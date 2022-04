La Grissom Air Reserve Base ha ricordato al personale che ingerire o applicare canapa in tutte le sue forme e in qualsiasi quantità è off-limits. Forse innescato da un altro recente richiamo della Marina innescato dal rilascio di una bevanda energetica contenente olio di semi di canapa, il responsabile del programma di riduzione delle droghe della base ha emesso un richiamo che afferma che ingerire o usare consapevolmente prodotti contenenti CBD o canapa è proibito, ed è punibile ai sensi dell’articolo 92 del Codice uniforme di giustizia militare. Una delle prime azioni della Cannabis Regulatory Agency (CRA) del Michigan è stata quella di ritirare un piano del suo predecessore per permettere la trasformazione dei cannabinoidi derivati dalla canapa in THC. Nello Stato australiano di Victoria, il governo Andrews ha annunciato un finanziamento per una struttura multimilionaria di cannabis medica. Con la creazione di un piano inclusivo e ben pensato per l’uso adulto della cannabis alle Hawaii, si spera di fare un vero cambiamento fornendo una voce unificata alla legislatura che comprenda i sostenitori dei pazienti e della cannabis, gli operatori dei dispensari e i coltivatori tradizionali, tra gli altri. Nel marzo 2022, l’azienda di commestibili Wana Brands ha lanciato una nuova aggiunta alla sua linea di prodotti vegani infusi di cannabis: ora si profila un grande successo.

Stati Uniti

La base aerea riservata degli Stati Uniti ricorda al personale il divieto sulla canapa

La Grissom Air Reserve Base ha ricordato al personale che ingerire o applicare canapa in tutte le sue forme e in qualsiasi quantità è off-limits.

Inaugurata nel 1942, la Grissom Air Reserve Base è una delle sole cinque basi dell’Air Force Reserve Command negli USA. È anche sede del 434° Air Refueling Wing, una delle principali unità di rifornimento aereo dell’Air Force Reserve Command. La base si trova a circa 12 miglia a nord di Kokomo nelle contee di Cass e Miami in Indiana.

Forse innescato da un altro recente richiamo della Marina innescato dal rilascio di una bevanda energetica contenente olio di semi di canapa, il responsabile del programma di riduzione delle droghe della base ha emesso un richiamo che afferma che ingerire o usare consapevolmente prodotti contenenti CBD o canapa è proibito, ed è punibile ai sensi dell’articolo 92 del Codice uniforme di giustizia militare.

L’articolo 92 dell’UCMJ è “Mancata obbedienza a un ordine o a un regolamento“, che può essere scritto o dichiarato. L’esercito degli Stati Uniti lo considera una negligenza del dovere, quindi è un reato abbastanza serio.

Alicia Santana, manager del Grissom Demand Drug ReductionProgram, dice che bisogna prestare particolare attenzione nel controllare le liste degli ingredienti.

«Controllate tutti gli ingredienti, non importa se si tratta di cibo, bevande, lozioni o integratori. Qualsiasi cosa entri nel tuo corpo, controlla sempre gli ingredienti», ha dichiarato il sergente maggiore Santana. «Non esiste più l’ingestione accidentale, perché ognuno è responsabile di se stesso».

Supponendo che questi divieti di canapa si applichino a tutte le forze armate degli Stati Uniti, colpiscono un sacco di persone – si stima che ci siano 1.376.658 membri del personale attivo e 799.500 nelle varie riserve.

Mentre la canapa per definizione legale negli USA può contenere solo quantità molto piccole di THC – non abbastanza da danneggiare una persona – e i semi di canapa hanno livelli ancora più bassi, la questione è spinosa per le forze armate, dati i problemi di controllo della qualità e di etichettatura errata; da qui i divieti generalizzati. La canapa può anche essere abbastanza alta in CBD, ma di nuovo, i semi di canapa ne hanno molto poco. Mentre il CBD non causa danni, le forze armate non vogliono correre rischi a questo punto.

È una situazione spiacevole che così tanti americani si stiano perdendo i benefici dei prodotti di canapa a causa di fallimenti normativi.

Stati Uniti

Il Michigan abbandona il piano per il THC derivato dalla canapa

Una delle prime azioni della Cannabis Regulatory Agency (CRA) del Michigan è stata quella di ritirare un piano del suo predecessore per permettere la trasformazione dei cannabinoidi derivati dalla canapa in THC.

