I documenti richiesti dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti all’ex presidente Donald Trump potrebbero contenere materiale relativo a quelli che il New York Times ha descritto come “alcuni dei programmi più altamente classificati gestiti dagli Stati Uniti”. Il Washington Post ha riferito che “documenti riservati relativi alle armi nucleari erano tra gli oggetti cercati dagli agenti dell’FBI” durante una perquisizione nella casa di Trump in Florida l’8 agosto 2022.

Le informazioni classificate sono il tipo di materiale che il governo degli Stati Uniti o un’agenzia ritiene sufficientemente sensibile per la sicurezza nazionale che l’accesso ad esse deve essere controllato e limitato.

Esistono diversi gradi di classificazione. I documenti relativi alle armi nucleari avranno diversi livelli di classificazione a seconda della sensibilità delle informazioni contenute. I documenti contenenti informazioni relative alla progettazione di armi nucleari o alla loro ubicazione sarebbero altamente classificati. Altre informazioni possono essere ancora altamente classificate ma ritenute non sensibili. Ad esempio, nel 2010 il presidente Barack Obama ha declassificato il numero di armi nucleari nelle scorte degli Stati Uniti.

In generale, i documenti classificati devono essere trattati in modo da tutelare l’integrità e la riservatezza delle informazioni in essi contenute. Ciò include la protezione dei documenti in un contenitore sicuro o in un altro contenitore autorizzato quando i documenti non vengono utilizzati dal personale. Se il personale ha bisogno di spostarli da un luogo all’altro, deve seguire i protocolli di sicurezza per farlo.

Sebbene le informazioni riservate possano essere sottratte ai locali durante le funzioni ufficiali, il portare a casa documenti riservati è vietato per ordine esecutivo.

Liquidazione e classificazione

Prima di approdare al mondo accademico, ho lavorato per molti anni come analista sia al Dipartimento di Stato che al Dipartimento della Difesa.

Ho svolto un’autorizzazione top-secret, ho lavorato spesso con informazioni riservate e ho partecipato a riunioni riservate. Ad esempio, mi sono occupato di informazioni relative alle armi di distruzione di massa e alla loro proliferazione.

La gestione delle informazioni classificate scritte è generalmente semplice. I documenti sono contrassegnati indicando i livelli di classificazione.

Decine di migliaia di persone che lavorano per il governo degli Stati Uniti sia direttamente che come appaltatori hanno autorizzazioni di sicurezza che consentono l’accesso a informazioni riservate. Molte persone con autorizzazioni di sicurezza non gestiscono mai materiale classificato, ma devono essere autorizzate in modo che possano essere presenti quando vengono discusse informazioni classificate.

Ma non tutti i dettagli riservati descrivono operazioni segrete o identità di spie. Molti sono piuttosto banali. Un mio ex collega che era un analista della CIA in pensione era solito dire ai suoi studenti che non avrebbe mai consapevolmente, ma quasi certamente inavvertitamente, condiviso un bocconcino di informazioni riservate in classe. È difficile ricordare molti dettagli “piccoli” che sono sensibili.

Gestire grandi quantità di informazioni riservate nel corso di una carriera aumenta la possibilità di condividere accidentalmente una piccola pepita. Condividere consapevolmente informazioni riservate, o rivelare informazioni che si dovrebbero sapere come sensibili, è una questione diversa.

Ecco come funziona il sistema di classificazione.

Livelli di classificazione e contenuto

Il governo degli Stati Uniti utilizza tre livelli di classificazione per designare quanto siano sensibili determinate informazioni: riservate, segrete e top secret.

Il livello più basso, riservato, designa le informazioni il cui rilascio potrebbe danneggiare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. La designazione “segreto” si riferisce a informazioni la cui divulgazione potrebbe causare danni “gravi” alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. La designazione “top secret” significa che la divulgazione del documento potrebbe causare danni “eccezionalmente gravi” alla sicurezza nazionale.

Al livello top secret, alcune informazioni sono “compartimentate“. Ciò significa che solo alcune persone che dispongono di un nulla osta di sicurezza top secret possono vederlo per ridurre il rischio di qualsiasi rivelazione. Solo perché qualcuno ha un’autorizzazione a un livello che corrisponde a un documento non significa che la persona abbia bisogno di accedervi.

Questo viene spesso utilizzato per le informazioni più sensibili, come quelle relative a fonti e metodi, ovvero come e da dove vengono raccolte le informazioni.

Diverse altre designazioni indicano un accesso limitato all’interno delle designazioni top secret e segrete. Le informazioni sulla progettazione di armi nucleari critiche sono una designazione data a materiale classificato relativo alla progettazione e al funzionamento di armi nucleari. Questa designazione sarebbe in aggiunta a una designazione segreta o top secret, ma non è un livello di classificazione. Ad esempio, una persona con un’autorizzazione top secret che lavora su questioni di controinsurrezione non avrebbe accesso alle informazioni sulla progettazione di armi nucleari critiche.

È comune che i documenti scritti contengano informazioni classificate a livelli diversi e alcune informazioni che non sono nemmeno classificate. I singoli paragrafi sono contrassegnati per indicare il livello di classificazione. Ad esempio, il titolo di un documento potrebbe essere preceduto dal contrassegno “U”, a indicare che il titolo e l’esistenza del documento non sono classificati.

All’interno di un documento, i paragrafi possono riportare i contrassegni “S” per segreto, “C” per riservato o “TS” per top secret. La classificazione più alta di qualsiasi porzione del documento determina la sua classificazione complessiva. Questo approccio consente la facile identificazione e rimozione di parti classificate di un documento in modo che le sezioni meno sensibili possano essere condivise in contesti non classificati.

Un presidente in carica può accedere a qualsiasi materiale classificato.

Chi decide?

L’ordine esecutivo 13256, emesso da Obama, specifica chi può classificare specificamente le informazioni.

L’autorità per prendere determinate informazioni – ad esempio, l’esistenza di un programma di armi – e classificarle top secret è data solo a individui specifici, inclusi il presidente e il vicepresidente e alcuni capi di agenzia.

Le procedure per la declassificazione dei materiali sono complicate. Tuttavia, il presidente ha l’autorità di declassificazione definitiva e può declassificare qualsiasi cosa in qualsiasi momento, fatte salve alcune disposizioni della legge sull’energia atomica.

Decidere quali informazioni classificare è soggettivo. Alcune cose devono chiaramente essere mantenute segrete, come l’identità di agenti segreti o piani di battaglia. Altri problemi non sono così evidenti. Il solo fatto che il segretario di Stato abbia avuto una conversazione con una controparte dovrebbe essere classificato? Diverse agenzie non sono d’accordo su domande come questa tutto il tempo.

La cattiva gestione delle informazioni riservate, soprattutto se accidentale, è solitamente gestita come una questione amministrativa. Tuttavia, violazioni più gravi possono comportare accuse e sanzioni penali. La legge federale (18 US Code § 1924) afferma che chiunque “rimuove consapevolmente tali documenti o materiali senza autorizzazione e con l’intento di conservare tali documenti o materiali in un luogo non autorizzato deve essere multato con questo titolo o imprigionato per non più di cinque anni , o entrambi.”