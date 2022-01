“A breve sarà appropriato alzare i tassi di interesse”. Dopo due giorni di riunione, la Federal Reserve ha segnalato l’intenzione di iniziare ad aumentare i tassi di interesse “presto” nel tentativo di ridurre l’inflazione prima che rappresenti un serio rischio per l’economia statunitense. Sarebbe la prima volta che la banca centrale aumenta il tasso di prestito di riferimento in oltre tre anni.

Per ora lascia i tassi invariati: il costo del denaro resta fermo fra lo 0 e lo 0,25%. “L’economia e il mercato del lavoro si sono rafforzati”, sottolinea la Fed, consapevole che i rischi all’outlook restano, incluse nuove varianti del Covid. Il Dow Jones è salito dell’1,16% a 34.695,32 punti, il Nasdaq del 3,23% a 13.979,39 punti mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso del 2,10% a 4.447,96 punti.

L’aumento dei costi di finanziamento che i consumatori e le imprese pagano per i prestiti ha l’effetto di rallentare l’attività economica, che a sua volta potrebbe frenare l’inflazione. Ma ci sono anche preoccupazioni che potrebbe frenare troppo rapidamente.

Secondo Alexander Kurov, Professore di finanza alla West Virginia University, e Marketa Wolfe, economista dello Skidmore College, “i tassi di interesse a breve negli Stati Uniti sono ora sostanzialmente pari a zero. La Fed ha rapidamente ridotto i tassi a zero all’inizio della crisi del COVID-19 nel marzo 2020 nel tentativo di attutire il colpo della forte recessione iniziata quel mese quando gli Stati Uniti sono entrati in blocco. Per ricordare quanto fossero brutte le cose all’epoca, oltre 40 milioni di lavoratori – un quarto della forza lavoro americana – hanno presentato domanda di disoccupazione nei primi mesi della pandemia, un numero impressionante senza precedenti nel mercato del lavoro. Sebbene la recessione sia stata di breve durata – durata solo due mesi – e l’economia si sia per lo più ripresa, la Fed ha mantenuto i tassi al minimo perché molti lavoratori e aziende hanno ancora bisogno di sostegno mentre la pandemia continua a imperversare. Il grosso problema per la Fed ora è che i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati. Per 10 mesi consecutivi, l’inflazione è stata al di sopra dell’obiettivo del 2% della Fed e ha raggiunto un ritmo annuo di circa il 7% a dicembre. Questo è il più alto tasso di inflazione registrato negli Stati Uniti negli ultimi 40 anni. Un’inflazione elevata significa che i prezzi che le persone pagano per beni e servizi sono in continuo aumento, in particolare per articoli di base come carne e benzina, nonché per prodotti manifatturieri come le automobili. La Fed non può permettersi che ciò continui perché se l’inflazione più alta diventasse più alta, danneggerebbe l’economia. E più a lungo durerà, più difficile – e più doloroso per consumatori e aziende – sarà riportarlo a un 2% più sostenibile. Quindi la Fed deve agire rapidamente prima che sia troppo tardi”.

I due economisti sostengono inoltre che “la Fed fissa un intervallo obiettivo per quello che viene chiamato ‘tasso sui fondi federali’. Questo tasso funge da punto di riferimento per tutti i tassi di interesse nell’economia. Sebbene la Fed non abbia specificato un momento in cui prevede di aumentare i tassi, gli analisti prevedono che il primo aumento arriverà a marzo, probabilmente di 0,25 punti percentuali. Ciò influirebbe sul costo del prestito delle banche, che a sua volta filtra lentamente in tutta l’economia poiché i prestatori addebitano di più i prestiti su case, automobili, aziende, tasse universitarie e qualsiasi altra cosa che potresti voler acquistare con il debito. Le banche aumenterebbero anche gradualmente gli interessi che offrono su depositi e conti di risparmio. La Fed non controlla direttamente tutti questi altri tassi e il percorso esatto che prenderanno non è del tutto prevedibile, ma la tendenza generale sarà al rialzo se la Fed continua ad aumentare il tasso target. I mercati si aspettano che la Fed alzi i tassi di interesse almeno altre due volte nel 2022”.

Che cosa significa per i consumatori e le imprese? “In parole povere, tassi di interesse più elevati significano che i mutuatari dovrebbero pagare di più per i prestiti che ottengono. Se la Fed aumenta i tassi di interesse quest’anno di 0,75 punti percentuali, come previsto, ciò si tradurrebbe in circa 45.000 dollari USA in pagamenti di interessi aggiuntivi su un mutuo trentennale da 300.000 dollari. Quindi, se vuoi prendere in prestito per avviare un’impresa, pagare l’università, comprare un’auto o fare qualsiasi altra cosa, dovresti aspettarti che i tuoi costi di prestito saranno più alti entro la fine dell’anno. D’altra parte, tassi più alti sono una buona notizia per risparmiatori e investitori, poiché i loro rendimenti da attività come effettuare depositi e acquistare obbligazioni aumenteranno”.

Per l’economia in generale, “l’aumento dei tassi di interesse rallenterebbe probabilmente l’attività commerciale. Sebbene ciò possa aiutare a ridurre l’inflazione, significa anche una minore crescita economica. La Fed prende sempre decisioni basate su ciò che sta accadendo nell’economia e su come ci si aspetta che le condizioni economiche cambino. E i cambiamenti nell’economia sono spesso difficili da prevedere. La più grande incognita a questo punto è cosa accadrà all’inflazione entro la fine dell’anno. Ciò è incerto perché l’inflazione è guidata da molteplici fattori, come la carenza della catena di approvvigionamento e la forte domanda. Inoltre, il tasso di partecipazione alla forza lavoro non è ancora tornato ai livelli pre-pandemia e l’economia sta attraversando una carenza di manodopera, che potrebbe far aumentare salari e prezzi. Se queste pressioni legate al COVID-19 non si allentano presto, l’inflazione potrebbe continuare a rimanere alta o continuare ad accelerare, il che potrebbe costringere la Fed ad aumentare i tassi di interesse più velocemente di quanto attualmente previsto. D’altra parte, se la crescita economica o occupazionale si blocca, ciò renderà molto più difficile per la Fed aumentare i tassi senza peggiorare le cose. La Fed dovrà trovare il giusto equilibrio tra domare l’inflazione ed evitare di rallentare troppo l’economia”.