La canapa per definizione legale è molto bassa in THC – 0.3 per cento o meno negli USA. Al di sopra di questo valore è considerata marijuana. Ma la canapa può legalmente contenere alti livelli di cannabinoidi come il CBD (cannabidiolo)- e alcuni di questi possono essere convertiti in THC attraverso una lavorazione supplementare. I bassi livelli esistenti di THC nella canapa possono anche essere concentrati.

La canapa era stata regolata in Michigan dal suo Dipartimento dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale (MDARD), e la marijuana supervisionata dalla Marijuana Regulatory Agency(MRA). Nel febbraio di quest’anno, il governatore Gretchen Whitmer ha emesso l’ordine esecutivo di riorganizzazione (ERO) 2022-1, che ha riassegnato la supervisione della lavorazione, distribuzione e vendita della canapa alla neonata Cannabis Regulatory Agency. Il MDARD doveva continuare a supervisionare la coltivazione della canapa nello Stato.

«Dati i molteplici scenari in cui la lavorazione della canapa passa all’autorità normativa della CRA, questa mossa ha certamente senso, in particolare per la produzione di cannabinoidi», ha detto Molly Mott, responsabile del programma canapa industriale della MDARD.

L’ordine è entrato in vigore la settimana scorsa.

Nel gennaio di quest’anno, la Marijuana Regulatory Agency ha proposto di permettere ai coltivatori di canapa di vendere i loro raccolti a trasformatori di cannabis con licenza per la conversione di cannabinoidi come il CBD in THC. Secondo il CRA, quel piano è stato abbandonato.

Secondo MLive, la decisione di eliminare il piano è avvenuta dopo una quantità significativa di commenti pubblici riguardo ai problemi di sicurezza e alla mancanza di dati scientifici e di salute pubblica relativi al processo di conversione. C’è stata anche una reazione da parte dell’industria locale della canapa, con alcuni partecipanti e servizi ausiliari che temevano che il Michigan sarebbe diventato una discarica per la canapa di altri stati, spingendo i prezzi verso il basso.

«Se questo passerà, sarà una manna a breve termine per i trasformatori e i coltivatori di canapa degli stati che hanno una stagione di crescita più lunga, e ucciderà l’intera industria della marijuana autorizzata in Michigan entro due anni», ha dichiaratola Cannabis Attorneys Of Michigan nel febbraio di quest’anno.

Australia

Il Governo dello Stato di Vittoria sostiene la cannabis terapeutica

Nello Stato australiano di Victoria, il governo Andrews ha annunciato un finanziamento per una struttura multimilionaria di cannabis medica.

Il sostegno del Regional Jobs Fund sarà fornito al progetto della Cannatrek vicino a Shepparton, nel nord-est dello stato. La prima fase prevede un’area di coltivazione all’aperto di 1,5 ettari ad alta tecnologia, con la capacità di produrre tra le 5 e le 10 tonnellate di fiori secchi di prima qualità all’anno.

Si prevede che più di 70 posti di lavoro locali saranno creati con questa fase.

«Questo progetto aiuterà a mettere Greater Shepparton sulla mappa come produttore di cannabis medicinale, creando più posti di lavoro e stimolando l’economia della regione», ha detto il membro del Northern Victoria Mark Gepp.

Alla fine, l’impianto potrebbe espandersi in una serra di 16 ettari con una struttura di post-raccolta, creando fino a 400 posti di lavoro locali una volta completato.

«»Una forte collaborazione con la comunità locale è essenziale per noi, e vogliamo offrire opportunità di lavoro significative», ha dichiarato Tommy Huppert, amministratore delegato di Cannatrek.

Cannatrek si è assicurata il permesso di pianificazione per il progetto nel 2019, e ha ottenuto lo status di grande progetto dal governo federale nel 2020. Mentre la costruzione doveva iniziare quell’anno, lo stesso valeva per molti altri progetti per i quali la pandemia aveva altre idee. La costruzione è finalmente iniziata quest’anno e secondo l’azienda l’impianto di coltivazione all’aperto è già vicino al completamento, mentre l’impianto interno di coltivazione e post-raccolta è in costruzione.

L’impianto aiuterà a ridurre la dipendenza della Cannatrek dalla cannabis importata per i suoi prodotti.

L’azienda dice che è anche impegnata a usare energia rinnovabile e a basse emissioni per alimentare l’impianto, dove possibile.

«L’energia rappresenta uno dei costi più alti di progetti come questo, quindi siamo determinati ad avere il nostro progetto il più possibile dietro il contatore», ha detto il signor Huppert.

«Dietro il contatore» si riferisce alla generazione di elettricità in loco – ma questa aspirazione sembra essere qualcosa che avverrà in seguito.

