USA: elezioni midterm 2022, la sconfitta vincente di Biden

“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”

(P. Roth, Pastorale americana)

Le elezioni di medio termine americane cominciate l’8 novembre si concluderanno il 6 dicembre con il ballottaggio in Georgia con la conta voto per voto. Un poco come nei Paesi dalla democrazia claudicante o nei Paesi in situazioni difficili da controllare. Sì certo è causa del voto per corrispondenza ampliatosi dopo la pandemia virale ed i conteggi manuali ma insomma, altro che sapere la sera del voto chi ha vinto come vorrebbe un sistema maggioritario. Così la nazione americana narrata quale stella polare delle democrazie in realtà si dispiega in una ‘zona morta’ di una fondazione irrisolta su cui l’America ha costruito il suo mito. Già affermarlo si viene criticato poi se ne analizzi comportamenti ed orientamenti emergono fratture culturali politiche e sociali mai ricomposte e sanate.

Questo voto da buon perdente di Biden rispetto a sondaggi che lo davano certo sconfitto costituisce la spinta per un’azione politica più equilibrata ed aperturista su temi interni ed internazionali per i prossimi due anni di presidenza. Difatti Biden, nonostante vada giù alla Camera ed il Senato in lievissimo vantaggio dem, può affermare con sollievo che “questa vittoria mi dà forza nelle trattative con la Cina”, perché forse allontana di poco l’“ombra di Banco” Trump, che comunque lancia la nuova ricandidatura riportando subito caos in America, ma non un movimento trumpista in parte sconfessato dai conservatori preferendo a guerre ideologiche più concreti interessi su temi economici. Ma da qui a dire che il fenomeno Trump sia in caduta mi pare un’affermazione ottimistica essendo i ‘valori’ golpisti innervati nella società americana.

Il dato di questo voto nelle previsioni altalenante per i dem tra disfatta e contenimento del danno si trasforma in entusiasmo diffuso. Ed in una situazione in cui i sistemi politici globali virano da tempo verso un decadimento, per motivi strutturali o per congiunture è tutto da analizzare, della supremazia degli ordinamenti democratici verso forme sempre più illiberali di società di massa dove si scambia sicurezza ed incolumità personali contro controllo e sorveglianza totalizzanti sulle nostre vite, occorre aggrapparsi a tutto ciò che riesce a frenare l’avanzata di destre estreme grazie alla svendita valoriale dei partiti conservatori. Così questo voto americano dà respiro ma nel contempo lascia inalterate dinamiche conflittuali e violenti contrasti ancora aperti dall’occupazione del Nuovo Mondo dei primi colonizzatori. Così tra dati contingenti e fenomeni strutturali, occorre guardare i secondi e scavare dietro le evidenze per cogliere il senso e la direzione che orientano la vita sociale e politica americana.

Dunque, non è secondario che Trump sia inferocito contro i suoi scarsi perdenti per cui si ipotizzi, ma anche qui c’è molto marketing politico che ormai determina buona parte di una politica nel canone estetico di una società dello spettacolo, così da orientare l’attenzione verso l’ascesa di una nuova figura, del pari di un nuovo prodotto da commerciare, quel Ron De Santis governatore della Florida per i commentatori migliore del golpista in panne. Che è solo una faccia della stessa galassia in cui il Gop, i repubblicani, si sono infilati virando sempre più a destra. Afferma il Bill Gates non boss di Microsoft ma il responsabile dell’ufficio elettorale di Phoenix, un testimone diretto, che i ricorsi negli stati strategici tutti della destra trumpiana contro il voto anticipato e per corrispondenza molto utilizzato dopo la pandemia determinerà una situazione di caos che “accentuerà nel mondo la preoccupazione che vi sia qualcosa di seriamente incrinato nella nostra democratica repubblica”. Questo il tema di una democrazia incompiuta come quella americana che nel profondo resta una società polarizzata tuttora sull’orlo di una seconda guerra civile. Se parlassimo di un paese africano o di regimi asiatici, di Russia o Cina, saremmo abbastanza indifferenti o comunque penseremmo ad un’ovvietà. Ma trattandosi dell’ambivalente America, mitizzata esempio a cui guardare ed in cui specchiarsi, si fa finta che tutto vada bene madama la marchesa.

