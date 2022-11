USA: etichettatura corretta ed effettiva legalità del contenuto dei prodotti a base di cannabis

Un altro problema oggetto di analisi e discussioni negli USA: la reale veridicità e legalità del contenuto dei prodotti a base di cannabis segnalato sulla confezione. L’analisi di decine di campioni di fiori di canapa acquistati online negli Stati Uniti ha rivelato che la maggior parte di essi non corrisponde alla definizione legale di canapa in quel Paese. In uno studio condotto dal National Institute of Standards and Technology e dal National Institute of Justice, sono stati acquistati 53 campioni di fiori di canapa. Di questi, 49 sarebbero stati considerati marijuana secondo la legge federale. Un’associazione nordamericana dedicata alla difesa degli alimenti a base di semi di canapa è stata “rilanciata”. La Hemp Food Association è stata fondata nel 1998 e al suo apice vantava decine di membri dell’industria e scienziati della canapa nel suo consiglio di amministrazione. Si dice che sia la seconda associazione commerciale della canapa più antica al mondo. Il governatore del Kentucky Andy Beshear ha firmato un ordine esecutivo che permette ai cittadini del Kentucky con determinate condizioni mediche di possedere e usare piccole quantità di cannabis terapeutica. Spagna: la più grande retata per marijuana al mondo è avvenuta in Spagna? Forse no. Un grosso carico di cannabis sequestrato dalla Guardia Civile spagnola all’inizio di questo mese non sarebbe marijuana, secondo un uomo d’affari associato all’incidente. Ma la situazione è complessa.

Stati Uniti

Uno studio sui fiori di canapa rivela l’errata etichettatura del THC

L’analisi di decine di campioni di fiori di canapa acquistati online negli Stati Uniti ha rivelato che la maggior parte di essi non corrisponde alla definizione legale di canapa in quel Paese.

In uno studio condotto dal National Institute of Standards and Technology e dal National Institute of Justice, sono stati acquistati 53 campioni di fiori di canapa. Di questi, 49 sarebbero stati considerati marijuana secondo la legge federale.

Il Farm Bill del 2018, che ha legalizzato la canapa a livello nazionale, definisce la canapa come la pianta Cannabis sativa L. e qualsiasi parte della pianta con una concentrazione di THC delta-9 non superiore allo 0,3% del peso secco. Al di sopra di questa soglia, la canapa viene classificata come marijuana ed è quindi illegale agli occhi dei federali.

Sebbene i 49 campioni che superavano questa soglia fossero tecnicamente marijuana, i livelli di THC non erano tali da essere intossicanti. Il rapporto dello studio osserva che:

«Dei campioni etichettati in modo impreciso, praticamente tutti avevano concentrazioni totali di THC inferiori all’1% ma superiori alla soglia legale dello 0,3%».

Intossicante o meno, questa situazione è comunque molto problematica, sia per i venditori che per gli acquirenti. Per i venditori è un vero campanello d’allarme, dato il rischio legale. Tutti i venditori avevano dichiarato sui loro siti web che i loro prodotti contenevano meno dello 0,3% di THC.

Per i consumatori, si tratta di un altro segnale che indica la necessità di prestare particolare attenzione alla provenienza dei prodotti, soprattutto se vivono in giurisdizioni in cui il possesso di marijuana rimane illegale.

Ma nel rapporto dello studio c’è qualcosa di interessante:

«I ricercatori hanno esaminato i campioni per i composti legati al THC usando una procedura di estrazione accuratamente valutata e sottoposta a revisione paritaria, combinata con un metodo di cromatografia liquida a fotodiodi per l’analisi di campioni di piante di cannabis».

I composti legati al THC. Non il delta-9 THC in particolare.

La canapa contiene altri cannabinoidi THC che non sono delta-9, su cui si concentra la legge. Non è chiaro se questi siano sufficienti a fare una differenza significativa.

I ricercatori non si fermano ai fiori. Il loro lavoro si estenderà per includere altri campioni provenienti da altre fonti e altri prodotti, tra cui oli, liquidi da svapo e edibili.

Stati Uniti

Seconda vita per l’Associazione per gli alimenti alla canapa

Un’associazione nordamericana dedicata alla difesa degli alimenti a base di semi di canapa è stata “rilanciata”.

La Hemp Food Association è stata fondata nel 1998 e al suo apice vantava decine di membri dell’industria e scienziati della canapa nel suo consiglio di amministrazione. Si dice che sia la seconda associazione commerciale della canapa più antica al mondo.

