti?

Partiamo dal livello base. Spieghiamo che questo è un isomero del CBD.

Poi, entri in un po’ di chimica. Diciamo, guarda, c’è un gruppo di atomi di carbonio. E in un posto c’è un atomo a doppio carbonio. Prendiamo quel doppio carbonio e lo spostiamo in un punto diverso della molecola.

A un principiante o a qualcuno che non ha un’esperienza chimica, sembra esattamente lo stesso. Ci sono solo piccoli cambiamenti. Si adatta al recettore (cannabinoide) in modo diverso e produce un effetto diverso.

Ha visto delta-8 THC cannibalizzare le sue vendite di CBD?

Finora, non c’è stata alcuna cannibalizzazione. E penso che sia perché insegniamo costantemente a tutti nel negozio come funzionano le cose, perché funzionano e per quale persona. E se stai utilizzando un prodotto CBD e funziona per te, non c’è assolutamente motivo per noi di spostarti o anche solo di suggerirti un altro prodotto.

Ora, se dici: «Funziona alla grande, ma ho ancora un po’ di dolore. Vorrei poterne liberare». Allora potremmo iniziare a parlarti di un prodotto come D-8.

Questo è un oggetto così caldo che molte persone stanno entrando in base alle proprie ricerche e chiedendo informazioni. Ed è per questo che spieghiamo come funziona, perché funziona e come utilizzarlo correttamente. Diamo tutti gli avvertimenti richiesti di: “Ehi, a differenza del CBD, questo è psicoattivo. Ha queste cose che potresti non cercare o non volere”.

Che tipo di prodotti Delta-8 cercano le persone? Gli acquirenti sono più propensi a cercare tinture o un diverso sistema di consegna, o è anche abbastanza simile al modo in cui i consumatori si scompongono per i prodotti CBD?

È abbastanza simile. Ci sono persone che cercano commestibili, persone che cercano l’solubile in acqua, persone che cercano un prodotto da svapare. Questo è davvero il modo principale in cui le persone lo ingeriscono.

C’è la percezione che i prodotti delta-8 siano un modo per i consumatori che non possono accedere legalmente ai prodotti delta-9 THC. Si vende meglio in luoghi con accesso limitato?

Non lo stiamo ancora vedendo, e me lo sarei aspettato. Sceglierai uno stato in cui non c’è niente, come il Kansas, dove non hai nemmeno cure mediche, e sta vendendo davvero bene.

Ma stiamo vedendo che tutti i campi sono molto vivaci. Stiamo assistendo a vendite vivaci in California e Oregon, in molti stati dove (delta-9 THC) è legale.

Due cose: penso che sia usato più come integratore che (delta-9 THC). Credo anche che la sua disponibilità, il suo prezzo e gli effetti del non essere così psicoattivo attirino un pubblico più ampio.

In qualcuno dei suoi negozi le autorità hanno sequestrato delta-8 THC o hanno affermato che non può essere venduto?

A questo punto non abbiamo avuto problemi. Abbiamo avuto un paio di spedizioni effettivamente fermate che sono state restituite immediatamente.

In termini di applicazione della legge, se dovessero iniziare a sequestrare prodotti, sarebbe davvero utile se si passasse al passaggio successivo e qualcuno fosse effettivamente accusato di traffico. Poi quando sei andato in tribunale e hai effettivamente presentato i fatti, questo sarebbe stato di grande aiuto. Penso che sarebbe molto difficile intentare una causa contro di te, se avessi tutta la tua documentazione in linea.

Dove pensa che delta-8 THC si inserisca nel panorama del benessere della cannabis? Sarà mai in concorrenza con il CBD?

Finché il governo non lo porta via … a lungo termine, vedo che questo è un cannabinoide molto importante.

Ci sono un sacco di cannabinoidi minori là fuori, e se ci è permesso continuare a fare diversi isomeri, chissà cosa potremmo inventarci? Ma al momento, considero decisamente (delta-8 THC) un mercato molto ampio.

