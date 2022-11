USA: elezioni midterm 2022, tempi bui per i Democratici

Con le elezioni di medio termine a una settimana di distanza e l’ansia degli elettori per inflazione, gas e prezzi dei generi alimentari ai massimi livelli, i sondaggi mostrano che è probabile che i Democratici perdano il controllo della Camera dei rappresentanti mentre potrebbero a malapena mantenere quello del Senato.

Il cuore del problema rimane l’incapacità dei Democratici di trasmettere efficacemente il loro messaggio principale: che i candidati repubblicani rappresentano una ‘minaccia alla democrazia’ con le loro teorie del complotto secondo cui le ultime elezioni sono state “rubate”, che alla fine hanno portato all’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti . Gli elettori sono più preoccupati per l’aumento dei prezzi e l’inflazione.

Gli indici di approvazione del presidente Joe Biden sono sott’acqua al 40-42 percento, alcuni dei più bassi per un presidente prima della grande battaglia. Molti candidati del Partito Democratico lo evitano come attrazione principale, soprattutto nelle gare competitive. L’ex presidente Barack Obama si sta invece occupando di concludere il caso per i Democratici. Il suo staff è inondato di richieste per realizzare video e partecipare a raccolte fondi.

I problemi si stanno prospettando anche in stati di un blu profondo come l’Oregon, dove una gara a tre potrebbe portare alla vittoria di Christine Drazan, la prima futura governatrice repubblicana da decenni, cavalcando questioni di senzatetto e violenza di strada da parte dei manifestanti. A New York, la storia è la stessa: i candidati democratici lottano e cercano di tornare indietro dalle posizioni estreme che hanno preso l’anno scorso, come le chiamate a “definanziare” la polizia.

Poche settimane fa, c’era ottimismo nel Partito Democratico sul mantenimento della sua esigua maggioranza alla Camera a causa della rabbia contro la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di ribaltare Roe v. Wade, che ha posto fine al diritto federale all’aborto. Le donne sono state galvanizzate. Si sono registrati per votare in numero maggiore per mostrare la loro indignazione contro i repubblicani che erano impegnati a promulgare, proporre e porre fine ai diritti di aborto in vari stati sulla scia del verdetto della corte.

Altre questioni che hanno spinto la narrativa del Partito Democratico quest’estate sono state le richieste di controllo delle armi dopo il massacro della scuola a Uvalde, in Texas, a maggio, e le minacce alla democrazia a seguito delle rivelazioni del “Jan. 6 udienze” del Comitato Ristretto della Camera. Il Comitato ha cercato di stabilire che l’ex presidente Donald Trump non era solo responsabile di aver spinto i suoi sostenitori ad attaccare il Campidoglio degli Stati Uniti il ​​6 gennaio 2021, ma ha attivamente seminato dubbi sui risultati elettorali. Eleggere i repubblicani appoggiati da Trump era una minaccia per la democrazia americana, hanno detto i democratici agli elettori.

Ma quando l’estate è venuta al tramonto, i prezzi del gas e l’inflazione erano al centro delle menti degli elettori, mentre i diritti di aborto sono diventati una questione di secondo se non di terzo livello. Per quanto riguarda le minacce alla democrazia come una questione “esistenziale”, i Democratici usano a malapena gli argomenti nei loro annunci politici stessi perché gli strateghi hanno determinato che gli elettori erano più preoccupati per le questioni che hanno colpito le loro vite ora piuttosto che per gli eventi che hanno avuto luogo a Washington per più di un anno fa.

È vero che le cattive notizie economiche hanno dominato i titoli dei giornali con continui discorsi su una recessione il prossimo anno. Niente di tutto ciò è rassicurante per gli elettori americani. Di conseguenza, la pesante produzione legislativa di Biden sull’ottenimento di importanti sgravi fiscali, cambiamenti climatici e assistenza sanitaria attraverso il Congresso degli Stati Uniti rimane oscurata.

La guerra in Ucraina e i paesi OPEC Plus che annunciano tagli alla produzione di petrolio da novembre si sono aggiunti alla borsa dei guai. Biden è stato costretto a rilasciare sempre più petrolio dalla Strategic Petroleum Reserve statunitense per stabilizzare i prezzi e compensare la volatilità.

La Casa Bianca ha rilasciato quest’anno circa 165 milioni di barili di greggio, che i repubblicani vedono come un pericoloso esaurimento di un bene nazionale per ragioni evitabili. Sfruttando i problemi di Biden, alcuni candidati repubblicani hanno messo in dubbio il continuo sostegno dell’America all’Ucraina. Un sondaggio del Pew Research Center ha rilevato che solo il 38% degli americani era estremamente o molto preoccupato per la sconfitta dell’Ucraina, in calo rispetto al 55% di maggio.

Il membro del Congresso Kevin McCarthy, il leader repubblicano della Camera, ha affermato di recente che il suo partito non scriverebbe “un assegno in bianco” all’Ucraina se vincesse perché le persone “sede in recessione” non lo vorrebbero. Gli Stati Uniti hanno speso più di 60 miliardi di dollari in aiuti economici e militari all’Ucraina con il sostegno bipartisan da quando la Russia ha invaso il paese a febbraio. Ma il consenso mostra segni di logoramento.

Storicamente, gli elettori statunitensi non hanno favorito il partito al potere nelle elezioni di medio termine, ma questa volta i messaggi del Partito Democratico sono rimasti particolarmente piatti. L’annuncio di agosto di Biden di cancellare fino a 10.000 dollari di debiti per prestiti studenteschi per coloro che guadagnano meno di 125.000 dollari l’anno ha subito un contraccolpo perché potrebbe finire per costare ai contribuenti 400 miliardi di dollari. La Corte Suprema ha respinto una petizione di emergenza per bloccare l’introduzione della cancellazione del debito studentesco, dando un senso di sollievo alla Casa Bianca, ma il caso dovrebbe entrare nel processo di appello.

La reazione ha sorpreso i democratici, soprattutto perché non c’è stata alcuna opposizione sostenuta a ciò che un democratico ha chiamato “dispense aziendali” che i presidenti repubblicani danno regolarmente alle imprese. Ma nel mondo reale della politica e della messaggistica, il popolo americano ha accettato enormi agevolazioni fiscali per i ricchi come un dato di fatto, ma si oppone all’aiuto del governo per i meno ricchi.

Le pubblicità politiche repubblicane hanno sfruttato il risentimento di coloro che non sono andati affatto al college e ritengono che il perdono del prestito studentesco dia un altro vantaggio a coloro che hanno avuto la fortuna di frequentare l’università. Il vero problema qui è il costo sconveniente dell’istruzione superiore negli Stati Uniti, ma affrontarlo significherebbe scuotere troppe parti interessate ad alto potere. Nessuno dei partiti politici vuole occuparsene.

Se la Camera diventasse repubblicana come previsto e il Senato rimanesse sotto i democratici, i prossimi due anni significherebbero più ingorghi a Washington sia sul fronte della politica interna che su quello della politica estera. Inoltre, più repubblicani simili a Trump che entrano nel sistema ai livelli più bassi come segretari di stato che sovrintendono alle elezioni significherebbero più problemi. Un sondaggio del mese scorso ha mostrato che il 61% dei repubblicani ritiene che le elezioni presidenziali del 2020 siano state rubate. Molti di questi dubbiosi si stanno candidando.

Nessuna delle precedenti è una buona notizia per la democrazia americana e per coloro che si preoccupano della sua salute.