L’invasione dell’Ucraina da parte del Presidente Vladimir Putin alla fine di febbraio 2022 è stata un atto autoproclamato di guerra preventiva. È meglio entrare in guerra ora, prima che la testa di ponte ucraina della NATO ai confini della Russia diventi una minaccia esistenziale imminente, disse Putin all’epoca.

Più a lungo la guerra sarebbe stata ritardata, ha affermato, maggiore sarebbe stato il pericolo e più costoso un futuro conflitto tra Russia, Ucraina e Occidente.

Il punto di partenza per ogni pensiero bellico preventivo è un futuro immaginato, un futuro in cui deve essere affrontata una minaccia esistenziale. Questo è quindi abbinato all’affermazione che un tale pericolo futuro può essere evitato – o almeno ridotto al minimo – adottando un’azione preventiva decisiva nel presente.

Tale ragionamento ha caratterizzato il pensiero bellico preventivo nel corso dei secoli. “Ora o mai più”, esclamò l’imperatore Guglielmo II nel luglio 1914 quando esortò l’Austria-Ungheria ad attaccare la Serbia prima che diventasse troppo potente, avviando così una sequenza escalation che sfociò in una guerra catastrofica che coinvolse tutte le grandi potenze europee.

“Il mondo tratterrà il respiro”, predisse Hitler quando lanciò la sua crociata per liquidare la percepita minaccia strategico-ideologica del regime sovietico “giudeobolscevico”. Il Presidente egiziano Gamel Abdel Nasser era un nuovo Hitler, affermarono inglesi e francesi quando presero il controllo del Canale di Suez nel 1956, mentre la “teoria del domino” del Presidente Eisenhower prevedeva che l’avanzata dei comunisti in Vietnam minacciasse tutto il sud-est asiatico.

E secondo il Presidente George W. Bush e il primo ministro britannico Tony Blair, Saddam Hussein iracheno doveva essere fermato prima che acquistasse armi di distruzione di massa e diventasse troppo forte per essere sconfitto.

Tutti questi eventi hanno portato a gradi di disastro per i loro iniziatori. Ma non tutte le guerre preventive finiscono con un fallimento. L’’operazione militare speciale’ di Putin in Ucraina potrebbe benissimo avere successo: la conquista del Donbass da parte della Russia e la sua occupazione di vaste aree dell’Ucraina meridionale e orientale sembrano quasi inevitabili. Tuttavia, i costi per la Russia nel presente sembrano essere stati esponenzialmente maggiori di quelli che Putin avrebbe potuto prevedere quando ha lanciato la sua invasione.

Sebbene questa guerra possa concludersi con un cessate il fuoco o addirittura con un accordo di pace, il nuovo ordine mondiale che emerge sulla sua scia non assomiglierà agli altipiani illuminati dal sole di stabile multipolarità, come immaginato da alcuni dei sostenitori occidentali di Putin. Molto più probabile è qualcosa di simile alla visione apocalittica dell’ambasciatore sovietico Ivan Maisky dopo la spartizione della Cecoslovacchia a Monaco nell’ottobre 1938: “Le relazioni internazionali stanno entrando in un’era di più violenta ondata di ferocia e forza bruta insieme a una politica del pugno corazzato”.

Soprattutto, l’accresciuto rischio di una guerra nucleare tra le grandi potenze durerà per anni se non decenni a causa della guerra di Putin contro l’Ucraina. È un pericolo che minaccia la Russia non meno degli Stati Uniti e del resto del mondo.

Un gruppo di ex alti funzionari statunitensi ha recentemente rilasciato una dichiarazione chiedendo agli Stati Uniti di intensificare la loro guerra per procura con la Russia fornendo maggiori quantità di armi avanzate come missili a lungo raggio e sistemi di difesa aerea all’Ucraina. Tali armamenti potrebbero essere forniti senza timore di ritorsioni, i firmatari hanno cercato di rassicurare i loro lettori, dal momento che Putin sta bluffando sull’escalation nucleare. La deterrenza nucleare funziona ancora, hanno detto, ed è un errore strategico presumere il contrario.

