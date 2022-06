Gli Stati Uniti continuano a caratterizzarsi per l’atteggiamento ondivago nei confronti del CBD, consentendo da una parte e ponendo limiti dall’altra. le autorità sanitarie statunitensi hanno ordinato a tre aziende produttrici di canapa di interrompere la commercializzazione di prodotti a base di CBD per gli animali, avvertendo che il cannabinoide potrebbe non essere sicuro per loro o per l’alimentazione. Gli avvertimenti hanno riguardato le aziende che commercializzano prodotti a base di CBD sia per animali domestici che per animali di grossa taglia.Quest’anno più di una dozzina di Stati hanno adottato leggi per vietare o regolamentare la conversione degli estratti di canapa in cannabinoidi intossicanti come il delta-8 THC. Con poche eccezioni, gli esperimenti sono stati disordinati. Negli USA iproduttori di cannabinoidi hanno meno di una settimana per presentare dati e commenti alle autorità sanitarie statunitensi che stanno valutando se autorizzare estratti come il CBD negli alimenti e negli integratori alimentari. Gli adulti del Minnesota di età superiore ai 21 anni potranno acquistare prodotti intossicanti a base di THC derivati dalla canapa nei negozi di alimentari e nei minimarket, in base a una legge approvata dai legislatori domenica scorsa

Stati Uniti

La Food and Drug Administration avverte le aziende produttrici di canapa di non produrre CBD per gli animali

Giovedì le autorità sanitarie statunitensi hanno ordinato a tre aziende produttrici di canapa di interrompere la commercializzazione di prodotti a base di CBD per gli animali, avvertendo che il cannabinoide potrebbe non essere sicuro per loro o per l’alimentazione.

Gli avvertimenti hanno riguardato le aziende che commercializzano prodotti a base di CBD sia per animali domestici che per animali di grossa taglia.

Le aziende che hanno ricevuto l’avviso sono:

Hope Botanicals di Dallas.

Plantacea di Las Vegas.

Haniel Concepts di Perry, Kansas.

All’inizio di questo mese, la Food and Drug Administration statunitense ha emesso un avviso simile nei confronti di una quarta azienda produttrice di prodotti a base di CBD per animali, la Kingdom Harvest di Hendersonville, nella Carolina del Nord.

La FDA ha ribadito la sua posizione secondo cui i prodotti a base di CBD non hanno dati sufficienti sulla sicurezza per dimostrare che sono sicuri per gli animali domestici o che curano le malattie negli animali.

«Sebbene l’FDA non conosca l’attuale portata dell’uso del CBD negli animali da produzione alimentare, l’agenzia sta prendendo provvedimenti in merito a questi prodotti non approvati e potenzialmente non sicuri per contribuire a proteggere gli animali e la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare», hanno dichiarato le autorità di regolamentazione in un comunicato stampa sugli avvertimenti.

Le affermazioni di marketing citate nelle lettere di giovedì includono affermazioni secondo cui i trattamenti a base di CBD aiutano a combattere il dolore e l’ansia degli animali, oltre ad alcune mirate soprattutto agli animali.

Un blog citato dalla FDA, intitolato “Ultimate Guide to Using CBD for Horses” (Guida definitiva all’uso del CBD per i cavalli), affermava che il cannabinoide poteva curare disturbi comuni dei cavalli, come il cribbing e il prurito lieve.

Le aziende che ricevono le lettere di avvertimento hanno 15 giorni lavorativi di tempo per interrompere la vendita dei prodotti o rimuovere qualsiasi indicazione di marketing illegale.

Le aziende che non si adeguano possono incorrere nel sequestro dei prodotti o in accuse penali.

Stati Uniti

L’industria osserva come i mercati lottano con i regolamenti per gli intossicanti della canapa come il delta-8 THC

Se gli Stati sono i laboratori della democrazia, come si suol dire, quest’anno stanno ottenendo risultati sorprendenti, in quanto stanno sperimentando modi per regolamentare i derivati della canapa, a fronte dell’inazione federale sull’aumento dei cannabinoidi intossicanti prodotti da piante di canapa recentemente legali.

Quest’anno più di una dozzina di Stati hanno adottato leggi per vietare o regolamentare la conversione degli estratti di canapa in cannabinoidi intossicanti come il delta-8 THC.

Con poche eccezioni, gli esperimenti sono stati disordinati come un vulcano di bicarbonato e aceto fatto in casa.

Prendiamo ad esempio il Tennessee.

