USA: con Lula, Biden ha la strada per riparare le relazioni con il Brasile

Nel suo discorso di vittoria domenica sera, l’ex presidente – e ora presidente eletto – Luiz Inácio Lula da Silva ha affermato che il mondo ha sentito la mancanza del Brasile poiché è sprofondato in uno stato di isolamento internazionale senza precedenti negli ultimi anni. Lula, un’appassionata oratrice abituata a parlare estemporaneamente, leggeva con calma commenti preparati che suonavano note di armonia, guarigione e ripristino.

“Il Brasile è tornato”, ha detto.

L’improbabile ascesa di Lula a un altro mandato nella più grande nazione dell’America Latina rappresenta nuove opportunità. In effetti, data la serie di problemi che il Brasile deve affrontare – tra cui regnare nella deforestazione, affrontare il declino dell’egemonia statunitense nell’emisfero e invertire un allarmante scivolone verso la deindustrializzazione – è difficile immaginare qualcuno meglio attrezzato di Lula per voltare pagina dal lontano -a destra Jair Bolsonaro, che governa il Paese dal 2019.

Per l’amministrazione Biden, anche il ritorno al potere di Lula è fortuito in quanto offre la possibilità di ristabilire i rapporti. Al termine del suo primo periodo in carica, Lula ha assicurato con successo l’elezione del suo ex capo di stato maggiore, Dilma Rousseff. Il suo mandato, tuttavia, sarebbe stato scosso da diffuse manifestazioni di piazza che hanno scosso le basi del suo sostegno popolare e da una crisi economica guidata, tra le altre cose, dalle ricadute del crollo globale del 2008. Ma il segno più visibile di un cambiamento radicale nella politica brasiliana sotto Rousseff è stata l’operazione Car Wash, la massiccia indagine federale sulla corruzione che ha fatto cadere diversi uomini d’affari e politici di alto profilo.

Lo stesso Lula è stato intrappolato nelle ricadute di questa inflessibile crociata contro la corruzione, che ha portato alla sua reclusione per quasi 600 giorni. Da allora le accuse contro Lula sono state ritirate e, come avevano sempre affermato le forze di sinistra, il giudice che lo ha condannato si è rivelato essere stato guidato da animosità politica.

Ora, Lula ha completato il ritorno politico più sorprendente dai tempi forse di Nelson Mandela. Eppure molti a sinistra continuano a credere che gli Stati Uniti abbiano svolto un ruolo fondamentale nei disordini politici che hanno travolto il Brasile nell’ultimo decennio, compreso l’arresto di Lula. Lo stesso Lula ha spesso affermato che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sotto il presidente Barack Obama è intervenuto deliberatamente in America Latina, cercando di ferirlo politicamente perché favoriva la deferenza e le promesse di privatizzazione economica fatte dai suoi oppositori.

Non c’è nessuna pistola fumante che l’amministrazione Obama abbia orchestrato gli eventi che hanno portato alla sua caduta, ma ci sono risentimenti persistenti che Lula può e dovrebbe lavorare per trascendere come ha fatto durante questa campagna con molte delle figure chiave che hanno sostenuto l’impeachment di Dilma su basi fragili in 2016.

Se Washington vuole superare questa sfiducia, dovrebbe accogliere favorevolmente l’impegno con una nuova amministrazione Lula. Ciò aiuterebbe gli Stati Uniti a ripristinare le concezioni popolari in America Latina su come gli Stati Uniti vedono i governi progressisti nella regione in generale e le aspirazioni emisferiche del Brasile in particolare. L’amministrazione Biden ha già piacevolmente sorpreso Gustavo Petro in Colombia e Gabriel Boric in Cile con la sua disponibilità a lavorare a stretto contatto su questioni di reciproco interesse.

La coalizione vincente di Lula si aspetterà lo stesso livello di rispetto. In effetti, l’amministrazione Biden ha rilasciato molto rapidamente una dichiarazione domenica sera in cui riconosceva Lula per la sua vittoria e il presidente si è poi congratulato con lui su Twitter.

Nonostante una storia di instabilità democratica e flusso ideologico ai massimi livelli di potere, i leader brasiliani sono sempre stati uniti nel loro desiderio di riconoscimento internazionale. Biden può e deve tenerlo a mente mentre apre una nuova era di relazioni con il Brasile.

Il Brasile è anche un paese enorme con una popolazione giovane, risorse abbondanti e competenze tecniche in diverse aree chiave. Dal ritorno della democrazia alla fine degli anni ’80 dopo due decenni di governo militare, le amministrazioni successive, in particolare negli ultimi 20 anni, hanno approvato politiche socialdemocratiche che hanno ottenuto consensi internazionali.