Ma il suo tempo è stato ragionevolmente breve. L’Associazione è passata in sordina all’inizio di questo secolo, dopo una serie di discussioni sullo status legale degli alimenti a base di canapa che hanno visto il mercato morire per un paio d’anni. Ma tutto questo è passato, quindi perché l’HFA ha deciso di riformarsi ora?

«… l’HFA ha temporaneamente perso la sua Mission ed è rimasta inattiva, in attesa del giorno in cui la società si sarebbe messa al passo. Quel giorno è oggi».

Il fondatore originario e pioniere degli alimenti a base di canapa Richard Rose ritiene che gli alimenti a base di canapa siano ancora un «segmento tristemente sottovalutato» e che, nonostante la loro importanza nello schema delle cose, siano state concesse poche sovvenzioni governative per la ricerca sui semi come alimenti, concentrando invece le sovvenzioni sui prodotti a base di fibre «ancora in cerca di un mercato».

L’adesione alla nuova HFA è gratuita per i consumatori, i commercianti e i produttori di alimenti a base di canapa.

Sarà interessante vedere come si evolverà l’HFA da qui in poi. Al momento non sembra esserci un consiglio di amministrazione e sembra che l’associazione sia composta da un solo uomo, il signor Rose. Con 28 anni di esperienza nel settore degli alimenti a base di canapa, il signor Rose offre anche servizi di consulenza a pagamento.

Nel corso degli anni di esistenza di HempGazette, abbiamo visto sorgere diverse associazioni di canapa e poi ristagnare o scomparire, anche alla luce di contesti normativi più favorevoli in molte giurisdizioni. La continuità, le comunicazioni regolari e la difesa continua sono importanti per mantenere la canapa sul radar e per aumentarne la presenza e l’accettazione.

Speriamo che l’HFA sia in grado di farlo nei prossimi anni.

I semi di canapa sono stati utilizzati dall’umanità come fonte di cibo per migliaia di anni. In tempi moderni, è stato spesso definito un superalimento per il suo alto valore nutrizionale. Ma a differenza di altri “superalimenti”, è probabilmente più meritevole di questa etichetta.

Stati Uniti

Un marchio di biscotti inizierà a vendere semi di marijuana per la coltivazione domestica, dice il CEO Berner

Il marchio internazionale di marijuana Cookies inizierà a vendere semi per la coltivazione domestica, ha detto l’imprenditore della cannabis e rapper Berner mercoledì sul palco principale della MJBizCon.

«Voglio davvero iniziare a spingere la coltivazione domestica», ha detto.

L’amministratore delegato e cofondatore di Cookies ha condiviso altre informazioni nella sua intervista sul palco con Bart Schaneman di MJBizDaily mercoledì.

Sulla cannabis medica: Dopo la sua recente diagnosi di cancro e il successivo trattamento, Berner ha detto di sentirsi come se fosse una «seconda possibilità di vita”. … Ho visto i benefici della cannabis in prima persona e ho potuto sperimentarli io stesso».

Sulle collaborazioni: «Amo lavorare con le persone“, ha detto. «Sono sempre stato una farfalla sociale». Berner ha detto che Cookies collabora con operatori che amano la cannabis, la pianta e ciò che fanno. «Cerchiamo operatori che capiscano le vibrazioni. Se riesco a entrare in sintonia con te, posso lavorare con te».

Per quanto riguarda l’eredità: «Voglio essere sicuro che quando morirò, soprattutto dopo aver sfiorato la morte, ci sia un piano per Cookies», ha detto Berner. «Non voglio un mucchio di edifici blu sparsi per il mondo senza un piano e una visione».

Sulle opportunità della East Coast: Berner ha detto di essere così entusiasta delle prospettive della East Coast che sta cercando di comprare una casa lì. «Adoro New York. … New York è un’atmosfera completamente diversa in questo momento». Ha anche detto: «Penso che la Pennsylvania diventerà grande».

Sul superamento del mercato illegale: «È facile: si coltiva qualcosa che le strade non hanno», ha detto Berner. «È difficile competere con il mercato nero perché l’erba costa molto meno, ma se hai un po’ di roba che nessun altro ha, verranno. Il modo per competere è venire con il fuoco. È così che si vince. È tutta una questione di genetica».

Trasformare le sfide in opportunità

Sempre sul palco principale, i pesi massimi della marijuana e i sostenitori hanno condiviso con l’amministratore delegato di MJBiz Chris Walsh le loro prospettive sulle sfide e le opportunità dell’industria della cannabis in questo momento.

