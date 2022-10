USA: elezioni midterm, la trappola di Biden e la nuova apertura di Trump

Le imminenti elezioni di medio termine rappresentano un nuovo punto di svolta del dilemma sia per il presidente Joe Biden che per la direzione nazionale delle realizzazioni economiche, di sicurezza e sociali. Nel discorso di Biden il mese scorso sulla minaccia del movimento MAGA e nel diffamare l’ex presidente Donald Trump, mentre intendeva sostenere la sua base democratica e salvare le sue prospettive per il secondo mandato, ha creato una duplice implicazione ritorcersi contro. In primo luogo, lo dipingerà nella cornice di andare a combattere da una posizione di debolezza nell’argomentare sull’intenzione percepita dei repubblicani di alterare l’anima della nazione, fornendo un risultato contrastante alla sua strategia mirata di un assalto a tutto campo e un contrattacco su MAGA e Trumpismo. In secondo luogo, la base democratica, che già tratta Biden come una responsabilità per le possibilità di medio termine, dovrà fare i conti con la dipendenza convenzionale dalla politica delle emozioni e dalla creazione di urgenza di minaccia da parte di una fonte interna, invece di avere nuove aperture per soluzioni di crisi e gestione per il presentano vulnerabilità economiche e di sicurezza che devono affrontare la maggior parte degli americani comuni. Fissando l’obiettivo sui repubblicani MAGA, la speranza di cercare di separare i repubblicani tradizionali dalle tendenze estremiste dipinte dell’ala MAGA, è uno sforzo inutile fin dall’inizio.

Oltre il 70% dei repubblicani autoidentificati ritiene che Trump rimanga il legittimo vincitore delle elezioni presidenziali del 2020. Biden ha cercato di modificare le inclinazioni e di recidere i legami radicati e la presa dei repubblicani MAGA sui repubblicani reali convenzionali che ha cercato di attirare, ma il risultato è nel migliore dei casi sfocato. I repubblicani MAGA non sono in minoranza mentre ha cercato di proiettarlo, e le uniche aperture limitate che può derivare andando al midterm saranno i risentimenti contro le politiche e le attività dei repubblicani sui diritti sociali e lo spettro di interessi affiliati tra cui aborto, sociale sicurezza e diritti di affiliazione di genere. Le questioni critiche fondamentali, in particolare sull’inflazione, l’economia, la criminalità, la crisi degli oppioidi, la crisi del confine, le implicazioni sociali dell’immigrazione illegale incontrollata e molti altri, continuano a spingere i Democratici ancora di più negli stati oscillanti. L’ondata di disprezzo e rabbia verso le politiche fallite e il peggioramento delle condizioni economiche comparate non può essere invertita con il semplice affidamento e insistendo sulla strada maestra morale e nel creare il quadro dell’urgenza delle minacce dell’estremismo MAGA. Creerà solo ulteriori repulsioni e più motivi per gli indipendenti e i sostenitori della recinzione per vedere attraverso i meccanismi sbilenchi in gioco.

Una diversa sequenza temporale degli strumenti politici ha richiesto una nuova derivazione narrativa, in cui il movimento MAGA non può essere visto e inquadrato da una colpa e una muffa fisse unilaterali senza comprendere la causa principale e il fattore che ha consentito questo più grande movimento politico nella storia dell’America. Alzare la posta e la posta in gioco nelle elezioni di medio termine sull’ordine basato sui valori e nel salvare l’anima della nazione che ruota su cause secondarie dei diritti sociali e nella protezione dei diritti di voto o del destino della democrazia, non risuonerà con la maggior parte persone che stanno vacillando per la criminalità elevata, i prezzi del gas e i ritorni economici disfunzionali. Ciò è aggravato dal maggiore vantaggio e dall’apertura per i repubblicani a evidenziare il palese doppio standard e l’ipocrisia da parte dei democratici nella definizione dell’agenda e delle politiche su questioni critiche che coinvolgono il presidente e gli attuali detentori di posizioni di leadership, compresi i radicati pregiudizi dei media e priorità sistematiche fuori luogo su questioni chiave.

Inquadrando lo spettro come quello in cui il cattivo e la minaccia più grande provengono da un segmento di concittadini americani che si identificano come feroci difensori dei primi sostenitori del MAGA americano, crea una polarizzazione sempre più profonda in un clima già disincantato. Biden si rende conto che non otterrebbe mai lo stesso supporto da setta e lo stesso livello di movimento e appello di base che Trump detiene da quasi un decennio, non con lo stesso approccio e direzione convenzionali che stanno prendendo i Democratici, a parte una vera e propria grondaia sottostante e trascendente di risentimento o volontà di cambiare la direzione e la narrativa nazionale come quella che Obama è riuscito a creare.

