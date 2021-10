Colin Powell sapeva dove si collocava nella storia americana.

L’ex segretario di Stato – morto il 18 ottobre 2021 all’età di 84 anni a causa delle complicazioni del COVID-19 – è stato un pioniere: il primo Consigliere per la sicurezza nazionale nero nella storia degli Stati Uniti, il primo Presidente nero dei capi di stato maggiore congiunti e anche il primo uomo di colore a diventare Segretario di Stato.

Ma il suo ‘viaggio americano’ – come lo descrisse nel titolo di un’autobiografia del 2003 – è più che la storia di un uomo. La sua morte è un momento per pensare alla storia degli uomini e delle donne neri americani nell’esercito e al posto degli afroamericani nel governo.

Ma più profondamente, parla anche di cosa significa essere un americano e delle tensioni che Colin Powell – come patriota e uomo di colore – ha affrontato nel corso della sua vita e carriera.

Sono uno studioso di studi afroamericani che attualmente sta scrivendo un libro sul grande intellettuale per i diritti civili W.E.B. DuBois. Quando ho saputo della morte di Powell, mi sono subito ricordato di quella che DuBois chiamava la ‘doppia coscienza’ dell’esperienza afroamericana.

Come disse DuBois in un articolo del 1897 e più tardi nel suo classico libro del 1903 ‘The Souls of Black Folk’, questa “sensazione peculiare” è unica per gli afroamericani: “Uno sente la propria doppia identità: un americano, un negro; due anime, due pensieri, due aspirazioni inconciliate; due ideali in guerra in un corpo oscuro, la cui forza caparbia da sola impedisce che venga fatto a pezzi”.

Questo concetto descrive profondamente Colin Powell come un soldato, un militare di carriera e un politico.

Cosa significa ‘servire’

In superficie, la vita di Colin Powell sembrerebbe confutare la formulazione di DuBois. Era una persona che molti potrebbero additare come esempio di come sia possibile essere sia neri che americani completi, qualcosa che DuBois considerava una tensione duratura. C’è una narrazione secondo cui Powell ha usato i militari per trascendere la razza e diventare uno degli uomini più potenti del paese. In quel senso, era l’ultimo successo americano.

Ma c’è un pericolo in quella narrazione. La storia di Colin Powell era eccezionale, ma non era l’avatar di un’America daltonica e post-razziale.

L’esercito degli Stati Uniti è stato a lungo visto come una via per i neri americani, in particolare i giovani neri, per uscire dalla povertà. Molti hanno scelto di trasformare il loro servizio in una carriera.

Quando Powell, figlio di immigrati giamaicani cresciuto nel Bronx, si unì all’esercito degli Stati Uniti, c’era già una orgogliosa storia di afroamericani nell’esercito degli Stati Uniti – dai ‘Buffalo Soldiers’ che prestarono servizio nell’ovest americano, nei Caraibi e nel sud Pacifico dopo la guerra civile americana agli aviatori di Tuskegee della seconda guerra mondiale.

Powell faceva parte di quella storia militare. Si è unito nel 1958, un decennio dopo la desegregazione delle forze armate nel 1948. Ma l’esercito era – ed è tuttora – un’istituzione caratterizzata dal razzismo strutturale. Questo era vero quando Powell si arruolò nell’esercito, ed è vero oggi.

In quanto tale, Powell avrebbe dovuto lottare con il suo essere nero e cosa significava nell’esercito: cosa significava servire un Paese che non ti serve?

Come militare durante la guerra del Vietnam, Powell si è anche distinto da molti leader politici neri che hanno condannato l’azione degli Stati Uniti nel sud-est asiatico.

Mentre Muhammad Ali chiedeva perché avrebbe dovuto “indossare un’uniforme e andare a 10.000 miglia da casa e sganciare bombe e proiettili sui marroni” in un momento in cui “i cosiddetti negri a Louisville sono trattati come cani e vengono negati semplici diritti umani, Powell si stava facendo strada nei ranghi militari.

Aiuta a spiegare perché, nonostante gli indubbi successi di Powell, la sua eredità come leader nero è complicata. La sua identità – essendo di eredità giamaicana – ha posto domande su cosa significhi essere un afroamericano. La sua vita nell’esercito ha spinto alcuni a chiedersi perché avrebbe servito un Paese che è stato storicamente ostile ai non bianchi negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Il veterano attivista e cantante Harry Belafonte ha paragonato Powell nel 2002 a uno ‘schiavo domestico’ in un’osservazione particolarmente controversa che metteva in dubbio la sua lealtà al sistema statunitense.

Powell ha riconosciuto la realtà del razzismo negli Stati Uniti, mentre allo stesso tempo credeva che non dovesse mai fungere da ostacolo né indurre i neri a mettere in discussione la loro americanità. In un discorso di apertura del 14 maggio 1994 alla Howard University, Powell disse ai laureati di essere orgogliosi della loro eredità nera, ma di usarla come “una pietra fondamentale su cui costruire, e non un luogo in cui ritirarsi”.

E poi ci sono le sue appartenenze politiche. Era il Consigliere per la sicurezza nazionale di Ronald Reagan e il Presidente dei capi di stato maggiore congiunti di George HW Bush in un momento in cui le politiche interne di entrambi i presidenti stavano devastando l’America nera, attraverso l’incarcerazione di massa di uomini e donne neri e politiche economiche che spogliavano i servizi in zone a basso reddito.

Quello era prima di uno dei momenti più consequenziali e controversi nella vita politica di Powell.

Nel febbraio 2003, Powell ha discusso davanti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per un’azione militare contro l’Iraq, un discorso che sosteneva erroneamente che Saddam Hussein avesse accumulato armi di distruzione di massa. Non era vero, e la guerra che Powell aiutò a guidare gli Stati Uniti nelle cicatrici la sua eredità.

Un’esistenza complicata

La ‘dualità’ di Powell, per usare l’espressione di DuBois, si è manifestata più tardi nella sua decisione nel 2008 di sostenere Barack Obama come candidato presidenziale rispetto al suo collega repubblicano e militare, John McCain.

In Obama, Powell ha visto ‘una figura trasformativa’ in America e sulla scena mondiale.

Nel sostenere Obama, Powell ha scelto il significato storico del Primo presidente nero degli Stati Uniti rispetto alla lealtà e al servizio al suo amico e partito politico.

Il suo allontanamento dal repubblicanesimo è aumentata dopo che Donald Trump ha preso le redini del partito. Divenne sempre più esplicito nell’opporsi a Trump, che vedeva Powell – così come molti dei suoi sostenitori – come una specie di traditore.

Powell era un patriota che incarnava i “due ideali in guerra in un corpo oscuro” di DuBois. Per raggiungere le vette richieste, Powell ha dovuto avere una forza tenace e forse uno sforzo molto maggiore per tenerlo insieme rispetto ai suoi predecessori bianchi.

In America, essere nero e un patriota è – come DuBois ha accennato più di un secolo fa, e come attesta la vita di Powell – una faccenda molto complicata, persino dolorosa.