Nel 2019, l’amministrazione Trump ha compiuto il controverso passo di elencare il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, un ramo ideologico dell’esercito iraniano, come organizzazione terroristica straniera. La designazione, un’apparente pillola velenosa per bloccare un’ulteriore diplomazia con l’Iran, è diventata un grosso ostacolo nei negoziati per rilanciare l’accordo nucleare con l’Iran, che Trump ha abrogato nel 2018.

Sebbene la pressione politica interna sull’amministrazione Biden contro il delisting sia stata ampiamente discussa – con i timori che i repubblicani facciano una campagna contro la mossa e le forze filo-israeliane che si oppongono apertamente ad essa – pochi hanno notato l’effetto e l’ampiezza della campagna per posizionare e mantenere l’IRGC su il terrore rotola.

I documenti, tra cui una serie di documenti di divulgazione pubblica e un’e-mail hackerata da un diplomatico di Washington, rivelano un’operazione di influenza straniera molto attiva negli ultimi cinque anni per ricoprire Washington con messaggi a sostegno del confronto con l’Iran con sanzioni e con l’inclusione dell’IRCG nella lista dei terroristi .

Almeno dal 2015, una varietà di consulenti di comunicazione, studi legali e lobbisti che lavorano per governi stranieri – principalmente rivali regionali iraniani Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Bahrain – hanno prodotto un flusso costante di tweet, punti di discussione, comunicati stampa e segnali di avvertimento sui pericoli dell’IRGC e sostiene la designazione quale organizzazione terroristica straniera, o FTO.

“Tutto ciò che devi sapere su quale randello politicizzato è diventato l’elenco dell’FTO è vedere gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita – responsabili di alcuni dei più atroci terrori contro i civili nello Yemen – fare pressioni per ottenere l’IRGC nell’FTO e tenerli elencati, ” ha affermato Sarah Leah Whitson, direttrice esecutiva del gruppo di difesa Democracy for the Arab World Now. “Non dovremmo permettere ai lobbisti del governo straniero di acquistare influenza su importanti politiche di sicurezza nazionale, come la designazione dell’FTO di un governo con cui vogliamo raggiungere un accordo nucleare fondamentale”.

L’e-mail violata precedentemente non segnalata inviata da un diplomatico degli Emirati Arabi Uniti mette a nudo un tentativo da parte di un interesse straniero di influenzare l’approccio del governo degli Stati Uniti all’IRGC. Nell’e-mail, tratta da un tesoro pubblicato nel 2017 da un gruppo che si fa chiamare Global Leaks, l’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti presso gli Stati Uniti Yousef al-Otaiba, uno dei diplomatici stranieri più influenti a Washington, invia messaggi a un giornalista sulla quotazione. L’e-mail rilasciata da Global Leaks mostra che l’allora giornalista del Wall Street Journal Jay Solomon ha scritto a Otaiba il 3 febbraio 2017, chiedendo: “Hai sentito qualcosa sull’amministrazione [Trump] che sta considerando di designare l’IRGC come organizzazione terroristica?”

Nella catena di posta elettronica, Otaiba ha risposto in pochi minuti: “Non ho idea di dove si trovino nel processo decisionale, ma ho dato il suggerimento a diverse persone”.

L’ambasciata degli Emirati Arabi Uniti ha rifiutato di commentare la presunta e-mail, che Responsible Statecraft e The Intercept non sono stati in grado di autenticare separatamente. Otaiba non ha mai specificato nello scambio a chi “ha dato il suggerimento”.

Nello stesso momento in cui lo scambio di Global Leaks tra Otaiba e Solomon, un esercito di agenti pagati per Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Bahrain e il gruppo dissidente iraniano Mojahedin-e Khalq, o MEK, stavano bombardando membri del Congresso, gruppi di riflessione e il Dipartimento di Stato con messaggi che sottolineano i pericoli dell’IRGC.

