Nelle ultime settimane, i lavori della commissione d’inchiesta che la Camera dei rappresentanti ha istituito sugli incidenti del 6 gennaio 2021 hanno fatto molto per riportare a centro dell’interesse dell’opinione pubblica internazionale la vicenda dei Capitol Riots e il ruolo che in essa avrebbe avuto l’ex Presidente Donald Trump. In particolare, i lavori della commissione (a guida democratica e nella quale la rappresentanza del partito dell’asinello è preponderante) hanno fatto molto per confermare le responsabilità di Trump nell’escalation di violenza che ha portato all’occupazione per alcune ore degli edifici del Campidoglio prima della proclamazione della vittoria di Joe Biden nelle elezioni del novembre 2020. Dalle deposizioni dei vari testimoni ascoltati è emersa, infatti, l’immagine di un Presidente passivo e non intenzionato a contenere l’espandersi delle proteste, che solo con molto ritardo è intervenuto con un messaggio non privo di ambiguità. La condanna di Steve Bannon, già consigliere di Trump, da parte di una corte federale per oltraggio al Congresso proprio in merito ha una vicenda legata all’inchiesta sui Capitol Riots ha aggiunto altro alimento alle polemiche.

Gli sviluppi dell’inchiesta (che, teoricamente, potrebbe potare all’incriminazione dell’ex Presidente da parte della magistratura ordinaria) sono in larga misura prevedibili. Le voci ufficializzate dalle audizioni circolavano da tempo. Già durante i riots e nei giorni immediatamente successivi la condotta di Trump era stata contestata, tanto da fare aprire una procedura di impeachment a suo carico pochi giorni prima della scadenza del mandato. Al di là del crisma dell’ufficialità, le nuove dichiarazioni aggiungono, quindi, poco a quanto già noto. Le loro ricadute politiche potrebbero comunque essere notevoli. Donald Trump ha già accusato la commissione d’inchiesta di partigianeria, parlandone come di uno strumento volto adistrarre l’attenzione del pubblico dagli errori dalla ‘disastrosa’ amministrazione Biden. Tuttavia, nemmeno la posizione dei due membri repubblicani dell’organismo (la vicepresidente, Liz Cheney, rappresentate del Wyoming e figlia dell’ex Vicepresidente Dick, e Adam Kinzinger, rappresentante del 16° distretto dell’Illinois) appare particolarmente favorevole all’ex Presidente.

Sia Cheney, sia Kinzinger sono figure fortemente critiche nei confronti di Donald Trump. Entrambi hanno fatto parte del gruppo di dieci rappresentanti repubblicani che nel gennaio 2021 ha votato in favore dell’impeachment di Trump ed entrambi sono stati molto critici della sua condotta negli anni della presidenza. Cheney e Kinzinger sono stati, inoltre, gli unici due rappresentanti repubblicani a votare, nel luglio 2021, a favore della costituzione della commissione d’inchiesta (ufficialmente ‘House Select Committee on the January 6 Attack’), una decisione per cui sono stati censurati dal Comitato nazionale repubblicano. La loro posizione non può, quindi, essere considerata indicativa di quella dell’intero Grand Old Party. Negli ultimi mesi, sembra però che anche lo stesso GOP abbia ricominciato ad allontanarsi dall’ingombrante figura dell’ex Presidente. In particolare, come accaduto in altre occasioni in passato, molti candidati repubblicani alle prossime elezioni hanno preferito tenere le distanze da Trump, mentre l’ex Presidente ha preferito offrire il proprio sostegno a candidati di collegi sicuri anziché mettere la sua credibilità alla prova schierandosi in competizioni più rischiose.

Ciò non significa che l’eredità della presidenza Trump sia del tutto esaurita. Al contrario, il ‘trumpismo’ rimane un elemento importate nella piattaforma politica di molti candidati repubblicani sia per il Congresso, sia per le cariche a livello statale e locale. Sembra, però, anche che, in linea con un processo già avviato negli scorsi anni, le istanze e i programmi del ‘trumpismo’ si stiano sempre più emancipando da Donald Trump per diventare patrimonio condiviso almeno di una parte del partito, in competizione con quella che rimane una solida componente ‘non trumpista’. Non si può escludere che l’inchiesta sui Capitol Riots favorisca questo processo, contribuendo ad accelerare l’emergere di quello che appare una sorta di ‘trumpismo senza Trump’. L’interrogativo rimane quello della risposta che l’ex Presidente potrà dare a questo processo, soprattutto se la sua posizione all’interno del partito dovesse essere ulteriormente indebolita dall’emergere di un più credibile alfiere degli slogan che lo hanno portato al successo nel 2016 e che continuano a raccogliere il sostegno di una buona porzione di elettorato statunitense.