All’inizio, Biden voleva fare appello sia alla destra che al centro, ma lungo il processo sin dalla sua prima presidenza non è riuscito a liberarsi della presa radicata dell’estrema sinistra e della marea crescente delle richieste neoliberiste nel correggere e cambiare le condizioni sociali. -modello economico. Ha cercato di conquistare questi segmenti, a scapito della sua precedente promessa di lavorare per tutti gli americani. Ha sperimentato il piano di remissione del debito, l’ampliamento dei diritti e dei benefici, l’aumento dei pagamenti e i tentativi di assecondare le richieste della sinistra di ridurre gli obblighi di impegno e maggiori sforzi per il clima, ma non importa quanto abbia cercato di conquistare le nuove richieste demografiche e di espandersi i confini di estesi ritorni socialisti con la liberalizzazione a tutta velocità degli appelli a breve termine per quei gruppi, le realtà attuali e i cambiamenti sulla base li renderanno obsoleti. Ciò è aggravato dalla sua autorappresentazione della politica convenzionale dell’establishment, con l’impatto di queste misure che rafforzano ulteriormente la convinzione della destra che farà precipitare ulteriormente la nazione in un abisso più profondo di insicurezza e crisi economica.

A destra e alla maggioranza degli americani comuni preoccupati dalla maggiore causa e problema del costo della vita, l’attenzione è spostata sul livello e sulla priorità maggiori dell’affermazione del problema, guidati da garanzie di sicurezza e soluzioni reali alla crisi economica. Se i Democratici continuano a fare affidamento sull’agenda del “secondo livello” di perseguire cause diverse dalle preoccupazioni centrali su sicurezza e protezione, economia, mezzi di sussistenza e salute, il perseguimento di queste cause centrali da parte dei Repubblicani per una nazione forte e sicura sui valori tradizionali sposati di famiglia, patria e fede e un approccio costituzionalizzato al progresso saranno l’appello dominante e i pilastri della convinzione.

Etichettando rapidamente la battaglia che ci attende come noi contro di loro, sulla falsariga della partigianeria ideologica e dei valori, è improbabile che Biden ottenga la risonanza e i sentimenti emotivi desiderati e comprenda dalle persone. Esaltando la posta in gioco della democrazia americana e dando forma alla narrazione istigando la carta della vittima all’assalto dei movimenti estremisti di estrema destra MAGA, manca il polso e i sentimenti di base della gente. La maggior parte degli americani comuni, sia negli stati rossi o blu, sia nella divisione continentale che costiera, non avvertono la stessa urgenza e livello di criticità della minaccia che stimoleranno la necessaria azione collettiva.

Scegliendo un approccio più ampio, Biden ha perso il potenziale fondamentale e le aperture per lui da galvanizzare e sfruttare, che i repubblicani hanno saggiamente sfruttato nel definire la battaglia come quella che sta salvando il paese dal colossale errore politico e dall’ignoranza della sinistra. Fasce crescenti di persone chiedono all’attuale amministrazione di assumere maggiore audacia e presa sui temi generali centrali per la sopravvivenza della nazione, invece di essere dettata dai capricci e dalle aspirazioni a lungo termine dell’estrema sinistra e dei gruppi di interesse. Le persone possono risuonare per le difficoltà e l’urgenza del presente e spesso non vorranno relazionarsi con le politiche utopiche e lontane nel futuro sul clima o sul riorientamento energetico sostenute dalla sinistra che infliggeranno maggiori sofferenze all’economia e alle loro finanze.

La gente si aspettava sempre che la minaccia più grande provenisse da fonti esterne e che Biden si orienti maggiormente verso la fonte di minaccia interna, una maggiore spinta per lui a inquadrare la più grande urgenza di minaccia provenga dalle sfide geopolitiche guidate dallo stato da Cina e Russia è più intenso. Una maggiore spinta a dare più priorità alla sicurezza e alle esigenze locali sta guadagnando terreno, tra priorità e impostazioni di urgenza fuori luogo. Per loro, la crisi di confine e le sfide quotidiane per le masse comuni sono state aggirate per la preoccupazione per l’azione per il clima e l’aumento della spesa per la guerra in Ucraina, il tutto mentre la minaccia cinese non è stata data abbastanza enfasi rispetto all’attenzione locale su l’agenda sveglia. Maggiore richiesta di azioni convincenti per fermare l’aumento dello spionaggio cinese e le tattiche audaci nell’influenzare le opinioni locali e la presa tecnologica, rispetto alle priorità sulla teoria critica della razza in classe o al potenziamento delle opzioni dei bambini per la selezione di genere, tra molti altri. Maggiori azioni per fermare la crisi del fentanil e l’afflusso di migranti sono state ricercate non solo dalla base repubblicana ma attraverso il divario politico, e per i Democratici per richiamare i riflettori più grandi sulla stessa nemesi e aumentare l’iperbole sulle bugie di estrema destra e gennaio 6, indebolirà la carta della convinzione morale e li renderà più distaccati dai reali desideri e dalla condizione delle persone.