Basta leggere i commenti entusiasti dopo questo voto di medio termine, come fanno giornalisti e commentatori democratici per registrare un’esaltazione dell’asticella. Che cosa c’entra un’asticella, vi chiederete? L’asticella è la soglia che a seconda dell’altezza ti fa essere ottimista o virare verso preoccupate analisi. E quindi poiché era stata preventivata da sondaggi molto volatili nelle dichiarazioni di voto un’enorme perdita dei democratici verso i repubblicani, la realtà meno tragica dice altro. Sono parole? Mica tanto, se mi danno fortemente perdente ed io perdo per poco non si sottolineerà che in fondo me la sono cavata? I risultati salienti è che il democratico Fetterman vince in Pennsylvania, uno degli Stati chiave, ma soprattutto la Georgia dove Brian Kemp governatore Gop in corsa per il secondo mandato si confronta con Stacey Abrams, avvocata attivista per il diritto al voto e nuova stella dei democratici. Nel 2018 prevalse il primo ma alle presidenziali di due anni dopo lo Stato fu tra quelli decisivi per far vincere a Biden la Casa Bianca quando la comunità nera votò compatta. Mentre oggi molti elettori neri hanno avuto più dubbi.

Nessun candidato è oltre il 50% ed il ballottaggio è posticipato al 6 dicembre. I Repubblicani, benché vincitori alla Camera con 211 voti, non hanno la maggioranza assoluta di 218 voti. Mentre al Senato che pareva perso con l’Arizona vinta i dem si aggiudicano pure il Nevada garantendosi il controllo del Senato con 50 seggi contro 49 aspettando appunto la Georgia che darebbe a Biden un seggio in più della passata legislatura. E dunque in Arizona Catherine Cortez Mastoce l’ha fatta. L’ex procuratrice eletta in Senato nel 2017, prima donna e latina che arriva alla camera alta ha sconfitto Adam Laxalt uno dei troppi “deniers” estremisti, i negazionisti trumpiani della vittoria di Biden del 2020. Come se in Italia qualcuno avesse negato la vittoria del Sig. Meloni. Oddio in parte è vero, perché ha vinto come migliore minoranza organizzata con questa oscena, come l’estensore, legge elettorale, non perché abbia la maggioranza del voto degli italiani. Come raccontano con una bugia non solo tutti i suoi “nuovi” volti che appaiono ovunque ma anche gli altri senza far capire. Il voto che nella nostra democrazia è un diritto inalienabile in America è un optional incerto, sottoposto a sollecitazioni aberranti. Sembrano questioni secondarie ma in realtà sono parte costitutiva di un processo democratico oltremodo carente. Si pensi ai nativi americani che oggi sono sei milioni e mezzo. Solo il 60% degli indiani esercitano il diritto di voto conquistato appena nel 1964. In Arizona il governo repubblicano, uno dei due antichi pilastri della democrazia in America, fa di tutto perché la loro affluenza rimanga marginale riducendo i seggi nelle riserve. Così di recente a Phoenix un cartello recitava “avete preso le nostre terre ed i nostri figli. Ora volete privarci del voto?”. Eloquente, ma chi ne parla, Riotta, Rampini, Mieli, Mentana e tutti gli altri compassionevoli “collaborazionisti”? Sono peggio di quelli di destra che almeno si presentano per ciò che sono. Così la limitazione e la soppressione del diritto di voto impensabile nelle democrazie europee resta un gravissimo fenomeno nelle elezioni americane. Che risale ai tempi degli schiavi con cui gli stati segregazionisti o schiavisti con norme arbitrarie, tra cui esami di alfabetizzazione ed altre astrusità, hanno cercato sempre di proteggere l’egemonia dell’uomo bianco. Che oggi viene chiamato della “sostituzione etnica” che dall’America schiavista si è propagata con i venti di destra ovunque nel mondo.

