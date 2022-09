La rivalità tecnologica tra Stati Uniti e Cina è diventata palese quando è scoppiata una disputa sul 5G e Huawei dopo che Washington ha designato Huawei come società soggetta a embargo nella sua “Entity List” nel maggio 2019. Al centro della controversia ci sono gli standard alla base della quinta generazione di tecnologia di rete mobile . La Cina sta superando gli Stati Uniti, la tradizionale mente degli standard internazionali nelle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, nella definizione degli standard per il 5G.

Le aziende cinesi detengono un terzo dei brevetti mondiali “standard-essenziali” relativi al 5G: i brevetti che affermano un’invenzione devono essere utilizzati per conformarsi a uno standard del settore. Detenere i brevetti 5G è importante perché il 5G va oltre la comunicazione mobile convenzionale nei settori tecnologici emergenti. Auto autonome, intelligenza artificiale (AI), fabbriche intelligenti e città intelligenti sono tutte connesse tramite reti 5G.

Con l’adozione degli standard 5G, i proprietari di brevetti essenziali guadagneranno maggiori profitti ed eserciteranno un potere crescente sul percorso di standardizzazione e innovazione nelle tecnologie correlate. Questo è il motivo per cui gli Stati Uniti prendono così sul serio la crescente influenza della Cina sulla standardizzazione internazionale. La parola “standard” compare 10 volte nel rapporto 2020 dell’amministrazione Trump sull'”Approccio strategico degli Stati Uniti alla Repubblica popolare cinese”.

La ricorrenza di un termine tecnico in un documento strategico di alto livello della Casa Bianca mostra che Washington è sospettosa della spinta alla standardizzazione della Cina. Promuovendo “una serie di standard comuni per piattaforme di comunicazione sicure, resilienti e affidabili”, gli Stati Uniti mirano a collaborare con alleati e partner per respingere gli standard industriali “discriminatori” prodotti dalla Cina.

Questa vigilanza è stata rafforzata dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden che ha pubblicato un documento nel 2020 sottolineando che le regole dell’economia internazionale non dovrebbero essere truccate contro gli Stati Uniti. Il documento sostiene che gli Stati Uniti dovrebbero continuare il loro ruolo di “70 anni” nello scrivere le regole del commercio e della tecnologia. Chiede anche la cooperazione tra paesi che la pensano allo stesso modo “nell’affrontare il comportamento abusivo della Cina”.

Gli standard sono uno dei pilastri della definizione di regole globali. La revisione di 100 giorni delle catene di approvvigionamento per i prodotti di importanza strategica da parte dell’amministrazione Biden “identifica le aree chiave in cui il governo potrebbe svolgere un ruolo più attivo nella definizione di standard e nell’incentivare le pratiche commerciali di alto livello”. Allo stesso modo, la Cina vede gli standard come un veicolo strategico attraverso il quale raggiungere un nuovo ordine mondiale. La sua Belt and Road Initiative enfatizza la cooperazione sugli standard e Pechino ha firmato 52 accordi di cooperazione sugli standard a settembre 2019.

La crescente influenza della Cina sulla standardizzazione e la risposta degli Stati Uniti illustrano che tali standard non sono solo uno strumento per la concorrenza tecnica, industriale o economica, ma sono anche una considerazione geopolitica. Questo confronto si intensificherà man mano che la Cina formulerà la sua visione “China Standards 2035”, un sequel della politica industriale strategica di Pechino, “Made in China 2025”.

Ma mentre Made in China 2025 persegue il dominio nella produzione di beni, China Standards 2035 mira a controllare le regole che regolano le tecnologie emergenti. Poiché “gli standard tecnici globali sono ancora in fase di formazione”, le aziende e le organizzazioni cinesi vogliono rafforzare il loro “diritto di parola” nella definizione di standard tecnici internazionali per le tecnologie emergenti della quarta rivoluzione industriale e della trasformazione digitale come 5G, intelligenza artificiale e informatica quantistica.

Gli approcci alla standardizzazione incentrati sullo stato sono ora richiesti dai legislatori statunitensi. Washington è nota per essere disinvolta e guidata dall’industria, ma i rapporti dei principali gruppi di riflessione sottolineano il ruolo del governo nella standardizzazione sia nazionale che internazionale. Il rapporto “US Leadership in AI: A Plan for Federal Engagement in Developing Technical Standards and Related Tools” pubblicato dal National Institute of Standards and Technology degli Stati Uniti raccomanda che Washington svolga un ruolo nel ribaltare il dominio cinese delle tecnologie emergenti guidato dagli standard.

Il governo degli Stati Uniti ha ufficialmente espresso il suo sostegno al candidato americano in lizza per la posizione di Segretario generale dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, che è stato insediato dal Segretario generale cinese negli ultimi otto anni. Biden si è fatto avanti per affermare il suo sostegno a questa approvazione. Ciò dimostra che gli Stati Uniti hanno cambiato atteggiamento nei confronti della standardizzazione internazionale e ora ne riconoscono l’importanza.

Il disaccoppiamento delle catene di approvvigionamento globali è spesso identificato come una conseguenza della rivalità tecnologica tra Stati Uniti e Cina. Un recente rapporto della Camera di commercio dell’Unione europea in Cina rileva una “crescente preoccupazione” per il disaccoppiamento tra standard tecnici e governance dei dati. La politicizzazione della definizione degli standard — “uno strumento essenziale per facilitare il commercio e l’interoperabilità” — rischia di frammentare gli standard globali e di perturbare il commercio e l’innovazione.

Se il conflitto USA-Cina sulla tecnologia e gli standard tecnici porta al disaccoppiamento degli standard internazionali, le aziende potrebbero dover gestire due catene di approvvigionamento globali separate, ciascuna regolata da un proprio sistema di standard indipendente. Per mantenere una sana economia globale, gli Stati Uniti, la Cina e la comunità internazionale dovrebbero adoperarsi per evitare questa situazione.