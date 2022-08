La sconfitta di Liz Cheney nelle primarie per le elezioni di midterm ha destato attenzione anche nella stampa italiana. Figlia di Dick Cheney, Vicepresidente negli anni di George W. Bush (2001-2008) e figura importante dell’establishment repubblicano, Liz Cheney siede alla Camera dei rappresentanti per il collegio unico del Wyoming dal gennaio 2017, dopo avere vinto facilmente le elezioni del 2016 contro il candidato democratico, Ryan Greene, in uno Stato da sempre favorevole al GOP. In questi anni, è stata membro del comitato per le Forze Armate e dal settembre 2021 è Vicepresidente della commissione d’inchiesta sui fatti del 6 gennaio (‘Capitol riots’). Da sempre schierata su posizioni conservatrici in campo economico e sociale, fino al 2021 ha largamente sostenuto le politiche dell’amministrazione Trump. Secondo i dati del sito fivethirtyeight.com, fra il 2017 e il 2021, il voto di Liz Cheney sarebbe stata in linea con le posizioni dell’amministrazione nel 93% dei casi, anche in tema di politica estera (rispetto ai quali Cheney si schiera su posizioni neoconservatrici) non sono mancate le divergenze.

Lo scollamento è iniziato dopo i fatti del 6 gennaio 2021, in seguito ai quali Cheney si è spostata su posizioni chiaramente anti-trumpiane, votando a favore della seconda richiesta di impeachment. Questo riallineamento è stato apprezzato da varie figure mainstream, dall’ex Presidente Bush al leader della minoranza in Congresso, Mitch McConnell. A loro volta, questi endorsement hanno rafforzato la sua immagine di potenziale alternativa al ‘GOP di Trump’, un’immagine che ha beneficiato anche dell’ostilità che l’ex Presidente e le componenti del partito a lui più vicine hanno cominciato a riservarle. Tutto questo non si è, però, tradotto in un rafforzamento della sua posizione effettiva. Al contrario, fra il febbraio 2021 e il febbraio 2022, Cheney è stata sostituita dalla filo-trumpiana Elise Stefanik come leader del gruppo repubblicano alla Camera dei rappresentanti; è stata censurata e successivamente sfiduciata dal Partito repubblicano del Wyoming e ha ricevuto una censura formale da parte del Comitato nazionale repubblicano per avere accettato di fare parte della commissione d’inchiesta sui fatti del 6 gennaio.

Su questo sfondo, le implicazioni della pesante sconfitta subita nelle ultime primarie (66,3% a favore della sfidante, la filo-trumpiana Harriet Hageman, contro il 28,9% di Cheney) appaiono con maggiore evidenza. In primo luogo, appare chiaro come la perdita del sostegno del partito, sia a livello nazionale sia statale, sia stata un handicap pesante per un candidato che aveva vinto le primarie del 2020 con quasi il 73,5% dei consensi. Questa perdita di sostegno offre, inoltre, una misura della polarizzazione che oggi esiste nel Partito repubblicano e mostra quanto rischioso sia, all’interno del GOP, toccare il tasto ‘Trump’. in questo senso, la scelta di Cheney di (ri)costruire la sua figura politica intorno ai valori di un conservatorismo rigido ma in qualche modo ‘tradizionale’, da contrapporre alla deriva assunta dal trumpismo e da parte del partito dopo le elezioni del 2020, non sembra, quindi, avere pagato. Parallelamente non sembrano essere state ‘reti di sicurezza’ adeguate né l’appartenenza a una delle ‘famiglie storiche’ del repubblicanesimo, né il sostegno di molti ‘grandi nomi’ del conservatorismo.

Per stessa ammissione di Cheney, la sconfitta in Wyoming rimette in discussione la sua candidatura alla presidenza. In attesa che Trump ufficializzi la sua posizione, il parterre dei candidati è, comunque, già affollato. Fra gli altri, hanno espresso il loro interesse l’ex Vicepresidente Mike Pence, l’ex Segretario di Stato, Mike Pompeo, l’ex rappresentante permanente alle Nazioni Unite, Nikki Haley, vari rappresentanti, senatori e governatori e due candidati ‘storici’ come Ted Cruz e Chris Christie. L’elenco si allunga ulteriormente se si tiene conto di chi, come il governatore delle Florida, Ron De Santis, si sta muovendo da tempo in un’ottica di possibile candidatura pur non avendo ancora espresso interesse a correre per la presidenza. Il ventaglio delle posizioni è ampio e differenziato e, anche se è comunque destinato a sfoltirsi, lascia presumere una campagna ‘di avvicinamento’ intensa e combattuta. Una campagna, soprattutto, in cui, come dimostra il risultato del Wyoming, Donald Trump continuerà a svolgere un ruolo centrale, indipendentemente dal fatto che decida o meno di inseguire la sua seconda nomination.