In questo quadro non è inutile ricordare come solo con il Voting Rights Act ottenuto da Martin Luther King ed emanato da Lyndon Johnson appena nel 1965 gli afroamericani hanno potuto usufruire di un diritto che era lo scopo per cui fu combattuta la guerra civile. Il cosiddetto “disenfranchisement”, come un sottrarre il voto, rimane uno strumento diffuso di discriminazione razziale con le sentenze della Corte Suprema a maggioranza di estrema destra che hanno indebolito un diritto di voto già aleatorio. E dunque le minoranze nere asiatiche ed ispaniche vengono vessate e viene loro impedito di poter esprimere un loro diritto, perché orientandosi verso preferenze nettamente democratiche vengono impediti i loro diritti in molti stati del Sud. Come se in Lombardia o in Campania una parte politica dicesse che gli altri non devono votare. Ma provate ad immaginare che cosa succederebbe? E gli Usa ci vogliono dare lezioni? Una dinamica del tutto estranea ad un legittimo ed universalistico diritto al voto estranea ad altre democrazie mature. In uno dei peggiori regimi del mondo, il Texas, uno studio della Leadership Conference on Civil Rightsafferma che in quello stato con una presenza del 39% di popolazione ispanica, vicinissimo al Messico ed un 12% di neri, sono stati chiusi ben 750 seggi guarda caso in collegi a maggioranza democratica. Stessa operazione compiuta non a caso in Georgia, stato cruciale per gli equilibri del Senato. E così ripenso spesso alla bibbia laica di Alexis de Tocqueville quando scriveva “La democrazia in America”, conservatore ma di ampie vedute, che cosa avesse veramente capito o visto in quell’immenso paese. Non avendo colto tra l’altro né il tema della schiavitù dei neri né tantomeno il non voto delle donne. Dinanzi a tutto ciò le parole del Gates di cui sopra acquistano ulteriore concretezza. Mi chiedo sempre gli inviati giornalisti ed altri personaggi che troneggiano nelle nostre televisioni di quale paese parlano e quanto siano obnubilati dai canoni di una democrazia formale dinanzi a fenomeni collettivi che sostanziano un regime che perpetua inganni su un diritto al voto e discriminazioni razziali. Così si preferisce parlare di altri temi che distraggono da questioni strutturali irrisolte.

Una conferma di quanto si affrontino i problemi di quel paese sta nella presentazione di diversi referendum che si votano nel midterm. Tra i tanti i più importanti e grotteschi sono quelli votati in ben cinque Stati, Alabama, Tennessee, Oregon, Vermont. Louisiana, addirittura, qualcuno penserà ad uno scherzo, per abolire la schiavitù! Avete letto bene, quesiti finalizzati a rimuovere dalle costituzioni statali il linguaggio che permette la sopravvivenza della schiavitù come punizione per chi è carcerato. Ciò che è una deroga alla “clausola d’eccezione” del 13mo emendamento che 157 (!!) anni fa ha liberato gli schiavi ad “eccezione che per la punizione di un crimine”. Così l’American Civil Liberties Union denuncia che 2 persone su 3 che popolano le carceri su 1,2 milioni di detenuti che fa un lavoro lo svolge in schiavitù ovvero senza paga o per pochi centesimi l’ora. Come è stato detto in tv ciò che è cambiato è stato solo un passaggio di proprietà dai privati alla schiavitù sancita dallo stato, come affermato dall’Abolish Slavery National Network. Un affare economico dietro questo mantenimento, perché frutta 2 miliardi di dollari l’anno e 9 miliardi in servizi di manutenzione delle carceri. Che il tema non sia secondario è confermato dal pensiero di molti costituzionalisti secondo i quali quell’abolizione della servitù involontaria sancita dal 13mo emendamento dovrebbe valere anche per il diritto all’aborto pesantemente represso dalla Corte Suprema. Infatti si dibatte se il diritto all’aborto vada sancito dalla costituzione di un singolo stato, nei quesiti di California, Michigan Vermont mentre nonostante la sconfitta del conservatore Kansas, Kentucky e Montana, vogliono approfittare di quella sentenza della Corte che abolisce il diritto all’aborto legale. Chiudo con una perla: in Michigan il referendum stava per essere invalidato perché una corte aveva accolto la causa di gruppi di destra che avevano attaccato il quesito perché le parole erano state scritte troppo vicine nel quesito! Un nazione dove si comprime a fini politici un diritto di ogni stato di appunto diritto getta ombre enormi sul corretto sereno e democratico funzionamento di quel paese a cui tanti come estasiati fanciulli guardano senza osservare sul serio come funzioni. That’s America….