Troy Datcher, amministratore delegato della californiana The Parent Co. ha detto che lo stato in cui vive l’azienda si sta rivelando difficile, con un mercato illecito fiorente e tasse elevate.

Per superare la tempesta, l’azienda è rimasta fedele alla sua visione – diventare un marchio nazionale – e ha dovuto ridurre il numero di dipendenti del 33%.

«Era necessario proteggere il nostro bilancio», ha detto Datcher. «Abbiamo uno dei più grandi bilanci della California».

«Dobbiamo prendere capitale e ci vorranno risorse per attrarre talenti che si uniscano a noi in questo viaggio».

Che cosa mantiene Datcher motivato?

«Siamo entusiasti di ciò che stiamo creando come settore, di portare i neri e le persone di colore al tavolo e di convincere il senatore degli Stati Uniti Cory Booker e tutti coloro che sono a Washington ad alzare il culo e ad aiutarci a portare a termine questo progetto», ha detto.

Nancy Whiteman, amministratore delegato e cofondatrice dell’azienda di edibili Wana Brands, con sede in Colorado, ha detto che le normative statali, la mancanza di applicazione, la compressione dei prezzi e la prevalenza e i pericoli del THC delta-8 sono alcune delle sue maggiori sfide.

«C’è stato un bambino che è morto per aver ingerito prodotti delta-8», ha detto.

«Cosa succederà quando questo verrà reso noto? Tutto il THC verrà dipinto con lo stesso pennello come pericoloso? ».

Whiteman ha invitato l’industria a sostenere la Food and Drug Administration statunitense affinché regolamenti la canapa e il CBD.

Le opportunità che ispirano Whiteman a superare le sfide includono il raggiungimento di nuovi mercati emergenti e l’attenzione all’innovazione.

«Stiamo ridefinendo ciò che la cannabis può essere», ha detto.

Il Delta-8 THC è una sfida anche per il presidente e amministratore delegato del Marijuana Policy Project, ToiHutchison, che ha detto che le campagne del gruppo di difesa stanno sperimentando la «stanchezza dei donatori“.

«Stiamo facendo capire alla popolazione generale che il nostro lavoro sulla cannabis non è finito», ha detto. “Stiamo ancora arrestando 600.000 persone ogni anno».

L’educazione, ha detto, è la chiave per combattere la proliferazione del delta-8 THC.

«I divieti non funzionano mai, il proibizionismo non funziona mai”, ha detto. «È davvero importante usare le parole ‘cannabinoidi sintetici’».

Peter Caldini, amministratore delegato dell’operatore multistataleAcreage Holdings, con sede a New York, ha detto che i prezzi bassi e le altre sfide attuali rendono cruciale l’uso di buoni fondamenti commerciali.

«I più forti sopravviveranno“, ha affermato. «Siamo nel processo di eliminazione».

L’azienda ha ridotto il numero di dipendenti e si concentra sulla differenziazione.

«Siamo stati in un certo senso viziati da questi grandi tassi di crescita», ha detto. «I veri top performer avranno successo nel lungo periodo».

Per Ruben Lindo, fondatore e amministratore delegato della BlakMar Farms di New York, la sfida è capire come posizionare l’azienda, ottenere le licenze e portare i prodotti sugli scaffali dei negozi quando lo Stato lancerà la vendita di marijuana per uso adulto.

Lindo ha detto che l’azienda ha deciso di rimanere artigianale piuttosto che espandersi e produrre cannabis in massa.

«Le sfide non sono sfide“, ha detto. “Sono aree di opportunità».

Stati Uniti

La cannabis medica in Kentucky è pronta

Il governatore del Kentucky Andy Beshear ha firmato un ordine esecutivo che permette ai cittadini del Kentucky con determinate condizioni mediche di possedere e usare piccole quantità di cannabis terapeutica.

Frustrato dalla mancanza di progressi da parte dei legislatori del Kentucky in materia di cannabis terapeutica, il governatore Beshear ha annunciato che l’Ufficio dei Servizi Legali avrebbe indagato sulla possibilità di un’azione esecutiva nell’aprile di quest’anno.

A ciò ha fatto seguito la formazione del Comitato Consultivo per la Cannabis Medica, che doveva fornire un forum ai cittadini del Kentucky per esprimere le loro opinioni sulla questione. L’équipe ha ospitato riunioni cittadine in tutto lo Stato ed è stato creato un sito web per accettare i commenti. Il feedback è stato fortemente a favore della cannabis terapeutica.

