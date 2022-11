USA: elezioni Midterm 2022, Trump incombe ancora

Dopo un’estate in cui il Partito democratico statunitense è sembrato in grado di gestire il voto di midterm meglio di quanto gli osservatori prevedessero, con l’approssimarsi della scadenza elettorale le cose sembrano essere drasticamente cambiate. A partire da ottobre, la tendenza espressa dai sondaggi sembra, infatti, essersi invertita e, a una settimana dalla consultazione, le proiezioni del sito FiveThirtyEight danno il Grand Old Party non solo in significativo vantaggio della corsa per la Camera dei rappresentanti (con l’85% possibilità di successo) ma in condizione di conquistare la maggioranza dei seggi anche al Senato (con il 55% possibilità di successo). La sconfitta del partito che esprime il presidente è una specie di costante storica delle elezioni di metà mandato. Molto più rilevante – dal punto di vista degli assetti politici – è a misura della sconfitta. In questo caso, le possibilità che la sconfitta sia pesante sono molte e, dal punto di vista dell’amministrazione, il rischio è quello del ripetersi di quanto accaduto nel 2014, quando la perdita del controllo su entrambe le camere del Congresso ha posto alla presidenza Obama pesanti ostacoli nel perseguimento della sua agenda.

Non è, però, solo per l’effetto che avranno sull’equilibrio fra i due partiti che le elezioni dell’8 novembre sono importanti. Il loro esito è destinato, infatti, a impattare anche sugli equilibri interni alle due forze maggiori, che già da tempo appaiono profondamente divise. Nel caso del partito repubblicano, questa dimensione prende la forma del confronto fra il ‘mainstream’ del partito stesso e una componente trumpiana che, negli anni, ha assunto una forza crescente. È un confronto che riguarda la natura attuale del conservatorismo americano, ma che ha anche ricadute politiche importanti, in particolare in vista del voto presidenziale del 2024. Nonostante i molti problemi legali, Donald Trump resta una figura popolare nel mondo conservatore e, dopo la presidenza, ha acquistato un peso crescente anche nel partito. La pesante sconfitta patita dalla veterana Liz Cheney nelle primarie repubblicane del Wyoming, lo scorso agosto, a vantaggio della ‘trumpiana’ Harriet Hageman (che è, quindi, oggi in corsa per un seggio alla Camera dei rappresentanti) offre una buona misura di questo stato di cose.

Il successo di Harreit Hageman non è stato, infatti, un caso isolato. Nelle varie elezioni che si sono tenute negli ultimi due anni a livello locale e nazionale, i candidati sostenuti dall’ex presidente sono risultati, nella maggior parte delle volte, vincitori delle rispettive competizioni. A differenza di quanto accaduto in occasione della midterm del 2018, in questi mesi Donald Trump è stato, inoltre, molto attivo nell’associare la sua immagine a quella dei candidati in corsa e, anche se l’endorsement ha riguardato spesso candidati già sicuri del successo, i risultati conseguiti gli hanno comunque permesso di accrescere il suo peso e la sua credibilità dentro al partito. Non solo, quindi, l’ex presidente è riuscito, nel tempo, a rendere il Partito repubblicano ‘più trumpiano’ dal punto di vista ideologicoe dell’agenda perseguita: è riuscito soprattutto a rafforzare in modo significativo la sua posizione all’interno di un’organizzazione che, all’inizio, lo aveva considerato una sorta di ‘corpo estraneo’ e che ancora oggi, in alcune sue parti importanti, nutre verso di lui una profonda (e chiaramente reciproca) ostilità.

Le dinamiche che presiedono il voto di midterm sono, tuttavia, diverse da quelle delle primarie di partito. Se è vero che il voto avrà, per il Grand Old Party, anche il valore di un confronto fra trumpiani e antitrumpiani, l’esito di questo confronto sarà, quindi, condizionato anche da fattori esogeni, primo fra tutti la posizione che terranno i vari candidati democratici, che potrebbe rendere penalizzante l’eccessiva rigidità di quelli del GOP nella lotta per intercettare il voto moderato e quello degli indecisi. In questo caso, un’eccessiva identificazione con la figura e le posizioni dell’ex Presidente potrebbe addirittura risultare controproducente. Non a caso, dopo la vittoria nelle primarie, diversi candidati repubblicani, anche in Stati con una solida tradizione di voto conservatore, hanno cercato di prendere le distanze dall’ex Presidente, che pure ne aveva appoggiato la candidatura. A ulteriore prova di come, nonostante il peso che continua ad avere, quella di Donald Trump resti una figura problematica, sia per le dinamiche interne al Partito repubblicano, sia per il panorama politico statunitense nel suo insieme.