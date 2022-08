Il Presidente Joe Biden ha annunciato un programma per fornire la riduzione del debito studentesco a milioni di mutuatari di prestiti federali. Il piano offrirebbe fino a $ 10.000 di perdono per le persone che guadagnano meno di $ 125.000 – $ 250.000 per le coppie – e fino a $ 20.000 per i beneficiari di Pell Grant. Biden ha anche esteso la pausa sul rimborso del debito del prestito studentesco federale fino al 31 dicembre 2022 e ha proposto un tetto al reddito che può essere utilizzato per calcolare quanto rimborsano i mutuatari attraverso il rimborso guidato dal reddito.

Il condono fa davvero la differenza, ma ignora le questioni strutturali

Terri Friedline, Professore Associato di Servizio Sociale, Università del Michigan

Il piano dell’amministrazione Biden è un passo importante che credo farà davvero la differenza nella vita di molte persone. La Casa Bianca stima che circa 20 milioni dei circa 43 milioni di debitori studenteschi della nazione vedranno il loro intero saldo cancellato.

Nonostante questo notevole impatto, il piano è ancora limitato. Spero che sia solo l’inizio di conversazioni politiche tanto necessarie su debito e istruzione negli Stati Uniti.

Per prima cosa, il piano di Biden taglia meno del 20% della scheda del debito studentesco americano di $ 1,75 trilioni.

Inoltre, il limite di reddito di $ 125.000 si concentra sulla classe socioeconomica dei mutuatari ignorando i ruoli che il razzismo strutturale e il sessismo giocano in termini di chi prende in prestito e quanto. Ad esempio, le donne nere prendono in prestito in media circa $ 38.000 per finanziare la loro istruzione, rispetto ai $ 30.000 degli uomini bianchi. E poiché gli interessi sui prestiti studenteschi si accumulano rapidamente, la maggior parte dei mutuatari neri deve ancora il proprio saldo originale 20 anni dopo l’iscrizione a scuola. In confronto, la maggior parte dei mutuatari bianchi ha estinto completamente i propri prestiti entro quel periodo di tempo.

L’amministrazione Biden dovrà fare di più se intende affrontare adeguatamente questi e molti altri problemi strutturali rimasti con il debito e l’istruzione.

Il piano estende il tanto necessario sollievo ai mutuatari neri

Dominique Baker, assistente professore di politica educativa, Southern Methodist University

Quando tra il 2010 e il 2017 circa 10.000 mutuatari studenteschi hanno avuto la cancellazione casuale dei loro prestiti studenteschi privati, i ricercatori hanno scoperto che alla fine ciò ha consentito loro di spostarsi, cambiare lavoro e guadagnare più denaro più facilmente. I mutuatari avevano anche l’11% di probabilità in meno di inadempiere su carte di credito o altri prestiti.

Mi aspetto che risultati simili deriveranno dalla decisione dell’amministrazione Biden di annullare i prestiti studenteschi federali. E la decisione di annullare fino a $ 20.000 per coloro che hanno ricevuto i Pell Grant significa che un ulteriore sollievo potrebbe affluire ai mutuatari neri.

Dal punto di vista della giustizia razziale, credo che questo ulteriore sollievo per i mutuatari neri sia necessario a causa di secoli di iniquità sistemiche. Tali disuguaglianze includono l’accumulo di debiti per l’istruzione attraverso ‘l’inclusione predatoria’, una pratica in cui ai neri viene offerto l’accesso a cose come il college o l’acquisto di una casa, ma a condizioni finanziarie di sfruttamento che hanno effetti negativi a lungo termine.

I mutuatari neri del prestito studentesco sono spesso anche i più gravati dal debito del prestito studentesco. Ad esempio, i laureati neri hanno maggiori probabilità di non pagare i prestiti agli studenti rispetto agli studenti bianchi che ottengono una laurea, rispettivamente del 21% e del 4%. Ancora più sorprendente, i titolari di una laurea di primo livello neri sono inadempienti a un tasso più elevato rispetto agli studenti bianchi che lasciano il college senza laurea: rispettivamente il 21% e il 18%.

L’amministrazione Biden ha anche proposto modifiche al piano di rimborso basato sul reddito, che dovrebbe aiutare i futuri mutuatari universitari riducendo la percentuale mensile di mutuatari a reddito discrezionale che pagherebbero dal 10% al 5% e aumentando ciò che conta come reddito non discrezionale. Ciò significa che i mutuatari avranno più soldi che non verranno utilizzati per calcolare la percentuale che devono ogni mese.

Direi che c’è ancora del lavoro da fare per creare un’istruzione universitaria a prezzi accessibili. Ma oggi è stato un ottimo inizio.

Il condono del prestito potrebbe alimentare l’inflazione

John W. Diamond, Direttore del Center for Public Finance del Baker Institute, Rice University

Il prezzo del piano di cancellazione del debito di Biden è stimato in poco più di $ 300 miliardi.

Anche se fornirà benefici finanziari diretti ad alcune persone che attualmente devono denaro sui prestiti studenteschi federali, credo che ci sarà un altro costo: una maggiore inflazione.

L’inflazione statunitense sta già aumentando appena al di sotto del ritmo annuale più veloce degli ultimi 40 anni, spingendo la Federal Reserve ad aumentare in modo aggressivo i tassi di interesse per ridurli, anche a rischio di recessione. Il piano di Biden renderà più difficile il lavoro della banca centrale.

La pressione al rialzo sull’inflazione deriverà dall’aumento della spesa di coloro che vedono ridotti i propri debiti studenteschi, nonché dalla continua moratoria sui rimborsi dei prestiti federali. Questa maggiore domanda di beni di consumo – rispetto a un mondo senza sgravio del debito o moratoria sul rimborso – ha l’effetto di far salire i prezzi dei beni e dei servizi correnti.

Il comitato per un bilancio federale responsabile ha rilevato che una versione simile, anche se più modesta, della remissione dei debiti porterebbe a un aumento misurabile della spesa per i consumi personali, che avrebbe l’effetto di far salire i prezzi per tutti i consumatori. Ciò si basava su un piano per spendere circa $ 230 miliardi per la remissione del debito, almeno $ 70 miliardi in meno rispetto al piano di Biden.

Un altro effetto collaterale potrebbe essere che la riduzione del debito di Biden offre incentivi agli studenti che entrano o attualmente frequentano il college ad assumere debiti aggiuntivi in ​​previsione di futuri round di perdono. Altre ricerche hanno scoperto che l’aumento dei prestiti degli studenti può comportare un aumento delle tasse scolastiche maggiori.

Alcune ricerche hanno indicato risultati economici positivi per coloro che ricevono la riduzione del debito, come un minore indebitamento futuro, una maggiore mobilità del lavoro e salari più alti. Ma questi effetti si basano su una piena estinzione del debito studentesco e non su una riduzione incrementale come quella annunciata da Biden.

In definitiva, il condono del prestito, qualunque siano i suoi meriti, porterà probabilmente a disavanzi federali più grandi e a un’inflazione più elevata. Sebbene vada a vantaggio di coloro che hanno debiti per prestiti studenteschi, tali benefici dovrebbero essere valutati rispetto ai costi che impone agli altri e all’economia.