Le piante per il nuovo impianto saranno ottenute dal raccolto perpetuo di Cannatrek, sede di ricerca e sviluppo nel Queensland, che già produce trattamenti medici per più di 6.000 pazienti.

Il governo Andrews dice che il progetto della Cannatrek si allinea con il suo Medicinal Cannabis Industry Development Plan; un’iniziativa ambiziosa con l’obiettivo di vedere lo stato fornire la metà della cannabis medicinale dell’Australia entro il 2028.

Stati Uniti

Hawaii: i sostenitori e i leader della cannabis sono ottimisti sul futuro delle vendite per l’uso da parte degli adulti nello stato di Aloha

Il secondo evento annuale Pakalolo for the People ha avuto luogo il 12 marzo nella città di Papaikou, sulla Big Island delle Hawaii. Ospitato da Big Island Grown, l’evento a tema cannabis ha reso chiaro che la canna-tide sta cambiando alle Hawaii.

Big Island Grown (BIG) ha ricevuto la sua licenza di dispensario nel 2018 ed è uno dei due dispensari di cannabis medica che operano sulla Big Island. BIG ha fondato Pakalolo for the People(P4TP) nel 2021 come un modo per ascoltare tutte le diverse voci all’interno della comunità della cannabis delle Hawaii e trovare un terreno comune. Con la creazione di un piano inclusivo e ben pensato per l’uso adulto della cannabis alle Hawaii, sperano di fare un vero cambiamento fornendo una voce unificata alla legislatura che comprenda i sostenitori dei pazienti e della cannabis, gli operatori dei dispensari e i coltivatori tradizionali, tra gli altri.

«Pakalolo for the People era una visione di squadra», ha detto Jaclyn Moore, CEO di Big Island Grown. «Diversi membri del team di Big Island Grown ohana hanno contribuito a creare la visione e la missione. È veramente un movimento di persone. Big Island Grown sta partecipando nella misura in cui aiuta a nutrire la campagna nella sua infanzia».

“Pakalolo” è la parola hawaiana per “cannabis”, o come si traduce, “fumo pazzo”. “Paka” significa “fumo” e “lolo” significa “pazzo”. L’ethos di BIG è incentrato sulla dedizione a contribuire a plasmare un futuro sostenibile e fiorente per la cannabis alle Hawaii. Da qui è nata Pakalolo for the People.

Entrando nel sito di Pakalolo for the People (che ha avuto inizio esattamente alle 16:20), l’intensa bellezza del luogo travolge i sensi. L’evento si è tenuto in una residenza privata con enormi scogliere a picco sul mare che incontravano drammaticamente le onde dell’oceano che si infrangevano. La calda brezza dell’isola e i dolci odori floreali danzavano e si mescolavano, creando un ambiente surreale e paradisiaco per il raduno a tema cannabis.

L’arredamento dell’evento era pulito, elegante e semplice, coerente con l’estetica e il packaging del dispensario Big Island Grown. I tavoli erano rivestiti di lino bianco con foglie di monstera giganti. Le birre locali spaccavano, e un buffet di catering si riempiva rapidamente.

L’atmosfera era informale, ma intenzionale. I partecipanti hanno salutato i vecchi amici con caldi abbracci e hanno sorriso mentre discutevano degli sforzi dell’anno scorso nell’industria hawaiana della cannabis.

In contrasto con il formato più formale dell’evento del 2021 con discussioni e maschere, le persone hanno potuto godere di un ambiente senza maschere e chiacchierare apertamente sui bisogni e gli obiettivi dell’attuale programma di marijuana medica e sul futuro della cannabis per uso adulto. Le risate sono state condivise intorno ai tavoli e fino a sera, mentre tutti si abbandonavano al cibo delizioso, ascoltavano la musica dal vivo del DJ e si godevano il pakalolo di BIG.

«C’erano persone con punti di vista molto diversi su dove l’industria dovrebbe essere e la direzione che dovrebbe prendere», ha detto Drew Daniels, direttore del marketing di BIG. «Dopo alcune ore di conversazione, penso che siamo arrivati tutti alla conclusione che siamo più simili che diversi, e unendo le nostre voci, possiamo essere una forza potente».

Circa 100 persone hanno partecipato all’evento P4TP di quest’anno, tra cui coltivatori di legname, legislatori, esponenti della cultura indigena, licenziatari di dispensari, attivisti della cannabis e pazienti. Erano presenti anche alcune delle leggende dell’industria della cannabis delle Hawaii, tra cui Monica Delgado, capo della Hawaii NORML. Per quanto riguarda il futuro della cannabis per adulti alle Hawaii, lei dice che arriverà, ma lo stato non ha fretta.

