USA: elezioni di midterm, una iattura per l’Ucraina

L’approssimarsi delle elezioni di midterm ripropone ciclicamente l’interrogativo su come gli esiti del voto infuiranno sulla politica statunitense e sulla posizione del Paese rispetto ai grandi temi internazionali. Quest’anno, poi, la domanda tradizionale si carica di significati particolari, di fronte al perdurare della guerra in Ucraina e alle difficoltà che l’amministrazione Biden si trova ad affrontare sul piano interno. Dai giorni dell’insediamento, la popolarità del Presidente è diminuita in modo pressoché costante. Secondo il dato aggregato elaborato dal sito FiveThirtyEight, il tasso di approvazione di Joe Biden è, oggi, intorno al 42% e, anche se è in parte risalito rispetto ai minimi della scorsa estate (35,5% il 21 luglio), resta ancora lontano dal 53% del gennaio 2021. Le ragioni di questo stato di cose sono state ampiamente analizzate e sarebbe superfluo riproporle. Soprattutto lo stallo dell’agenda riformista e la ripresa dell’inflazione, pesando direttamente sulle tasche degli elettori, hanno svolto un ruolo determinante, contribuendo a fare dimenticare presto i successi ottenuti dalla Casa Bianca, fra l’altro, nella lotta contro la pandemia COVID-19 e nel rilanciare la crescita economica e l’occupazione.

Il Presidente e il Partito democratico affrontano, quindi, il voto da una posizione di debolezza e con la sostanziale certezza di andare incontro a un risultato punitivo. La portata della sconfitta è tutta da valutare, ma lo scenario di un’amministrazione priva della maggioranza in almeno una delle due camere del Congresso è pressoché certo. Ciò significa che, nei prossimi due anni, la Casa Bianca potrebbe andare incontro a difficoltà ancora maggiori di quelle che ha incontrato sinora nel realizzare la sua agenda, in particolare per quanto riguarda i temi sociali, l’immigrazione e le politiche ambientali. Un cambio della guardia a Capitol Hill è, tuttavia, destinato ad avere ricadute anche sulle questioni internazionali, Anche in questo campo l’amministrazione ha preso delle decisioni fortemente contestate, prima fra tutte quella del ritiro dell’Afghanistan, nell’estate 2021. Successivamente, l’invasione russa dell’Ucraina ha portato a un sostanziale ricompattamento, pur senza che, però, ci sia mai stato un vero effetto ‘rally ‘round the flag’. Oggi, comunque, anche questo ricompattamento pare mostrare la corda.

Nelle ultime settimane, l’atteggiamento dei delegati repubblicani in Congresso in tema di aiuti all’Ucraina sembra, infatti, essere in parte cambiato e si è cominciato a parlare apertamente di fine dell’epoca degli ‘assegni in bianco’ staccati a favore del governo di Kiev. Dopo il voto di novembre, questa posizione potrebbe rafforzarsi, soprattutto se le urne dovessero premiare i candidati più vicini alle posizioni ‘America first’. Il timore di una recessione negli Stati Uniti, con un’inflazione stabilmente sopra l’8% su base annua, rappresenta, per molti aspiranti congressmen (fra cui lo speaker in pectore della nuova Camera dei rappresentanti, il delegato della California Kevin McCarthy) una ragione sufficiente per ridimensionare il flusso di risorse che gli Stati Uniti erogano all’Ucraina attraverso i canali dell’assistenza militare e umanitaria. L’amministrazione ha già messo in guardia contro i rischi di questa politica e il Congresso sta lavorando in modo bipartisan a un maxi pacchetto di aiuti, che dovrebbe essere incluso in un decreto omnibus da approvare prima dell’insediamento delle prossime Camere.

In ogni caso, il sostegno in larga misura condiviso su cui si è retta sinora la politica verso l’Ucraina sembra cominciare a sgretolarsi. Anche sul fronte democratico, l’impegno sembra, infatti, cominciare a pesare. Negli scorsi giorni, una trentina di congressmen dell’ala ‘liberal’ del partito ha scritto al Presidente, chiedendo un cambio di strategia nel rapporto con Kiev e l’apertura di negoziati con la Russia per una soluzione diplomatica del conflittoin corso. La lettera è stata successivamente ritirata per le proteste che ha provocato dentro il partito stesso. La vicenda offre, comunque, la conferma di come, sulla questione ucraina, esista una frattura profonda fra la componente ‘mainstream’ del mondo democratico, più vicina al presidente, e una ‘sinistra’ che, negli ultimi anni,ha raccolto consensi crescenti. L’eventuale convergenza fra questa ‘sinistra’ e l’elemento ‘trumpiano’ del Partito repubblicano potrebbe costituire una concreta minaccia per la prosecuzione dell’attuale politica e non potrebbe non avere ricadute sulla posizione di un Europa già da tempo alle prese con le sue tentazioni al disimpegno.