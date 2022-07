Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto;

è quanto mi hanno dato al posto di un fucile

(Philip Roth)

Le categorie della politica sono colme di fondate contraddizioni. Quelle di sinistra e destra vengono da molti soloni ritenute affabulazioni del passato, oggi obsolete. Questo ci raccontavano élites politiche finanziarie economiche negli anni ’80 con i loro corifei, i capi dell’antico coro greco, molta stampa entusiasticamente prona, tanto apparato mediatico, la rete scientifica amichevole, tanti avventizi. Ricordo bene quegli anni mentre dirigevo ricerche sui grandi stabilimenti industriali del Sud o nelle prime ricerche sui migranti, ‘negri’ in prevalenza, malamente integrati in lande arretrate prima di loro. La nuova forza-lavoro dei caporali e dell’assenza di uno Stato, quello dei molti diritti negati e di tanti rovesci facilitati. Migranti che si ribellavano da soli con una coscienza sconosciuta a chi quei territori disastrati li abitava da sempre. A Castelvolturno come a Rosarno, nell’amena Puglia delle belle vacanze estive. Politiche indicate con fervore da quanti sbraitavano che il popolo già di suo disorientato e poco critico doveva adeguarsi alla religione del ‘più mercato e meno Stato’.

Erano gli anni della de-regulation, in inglese fa sempre effetto, ossia l’abbandono di lacci e lacciuoli che deprimevano il cosiddetto mercato ‘libero’. E quando si sente il termine libero si sta meglio, infatti l’ideologia di quegli anni era fatta di liberalizzazioni proiettate contro uno strapotere dello Stato burocratico. Ma la complessità dei sistemi sociali e del loro funzionamento ha reso necessaria una funzionale efficienza sistemica fatta di governo di accresciute funzioni e strategie. Quel liberalizzare era l’accattivante scena sociale dietro la quale prosperava l’ideologica frattura tra possessori di capitale e gente comune la cui forbice diseguale andava allargandosi a partire dalla gig economy, futura economia della rete. Ma in realtà lo scopo era di s-regolare un sistema sociale ed economico o dismettendo leggi norme e regole, per agevolare, si diceva, l’intrapresa individuale (in Italia totalmente cancellata da burocrazie mortifere) o i grandi gruppi nazional-mondiali di contro ad uno Stato asfittico burocratico. Oppure con l’avvento della nuova produzione immateriale virtuale dei grandi big elettronici, agendo in un contesto economico privo proprio di leggi a tutela dei consumatori.

Passo indietro. Da giovane ricercatore negli ’80 (ricordate? Periodo del cosiddetto ‘riflusso’ dopo alcune sbornieassolutistico-rivoluzionarie dei ‘60-’70) nei convegni sociologici per il mondo ascoltavo colleghi americani che elargivano ad auditori plurietnici riflessioni sulla nuova narrazione della globalisation. Che era sta roba? Noi conoscevamo i sistemi-mondo di Emanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi, le teorie dello sviluppo latino-americano. Quella globalizzazione raccontava di un nuovo mondo post Guerra fredda di relazioni e sviluppi economici sotto il governo degli Usa che avrebbe aperto tutti i mercati finanziari ed economici nel mondo, unificandoli. Apertura ai mercati, forza-lavoro pagata poco e sfruttata molto, assenza di leggi ostative per uno sviluppo disuguale e di sfruttamento, erosione economica climatica e di materie prime con costi di estrazione spaventosi di cui nessuno sa, per ottenere AI, intelligenza artificiale. Di nuovi mercati nei Paesi dittatoriali, come Russia o Cina, mercati di miliardi di consumatori, salvo poi moraleggiare sui diritti umani ed oggi inutilmente tentare di circoscriverne la potenza tecnologica economica e militare fuori controllo. Avviso ai giovani: preparatevi al prossimo conflitto, questo pure seriamente letale per la specie umana, contro la Cina ed una nuova geopolitica indo-asiatica.