In ottobre, il Governatore ha ribadito il suo impegno a cercare le misure necessarie per legalizzare la cannabis medica per coloro che soffrono di condizioni mediche croniche e debilitanti.

E questo ci porta a ieri. Ma non sarà una libera vendita.

La cannabis deve essere acquistata negli Stati Uniti in uno Stato in cui l’acquisto è legale e regolamentato.

Il limite di acquisto e di possesso è di 8 once.

I pazienti devono avere una certificazione di un operatore sanitario autorizzato che indichi che all’individuo è stata diagnosticata almeno una delle 21 condizioni mediche.

La legge entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023.

«Con 37 Stati che hanno già legalizzato la cannabis terapeutica e il 90% degli adulti del Kentucky che la sostengono, sto facendo il possibile per fornire accesso e sollievo a coloro che soddisfano determinate condizioni e ne hanno bisogno per godersi meglio la vita, senza dolore», ha dichiarato il governatore Beshear.

Devono ancora essere sviluppate le linee guida per le forze dell’ordine per determinare in modo rapido e accurato chi ha o non ha i requisiti necessari.

L’elenco completo delle condizioni e delle regole per la concessione del farmaco può essere consultato qui.

In una nota correlata, ieri è stata annunciata anche la regolamentazione della vendita di Delta 8 THC. Il comunicato stampa afferma che:

«La Delta 8 contiene THC, ma a un livello inferiore rispetto alla marijuana».

No, la Delta 8 *è* THC, solo una forma diversa. Il THC più comunemente associato alla marijuana è il Delta 9. La cannabis contiene quantità minime di Delta 8 in natura, ma può essere creato manipolando il cannabidiolo. A parte questa confusione, l’ufficio del Governatore afferma che:

«Non è una sostanza controllata in Kentucky né dalla legge federale, e un tribunale ha stabilito che è legale in Kentucky».

La situazione con il Delta 8 è stata portata alla ribalta l’anno scorso dopo che la polizia di Stato ha fatto irruzione in due negozi al dettaglio di canapa, alla ricerca di prodotti a base di THC Delta-8.

Spagna

La più grande retata di marijuana al mondo. O non lo era?

Un grosso carico di cannabis sequestrato dalla Guardia Civile spagnola all’inizio di questo mese non sarebbe marijuana, secondo un uomo d’affari associato all’incidente. Ma la situazione è complessa.

Il 5 novembre, la Guardia Civile ha annunciato di aver sequestrato 32.370,2 chilogrammi di germogli di marijuana in ottobre, affermando che si trattava (tradotto):

«il più grande sequestro di questa sostanza, non solo in Spagna, ma anche a livello internazionale».

L’analisi delle piante all’epoca indicava che erano (tradotto) “positive alla psicoattività“; si presume che siano positive al THC.

Quindici persone sono state arrestate e una di loro sostiene che questa retata è stata una esagerazione.

L’Olive Press riporta che l’amministratore della E-Canna Farming SL sostiene che le piante non erano marijuana, ma canapa industriale. Allora, qual è la differenza?

La canapa è cannabis. La marijuana è cannabis. In generale, la differenza tra le due è il livello di THC, con la canapa che ha una quantità relativamente bassa. Le cose si complicano perché i livelli consentiti variano da giurisdizione a giurisdizione. Una regione potrebbe consentire l’1% di THC in peso secco come massimo, mentre un’altra solo lo 0,2%. La cannabis con lo 0,8% di THC nella prima sarebbe considerata canapa; nella seconda – marijuana. Sebbene i test di entrambi possano rivelare la presenza di THC, legalmente è la percentuale che conta.

E-Canna Farming SL dichiara sul suo sito web che:

«… effettuiamo la lavorazione di piante di canapa industriale con THC inferiore allo 0,3% provenienti da agricoltori di tutta la Spagna».

Sembra che in precedenza la Spagna avesse un livello massimo dello 0,2%, che sarebbe stato aumentato allo 0,3%. Tuttavia, in questa situazione le cose potrebbero essere un po’ più complicate.

L’anno scorso, il Procuratore Capo della Procura Speciale Antidroga ha stabilito che le gemme sono considerate sostanze stupefacenti, indipendentemente dal contenuto di THC che le piante possono contenere.

Resta da vedere come si evolverà la situazione, ma è chiaro che il rapporto della canapa con la legge ha ancora un po’ di strada da fare in Spagna e in molti altri Paesi. E coloro che sono coinvolti nell’industria della canapa devono stare all’erta man mano che le leggi cambiano e si evolvono (o si devolvono).