Il 14 febbraio 2017, il Consiglio Nazionale della Resistenza dell’Iran — l’ala politica dei Mojahedin-e Khalq, un gruppo con scarso sostegno all’interno dell’Iran ma ha stretti legami con le agenzie di intelligence saudite e israeliane — ha tenuto una conferenza stampa sull'”IRGC” centri di addestramento terroristico” e l’8 marzo 2017 ha tenuto una tavola rotonda sull’ascesa dell’impero finanziario dell’IRGC”.

Tra febbraio e maggio 2017, la leadership statunitense del gruppo ha agito come fonte per quanto riguarda l’IRGC per una serie di organi di stampa principalmente a destra ma includendo anche organi di stampa tradizionali come l’Associated Press, secondo la divulgazione del Consiglio nazionale della resistenza dell’Iran ai sensi del Foreign Agent Registration Act , una legge che impone agli agenti di mandanti stranieri di riferire periodicamente sulle loro attività.

Secondo le rivelazioni, anche altri rivali del Golfo dell’Iran stavano pagando società di comunicazione e lobbisti per far circolare rapporti e white paper che denunciavano l’IRGC. Nel maggio 2017, Qorvis Communications, lavorando per conto dell’Arabia Saudita, ha diffuso un “riassunto: white paper sull’antiterrorismo” su “Arabia Saudita e antiterrorismo” che faceva ripetutamente riferimento al sostegno dell’IRGC ai ribelli Houthi che i sauditi e gli Emirati Arabi Uniti stavano combattendo nello Yemen. (Nessuno degli agenti stranieri registrati in questo articolo ha risposto alle richieste di commento.)

Un’altra società di comunicazione che rappresenta l’Arabia Saudita, Brownstein Hyatt Farber Schreck, ha diffuso una “scheda informativa” in difesa dello sforzo bellico saudita in Yemen – denunciato dai difensori dei diritti umani – nonché un rapporto in cui si afferma che “l’insurrezione contro il governo centrale dello Yemen ha è stato aiutato dal supporto finanziario e operativo del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) e della milizia libanese di Hezbollah”.

Il costante battito di tamburi dei materiali informativi relativi all’IRGC da Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Arabia Saudita è proseguito con l’imposizione di sanzioni all’IRGC da parte dell’amministrazione Trump nel 2017, una mossa accolta favorevolmente dagli agenti stranieri a Washington.

L’ala politica del MEK ha celebrato la mossa in un comunicato stampa. Gli Emirati Arabi Uniti, dal canto loro, hanno celebrato la nuova politica aggressiva dell’amministrazione Trump nei confronti dell’Iran in un comunicato stampa diffuso da Hagir Elawad & Associates, uno studio legale che lavora per l’ambasciata degli Emirati Arabi Uniti, che ha approvato la mossa.

La politica di “massima pressione” dell’amministrazione Trump ha posto un’enfasi particolare sul prendere di mira l’IRGC. L’approccio aggressivo è culminato nell’abrogazione statunitense del 2018 dell’accordo nucleare iraniano, nell’elenco dell’IRGC nel 2019 come gruppo terroristico e nell’assassinio all’inizio del 2020 del comandante dell’IRGC Qassim Suleimani. In tutto questo, la “massima pressione” ha ottenuto elogi da Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Israele.

I documenti federali presentati da individui e gruppi che rappresentano interessi stranieri riflettevano l’intensità della difesa sulla questione. I moduli informativi che rivelano comunicazioni e materiali distribuiti da agenti stranieri che lavorano per Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Bahrain e l’ala politica del MEK contenevano 325 menzioni dell’IRGC tra il 2017 e il 2020.

La redditizia campagna di influenza straniera è continuata nell’era post-Trump, post-massima pressione.

Nel giugno 2021, gli agenti sauditi di Off Hill Strategies di Tripp Baird hanno inviato a 23 membri dello staff di Hill un tweet di Blinken dichiarando: “Oggi abbiamo designato una rete di società di facciata e intermediari che supportano gli Houthi in coordinamento con l’IRGC-QF” – un riferimento a il gruppo ribelle yemenita e il ramo delle operazioni clandestine dell’IRGC, la Forza Quds.

