USA: fondi governativi in prodotti di canapa per combattere il cambiamento climatico

Stati Uniti

L’USDA ha appena assegnato milioni di dollari a due progetti di canapa per l’assegnazione di prodotti di base intelligenti dal punto di vista climatico

Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha reso noto mercoledì scorso l’elenco dei 3,5 miliardi di dollari di sovvenzioni per i prodotti di base “Climate Smart Commodities“, tra i quali figurano due importanti progetti sulla canapa, uno dei quali è incentrato sul sequestro del carbonio, secondo quanto riportato da Lancaster Farming.

Il segretario Tom Vilsack ha reso noto l’elenco e ha dichiarato che i progetti sono stati concepiti per aiutare lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti di base «intelligenti dal punto di vista climatico“, dando un impulso volontario e orientato al mercato alle colture di base prodotte in modo sostenibile.

Vilsack ha anche detto che gli sforzi «quantificheranno, monitoreranno, verificheranno e riporteranno i benefici dei progetti in termini di gas serra». Le sovvenzioni sono finanziate dalla Commodity Credit Corporation dell’USDA.

Tra gli oltre 1.000 candidati ai programmi, sono state annunciate 70 sovvenzioni di importo elevato. «Siamo stati sopraffatti dalla risposta», ha dichiarato Vilsack.

L’USDA ha aumentato l’importo delle sovvenzioni da 1 a 3,5 miliardi di dollari. Nel corso dei progetti agricoli, l’USDA spera di registrare oltre 50 milioni di tonnellate metriche di CO2 equivalenti e di riduzione dei gas serra, ha dichiarato Vilsack. »Ciò equivale a circa 10 milioni di automobili tolte dalla strada“.

L’aspetto entusiasmante è che la canapa era tra le materie prime prese in considerazione dall’USDA per sviluppare mercati agricoli che sequestrino CO2 e gas serra attraverso pratiche intelligenti dal punto di vista climatico. Vilsack ha elencato alcune delle altre colture e industrie: Silvicoltura, industria lattiero-casearia, allevamento, cotone, arachidi e frutta a guscio, frutta, verdura e colture speciali.

15 milioni di dollari sono andati alla Iconoclast Industries, LLC, con sede ad Atlanta, guidata da Ryan LaRocca. Il progetto prevede lo sviluppo di dati sulla catena di approvvigionamento di fibre e cereali industriali ad accesso aperto in un mercato digitale. Il progetto svilupperà anche una forza lavoro inclusiva, specializzata in pratiche climaticamente intelligenti, sostenendo finanziariamente i produttori svantaggiati durante l’apprendimento di queste pratiche, ha dichiarato l’USDA. Il progetto include partner per la canapa industriale e alcuni partner per la marijuana medica e i cannabinoidi.

Alcuni dei principali partner sono la Ganjanesh Bioscience di Nashville, la INDHEMP del Montana, la Global HempAssociation dello Utah, la 357 Hemp Logistics dell’Illinois, la Minorities for Medical Marijuana, la Canndigenous e la EntreVation LLC. Diverse università sono elencate come partner, tra cui: Università della Florida, Università della Georgia, Stockton University e Stillman College. I progetti si svolgeranno in Florida, New York, Tennessee, Virginia e Wisconsin.

Un’altra sovvenzione di 5 milioni di dollari è stata assegnata alla Lincoln University di Jefferson City, nel Missouri, per aiutare a commercializzare e commercializzare colture di canapa intelligenti dal punto di vista climatico, favorendo il sequestro del carbonio nel suolo e la resilienza al clima. Il progetto prevede anche l’implementazione di nuove genetiche e pratiche di gestione per aumentare la sostenibilità della canapa come coltura annuale negli Stati Uniti, ha dichiarato l’USDA.

Tra gli altri partner figurano la National Hemp Association, con sede a Washington, la DTE Materials, con sede a San Jose, in California, la HempWood, con sede a Murray, in KY, la Midwest Natural Fiber, con sede in Kansas, la New West Genetics, con sede in Colorado, la REA Resource Recovery Systems, con sede a New Haven, in CT, la Rockwater, con sede in Missouri, e la Renaissance Fiber, con sede a Winston-Salem, in NC. Tra i partner universitari e statali figurano l’Oklahoma State University, la Prairie View A&M University, la St. Louis University, la Southeast Missouri State University e l’Università del Missouri. I progetti si svolgeranno in Kansas, Missouri, Oklahoma e Texas.