«Dopo aver visto diversi stati muoversi verso l’uso per adulti, è stato interessante vedere i mercati prosperare e fallire. Anche se è una grande seccatura per gli uomini e le donne d’affari di tutta la nazione, ci sono molte lezioni da imparare», dice Delgado. «Le Hawaii si sono sempre prese il loro tempo per andare avanti. Alcuni possono pensare che a volte ci stiamo muovendo all’indietro. Questo non è né buono né cattivo… è così e basta». La cannabis è ancora illegale a livello federale, e questo causa cautela in tutte le decisioni dei nostri politici. Credo che l’educazione della pianta dovrebbe essere continua per assistere tutte le parti coinvolte nel cercare di plasmare il suo futuro. L’uso da parte di adulti arriverà alle Hawaii, quando?

Era presente anche Me Fuimaono-Poe, che ha aperto nel 2016 la Malie Cannabis Clinic, la prima clinica di cannabis gestita da infermieri alle Hawaii.

I servizi della clinica includono certificazioni ed educazione al dosaggio, oltre ad essere in grado di dosare per condizioni specifiche e fare raccomandazioni in base a ciò che il dispensario ha. La clinica si concentra anche sui benefici dei diversi terpeni e cannabinoidi, aiutando i pazienti a scoprire cosa può funzionare meglio per loro.

«Insegno alle vostre zie come fumare l’erba, praticamente tutto il giorno, tutti i giorni», ha detto Fuimaono-Poe, ridacchiando.

Dall’apertura nel 2016, Fuimaono-Poe dice che la sua clinica ha certificato più di 12.000 persone nello stato. Partecipano a eventi educativi, ma da quando sono stati costretti a chiudere temporaneamente a causa delle restrizioni della pandemia globale, si sono spostati a pubblicare contenuti educativi sulla piattaforma di social media, TikTok. Con un pubblico di quasi 80.000 seguaci, l’account @malieclinic TikTok è esploso in popolarità dal 2020.

«Sento che dobbiamo fare l’uso per adulti in modo molto diverso qui, perché altri stati, come la California, hanno fatto un casino», dice Fuimaono-Poe parlando del futuro della cannabis alle Hawaii.

Stati Uniti

Gomme di colofonia viva: Una nuova frontiera nell’innovazione degli edibili

Le nuove gommine alla colofonia viva di Wana Brands offrono uno sballo con più profondità e dimensione di qualsiasi prodotto distillato sul mercato.

Nel marzo 2022, l’azienda di commestibili Wana Brands ha lanciato una nuova aggiunta alla sua linea di prodotti vegani infusi di cannabis: Wana Spectrum Live Rosin Gummies.

Disponibili in gusti ghiacciati come Citrus Sorbet e WatermelonSlushy, queste gommose ad azione rapida sono già un successo tra i consumatori del Colorado, soprattutto perché offrono quello che Wana chiama «uno sballo multidimensionale diverso da qualsiasi altra esperienza commestibile».

Ma cosa significa esattamente? La risposta sta nel capire la differenza tra gli edibili fatti con il distillato di THC e quelli fatti con una delle sostanze più pregiate mai uscite dall’industria della cannabis: la colofonia viva.

Il problema del distillato

A meno che tu non sia un vero intenditore di cannabis, la maggior parte degli edibili che hai consumato – compresi quelli di Wana – erano probabilmente fatti con distillato di THC. Ciò significa che il THC è stato isolato e letteralmente distillato dalla pianta di cannabis, privandolo di tutti i terpeni e di altri composti benefici che si trovano in natura.

Questo potrebbe non sembrare fantastico… dopo tutto, abbiamo già scritto in passato di quanto i terpeni possano essere importanti nel plasmare la vostra esperienza con la cannabis.

Ma la buona notizia è che i terpeni possono essere reintrodotti dopo che il THC è stato distillato. Gli edibili distillati di Wanasono arricchiti con più di 30 terpeni in varie combinazioni, così i clienti possono scegliere tra effetti rilassanti, edificanti o equilibrati. E le gommose distillate hanno altri vantaggi, come offrire effetti consistenti ogni volta che se ne prende una.

Tuttavia, non si può negare che le gomme distillate sono un passo indietro rispetto all’ultima, leggermente imprevedibile avventura di consumare cannabis allo stato naturale. Ed è qui che entra in gioco la colofonia viva.

