USA: cosa succederà nel martedì del Midterm

Martedì 8 novembre 2022, i cittadini americani sono chiamati alle elezioni di midterm, le elezioni di medio termine, così chiamate perchè si svolgono a metà del mandato del Presidente in carica. Sono spesso considerate dagli esperti come un referendum sul Presidente. E queste del 2022 non fanno eccezione. In più sono caratterizzate dal clima di forte polarizzazione e dalla scia trumpiana del 2020, della oramai famigerata narrativa della ‘elezione rubata’ che Trump ha imposto e che sta avvelenando l’America. I midterm in genere attirano un’affluenza inferiore rispetto alla corsa alla Casa Bianca.

Gli americani voteranno per un pacchetto di incarichi decisamente corposo. In palio, infatti, ci sono: 435 seggi alla Camera dei Deputati (cioè l’intera composizione della Camera); 34 seggi del Senato(che è composto da 100 membri), + 1 in questo 2022 (perchè si presenta la necessità di eleggere un senatore per i quattro anni rimanenti nel mandato del senatore James Inhofe dell’Oklahoma, che si ritira in pensione); 36 governatorati statali e 3 governatorati del territorio degli Stati Uniti; numerosi sindaci e funzionari locali (a partire dai principali funzionari elettorali)

In 36 Stati gli elettori sono poi chiamati esprimesi in referendum su di un totale di 129 leggi.

I membri della Camera servono 2 anni, i senatori -eletti in due tornate diverse- restano in carica 6 anni.

Merita ricordare che ogni Stato è rappresentato da 2 senatori, per un totale di 100. Ogni Stato ha una rappresentanza alla Camera in proporzione alla dimensione della sua popolazione, ma ha diritto ad almeno un rappresentante.

Il Senato è attualmente diviso equamente tra 50 democratici (inclusi gli indipendenti Angus King e Bernie Sanders, che fanno caucus, o si allineano, con i democratici) e 50 repubblicani.

La Camera ha attualmente 221 democratici, 212 repubblicani e due posti vacanti (a causa della morte di Jackie Walorski e delle dimissioni di Charlie Crist).

Il volto del Congresso del 9 novembre potrebbe essere molto diverso, ovvero i rapporti di forza potrebbero ribaltarsi. E’ quanto hanno cercato di indagare i sondaggi che in questi ultimi mesi hanno provato indagare gli ‘umori’ degli elettori.

La maggior parte dei seggi non sono considerati davvero oggetto di competizione «a causa di anni di riorganizzazione e intensificazione della partigianeria. Un’analisi della ‘CBS News‘ sulle mappe del Congresso ha rilevato solo 81 ‘seggi competitivi‘, che tendono ad essere vinti da una parte o dall’altra con una differenza di cinque punti percentuali o meno».

Storicamente, ricorda ‘The Guardian‘ il partito del Presidente in carica «perde quasi sempre seggi alla Camera a metà mandato. Dalla seconda guerra mondiale il partito del Presidente ha perso in media 29 seggi alla Camera nelle prime elezioni di medio termine di ciascun Presidente, secondo il Council on Foreign Relations. Una notevole eccezione è stata George W. Bush che, in seguito agli attacchi terroristici dell’11 settembre, ha visto i repubblicani ottenere otto seggi alla Camera nel 2002».

I repubblicani devono ribaltare solo cinque seggi democratici per riconquistare la maggioranza alla Camera. «Storicamente, l’impopolarità di un Presidente si è tradotta in decine di seggi persi alla Camera nelle elezioni di medio termine», sottolinea ‘Washington Post‘.

«La maggioranza dei democratici al Senato è ancora più precaria che alla Camera, almeno sulla carta. I repubblicani devono conquistare un solo seggio democratico per riprendere il controllo del Senato per almeno i prossimi due anni. Ma alcune delle gare al Senato più competitive si svolgono negli Stati che hanno votato per Biden nel 2020 e gli elettori repubblicani hanno nominato probabilmente alcuni dei candidati più estremi della storia recente».

I risultati potrebbero avere un profondo impatto sul resto del mandato del Presidente Joe Biden. «Se i repubblicani vinceranno alla Camera o al Senato o entrambi, saranno ben posizionati per bloccare gran parte dell’agenda legislativa di Biden e si sforzeranno di trasformarlo in un Presidente ‘zoppo’», ovvero paralizzato nella sua azione di governo. Considerato lo scenario internazionale, questo potrebbe essere particolarmente grave.

Una delle tendenze più sicure della politica americana è che il partito che detiene la Casa Bianca perde seggi alle elezioni di medio termine. E’ così da decenni. Di solito «il partito al potere si aspetta un campanello d’allarme» alle elezioni di medio termine, ha affermato Laura Smith, storica presidenziale dell’Università di Oxford. «Gli americani hanno avuto la tendenza a votare in un governo diviso a metà mandato come un po’ uno schiaffo in faccia al Presidente in carica».

«Secondo la media dei sondaggi di FiveThirtyEight,Biden è in gran parte impopolare, con circa il 54% degli americani che disapprova il lavoro che sta facendo», sottolinea ‘Washington Post‘.