La canapa è stata anche menzionata come una delle colture multiple in altri progetti di miglioramento del clima in diverse altre sovvenzioni. 90 milioni di dollari sono stati destinati alle Climate-Smart Solutions di ADM e soci. 50 milioni di dollari sono andati all’Oregon State University per le patate climaticamente intelligenti del Pacifico nord-occidentale. Il progetto si chiama “Managing Soil Health for Climate-Smart Outcomes“. 65 milioni di dollari sono andati alla Texas A&M Agrilife Research nell’ambito della Texas Climate-Smart Initiative.

L’USDA annuncerà in seguito un’altra serie di sovvenzioni più piccole, tra i 250.000 e i 5 milioni di dollari, per un totale di 450 beneficiari totali, ha dichiarato Vilsack.

Stati Uniti

Il rapper Rick Ross sta per lanciare una linea di sigarette alla canapa

Il rapper Rick Ross sta per lanciare una linea di prodotti legati alla canapa, tra cui le sigarette di canapa, come riporta HipHop DX.

L’affiliato di Wing Stop ha appena annunciato la sua collaborazione con Hempacco per lanciare un marchio chiamato “Hemp Hop Smokables“. Il prodotto consiste in sigarette di canapa, cartine da rollare e alternative all’obacco.

«Credo veramente nei benefici per la salute dei prodotti derivati dalla canapa», ha dichiarato Ross in un comunicato stampa. «Avendo avuto i miei stessi problemi di salute e attraverso il mio processo di guarigione, ho deciso di sviluppare una linea di prodotti da fumare per aiutare gli altri con i benefici dei cannabinoidi della canapa».

Ross ha anche condiviso un video promozionale per il suo nuovo lancio sul suo Instagram il 22 settembre. Lo stesso ha fatto Rap Snacks. «Questo Hemp Hop è proprio qui», dice Ross nella clip. «Questa è la combinazione del gioco proprio qui. Qualcosa di più buono e più sano. Si tratta di fare qualcosa che duri per sempre, perché vivremo per sempre. È la storia».

Jorge Olson, cofondatore e responsabile marketing di Hempacco, ha annunciato con orgoglio la collaborazione alla Boss Up Conference, un evento organizzato da Ross che si è svolto dal 17 al 19 settembre.

«Siamo pronti a offrire le sigarette di canapa Hempacco ai distributori all’ingrosso”, ha dichiarato Olson. Con Rick Ross e James Lindsay a capo delle vendite, della distribuzione e del marketing, sarà un’esperienza di consumo meravigliosa per i consumatori».

James Lindsay, veterano della distribuzione all’ingrosso, afferma di essere «pronto a presentare i prodotti alla sua rete di distributori Rap Snacks in tutto il Paese».

Ross, che è un magnate di Miami, continua ad ampliare il suo portafoglio. Non solo sta lanciando questa nuova linea di prodotti alla canapa, ma ha anche aiutato Wingstop a lanciare la sua nuova linea di panini al pollo. Il panino si differenzia dai concorrenti, come Popeyes e Chick-Fil-A, perché si può ordinare in 12 gusti diversi.

Non è stato tutto rose e fiori per Ross. Lo scorso agosto è stato multato di 100.000 dollari per violazioni del lavoro in cinque ristoranti Wingstop del Mississippi.

Mississippi Today riporta che Ross e la sua famiglia hanno obbligato i dipendenti a pagare per le uniformi (cosa illegale), per la formazione sulla sicurezza, per i controlli sui precedenti e per la mancanza del registratore di cassa. Il dipartimento del lavoro ha anche scoperto che la famiglia Ross detraeva illegalmente denaro dai salari dei dipendenti, lasciando alcuni di loro con una paga inferiore a 7,25 dollari l’ora. Si tratta del salario minimo assoluto (e invivibile!) in Mississippi.

Ross ha confessato questa atroce pratica commerciale, affermando essenzialmente di essere un grande, il che non è esattamente una scusa. Ma i rapper sono rapper, credo. «Assumersi la responsabilità è importante quando si è i più grandi, e ricordate questo: la maggior parte delle persone di successo non prende l’inciampo come una battuta d’arresto, ma come un trampolino di lancio verso cose più grandi, mi avete sentito? Diventiamo grandi».