Globalizzazione dei mercati con accaparramento di materie prime dai Paesi poveri o in via di sviluppo dando spiccioli con salari da fame a manodopera sfruttata, per poi rivendere ai propri mercati occidentali merci manufatte nei luoghi poveri da marchi famosi con ricarichi giganteschi. Tutti, eh, anche quelli finto terzomondisti. Un tema talmente serio di questo capitalismo che non si ha alcun interesse a contrastarlo. Pezze e stracci, borse e scarpe, abbigliamento pagato qualche soldo, cibo e giocattoli, che per gli standard dei luoghi sfruttati paiono oro, altrimenti che mercato libero sarebbe? Vabbè, illegale, magari criminale, ma non sono realtà esistenti ovunque? E che facciamo, le debelliamo, così i costi aumentano ed i profitti diminuiscono? Mentre in Occidente questo capitalismo di rapina ha affamato e licenziato migliaia di lavoratori/trici condannandole ad una precarietà permanente perché si sono delocalizzati impianti lì dove si poteva usufruire con poco i nuovi lavoratori, accusando quelli occidentali di costare troppo(riducendo troppo profitti già ingenti)? Basta aprire gli armadi e leggere le etichette. Tutti lavori fatti in Oriente, Mediterraneo, Albania, per un capo di 3-5 dollari rivenduto da noi 100-200 dollari. Ma anche 1000-2000 dollari. Scandaloso iperprofitto. Ormai legalizzato come il dio denaro comanda, senza che un Dio dell’equità rompa le balle. Tutto consentito, agevolato, protetto. La società rende legale legittimando ciò che è immorale ed illegale, poi c’è la parolina magica: MERCATO. Allora alzo le mani ed apro il portafoglio… la ricchezza va pure bene, purché non sia fatta rubando la vita e la pelle degli sfruttati divenuti milioni, nei luoghi di produzione più diversi.

Dopo quattro decenni di neoliberismo devastante tra crisi finanziarie, quella del 2008 ancora viva nella carne di molti, e strategie economiche, qualcosina pare finalmente stia forse provando a cambiare. Troppo poco, ma qualcosa. Un sistema economico fondato sul divaricarsi di disuguaglianze enormi comincia ad essere intaccato nelle sue fondamenta. E la storia cambia nello sconosciuto Apple store di Towson a Baltimora, Maryland, dove i dipendenti hanno votato per la sindacalizzazione con un rapporto di quasi 2 a 1. Il voto finale è stato di 65 a favore e 33 contrari su 110 dipendenti, un netto 59%. Poco? Lì è un’enormità. Effetti? Apple da oggi sarà obbligata a contrattare con il sindacato i diversi aspetti delle condizioni di lavoro dei suoi impiegati. Divenendo il primo punto vendita Apple, dei 270 sparsi per gli Stati Uniti, ad aderire ad un sindacato. Si dirà, dalla nostra parte dell’Oceano, dove veniamo da una lunga storia di sindacalizzazione, che non è una notizia. Soprattutto in un’epoca di disintermediazione dei corpi sociali, che poi ha significato il diffondersi di rapporti di lavoro sempre meno protetti ed individualizzati. E non c’era bisogno di aspettare il Matteo finto di sinistra con le sue leggi-aziendali sulla ‘buona’ scuola per non dire del ‘jobs act’! nel solito inglese che faceva figo. Epoche produttive passate dal vecchio controllo operaio nelle fabbriche ed officine della prima rivoluzione industrialesenza protezioni e difese, diritti e dignità (rileggersi al riguardo i resoconti di Marx ed Engels), per arrivare alle mitizzate start up di iniziali pochi addetti altamente professionalizzati con ricavi e profitti divenuti negli anni megagalattici. Spinti dalla filosofia ‘libertaria’ della negoziazione individuale delle proprie competenze, senza altri soggetti a regolarne la vita professionale ed aziendale. E con organizzazioni sindacali, qui da noi ed in giro per l’Europa, divenute sempre più cattedrali burocratiche incapaci e con poche competenze per comprendere che il mondo del lavoro, la rivoluzione tecnologica ed organizzativa, richiedeva ben altre risposte. Avendo deciso, sulla difensiva in Italia, di preoccuparsi dei soli lavoratori contrattualizzati e senza aver saputo vedere le molteplici forme di sfruttamento che esplodevano ovunque, nella distribuzione, nei servizi, in agricoltura. Con un codicillo di una ‘triplice’, ovvero con quella antica dicitura ambigua quanto provvidenziale per loro, di essere i sindacati ‘maggiormente rappresentativi’ che soprattutto nel pubblico impiego, ben conosciuto, hanno procurato più danni con strategie dilatorie, compromessi con le direzioni, carriere personali, schiacciando tutte le istanze di una platea impiegatizia e di funzionariatolasciata sola non rientrando in politiche corporative ben remunerate in una reciproca legittimazione burocratica e retrograda. Ma questa è un’altra storia, tutta da scrivere.