Un programma di trasferimento di denaro condizionale creato durante il primo mandato di Lula, ad esempio, ha sollevato milioni di famiglie povere dalla povertà estrema e il più grande sistema sanitario pubblico in qualsiasi democrazia è il Sistema Único de Saúde del Brasile. Eppure, come ha dimostrato il tempo in carica di Bolsonaro, la buona volontà internazionale è un bene deperibile.

Il rapido riconoscimento da parte degli Stati Uniti della vittoria di Lula è stato il culmine degli sforzi durati mesi da Washington per dissuadere Bolsonaro dal perseguire mezzi antidemocratici per rimanere al potere. Infatti, poiché Bolsonaro ha passato mesi insinuando che il suo paese non potesse tenere elezioni libere ed eque, l’amministrazione Biden ha insistito sul fatto che il sostegno a un colpo di stato non sarebbe stato disponibile e che il Brasile avrebbe rischiato seri danni alle sue relazioni con gli Stati Uniti in caso di anti- attività democratica del presidente o delle forze armate.

Non è chiaro quanto questa segnalazione abbia influito sulle decisioni in Brasile, ma i vertici militari hanno costantemente ribadito che rispetterebbero l’esito delle elezioni. Data la storia di Washington di sostegno alle dittature militari anticomuniste in America Latina durante la Guerra Fredda, l’atteggiamento dell’amministrazione Biden è stato caratterizzato da una gradita moderazione.

Lula entrerà in carica il 1 gennaio in un mondo molto cambiato dalla sua prima elezione 20 anni fa. Ma è ancora impegnato nei BRICS – la libera associazione di Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa identificata come economie emergenti con interessi armoniosi sotto molti aspetti – come un quadro per controbilanciare l’enorme potere degli Stati Uniti di plasmare l’economia e risultati politici nel mondo.

Anche l’integrazione regionale è stata a lungo una priorità per Lula. Invece di contestare questa predilezione, che ha profonde radici nella storia diplomatica del Brasile, l’amministrazione Biden farebbe bene a riconoscere le aspirazioni del Brasile alla leadership dell’emisfero.

In effetti, l’amministrazione Lula ha la credibilità e la flessibilità ideologica per fungere da mediatore per alcune delle questioni diplomatiche più impegnative nella regione. È un interlocutore fidato del venezuelano Nicolás Maduro e del Nicaragua Daniel Ortega, entrambi rimproverati nonostante abbia insistito sul loro diritto alla sovranità. Ha anche la legittimazione a parlare apertamente sia con l’Avana che con Washington.

Invece di irritarsi per i tentativi del Brasile di promuovere soluzioni diplomatiche in America Latina e oltre, come ha fatto l’amministrazione Obama quando Lula ha cercato un accordo per limitare le capacità nucleari dell’Iran sotto l’allora presidente Mahmoud Ahmadinejad, l’amministrazione Biden dovrebbe riconoscere Lula come un serio partner democratico in grado per affrontare spinose questioni diplomatiche da una prospettiva diversa rispetto agli Stati Uniti.

Lo stesso vale quando si parla di ambiente. Forse nessun singolo problema ha messo i leader mondiali contro Bolsonaro tanto quanto la deforestazione dell’Amazzonia che ha potuto raggiungere livelli preoccupanti sotto la sua sorveglianza. Anche qui gli Stati Uniti devono riconoscere le capacità tecniche del Brasile. In termini di politica e attuazione, il Brasile ha dimostrato la sua capacità di ridurre drasticamente la deforestazione. Qualsiasi discorso su un ruolo internazionale in Amazzonia, come ha suggerito il presidente francese Emmanuel Macron nel 2019, sarebbe controproducente poiché l’opposizione ai progetti stranieri sulla più grande foresta pluviale del mondo è stata un punto in comune per i brasiliani di sinistra e di destra politica per decenni.

La crescente presenza della Cina in America Latina è anche uno sviluppo per il quale gli Stati Uniti dovrebbero fare affidamento di più, non di meno, sul Brasile. Una politica estera basata sulla moderazione ha bisogno di partner. Riconoscere la capacità del Brasile di prendere decisioni nel proprio interesse che non ostacolino direttamente gli interessi degli Stati Uniti dovrebbe essere la stella polare delle relazioni con il Brasile.

Il Brasile è una grande democrazia con capacità tecniche avanzate. Gli Stati Uniti lo hanno spesso riconosciuto anche se, storicamente, hanno minato la capacità del Brasile di autogovernarsi. Una nuova amministrazione Lula porterà una serie di sfide ma anche opportunità, incluso un nuovo inizio diplomatico radicato nel rispetto reciproco, nella moderazione e nella cooperazione.