Cos’è la colofonia viva?

Il distillato di THC si ottiene dalla cannabis che è stata tagliata, curata ed essiccata. Con il dovuto rispetto per questo metodo collaudato, esso può degradare la chimica della pianta, scomponendo terpeni e cannabinoidi e smorzandone gli effetti.

La colofonia viva, d’altra parte, è fatta congelando rapidamente la cannabis appena tagliata. Questo conserva tutti i composti attivi che si trovano nella pianta viva. Ricordate quella leggenda metropolitana che sostiene che Walt Disney è in qualche congelatore criogenico da qualche parte, in attesa di scongelarsi e intrattenere una nuova generazione? Funziona più o meno così… solo che è reale… e molto meno inquietante.

Una volta che le piante sono state congelate, i partner di Wana alla Mighty Melts, un fornitore di colofonia viva di prima qualità, le immergono in un bagno di acqua ghiacciata e scuotono tutti i loro tricomi (piccole appendici dove si trovano i cannabinoidi e i terpeni). Poi filtrano i tricomi, li mettono tra due piastre riscaldate e li pressano.

Il risultato è la colofonia viva, un glorioso goo che offre un’esperienza psicoattiva ricca di tutte le sfumature e le dimensioni che si trovano in natura. Può essere inalata tramite dabrigs o cartucce vape – o, più recentemente, ingerita tramite gummies.

Colofonia viva v. Resina viva

La “resina viva” è un termine sempre più in voga nell’industria della cannabis, e probabilmente è più conosciuta della “colofonia viva”. E’ fatta in modo simile: congelando le piante di cannabis fresche per preservare tutti i composti attivi.

La differenza sta nel momento in cui i tricomi vengono raccolti e pressati. Con la resina viva, l’estrazione viene fatta usando solventi chimici come il butano.

Al contrario (e come descritto sopra), la colofonia viva senza solventi di Wana è fatta usando solo acqua ghiacciata, calore e pressione. È un processo artigianale e del tutto naturale che ti lascia il prodotto più pregiato che la scienza possa creare.

Assaggia i terpeni

Parte della magia della colofonia viva è che ti avvicina ai terpeni delle piante, o composti chimici che danno alle diverse varietà il loro sapore, odore ed effetti unici.

Ecco perché Wana ha sviluppato ogni nuovo gusto Spectrum per completare i profili terpenici naturali che si trovano nelle loro cultivar. Watermelon Slushy si abbina ai terpeni di pino e di terra. Citrus Sorbet si abbina a terpeni che hanno un sottotono brillante e tagliente. Tropical Smoothie è fruttato e floreale. E, per le vecchie anime là fuori, Berry Gelato si appoggia alle note funky, skunky e diesel che si trovano in molti ceppi iconici di cannabis.

Poiché Wana ha selezionato i terpeni in base al loro sapore, le cultivar che usano possono variare nel tempo (dopo tutto, c’è più di una varietà di cannabis agrumata nel mondo). Questo fa parte dell’avventura. Ma puoi sempre scoprire da quale classe, ceppo e persino terpeni specifici sono state prodotte le tue gommose facendo riferimento all’etichetta regolamentare sulla tua confezione, o scansionando il codice QR che sbloccherà un’esperienza interattiva di realtà aumentata.

Un’esperienza commestibile tutta nuova

Alcuni di voi staranno ancora dicendo: «Le normali gomme distillate di Wana sono dannatamente buone. Perché prendersi tutto questo disturbo per un’alternativa di colofonia viva?».

Beh, perché fa parte della missione di Wana offrire ai consumatori ogni possibile esperienza di cannabis. E questi commestibili a base di colofonia viva, senza solventi, offrono uno sballo con più profondità e dimensione di qualsiasi prodotto distillato sul mercato. È difficile da descrivere se non l’avete provato. Ma, portandovi tutti i composti vivi che si trovano in natura, WanaSpectrum Gummies vi permette di sentire l’intero spettro di ciò che la pianta ha da offrire.

La linea Wana Spectrum è alimentata dalla stessa nano-tecnologia che si trova nel loro best-seller Wana Quick Gummies. Questo significa che le Wana Spectrum Gummies funzionano in soli 5-15 minuti e durano 2-4 ore. Sono anche il primo commestibile a base di colofonia viva a fornire un “head high” Delta-9 simile al fumo.

Quindi, ora che sapete tutto sulle meraviglie della colofonia viva, è il momento di esplorare il pieno potenziale della pianta.