E’ stato al centro dell’attenzione mediatica anche il fatto che in questa tornata di elezioni di medio termine, assumono una rilevanza particolare le elezioni per il governatore, il Segretario di Stato, il procuratore generale e le legislature statali. Saranno «più importanti che mai».

«I vincitori potrebbero avere un’enorme influenza sul diritto all’aborto, sul diritto di voto e sulle sfide alla legittimità delle future elezioni presidenziali», sottolinea ‘The Guardian‘. Ma non solo: «nella maggior parte degli Stati, le legislature statali controllano il processo di ridisegno dei confini dei distretti congressuali per adeguarsi ai cambiamenti della popolazione. Il partito al controllo tende a tracciare dei confini a proprio vantaggio politico -noto come ‘gerrymandering’- con implicazioni di vasta portata per il futuro controllo della Camera».

Un altro problema da tenere d’occhio «è come si svolgono le elezioni stesse. Diciannove Stati hanno emanato una legislazione nel 2021 che ha inasprito le regole di registrazione degli elettori e ridotto o interrotto procedure come il voto per corrispondenza. I midterm offriranno alcune delle prime prove per le conseguenze per la democrazia.

Una cosa è certa nel ciclo politico inquieto dell’America: prima ancora che si conteggi l’ultimo voto di midterm, saranno in corso i commenti, la campagna elettorale e il caos delle prossime elezioni presidenziali».

Per quanto attiene i sondaggi, gli analisti Ruy Teixeira, Karlyn Bowman, Nate Moore di American Enterprise Institute (AEI), nel corso della campagna elettorale hanno condotto analisi sui modelli di voto demografici, hanno «esaminato settimanalmente le medie demografiche dei sottogruppi da un mese di sondaggi», spiegano. Nelle scorse ore, hanno provato fare una sintesi.

«I repubblicani sono entrati nell’estate in una posizione incredibilmente forte, prima che i democratici tornassero ruggendo a fine luglio e agosto». Poi: «ancora più ottimismo estivo per i Democratici al Congresso. Proprio mentre gli esperti erano pronti a dichiarare il 2022 un periodo di medio termine simile al 1998 e al 2002, i repubblicani hanno ripreso lo slancio. Con milioni di voti già espressi, le nostre medie finali offrono un’istantanea dei dati demografici dei sondaggi prima del giorno delle elezioni. I repubblicani sembrano pronti a vincere: i sondaggi di alta qualità più recenti suggeriscono un valore compreso tra 2 e 4 punti. Le oscillazioni che abbiamo visto durante l’estate e l’autunno possono sembrare piccole, ma potrebbero fare la differenza di 10 o 20 seggi alla Camera e diversi seggi al Senato».

«Dopo aver ripreso il comando la scorsa settimana, i repubblicani hanno aumentato il loro vantaggio di mezzo punto questa settimana. Rispetto alla nostra media di fine settembre, i repubblicani hanno raccolto 3,6 punti, un’oscillazione profonda per appena un mese di differenza».

«Dal picco democratico di settembre, le donne si sono mosse bruscamente verso i repubblicani. Mentre il Presidente Biden ha portato le donne di 13 punti nel 2020, il vantaggio democratico oggi è sceso a soli 6,4 punti. Il sondaggio CNN/SSRS di questa settimana ha i Democratici in vantaggio di soli 6 punti tra le donne e NPR/PBS/Marist mostra un vantaggio democratico di soli 4 punti». Improbabile che martedì i Democratici al Congresso uguaglieranno il margine di Biden con le donne.

«Anche gli elettori del college bianco si sono distinti nel recente spostamento a destra. Una volta in vantaggio a due cifre, il vantaggio democratico si è ridotto nelle ultime settimane. Monmouth e CNN/SSRS hanno effettivamente i Democratici che hanno perso gli elettori dei college bianchi nei loro sondaggi più recenti».

In generale, proseguono gli analisti AEI, «i nostri dati indicano che la polarizzazione dell’istruzione sarà un fattore enorme in queste elezioni, proprio come lo era nel 2020. La nostra media mostra, come molti sondaggi individuali, che il sostegno tra gli elettori con istruzione universitaria e quelli non universitari è quasi un’immagine speculare di ciascuno altro: un vantaggio per i democratici tra gli iscritti al college che corrisponde a un deficit quasi uguale tra gli elettori non universitari».

Quasi il 14% degli elettori ispanici rimane indeciso. «Con i Democratici bloccati a un margine di soli 19 punti tra loro, questi elettori in ritardo potrebbero creare o distruggere opportunità democratiche in diverse situazioni, in particolare nelle gare al Senato in Arizona e Nevada». Gli «indecisi sembrano orientarsi verso i repubblicani.Anche il margine dei Democratici tra gli elettori neri è di gran lunga inferiore al vantaggio di cui i Democratici hanno goduto nelle elezioni precedenti».

Mercoledì 9 novembre dall’analisi dei sondaggi si passerà all’analisi dei dati.