USA: dalla retorica alla realtà, la politica estera di Biden in rassegna

Fin dai primi giorni della sua amministrazione, il Presidente Biden ha cercato di tracciare una netta distinzione tra il suo approccio e quello del suo predecessore, Donald Trump.

Si è impegnato a mettere la diplomazia al primo posto, riparare le alleanze logorate dalla retorica nazionalista di Trump e ricongiungersi a diversi accordi internazionali chiave, inclusi gli accordi sul clima di Parigi. Ha rapidamente rinnovato la partecipazione degli Stati Uniti al Nuovo Trattato START e si è impegnato a ricongiungersi all’accordo sul nucleare iraniano, formalmente noto come Programma d’azione globale, o JCPOA. Ha parlato di perseguire una ‘politica estera per la classe media’ che eleverebbe le preoccupazioni interne come fondamento della forza globale degli Stati Uniti.

Per quanto riguarda il Medio Oriente, il Presidente ha utilizzato il suo primo discorso di politica estera per svelare un piano per lavorare alla fine della brutale guerra nello Yemen, inclusa la promessa di “porre fine al sostegno alle operazioni offensive [da parte dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti ], comprese le relative vendite di armi.

Niente potrebbe sembrare più lontano dall’approccio transazionale ‘America First’ perseguito da Donald Trump. Ma a due anni dall’inizio dell’amministrazione, la realtà della politica di Biden si è rivelata più complicata di quanto suggerisse la sua iniziale retorica.

Uno dei risultati significativi dell’amministrazione fino ad oggi è stato il rispetto della scadenza per il ritiro delle truppe statunitensi dall’Afghanistan, nonostante l’opposizione nella capitale e nelle istituzioni dei media. Ma il ritiro afghano non ha presagito la fine delle guerre eterne o della guerra globale al terrore. In effetti, Biden ha sottolineato il suo continuo impegno per una guerra globale al terrore nel suo discorso che ha segnato il ritiro dall’Afghanistan:

“Oggi, la minaccia terroristica si è metastatizzata oltre l’Afghanistan. Quindi, stiamo riposizionando le nostre risorse e adattando la nostra posizione antiterrorismo per far fronte alle minacce dove ora sono significativamente più elevate: in Asia meridionale, Medio Oriente e Africa”.

Nel frattempo, l’amministrazione sembra non aver rispettato la sua promessa di rientrare nel JCPOA, in parte a causa della mancanza di urgenza e flessibilità nel perseguire un accordo. In un discorso del 4 dicembre, il Segretario di Stato Anthony Blinken ha lasciato intendere che l’amministrazione era ancora impegnata nell’accordo, mentre allo stesso tempo minacciava velatamente di usare la forza se l’Iran cercasse un’arma nucleare:

“Continuiamo a credere che la diplomazia sia il modo migliore per impedire all’Iran di ottenere un’arma nucleare. Ma se il regime iraniano dovesse rifiutare questo percorso, i suoi leader non dovrebbero commettere errori sul fatto che tutte le opzioni sono sul tavolo per garantire che l’Iran non ottenga un’arma nucleare”.

La dichiarazione di Blinken è stata contraddetta da una dichiarazione del 4 novembre dello stesso presidente Biden. Un video di una manifestazione politica, che è stato reso ampiamente disponibile solo alla fine di dicembre, mostra Biden che risponde a una domanda sull’accordo con l’Iran dicendo: “È morto, ma non lo annunceremo”. Alla domanda sul video, il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby ha affermato che “non ci sono progressi in merito all’accordo con l’Iran ora. Non prevediamo alcun progresso, in qualsiasi momento nel prossimo futuro. Questo non è il nostro obiettivo.

Non è insolito che i piani presidenziali vengano fatti deragliare da crisi impreviste. Nel caso di Biden, quella crisi è l’invasione russa dell’Ucraina. A lui va il merito di aver riunito gli alleati della NATO per fornire ampio sostegno alla difesa dell’Ucraina. Se l’ultimo pacchetto di aiuti sarà approvato, il totale degli aiuti militari statunitensi all’Ucraina e agli alleati della NATO raggiungerà i 50 miliardi di dollari. Tuttavia, resta da stabilire se l’amministrazione Biden svilupperà una vera e propria strategia diplomatica per cercare di impedire che la guerra in Ucraina si protragga per anni o si intensifichi drasticamente rispetto ai livelli attuali. Anche se una soluzione diplomatica non è nelle carte al momento, non è troppo presto per preparare il terreno per un possibile accordo.

Sulle sue promesse nei confronti dell’Arabia Saudita, la politica dell’amministrazione è stata deludente. Dopo una revisione della politica di sicurezza degli Stati Uniti nei confronti degli stati del Golfo che includeva la sospensione dei trasferimenti di armi, l’amministrazione ha continuato a offrire 4 miliardi di dollari in armi al regime saudita.

Inoltre, il viaggio di Biden in Arabia Saudita la scorsa estate, cappello in mano, non è riuscito a convincere Riyadh ad aumentare la produzione di petrolio nella speranza di abbassare i prezzi del gas negli Stati Uniti. Invece, la leadership saudita ha collaborato con la Russia per mantenere alti i prezzi, anche se continua ad acquistare olio di Mosca. Questa mossa ha fatto arrabbiare così tanto i principali attori del Congresso che membri che vanno dal presidente della commissione per le relazioni estere del Senato Robert Menendez (D-NJ) al deputato Ro Khanna (D-Calif) hanno chiesto la sospensione di alcune o tutte le forniture di armi all’Arabia Saudita fino a quel momento mentre cambia la politica sulla produzione di petrolio e le relazioni con la Russia. L’amministrazione Biden ha detto che ci saranno ‘conseguenze’ per le azioni saudite, ma finora non ce ne sono state.

