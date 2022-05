L’Emiro di Abu Dhabi e Presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Khalifa bin Zayed al-Nahyan, è morto venerdì, all’età di 73 anni. Il giorno successivo, il suo fratellastro, il Principe ereditario Mohammed bin Zayed, spesso indicato come MBZ, è diventato il nuovo emiro di Abu Dhabi.

Con voto unanime espresso dai leader degli altri sei emirati, MBZ è diventato presidente anche: da quando gli Emirati Arabi Uniti si sono unificati nel 1971, il sovrano di Abu Dhabi, l’emirato più grande e ricco, è sempre stato eletto Presidente.

Già domenica, i leader mondiali avevano iniziato a riunirsi nella capitale degli Emirati per rendere omaggio allo sceicco Khalifa, ma soprattutto per affermare legami con MBZ, che ha agito come leader de facto degli Emirati Arabi Uniti da quando Khalifa ha subito un grave ictus nel 2014.

Lunedì, la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha guidato la delegazione americana di più alto rango a visitare gli Emirati Arabi Uniti da quando il Presidente Biden è entrato in carica. Il gruppo comprendeva il Segretario di Stato Antony Blinken, il Segretario alla Difesa Lloyd Austin, l’inviato per il clima John Kerry e il direttore della CIA Bill Burns. L’anzianità della delegazione parla del desiderio dell’amministrazione Biden di migliorare i legami con gli Emirati che sono stati insolitamente difficili dalla fine dell’amministrazione Trump durante la quale erano fiorite le relazioni bilaterali.

Le crepe nelle relazioni USA-Emirati sono diventate sempre più visibili quando i funzionari degli Emirati hanno nascosto poco la loro frustrazione per la presunta inadeguatezza della risposta americana a un attacco di droni Houthi ad Abu Dhabi a metà gennaio, la decisione degli Emirati Arabi Uniti di astenersi dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite La risoluzione del 26 febbraio per condannare l’invasione russa dell’Ucraina ha confermato a molti a Washington che le relazioni erano su una traiettoria molto negativa.

L’amministrazione Biden ha ripetutamente affermato l’importanza della relazione USA-Emirati in un modo che fa eco al loro sostegno alla relazione USA-Arabia, nonostante la chiara preferenza che entrambi gli stati del Golfo hanno dimostrato per il predecessore di Biden. Trump ha scelto l’Arabia Saudita come prima tappa del suo primo tour all’estero come presidente; durante la visita, i funzionari sauditi ed emiratini hanno convinto Trump a dare il via libera al loro successivo blocco del Qatar. Trump in seguito ha difeso il principe ereditario saudita in seguito al suo ruolo nell’orribile omicidio e smembramento del residente statunitense e collaboratore del Washington Post Jamal Khashoggi da parte di una squadra di sicari saudita nell’ottobre 2018, e ha sostenuto inequivocabilmente la guerra guidata dai sauditi allo Yemen in cui hanno giocato anche gli Emirati Arabi Uniti un ruolo importante.

Per gli Emirati Arabi Uniti, l’amministrazione Trump ha orchestrato gli Accordi di Abramo, attraverso i quali il tranquillo rapporto degli Emirati con Israele è diventato ufficialmente normalizzato; in seguito anche Bahrain, Sudan e Marocco hanno aderito agli Accordi. Come risultato dell’accordo, gli Emirati Arabi Uniti hanno ottenuto un accesso senza precedenti alle armi americane, incluso il caccia F-35, nonostante l’opposizione del Congresso. Dopo l’elezione di Biden, le preoccupazioni degli Stati Uniti sui crescenti legami della Cina con gli Emirati Arabi Uniti hanno spinto gli Emirati a minacciare di ritirarsi dall’accordo sulle armi da 23 miliardi di dollari, sebbene il Segretario Blinken da allora abbia espresso il continuo impegno dell’amministrazione per il successo dell’accordo.

Dopo aver inizialmente espresso la sua devozione alla promozione della democrazia e dei diritti umani in Medio Oriente, l’amministrazione Biden ha invece deciso di dare la priorità all’impegno di Washington per la sicurezza sia dei sauditi che degli Emirati, in particolare fornendo ulteriori sistemi antimissilistici Patriot a Riyadh a marzo e inviando un cacciatorpediniere navale e aerei da combattimento di quinta generazione per aiutare a difendere Abu Dhabi dopo l’attacco dei droni Houthi. Ciò riflette in gran parte la preoccupazione che se Washington non consolida i legami con i sauditi e gli Emirati, si rivolgeranno alla Cina e alla Russia per future vendite di armi, minando il dominio dell’America come più grande trafficante di armi del mondo.

L’anzianità dei funzionari americani inviati ad Abu Dhabi lunedì riflette il punto di vista dell’amministrazione Biden sugli Emirati Arabi Uniti come un partner fondamentale e un’opportunità per ripristinare la relazione. Nonostante le suppliche degli Stati Uniti, sia MBZ che il sovrano saudita de facto MBS si sono rifiutati di aumentare la produzione di combustibili fossili dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Il capo della CIA Bill Burns è stato inviato a Jeddah ad aprile per cercare di migliorare le relazioni con l’Arabia Saudita. Eppure, nonostante le notizie di un incontro positivo, non sono emersi progressi concreti.

Poiché i colloqui per ripristinare l’accordo nucleare iraniano rimangono in stallo, sembra che l’amministrazione Biden sia ricaduta sulle vecchie abitudini: dare priorità alle relazioni con Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, oltre che con Israele. Tutti e tre si oppongono alla diplomazia statunitense con l’Iran e hanno chiesto una garanzia formale di sicurezza da parte degli Stati Uniti per alleviare le loro preoccupazioni sul fatto che il ripristino dell’accordo del 2015 con Teheran non pregiudicherà i loro interessi strategici.

Se l’Arabia Saudita seguisse gli Emirati Arabi Uniti e accettasse di normalizzare le relazioni con gli israeliani – un obiettivo che nemmeno Trump potrebbe raggiungere – Biden potrebbe essere disposto a formalizzare un impegno di sicurezza nei confronti dei sauditi, insieme agli Emirati, e forse anche agli israeliani e agli egiziani . Il Qatar, recentemente designato uno dei principali alleati non NATO, potrebbe anche richiedere l’inclusione in una nuova e più forte garanzia di sicurezza degli Stati Uniti per la regione.

Mentre Biden inizialmente si era impegnato a ripensare radicalmente il rapporto dell’America con autocrazie come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, il fascino della vendita di armi da miliardi di dollari e dei prezzi più bassi del petrolio e del gas, specialmente sulla scia della guerra russo-ucraina, si sono dimostrati più duraturi del suo impegno per le promesse elettorali.