I legislatori di Nashville non riuscivano a decidere se vietare del tutto il THC delta-8 e altri intossicanti derivati dalla canapa o se schierarsi dalla parte degli operatori della canapa e approvare una legge che fissasse alcuni standard di sicurezza per far fronte a una marea di prodotti creati in laboratorio non regolamentati e probabilmente pericolosi, derisi come “frankenweed“.

Così, invece, i legislatori del Tennessee hanno chiuso i battenti senza fare nulla, lasciando il loro Stato inondato di prodotti a base di THC non regolamentati e venduti senza requisiti di età o controlli di sicurezza.

«È stato un giro sulle montagne russe», ha detto Frederick Cawthon, presidente della Hemp Alliance of Tennessee.

«Siamo letteralmente finiti dove abbiamo iniziato l’anno», ha detto a MJBizDaily, sottolineando che pochi produttori di prodotti a base di cannabis hanno avvocati interni per navigare in regolamenti in rapida evoluzione.

«La maggior parte di queste aziende sono piccole imprese a conduzione familiare, non molto capitalizzate. E poi, con i regolamenti che cambiano, con le incognite, è difficile gestire un’attività».

La colpa è dei federali

Gli avvocati della cannabis sostengono che l’ambiguità federale è responsabile delle montagne russe normative che Cawthon e i suoi colleghi stanno vivendo.

Questo perché il Farm Bill del 2018, che ha legalizzato la produzione di canapa a livello nazionale, ha anche legalizzato tutti i “derivati” e gli “estratti” di canapa, il che significa che i cannabinoidi ottenuti dall’estratto di CBD sono legali a patto che la pianta da cui provengono sia conforme alla definizione legale di canapa.

In altre parole, non è una violazione della legge statunitense sulle sostanze controllate estrarre il CBD da un fiore di canapa e poi sottoporlo a qualsiasi tipo di processo di produzione. Questa legalità è stata affermata proprio questo mese da una corte d’appello federale in California.

Ma questo non significa che un operatore di canapa non stia violando altre leggi sugli alimenti e sui farmaci vendendo questi estratti lavorati ai consumatori.

Alla Food and Drug Administration degli Stati Uniti è stato dato il permesso esplicito di controllare tutto questo, e finora l’agenzia ha rifiutato di autorizzare qualsiasi prodotto a base di cannabinoidi senza prescrizione medica.

Allo stesso tempo, negli ultimi quattro anni la FDA ha fatto ben poco per regolamentare le vendite diffuse di estratti di canapa come il CBD, nonostante le ripetute richieste di gruppi industriali e rivenditori.

Confusi? Anche le autorità di regolamentazione statali lo sono, e i loro sforzi fermi per mettere ordine nel mercato dei derivati della canapa spiegano l’approccio apparentemente balordo delle forze dell’ordine nei confronti degli intossicanti derivati dalla canapa.

«A causa del ritardo della FDA nello sviluppare un quadro normativo per gli intossicanti derivati dalla canapa, gli Stati sono dovuti intervenire come una sorta di mini-FDA“, ha spiegato Shawn Hauser, avvocato specializzato in politiche sulla canapa presso lo studio legale Vicente Sederberg di Denver.

Parlando con gli operatori della canapa durante un recente webinar progettato per aiutare a districarsi nel «complicato e complesso mosaico di regolamenti statali” sui prodotti di canapa, Hauser ha sottolineato che anche quando gli Stati cercano di anticipare le innovazioni del settore stabilendo ampi limiti su cose come i prodotti “sintetici” o “intossicanti”, si imbattono in problemi.

Questo perché non esistono definizioni di questi termini nella legge federale.

Gli Stati, per ora, sono da soli a capire quali prodotti a base di canapa debbano essere regolamentati.

E lo stanno facendo in un contesto di proprietari di attività commerciali che hanno opinioni diverse sullo spettro del THC, per non parlare delle forze dell’ordine e dei genitori preoccupati, che chiedono a gran voce regole più favorevoli ai loro interessi.

Stati Uniti

I regolatori sanitari statunitensi cercano input per la revisione degli integratori di cannabinoidi

I produttori di cannabinoidi hanno meno di una settimana per presentare dati e commenti alle autorità sanitarie statunitensi che stanno valutando se autorizzare estratti come il CBD negli alimenti e negli integratori alimentari.

Il Science Board della Food and Drug Administration statunitense, un gruppo consultivo composto da esperti di nutrizione e sicurezza dei farmaci, si riunirà il 14 giugno per discutere «le sfide nella valutazione della sicurezza degli ingredienti di integratori alimentari e alimenti con attività farmacologica prevista, utilizzando i cannabinoidi come caso di studio».