Il CBD ha avuto diversi anni per alzarsi e andare avanti. D-8 è relativamente nuovo. Hai certamente proprietà terapeutiche per (delta-8 THC). A lungo termine, potrebbe essere grande quanto il CBD? Nessuno ha la sfera di cristallo, ma certo.

Pensa che la tendenza delta-8 THC sia la punta dell’iceberg per trovare nuovi usi per la biomassa di canapa. Perché?

Nel 2019, migliaia di agricoltori in tutto il Paese hanno piantato la canapa con la speranza di “Ehi, questo era un raccolto su cui posso davvero fare soldi” senza capire veramente la domanda e l’offerta.

A quel tempo l’unico prodotto che si poteva ricavare dalla canapa in questo momento era il CBD.

E l’agricoltore americano ha la capacità di coltivare milioni di acri di un prodotto (cioè) grossolanamente sovraprodotto, come è successo.

Quindi ci sono molti agricoltori che hanno subito gravi battute d’arresto finanziarie e ci sono letteralmente milioni di milioni di libbre di canapa ambientata nel 2019 con cui nessuno sa cosa fare se non guardarla biodegradare. La mia speranza è che se possiamo continuare a fare cose come un delta-10 (THC) e questi altri isomeri che sono là fuori, forse possiamo salvare collettivamente questi agricoltori centinaia di milioni di dollari.

Quindi, invece che la canapa sia un pony da un trucco, se abbiamo diversi cannabinoidi minori da cui possiamo estrarre e iniziare a usare più biomassa che sta letteralmente marcendo, sarebbe una cosa meravigliosa per l’agricoltore americano.

Stati Uniti

Le aziende olandesi e statunitensi concordano un accordo di distribuzione dei cloni di canapa

Dümmen Orange North America ha dichiarato di aver ottenuto un accordo di distribuzione per i cloni di canapa provenienti dai Dutch Heritage Gardens, con sede in Colorado.

Nell’ambito della partnership, la divisione Royale Botanicals di Dutch Heritage avrà accesso alle attività di distribuzione esistenti attraverso due società di brokeraggio di piante nazionali DümmenOrange, Vaughn’s Horticulture e McHutchison. La partecipazione di Dümmen all’accordo avviene attraverso la sua divisione Quick Plug, che produce sistemi di orticoltura professionale.

Dümmen Orange, con sede in Olanda, con sede negli Stati Uniti a Columbus, Ohio, è un selezionatore specializzato internazionale di fiori recisi, bulbi, piante tropicali, piante da vaso, piante da aiuola e piante perenni. La nuova iniziativa di cloni di canapa con Dutch Heritage Gardens è il primo ingresso di Dümmen Orange nell’industria della canapa negli Stati Uniti.

Diaci milioni di vendite

Dutch Heritage, Larkspur, Colorado, è un coltivatore di piante da aiuola ornamentali che fornisce fiori tutto l’anno a più di 200 punti vendita in Colorado e negli stati circostanti. La società risale al 2006. Ha creato Royale Botanicals nel 2017 per sviluppare cultivar per l’estrazione di biomassa CBD e fiori di grado fumabile. L’unità ha prodotto e venduto più di 10 milioni di cloni di canapa a livello nazionale, secondo Dutch Heritage.

Le due società hanno affermato di avere un piano a lungo termine per produrre cloni presso lo stabilimento guatemalteco di Dümmen Orange in attesa di modifiche alle leggi che attualmente non fanno distinzione tra cannabis e canapa. Fino a quel momento, la tecnologia Quick Plug di Dümmen Orange sarà utilizzata per produrre i cloni negli Stati Uniti, hanno affermato le società.

“Speriamo di vendere i cloni non solo agli agricoltori sul campo per la produzione di olio di CBD, ma anche ai coltivatori in serra che hanno spazio extra durante la bassa stagione per coltivare canapa da fumare”, afferma Aaron Van Wingerden, proprietario e presidente di Dutch Heritage Gardens.

Le due società hanno rapporti commerciali di lunga data, ha affermato Van Wingerden.