Viceversa in America sindacalizzare oggi appare quasi un’eresia nel centro universale di un capitalismo dove il comando padronale ha sempre ostruito qualsiasi via di ingresso di sindacati che potessero proteggere forme di lavoro che da quelle parti sono formalizzate in comandi unilaterali brutali e tremendi. Così dopo Apple, a dicembre un negozio di quelli che fanno finta di vendere caffe, Starbucks di Buffalo, New York, ha aperto per primo alla richiesta di forme di tutela, sconosciute in America. E per ora almeno 150 punti vendita sui 9 mila hanno fatto altrettanto. Contrastando difficoltà e problemi creati dal Ceo Howard Schultz, tra l’altro filo-democratico! Di Bezos sappiamo bene con la sua Amazon che si è sempre fatto vanto di qualsiasi forma di ostruzionismo contro un sindacato interno. Ebbene, ad aprile scorso gli impiegati di un magazzino di State Island, New York, hanno votato a favore, prima vittoria epocale. Per giunta nella ex mitica Silicon Valley dei primi ‘guru’ della new economy un gruppo di ingegneri, addirittura di Google, il primo grande colpevole nei primi anni duemila di quel capitalismo della sorveglianza e controllo dei dati personali sottratti senza consenso a chi ne usa le piattaforme per fini di pubblicità (gratis per loro), passata alla storia come profilazione dei dati di ciascuno di noi, si è unito ad altri lavoratori annunciando la formazione di un sindacato. Rei, a New York, una ditta di abbigliamento, a marzo ha votato in modo schiacciante per aderire ad un sindacato, mentre a maggio programmatori di videogiochi (in passato tra i più sfruttati) di una divisione della Activision Blizzard hanno formato il primo sindacato interno. In Italia già c’era stato un pronunciamento giudiziario che aveva imposto ad Amazon di regolare con diritti un lavoro distributivo dove i giovani devono correre (i vecchi ‘tempi e metodi’ del taylorismo di fabbrica) per far partire prodotti a tempi record.

Che sta accadendo? Succede che le mitiche condizioni di lavoro in quella nazione è stata sempre una partita disuguale tra ricchi potenti e poveri o comunque individualizzati operai od impiegati. Succede che comincia, lì come malamente da noi, parlando di salari minimi orari, sotto i quali si registrano forme di sfruttamento di tempo e vita di chi lavora. Questa iniziale diffusione in terra americana da ‘far west’ anche nel lavoro, segnala come le condizioni impresse a mansioni e lavori sempre più sbrigativi e veloci contrastano con politiche ultra liberiste in un Paese dove il lavoro è un’opportunità perché poco controllato e regolato da leggiche farebbero perdere tempo. Ma quanti poi veramente ce la fanno, in quali settori ed a quale livello? Tutti gli altri conducono esistenze sempre precarie rendendo incerta qualsiasi scelta o decisione della propria vita. Una vita che come tutto lo stile di vita americano è votato ad intraprendere senza vincoli e limiti. Con tutta evidenza superati se operai impiegati ed ingegneri sentono la necessità di maggiori tutele per governare vite affetti e tempo in condizioni divenute insopportabili. Come qui da noi, in un Paese arretrato in cui ci si stupisce che giovani sempre più acculturati ed esigenti rifiutano lavoretti stagionali malpagati per poche centinaia di euro mensili. Mentre i datori intascano plusvalore aggiuntivo. E poi arrivano quelli che dicono, eh ma ai miei tempi lavoravo gratis. Appunto i tempi sono cambiati. Come lì in America dove la responsabile vendite e delle risorse umane di Apple in maggio aveva scoraggiato in un messaggio registrato i lavoratori dall’unirsi ai sindacati, perché li avrebbe danneggiati! Sempre facile fare gli sportivi con le vite altrui. The Time they are changing, con Bob Dylan? Staremo a vedere.