“Gli Stati Uniti devono armare l’Ucraina ora, prima che sia troppo tardi”, titola The Hill, che ha pubblicato l’appello. “I progetti aggressivi di Putin non finiscono in Ucraina”, affermano i firmatari. “Se la Russia vince in Ucraina, i nostri alleati baltici della NATO sono a rischio, così come gli altri alleati che risiedono nel vicinato”.

Ancora una volta si tratta di una minaccia futura immaginata come motivo di una proposta escalation preventiva, non degli interessi, delle esigenze o della situazione attuale dell’Ucraina. Eppure, semmai, l’Ucraina ha bisogno di sostegno per difendere la sua posizione mentre cerca un cessate il fuoco e una pace negoziata. I termini di qualsiasi pace con Putin saranno ripugnanti. Ma questo è sicuramente preferibile all’effettiva devastazione e alle enormi perdite materiali, territoriali e umane risultanti dai combattimenti continuati fino al proverbiale ultimo ucraino per scongiurare una minaccia esistenziale immaginata agli alleati degli Stati Uniti.

Nel 1914 il Kaiser pensava che la Serbia e la Russia volessero distruggere l’impero austro-ungarico. Nel 1941 Hitler credeva che Stalin stesse lottando per una rivoluzione mondiale che avrebbe distrutto la nazione tedesca e potenziato una cospirazione ebraica internazionale. In realtà, gli obiettivi di entrambi i gruppi di avversari della Germania erano limitati e difensivi, e lo stesso vale per Putin oggi.

Gli obiettivi di Putin in relazione all’Ucraina sono sempre più radicali ma non ci sono prove concrete – al contrario di speculazioni infondate – che abbia ambizioni revisioniste di vasta portata. È estremamente ostile alla NATO e ad alcuni Stati membri in particolare, ma non li ha minacciati né ha preparato alcun attacco. Ci sono tensioni derivanti dalla continua espansione della NATO ai confini della Russia, ma nessuna disputa con gli stati vicini sulla profondità e l’intensità di quelle che hanno caratterizzato le relazioni russo-ucraine dopo la “rivoluzione Maidan” anti-russa del 2014.

Putin vuole sicuramente ribaltare il cosiddetto ordine internazionale basato sulle regole prediletto dall’Occidente – così come la Cina – ma la sua alternativa dichiarata è una politica globale basata sulla multipolarità non, come spesso si sostiene, sulle sfere di influenza e sull’egemonia di un’alleanza degli Stati autoritari.

Per quanto riguarda le capacità convenzionali della Russia, la guerra ha dimostrato che mentre queste sono considerevoli nel contesto limitato della lotta contro l’Ucraina, Putin non è nella posizione di minacciare gli Stati Uniti o i loro alleati della NATO anche se lo volesse.

È altamente improbabile che Putin sia tentato di lanciare un’altra operazione militare avventurista, anche se questo calcolo potrebbe cambiare se il conflitto in Ucraina diventa una lunga guerra di logoramento con un crescente intervento da parte degli stati occidentali, o se la NATO tenta di costruire un’altra testa di ponte pesantemente armata sui confini della Russia, ad esempio in Finlandia.

Gli ex funzionari terminano la loro richiesta di un’escalation armata sostenuta dagli Stati Uniti con una classica riaffermazione del loro atteggiamento di guerra preventiva. Poiché lo scontro con il Cremlino è inevitabile, sostengono, gli Stati Uniti devono affrettarsi a fornire all’Ucraina le armi di cui ha bisogno, non solo per difendersi ma per vincere la guerra: “La mossa intelligente e prudente è fermare i disegni aggressivi di Putin in Ucraina, e di farlo ora”.

I firmatari inveiscono contro la determinazione dell’amministrazione Biden di limitare gli aiuti statunitensi all’Ucraina per evitare che la guerra per procura dell’America con la Russia si trasformi in un impegno militare diretto. Possiamo solo sperare che la moderazione continui e il Presidente Biden resiste alle richieste di un’escalation che potrebbe innescare la catastrofe nucleare di una terza guerra mondiale.

Meglio ancora, sarebbe se gli Stati Uniti spostassero la loro strategia su una pressione sulla Russia in una pace negoziata in modo da salvare il più possibile il territorio, le risorse e le infrastrutture rimanenti dell’Ucraina salvando la vita delle decine di migliaia di persone che morirà senza dubbio se questa guerra reale, piuttosto che immaginata per il futuro, dovesse continuare.