Fin dall’inizio, Biden ha sempre sostenuto l’approccio a tema ampio nel mettere in gioco l’anima della nazione, ma le dinamiche sul campo non sono allineate in quell’approccio in cui più persone sono scoraggiate dal tono della politica e degli stessi politici. Biden si rende conto che non c’è alcuna possibilità per lui o per i Democratici di eguagliare l’appello di Trump e la profondità del suo movimento, ma ha comunque cercato di rafforzare e ampliare la sua attuale base attraverso il suo corteggiamento demografico più giovane.

Prendendo continuamente di mira Trump e il movimento MAGA, crea ulteriore credibilità e slancio per i repubblicani affermati e lo spettro MAGA per raddoppiare gli sforzi per contrattaccare, rafforzando ulteriormente la convalida delle loro argomentazioni secondo cui lo stato profondo è fuori per prenderli. Nella sua argomentazione, MAGA ha ribaltato la narrativa radicata dei Democratici secondo cui hanno cercato di salvare il destino della democrazia, sottolineando il costante perseguimento del movimento MAGA per garantire elezioni libere ed eque alla luce della vulnerabilità cronica nelle elezioni integrità. Rendendosi conto dell’inevitabile divisione di parte e del persistente malcontento sulla base della creazione del movimento MAGA e dell’aumento della profondità del trumpismo, se i democratici o l’estrema sinistra continueranno a inquadrare l’intera narrazione il 6 gennaio e le bugie e gli inganni di Trump sulla frode elettorale, sarà ulteriormente incoraggiare la base repubblicana, creare un’ulteriore incursione di consapevolezza realistica tra gli indipendenti sulla strategia confusa dei Democratici e sulla mancanza di una reale spinta all’agenda.

Se l’intento di Biden è risvegliare la sua base democratica e ottenere più voti dagli indipendenti, fallisce miseramente sulla base del fattore comparativo dell’era relativamente più prospera sotto Trump, dove i prezzi sono bassi e l’energia è in abbondanza. Le persone si sentivano più al sicuro allora, anche nel mezzo della pandemia. Il fattore simpatia per Trump e MAGA e la carta della vittima sono stati ulteriormente galvanizzati a causa della costante spinta della sinistra, dando ulteriore credito al contraccolpo contro l’assalto a tutto campo dello stato profondo contro Trump e MAGA.

Nel crescente divario tra l’establishment e i politici contro le persone e i loro diritti, il vuoto è riempito dalla narrativa e dalla risonanza creata da Trump nel dare una nuova speranza credibile e un invito all’azione da parte dei segmenti sempre più disincantati della popolazione.

Il destino e la direzione della politica in America non saranno mai gli stessi e non possono essere risolti attraverso impostazioni convenzionali di rafforzamento della propria base e istigazione all’odio e al disprezzo per l’altro. Dipenderà dalla profondità e dalla portata della gestione dei fattori reali e critici che interessano le persone meno la spinta tematica e di valore più ampia. Significherà l’impatto di quanto bene la saggezza e i giudizi delle persone vengono rispettati e non vengono sminuiti con argomenti retorici e sostenendo le cause nell’assecondare credenze e scopi radicati.

Le disillusioni e il disprezzo per l’inefficacia e l’ipocrisia dello stato di ricerca ideologica e il tono della politica sono al massimo, con l’erosione della fiducia e della fede nella sincerità di entrambe le parti per esercitare cambiamenti reali e risonanti sul terreno. MAGA ha catturato questo in modo efficace nel suo principio fondamentale, non a causa di un fenomeno Trump una tantum, ma come culmine di decenni di declino del progresso relativo e risultato di un’efficace trasformazione e funzioni democratiche. Anni di politiche e azioni per alimentare l’ascesa di un pool più ampio di potenti élite dell’establishment che hanno alimentato il malcontento e la disconnessione hanno fornito un maggiore desiderio delle persone di intensificare il respingimento e di riguadagnare e proteggere la visione degli antenati e la santità della Costituzione.

L’approccio dei Democratici e il discorso di Biden su MAGA hanno fatto ben poco per suscitare nuovo dinamismo nella sua base e hanno fornito a tutti una situazione di sconfitte. L’esito delle elezioni di medio termine sembra quasi essere scontato, dove l’unica domanda che rimane è se l’entità dello slancio e il maggiore vantaggio narrativo del MAGA e del trumpismo ora possono essere mantenuti e ampliati per alimentare il ritorno vincente di Trump nel 2024, salvo qualsiasi reale riforme strategiche e riorientamenti del campo democratico.