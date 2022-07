All’inizio di giugno è stato presentato al Congresso USA un disegno di legge bipartisan che, tra le altre importanti disposizioni per combattere l’indebita influenza straniera in politica, vieterebbe agli ex membri del Congresso di esercitare pressioni per conto di governi stranieri.

La ricerca del New Quincy Institute rileva che questa azione del Congresso è attesa da tempo poiché la porta girevole dal Congresso al lobbismo per conto di interessi stranieri è girata febbrilmente.

Non è un segreto che quando i membri del Congresso lasciano l’incarico, si rivolgono a una professione prima di tutte: il lobbying.

Anno dopo anno, è la stessa storia di ex funzionari eletti che vendono i loro contatti e la conoscenza di come far accadere (o non accadere) le cose a Washington a interessi speciali ben pagati. Sebbene questa attività di lobbying sia spesso svolta per conto di interessi americani -come grandi aziende farmaceutiche, bancarie o di armi– negli ultimi anni gli ex legislatori hanno fatto pressioni per conto di interessi stranieri sempre più spesso.

Abbiamo analizzato i documenti del Foreign Agents Registration Act (FARA) dal 2000 e abbiamo scoperto che almeno 90 ex membri del Congresso si sono registrati come agenti stranieri, rappresentando quasi la metà (87) di tutti i Paesi del mondo, e la tendenza è diventata solo più pronunciata in anni recenti.

Ciò solleva questioni di importanza critica per gli interessi nazionali degli Stati Uniti e sottolinea l’importanza della legislazione per combattere i potenziali rischi degli ex membri del Congresso che lavorano per interessi stranieri.

I Paesi più rappresentati da ex legislatori sono il Medio Oriente e l’Asia.

Gli interessi cinesi, ad esempio, hanno impiegato per loro conto almeno otto ex membri del Congresso come lobbisti. Quattro hanno esercitato pressioni per Hikvision, una società statale cinese che fornisce apparecchiature di sorveglianza utilizzate per monitorare le popolazioni uiguri, mentreun altro ha fatto pressioni per conto della società di intelligenza artificiale iFlytek, parzialmente di proprietà statale. Entrambe le società sono state inserite nella lista nera dal governo degli Stati Uniti nel 2019.

I lobbisti che lavoravano per loro conto includevano l’ex senatore David Vitter (R-La.), Rep. Toby Moffet(D-Conn.) e Rep. Denny Rehberg (R-Mont). Iscrittaanche l’ex senatrice Barbara Boxer (D-Calif.).come agente straniero per rappresentare Hikvision, ma ha lasciato quattro giorni dopo a causa dell’indignazione pubblica. In una dichiarazione, il senatore Boxer ha scritto che «a causa dell’intensa risposta alla mia registrazione, ho stabilito che il mio continuo coinvolgimento è diventato una distrazione negativa per lo sforzo, quindi annullerò la registrazione».

Questi ex legislatori hanno contribuito alla solida operazione di influenza straniera della Cina negli Stati Uniti. E secondo un’analisi di OpenSecrets dei documenti FARA, la Cina ha speso di più per i dichiaranti FARA di qualsiasi altro Paese dal 2016. Con l’accelerazione della spesa, anche la pratica cinese di assumere ex legislatori, con sette ex membri che rappresentano i loro interessi solo negli ultimi quattro anni .

Anche l’Arabia Saudita ha beneficiato dei servizi di almeno otto ex membri del Congresso registrati sotto FARA. Tutti tranne uno rappresentavano rami ufficiali del governo. L’elenco include l’ex senatore Norm Coleman (R-Minn.), che è passato dalla commissione per le relazioni estere del Senato a rappresentare l’ambasciata reale dell’Arabia Saudita. In qualità di lobbista saudita, Coleman ha svolto un ruolo centrale nel lavoro per riabilitare l’immagine dell’Arabia Saudita dopo il brutale assassinio, nel 2018, del giornalista del ‘Washington Post‘ Jamal Khashoggi e il ruolo saudita nella disastrosa guerra in Yemen. Ha persino fatto circolare una lettera al Congresso in cui affermava «l’incrollabile impegno del Regno per raggiungere la pace in Yemen» tre giorni dopo che un attacco aereo saudita aveva ucciso18 civili lì.

Un altro lobbista dell’Arabia Saudita ed ex congressista -il rappresentante Howard “Buck” McKeon (R-Calif.)- ha incontrato il suo ex collega della Camera Ed Royce (R-Calif.), alla cui campagna di rielezione ha contribuito con 2.000 dollari, in più occasioni quando Royce era Presidente della Commissione per gli affari esteri della Camera. Mentre era ancora al Congresso, Royce ha anche ripetuto quasi alla lettera i punti di discussione fornitigli da un altro dei lobbisti del Regno in un discorso all’aula della Camera dei Rappresentanti durante un dibattito sul futuro del sostegno degli Stati Uniti alla guerra di Riyadh nello Yemen. Quattro anni dopo, si è registrato come agente estero per l’Arabia Saudita.