Si prevede che gli scienziati si concentrino soprattutto sul CBD derivato dalla canapa.

Commenti pubblici e altri studi saranno accettati fino al 7 giugno.

La FDA ha aperto un dossier pubblico sulla sicurezza del CBD dal 2019, quando l’agenzia ha tenuto il suo primo incontro pubblico per valutare i prodotti cannabinoidi da banco.

Da allora, l’agenzia ha ripetutamente affermato che non ci sono abbastanza ricerche per dimostrare che il CBD e altri estratti di cannabis sono sicuri.

L’esame del CBD da parte del Science Board del 14 giugno è il primo da quando la U.S. Hemp Roundtable ha inviato alla FDA i risultati di uno studio osservazionale che confuta alcune delle preoccupazioni espresse dalla FDA sul CBD, tra cui la possibilità di tossicità epatica e la riduzione del testosterone nei maschi.

Marc Scheineson, avvocato ed ex funzionario della FDA, ha dichiarato a Pharma Intelligence che se gli scienziati riterranno sufficienti i dati della Tavola Rotonda della Canapa, potrebbero prendere in considerazione la possibilità di autorizzare il CBD da banco in dosi inferiori rispetto ai livelli riscontrati nei farmaci a base di CBD da prescrizione.

Stati Uniti

I legislatori del Minnesota approvano il THC dalla canapa per uso adulto

Gli adulti del Minnesota di età superiore ai 21 anni potranno acquistare prodotti intossicanti a base di THC derivati dalla canapa nei negozi di alimentari e nei minimarket, in base a una legge approvata dai legislatori domenica scorsa.

Il provvedimento consente anche di inserire il CBD in cibi e bevande, con un’inversione di tendenza rispetto alla politica attuale del Minnesota.

Il disegno di legge, che attende la firma del governatore democratico Tim Walz, consente sia i prodotti a base di THC delta-8 che quelli a base di THC delta-9, oltre ad altri intossicanti derivati dalla canapa.

«Questo ci permetterà di fare i prodotti che la gente vuole», ha detto a MJBizDaily Steven Brown, cofondatore della Minnesota Cannabis Association.

La misura limiterebbe gli intossicanti derivati dalla canapa a 5 milligrammi di THC per porzione, con un massimo di 50 milligrammi di THC per confezione.

Altri limiti includono:

Gli edibili devono essere contenuti in confezioni a prova di bambino e di manomissione e devono riportare l’etichetta «Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini».

I prodotti non possono essere «modellati su una marca di prodotti consumati principalmente dai bambini o commercializzati per loro” o «confezionati in modo da assomigliare alla confezione con marchio, caratteristiche o prodotto specifico di qualsiasi prodotto alimentare disponibile in commercio».

I prodotti devono essere testati per verificare la presenza di muffe, metalli pesanti, pesticidi, fertilizzanti e solventi.

Il provvedimento entra in vigore il 1° agosto.

Attualmente il Minnesota consente la vendita di prodotti a base di marijuana medica, ma non di prodotti per uso adulto.

Stati Uniti

I coltivatori di canapa possono beneficiare di aiuti in caso di calamità grazie al nuovo fondo da 6 miliardi di dollari dell’USDA

I coltivatori di canapa che hanno perso i raccolti durante i disastri naturali del 2021 e del 2020 possono beneficiare di pagamenti di soccorso da parte di un nuovo fondo di 6 miliardi di dollari del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti.

Il nuovo programma di emergenza è stato annunciato il 16 maggio per compensare le perdite di raccolto e di valore. Le colture di base, come la canapa, sono ammissibili.

I disastri coperti dal fondo includono

Vento eccessivo.

Limo e detriti causati da inondazioni.

Siccità.

«Per oltre due anni, gli agricoltori e gli allevatori di tutto il Paese sono stati duramente colpiti da una pandemia in corso e da disastri naturali sempre più frequenti e catastrofici», ha dichiarato il Segretario all’Agricoltura Tom Vilsack in un comunicato.

«Questi pagamenti di emergenza aiuteranno a compensare le significative perdite di raccolto dovute ai grandi eventi meteorologici del 2020 e del 2021 e contribuiranno a garantire la vitalità delle operazioni agricole per questa annata agraria, per la prossima stagione di crescita e oltre».

L’USDA ha dichiarato che calcolerà i pagamenti iniziali sulla base dei dati esistenti dei programmi federali di assicurazione delle colture o del programma di assistenza per i disastri delle colture non assicurate.