A seguito della rimozione degli Houthi dall’elenco delle organizzazioni terroristiche straniere da parte dell’amministrazione Biden a febbraio, gli agenti degli Emirati hanno diffuso un rapporto dell’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti sul “Restituzione degli Houthi nell’elenco dei terroristi degli Stati Uniti”, citando i presunti stretti legami dei ribelli con l’IRGC.

Il ritmo dell’attività divulgata dalla legge sulla registrazione degli agenti stranieri da parte di agenti stranieri per Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Bahrain e l’ala politica del MEK sembra essere rallentata quando l’amministrazione Biden ha spinto a rientrare nell’accordo nucleare. Il cambiamento è avvenuto nello stesso momento in cui sono cresciute le tensioni tra la Casa Bianca e gli stati del Golfo su una serie di questioni che vanno dalla produzione di petrolio dell’OPEC alle sanzioni contro la Russia sulla scia dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca.

Almeno un’entità con legami finanziari con gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita, sebbene non sia un agente estero registrato, sta già respingendo il potenziale delisting dell’IRGC. Il Middle East Institute, un think tank di Washington “dedicato esclusivamente allo studio del Medio Oriente“, il cui più grande donatore è l’ambasciata degli Emirati Arabi Uniti e riceve anche il sostegno di Saudi Aramco, questo mese ha pubblicato un rapporto concludendo:

Poiché l’amministrazione statunitense valuta se rimuovere l’IRGC come FTO, la natura della Guardia rivela che non è una forza armata statale convenzionale e non dovrebbe essere trattata come tale. L’IRGC è un’organizzazione ideologica che condivide caratteristiche chiave con altre organizzazioni islamiste designate, inclusa la sua ricerca di uno stato islamico espansionista, un ordine islamico globale, l’imposizione energica della legge della sharia (interpretazione sciita), il concetto militaristico di jihad e anti- Ideologia americana e antisemita.

In una dichiarazione, Rachel Dooley, responsabile delle relazioni con i media di MEI, ha affermato che le donazioni non influiscono sul lavoro del gruppo. “MEI mantiene la piena indipendenza intellettuale per se stessa e per i suoi studiosi, e nessun finanziatore ha alcuna voce editoriale, né alcun finanziatore viene consultato nella creazione e/o pubblicazione di articoli, incluso questo”, ha affermato Dooley. “Gli autori hanno prodotto questo articolo in modo indipendente e lo hanno presentato al Middle East Institute, che pubblica un’ampia gamma di voci e punti di vista sulla politica e gli affari regionali. L’articolo è stato accettato dopo aver superato la revisione interna di MEI e il processo di verifica dei fatti. Come per tutte le pubblicazioni del MEI, le opinioni nel pezzo sono degli autori e non rappresentano una posizione dell’Istituto”.

MEI rivela i suoi donatori sul suo sito web ma non rivela il potenziale conflitto di interessi nei materiali MEI che toccano i suoi finanziatori del governo straniero.

Per ora la campagna di pressione contro l’IRGC a Washington sembra essere vincente. Gli Stati Uniti hanno finora escluso la cancellazione del gruppo senza ulteriori concessioni dall’Iran. Gli iraniani affermano che una tale posizione è in contrasto con l’accordo raggiunto nel 2015 perché chiede più concessioni all’Iran per ottenere il sollievo economico che il paese già si aspettava di ottenere.

Tuttavia, la stessa discussione sulla potenziale cancellazione dell’IRGC è una minaccia per il raggiungimento centrale della campagna di “massima pressione” elogiata dagli stati del Golfo e dal MEK. Se un accordo per rimuovere l’IRGC sembra improvvisamente più probabile, i loro agenti registrati a Washington aumenteranno sicuramente di nuovo la loro campagna.