Ok, Rick. Tratta meglio i tuoi dipendenti! Speriamo che i suoi futuri dipendenti di Hemp Hop vengano pagati in modo equo e trattati bene. Altrimenti si vanifica lo scopo di lavorare con la pianta di cannabis.

Stati Uniti

Studio: Impatto della cannabis medica sul consumo di oppioidi

Un altro studio ha rilevato che l’uso di oppioidi da prescrizione si riduce in molti pazienti dopo che questi hanno iniziato a usare la cannabis terapeutica prescritta.

L’abuso e gli impatti negativi degli oppioidi da prescrizione negli Stati Uniti continuano a essere un problema significativo. Secondo il National Center for Health Statistics del CDC, i decessi per overdose da oppioidi sono aumentati a 75.673 nel periodo di 12 mesi conclusosi nell’aprile 2021, rispetto ai 56.064 dell’anno precedente. Sono compresi i decessi per uso illecito e legale.

Ma alcuni pazienti che fanno uso di questi farmaci si stanno rivolgendo alla cannabis terapeutica come aggiunta o sostituzione del trattamento. Abbiamo visto una serie di studi che indicano che la cannabis medica potrebbe essere una valida alternativa per alcuni pazienti. Eccone un altro.

I ricercatori dell’Emerald Coast Research e del Florida State University College of Medicine hanno condotto un’indagine dettagliata sui pazienti affetti da cannabis terapeutica subito dopo la legalizzazione dell’uso medico in Florida.

All’indagine hanno partecipato in totale 2.183 pazienti, affetti da varie patologie tra cui disturbi d’ansia, dolore cronico, depressione, insonnia e PTSD.

I risultati dell’indagine hanno indicato che il 90,6% ha trovato la cannabis medica molto o estremamente utile nel trattamento della propria condizione medica. L’88,7% ha dichiarato che era molto o estremamente importante per la qualità della vita.

In termini di livelli di dolore, questi sono migliorati nell’85,9% dei partecipanti, mentre l’84% ha detto che le loro condizioni non interferivano più con le attività sociali. Inoltre, più della metà ha dichiarato che le attività fisiche non erano più così difficili come prima dell’uso della cannabis terapeutica.

Per quanto riguarda gli oppioidi, il 79% di coloro che ne assumevano sono stati in grado di interromperne o ridurne l’uso.

«Se c’è la possibilità di usare un farmaco con effetti collaterali meno dannosi, compreso un minor rischio di overdose e di morte, allora si dovrebbe prendere in considerazione», ha detto la ricercatrice Carolyn Pritchett.

Tuttavia, la signora Pritchett ha detto che sono necessarie ulteriori ricerche e ha sottolineato che l’uso della cannabis terapeutica per alleviare il dolore dovrebbe essere supervisionato da un medico.

«Come qualsiasi altra medicina con effetti collaterali, i pazienti dovrebbero essere regolarmente monitorati e valutati per eventi avversi, disturbi da abuso e altri problemi».

Tra i limiti dello studio vi sono l’autoselezione dei partecipanti e la sua natura retrospettiva, che implica che i partecipanti potrebbero essere soggetti a bias di richiamo.

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista “Substance Use and Misuse“.

Stati Uniti

Risultati dello studio: Cannabis medica e anziani

Gli anziani fanno sempre più uso di cannabis terapeutica: questo studio ha cercato (tra l’altro) di determinare la prevalenza di eventi avversi.

Realizzato da ricercatori di Canopy Growth e Santé Cannabis, lo studio ha esaminato i modelli di autorizzazione, la sicurezza e gli effetti della cannabis medica negli adulti anziani di 65 anni o più. La maggior parte dei pazienti non aveva una storia precedente di consumo di cannabis.

Mentre gli esiti sono stati valutati al basale e poi a 3, 6, 9 e 12 mesi, le analisi schematiche sono state limitate ai dati del basale e del follow-up a 3 mesi, a causa del tasso di abbandono al sesto mese, che è stato molto alto, con oltre l’85% di abbandono.

I sintomi più comuni per cui veniva utilizzata la cannabis medica erano il dolore (85,0%) e l’insonnia (4,8%). I prodotti a prevalenza di cannabidiolo (CBD) sono stati autorizzati più frequentemente (54%), seguiti da prodotti “bilanciati” – contenenti CBD e THC (42%), e poi da prodotti a prevalenza di THC (4,4%).