Nel frattempo, l’amministrazione ha esercitato pressioni contro i recenti tentativi di approvare al Senato una risoluzione sui poteri di guerra sullo Yemen, che secondo i sostenitori avrebbe interrotto le armi e il sostegno militare degli Stati Uniti all’Arabia Saudita come un modo per impedirle di ricominciare gli attacchi allo Yemen, così come convincerlo a negoziare in buona fede un accordo per porre fine alla guerra. Lo sponsor principale della risoluzione, il senatore Bernie Sanders (I-VT) , l’ ha ritirata all’ultimo minuto in base a un accordo con l’amministrazione per elaborare un linguaggio con cui entrambe le parti potessero convivere.

Sul fronte del bilancio, l’amministrazione è stata altrettanto o più aggressiva di Trump nel sollecitare fondi per il Pentagono, rafforzata dai falchi al Congresso che si sono mossi per fornire ancora più finanziamenti di quanto richiesto dall’amministrazione. La spesa per il Pentagono e articoli correlati come il lavoro sulle testate nucleari presso il Dipartimento dell’Energia raggiungerà probabilmente gli 858 miliardi di dollari l’anno prossimo. Sono 80 miliardi di dollari in più rispetto ai livelli dell’anno fiscale 2022. L’aumento da solo è maggiore dell’intera budget militare di ogni nazione del mondo tranne la Cina.

Sulle relazioni con la Cina, l’amministrazione sembra aver deviato dalla rotta. Nonostante qualche retorica sulla necessità di cooperare con la Cina, soprattutto su questioni esistenziali come il cambiamento climatico, l’amministrazione Biden ha preso una linea dura contro Pechino, intorbidando le acque sull’eventuale invio di truppe statunitensi a Taiwan in caso di invasione cinese e minando la politica della ‘Cina unica’ che ha mantenuto la pace tra le due potenze rivali per oltre quattro decenni.

Ultimo ma non meno importante, l’amministrazione ha raddoppiato il piano trentennale del Pentagono di investire fino a 2 trilioni di dollari in una nuova generazione di bombardieri, missili e sottomarini con armi nucleari, completi di nuove testate. Questo è molto più di quanto sia necessario per la deterrenza ed è probabile che contribuisca solo a una nuova corsa agli armamenti nucleari.

Il controllo degli armamenti tra Stati Uniti e Russia è un punto vitale. Ma anche al culmine della Guerra Fredda, Washington e Mosca mantennero comunicazioni sui rispettivi arsenali nucleari. Il periodo della Guerra Fredda è stato segnato dalla conclusione di importanti trattati sul controllo degli armamenti, tra cui il divieto parziale dei test, il Trattato di non proliferazione nucleare (TNP), il Trattato sulle forze convenzionali in Europa (CFE) e il Trattato sulle forze nucleari intermedie in Europa (INF) .

A suo merito, l’amministrazione Biden non ha rinunciato alla prospettiva di nuovi accordi sul controllo degli armamenti, come notato nella sua recente Nuclear Posture Review:

“Coerentemente con il nostro impegno a mettere la diplomazia al primo posto, gli Stati Uniti perseguiranno nuovi accordi sul controllo degli armamenti che affrontino l’intera gamma delle minacce nucleari e promuovano i nostri interessi globali di non proliferazione”.

Potrebbe essere più facile a dirsi che a farsi, ma il fatto che l’amministrazione Biden rimanga impegnata nel controllo degli armamenti nell’attuale contesto di sicurezza globale offre un segno di speranza.

In un quadro più ampio, tuttavia, l’impegno di Biden a guidare la carica delle democrazie rispetto alle autocrazie è un concetto imperfetto. Tra le altre cose, non tutte le autocrazie sono uguali, come testimoniano le continue forniture di armi statunitensi all’Arabia Saudita e all’Egitto. L’amministrazione sarebbe meglio servita sforzandosi di preservare e rafforzare la democrazia in patria nel tentativo di persuadere gli altri che si tratta di un sistema di governo migliore. L’ investimento di 37 miliardi di dollari all’anno per affrontare il cambiamento climatico contenuto nell’Inflation Reduction Act approvato all’inizio di quest’anno è un passo nella giusta direzione, così come il piano infrastrutturale dell’amministrazione.

Difficile valutare con certezza un’amministrazione dopo appena due anni di mandato. E non è troppo tardi per cambiare rotta. Se fosse all’altezza della sua retorica iniziale, l’amministrazione Biden potrebbe gettare i semi di una politica estera più efficace che metta davvero la diplomazia al primo posto e rafforzi la democrazia e l’uguaglianza economica in patria. Al contrario, ha sperperato troppe risorse e troppa attenzione per soluzioni militari a complessi problemi di sicurezza, spiazzando i suoi migliori istinti nel processo. Si spera che questo cambierà nei prossimi due anni e la diplomazia e l’impegno economico saranno elevati al di sopra degli approcci militarizzati alla politica estera. Spetterà a un pubblico più informato e più coinvolto aiutare a realizzarlo.