Sebbene le operazioni di influenza di Cina e Arabia Saudita abbiano beneficiato di un gruppo di ex congressisti, erano tutt’altro che le più rappresentate da ex funzionari eletti. Questa distinzione va agliinteressi turchi, che avevano ben 16 ex membri del Congresso che lavoravano per loro conto.

Mentre alcuni potrebbero associare l’influenza della Turchia negli Stati Uniti al generale Michael Flynn (in pensione), che è stato condannato per traffico di influenza clandestina per conto della Turchia, gli interessi turchi godono di un vasto banco di ex legislatori che svolgono un lavoro di influenza perfettamente legale per loro conto.

Questi includono personaggi famosi come l’ex leader del Senato Democratico Tom Daschle (DSD) , Rep. Bart Stupak (D-Mich.) e Rep. Dick Gephardt (D-Mo.). Insieme, hanno aiutato gli sforzi della Turchia per influenzare la politica degli Stati Uniti sugli armamenti nei confronti della Turchia, estradare il dissidente turco in esilio Fetullah Gulen e suscitare opposizione nei confronti delle Unità di difesa popolare, un gruppo di milizie prevalentemente curde in Siria, sostenuto anche da Washington. Molti di questi ex funzionari eletti e le loro aziende hanno anche fatto pressioni contro il riconoscimento da parte degli Stati Uniti del genocidio armeno -che alla fine ha avuto luogo nell’aprile del 2021- avvertendo che la «gravità della questione del genocidio» rappresenta «una potenziale minaccia per le relazioni USA/Turchia».

A dire il vero, non tutti gli ex membri che abbiamo identificato hanno continuato a lavorare per regimi autoritari. Tra loro, ad esempio, interessi sudcoreani e taiwanesi hanno assunto più di 20 ex legislatori per rappresentare i loro interessi. Il più delle volte,tuttavia, la porta girevole conduce direttamente ai dittatori: la maggioranza (57 su 90) degli ex membri del Congresso diventati lobbisti stranieri che abbiamo seguito ha lavorato per conto di interessi in regimi autoritari, classificati come‘non free‘ da Freedom House, tra cui Cina e Arabia Saudita.

Indipendentemente dal tipo di regime, solo gli interessi stranieri con le risorse per sborsare milioni di dollari, sono in grado di assumere ex membri del Congresso, creando così un campo di gioco ineguale in cui gli interessi stranieri più ricchi esercitano un’influenza smisurata sul processo di politica estera degli Stati Uniti. Questo è vero sia che si tratti di un ex legislatore che fa pressioni per il sostegno militare statunitense alla campagna saudita in Yemen, o di un ex membro del Congresso che fa pressioni per la vendita di armi o di basi militari statunitensi in Corea del Sud.

I rischi posti da regimi autoritari così ricchi, come quelli che molto probabilmente hanno ex membri che fanno pressioni per loro conto, sono aggravati dal fatto che tutti questi ex legislatori hanno avuto accesso a informazioni riservate e ad alcuni dei segreti più sensibili della Nazione.

Le informazioni su dispiegamenti o operazioni militari all’estero, minacce del terrorismo internoo altre informazioni chiave, nelle mani di attori stranieri ostili potrebbero rappresentare seri rischi per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Sebbene non ci siano prove che nessuno dei membri del Congresso sia diventato dichiarante FARA che abbiamo analizzato informazioni riservate divulgate a interessi stranieri, nel 2010 un ex membro del Congresso si è dichiarato colpevole di aver violato le FARA e di aver fatto pressioni per conto di un’organizzazione con legami con il terrorismo internazionale e Osama Bin Laden.

Fortunatamente, un gruppo bipartisan di attuali membri del Congresso ha riconosciuto questi rischi. All’inizio di giugno, hanno introdotto il‘Fighting Foreign Influence Act‘, che, tra le altre importanti disposizioni, vieterebbe gli ex membri del Congresso e altri alti funzionari governativi che lavorano per governi e organizzazioni straniere.

La nostra ricerca, che dimostra perché questa e altre leggi per affrontare la porta girevole sono così disperatamente necessarie, in realtà solo scalfisce la superficie in quanto non tiene conto degli ex membri che sono esentati dalla registrazione FARA se fanno pressioni per le imprese straniere e si registrano sotto il requisiti di segnalazione molto meno severi del Lobbying Disclosure Act o per coloro che semplicemente non si registrano affatto per attività di lobbying per conto di interessi stranieri.

Tuttavia, abbiamo identificato 90 ex membri che hanno lasciato il Congresso e sono diventati lobbisti per interessi stranieri che, il più delle volte, provengono da ricchi Paesi autoritari. Hanno lavorato per piegare la politica estera degli Stati Uniti ai capricci degli interessi esteri che rappresentano, sovvertendo o minando potenzialmente i dibattiti sugli interessi nazionali degli Stati Uniti. Questo da solo dovrebbe essere motivo di preoccupazione pubblica e di azione del Congresso.