In termini di efficacia, sono state osservate riduzioni significative dei sintomi del dolore, del dolore peggiore, del dolore medio, del dolore attuale e della gravità del dolore.

Gli eventi avversi più frequentemente riportati – tutti di lieve entità – sono stati vertigini (18,2%), nausea (9,1%), secchezza delle fauci (9,1%) e acufeni (9,1%). Non sono stati segnalati eventi avversi gravi durante il periodo di follow-up di 3 mesi. Il fatto che l’acufene fosse presente tra gli eventi avversi è interessante e, secondo i ricercatori, dovrebbe essere ulteriormente studiato per determinare la generalizzabilità di questa osservazione.

I ricercatori hanno concluso che:

«Nel complesso, i risultati suggeriscono che la cannabis medica è sicura, ben tollerata e associata a riduzioni clinicamente significative del dolore in questo campione di adulti anziani. Tuttavia, il potenziale bias introdotto dall’alto tasso di abbandono dei soggetti significa che tutti i risultati devono essere interpretati con cautela e confermati da studi più rigorosi».

Il rapporto completo dello studio è stato pubblicato sul Journal of Cannabis Research.

Studi precedenti sugli anziani e l’uso di cannabis – tra cui quelli citati qui e qui – indicano che la cannabis è generalmente ben tollerata ed efficace in questa parte della comunità.

Canopy Growth è una società di cannabis con sede in Ontario, Canada. Santé Cannabis, anch’essa con sede in Canada, si descrive come il nodo della salute, della comunità e della ricerca sulla cannabis medica.

Stati Uniti

Il Comitato per la Cannabis Medica del Kentucky rilascia un riepilogo delle attività

Il governatore del Kentucky Andy Beshear continua a portare avanti i suoi impegni sulla cannabis terapeutica.

Frustrato dalla mancanza di progressi nel suo Stato, il 21 aprile di quest’anno il governatore Beshear ha annunciato che l’Ufficio del Governatore per i Servizi Legali avrebbe esaminato le azioni esecutive che potrebbero essere intraprese riguardo alla disponibilità della cannabis medica in Kentucky.

Un’altra azione è stata la formazione del Comitato consultivo per la cannabis medica, il cui scopo è fornire un forum ai cittadini del Kentucky per esprimere le loro opinioni su questo tema. Il gruppo è stato incaricato di organizzare incontri in municipio in tutto lo Stato, quattro dei quali si sono tenuti a luglio.

Nel frattempo, il sito web dello Stato sulla cannabis terapeutica accettava feedback e a metà agosto aveva ricevuto più di 3.500 commenti. Di questi, solo 48 risposte esprimevano opposizione alla cannabis medica nello Stato. I partecipanti alle quattro riunioni cittadine non hanno espresso alcuna opposizione, e molti hanno parlato di una lunga lista di condizioni in cui la cannabis medica ha dato sollievo.

«Tra i quattro incontri cittadini e i 3.539 commenti online, i cittadini del Kentucky hanno fatto sentire la loro voce sulla questione della cannabis terapeutica“, si legge in un riassunto delle attività del Comitato pubblicato la scorsa settimana. «La stragrande maggioranza di questi cittadini è favorevole alla legalizzazione della cannabis medica».

I risultati principali del Comitato includono la preoccupazione che i medici prescrivano oppioidi e antidolorifici che non danno sollievo – e i cittadini del Kentucky temono i rischi di dipendenza. Alcuni lasciano lo Stato per accedere alla cannabis terapeutica dove è legale, ma vogliono poter tornare senza infrangere la legge.

«La nostra nazione sta affrontando una crisi critica dovuta all’uso eccessivo di oppioidi che creano dipendenza», ha dichiarato Ray Perry, co-presidente del Comitato. «Le persone che abbiamo ascoltato cercano un sollievo dal dolore che permetta loro di vivere una vita utile e produttiva».

Commentando gli sforzi compiuti finora, il governatore Beshearha dichiarato:

«Apprezzo il lavoro di coloro che hanno partecipato e sto prendendo in considerazione queste informazioni mentre analizzo i passi da compiere per legalizzare la cannabis terapeutica per coloro che soffrono di condizioni mediche croniche e debilitanti».