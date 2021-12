Il trentesimo anniversario dello scioglimento dell’Unione Sovietica rappresenta un’occasione per riflettere sul modo in cui questo evento ha impattato sul ruolo degli Stati Uniti nel mondo e sulla loro politica estera. La scomparsa di quello che, negli anni della guerra fredda, era stato ‘il nemico’ per eccellenza ha, infatti, aperto una fase di ripensamento dei termini dell’impegno internazionale di Washington che, per certi aspetti, non appare ancora conclusa. In un modo o nell’altro, tutte le amministrazioni che si sono susseguite dal 1991 a oggi hanno portato avanti questo processo di riallineamento, anche se non sempre con successo. Pur nella loro diversità di scelte e di stili, esse sembrano, inoltre, essersi ispirate ad alcune linee di fondo sostanzialmente condivise: (1) la tendenza a un graduale disimpegno di Washington dai propri compiti internazionali; (2) la ridefinizione dell’importanza relativa dei vari scacchieri, a scapito soprattutto dell’Europa; (3) la tendenza a quello che i critici definiscono un crescente unilateralismo nella definizione sia dei fini della loro azione internazionale, sia dei mezzi per il loro perseguimento.

Queste linee di fondo riflettono il tentativo di adattarsi a uno scenario che gli Stati Uniti faticano da subito a gestire. Al di là della retorica sulla ‘vittoria occidentale nella terza guerra mondiale’, la fine dalla contrapposizione USA/URSS – ma anche della collaborazione più o meno sotterranea che si era realizzata fra le due superpotenze dalla metà degli anni Cinquanta – pone, infatti, il Paese di fronte a un dilemma di non facile soluzione: accettare la parte del ‘poliziotto globale’ in un mondo sempre più instabile assumendosene i costi politici ed economici o adottare una strategia ‘di ripiegamento’, concentrando le proprie risorse nella gestione delle minacce che si fossero di volta in volta manifestate, in un quadro in cui una vera ‘sfida strategica’ era comunque venuta meno. Il consolidarsi della scelta del ripiegamento negli anni dell’amministrazione Clinton getta le fondamenta di quelli che sarebbero stati gli sviluppi successivi. Su questo sfondo, la globalizzazione dell’economia e degli scambi e la conseguente crescita dell’integrazione internazionale avrebbero dovuto in qualche maniera supplire al mancato esercizio – da parte di Washington – del suo tradizionale ruolo-guida all’interno del ‘blocco occidentale’.

Nemmeno l’attivismo della amministrazione di George W. Bush (2001-2009), con l’avvio di Operation EnduringFreedom (OEF) (2001) e l’intervento militare in Iraq nel 2003 (operazione Iraqi Freedom), modifica in modo significativo questo stato di cose. Al di là della retorica sull’‘esportazione della democrazia’ (che pure occupa un posto centrale nella narrazione neoconservatrice del periodo), nemmeno la fase dell’‘imperial overstretch’ sembra, infatti, coincidere con la riassunzione, da parte di Washington, di una funzione paragonabile a quella svolta fino alla fine degli anni Ottanta. La presidenza di Barack Obama (che pure voleva rappresentare una netta cesura rispetto alla dottrina e alla prassi del suo predecessore) rafforza questa tendenza, esprimendo nella formula ‘leading from behind’ la volontà statunitense di assumere un ruolo il più possibile defilato rispetto alle molte crisi che emergono in questa fase storica; un atteggiamento cui gli alleati (soprattutto quelli europei) hanno guardato con malcelato fastidio, considerandolo un tentativo della Casa Bianca di rimettere in discussione un rapporto transatlantico che dall’inizio degli anni Duemila aveva cominciato a sperimentare crescenti tensioni.

La crescente difficoltà nel gestire il rapporto con gli alleati rappresenta, forse, uno dei principali ‘fili rossi’ che attraversano la politica statunitense degli ultimi trent’anni. In effetti, l’origine sia del coinvolgimento internazionale di Washington, sia del ‘legame privilegiato’ fra questi e i suoi alleati (non solo in Europa) risiedeva proprio in una percezione sostanzialmente condivisa della minaccia sovietica e della sua portata; una minaccia il cui venire meno ha fatto affiorare tutte le divergenze di uno ‘stare insieme’ che, sin dall’inizio, ha avuto una forte componente di strumentalizzazione reciproca. È significativo che anche un Presidente come Joe Biden (forse il più vicino, per età e formazione, agli stilemi della guerra fredda) faccia tanta fatica a riaccreditare gli Stati Uniti come un partner credibile per i suoi alleati, soprattutto per quanto concerne le questioni militari e di sicurezza. In questo senso, anziché consolidare la posizione internazionale di Washington, la scomparsa dell’URSS l’ha privata di un punto di riferimento fondamentale, che nessuna delle minacce attuali appare, per il momento, in grado di sostituire.