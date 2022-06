La proprietà intellettuale (PI) è stata a lungo un punto dolente nelle relazioni tra Washington e Pechino. I funzionari statunitensi hanno ripetutamente preso di mira la Cina per la contraffazione diffusa sin dalla sua ‘apertura’ economica alla fine degli anni ’70. Ma dopo aver sopportato una serie di riforme punitive legali per entrare a far parte dell’Organizzazione mondiale del commercio nel 2001, il governo cinese è ancora sotto accusa per debole applicazione, trasferimenti forzati di tecnologia e furto di proprietà intellettuale sponsorizzato dallo Stato. Ora la crescente capacità della Cina di produrre IP internamente sta guidando l’evoluzione delle relazioni economiche USA-Cina.

Nel 2021, per il terzo anno consecutivo, la Cina è stata il principale depositante di brevetti al mondo. Le aziende cinesi hanno depositato circa il 75% dei brevetti globali di intelligenza artificiale negli ultimi dieci anni e il 40% di tutti i brevetti 6G, mentre gli Stati Uniti hanno rappresentato solo il 35% di questi ultimi. La capacità del Paese di produrre IP attraverso una serie di tecnologie critiche ed emergenti è stata inquadrata come prova che la Cina sta superando gli Stati Uniti nella produzione di conoscenza.

Sebbene la crescita significativa dei depositi di brevetti della Cina indichi un reale miglioramento nella sua capacità di innovare, concentrarsi sul numero di depositi è fuorviante. La produzione cinese di più IP non si traduce automaticamente in un vantaggio strategico nella concorrenza economica con gli Stati Uniti. Piuttosto, è la proprietà intellettuale di alta qualità che ha assunto un ruolo fondamentale in mezzo alla globalizzazione e all’emergere di catene del valore globali, fornendo diritti esclusivi su processi di licenza, marchi e tecnologie essenziali per la produzione.

Le catene del valore sono gerarchiche. Al culmine, i proprietari di PI di alta qualità dettano i termini — e traggono una quota maggiore dei profitti da — l’attività economica che si svolge più in basso nella catena del valore in cui la PI viene pagata e utilizzata nell’assemblaggio. Il ‘salire’ della catena del valore consente alle aziende di acquisire una quota maggiore di valore aggiunto, offrendo ai paesi un vantaggio strategico nel dettare le condizioni del commercio internazionale.

La PI è diventata parte integrante del potere economico. Il quasi monopolio degli Stati Uniti sulla proprietà di IP di alta qualità ha consentito alle sue aziende di acquisire una quota sproporzionata del valore aggiunto a livello globale. Gli sforzi degli Stati Uniti per produrre, regolamentare e proteggere la PI possono essere inquadrati come un tentativo di proteggere il suo potere di plasmare l’economia globale.

La leadership cinese ha perseguito ostinatamente il proprio percorso di innovazione per mantenere la crescita economica ed evitare la trappola del reddito medio risalendo la catena del valore. Ma indipendentemente dalle intenzioni di Pechino, ciò minaccia il potere economico degli Stati Uniti che lo hanno conseguito attraverso una maggiore proprietà della proprietà intellettuale.

Sebbene la leadership cinese sia ben consapevole dell’importanza della qualità della proprietà intellettuale rispetto alla quantità, il successo nell’acquisizione del valore aggiunto è sfuggito alla presa della Cina. Gli introiti della PI cinese di 8,6 miliardi di dollari nel 2020 non si avvicinano agli enormi 113,8 miliardi di dollari degli Stati Uniti. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che la PI cinese tende maggiormente all’innovazione adattiva: oltre la metà dei suoi documenti nazionali sono brevetti di utilità. Questi hanno requisiti di idoneità, periodi di protezione e tassi di conservazione inferiori, indicando una qualità della PI inferiore.

Inoltre, nel 2020, solo l’8% dei brevetti cinesi sono stati concessi all’estero rispetto al 29% degli Stati Uniti. I brevetti all’estero sono fondamentali per proteggere la PI di un Paese attraverso le catene del valore globali. Nel 2019 la Cina ha depositato solo il 10% dei brevetti ‘triadici’ del gold standard mondiale, un insieme di brevetti registrati presso gli uffici brevetti dell’UE, del Giappone e degli Stati Uniti per proteggere la stessa invenzione, mentre gli Stati Uniti rappresentavano il 22%. Anche aziende cinesi riconosciute a livello mondiale come Huawei, che ha sviluppato con successo ampi portafogli PI in settori emergenti come il 5G, hanno valori anomali in un ambiente aziendale privo di documenti IP di alta qualità.

La traiettoria di innovazione della Cina differisce dalle precedenti potenze emergenti, che storicamente hanno sfruttato un’alleanza più equilibrata tra il settore pubblico e privato per sviluppare la PI. Sebbene il settore privato sia il maggior contributore alla spesa per ricerca e sviluppo (R&S) in Cina, questa statistica è complicata dal fatto che le imprese statali dominano il panorama aziendale cinese, rappresentando quasi la metà della spesa totale in R&S nel 2020.

Dal 2000 la spesa in R&S della Cina è cresciuta a un ritmo significativamente più rapido rispetto agli Stati Uniti. Tuttavia, la sua produttività totale dei fattori in calo riflette l’alto livello di investimenti statali in imprese inefficienti. Ciò ha accumulato debiti e rallentato il ritorno sugli investimenti, con l’approccio dall’alto verso il basso della Cina per identificare le tecnologie chiave che corrono un rischio considerevole di fare le scommesse sbagliate.

La retorica del governo che promuove le riforme e l’innovazione del mercato è stata contraddetta facendo marcia indietro sul precedente allentamento dei controlli del mercato verso una maggiore guida statale sotto il Presidente cinese Xi Jinping. La repressione normativa sui giganti cinesi di Internet ha causato perdite per 1,5 trilioni di dollari nel settore tecnologico e ha creato un effetto agghiacciante sulla capacità di queste aziende di attrarre talenti.

Nel frattempo, le migliori aziende nelle tecnologie ‘core’ definite dallo Stato, inclusi semiconduttori, telecomunicazioni e computer quantistici, sono rimaste intatte. Le aziende favorite come Huawei e ZTE sono considerate parte integrante della sicurezza nazionale e dell’autosufficienza, nonostante molte siano inefficienti e cariche di debiti.

A prima vista, i pesanti tentativi statali di Pechino di espandere la proprietà della PI suggeriscono che la Cina sta prendendo il sopravvento nella concorrenza economica con Washington. Ma la scarsa qualità delle partecipazioni in PI della Cina e il suo sottostante rallentamento della produttività rivelano la debolezza di questo approccio.

Fino a quando Pechino non risolverà i limiti delle sue politiche di innovazione dall’alto verso il basso, la nascente politica industriale americana potrebbe benissimo vedere ancora gli USA preservare il loro dominio sulla PI di alta qualità in futuro.