USA – Cina: pallone-spia, tanto rumore per nulla?

Lo so, corro spesso il rischio di essere ‘fuori del coro’ o peggio, ma certe volte è più forte di me, anche perché la stampa e la politica sembrano farlo apposta a creare motivi di critica e di ridicolizzazione, sì perfino di ridicolizzazione.

Pensiamo al misterioso pallone mostruoso, bianco fra l’altro quindi visibile come poche cose al mondo e ‘grande come tre autobus’ – che, se ci pensate, non significa proprio niente – comparso misteriosamente sui cieli statunitensi.

Non prima, però di essere passato senza troppo clamore su quelli del Canada. Ora, dato che non credo che il Canada non se ne fosse accorto e non ne avesse avvisato doverosamente gli ‘amici’ statunitensi, non è solo legittimo, ma doveroso chiedersi come mai tutta la cagnara sulla invasione dello spazio aereo statunitense sia scoppiata solo ora.

Perché, intanto, una considerazione si impone e cioè quella di domandarsi come mai la strapotenza statunitense, la perfezione tecnica statunitense, la sicurezza millimetrica statunitense, non avessero individuato quel pallone ben prima che passasse … guarda un po’, su certe basi militari piene di missili.

Bella potenza, però, un coso così grosso e visibile, ti compare all’improvviso in cielo e tu nemmeno te ne accorgi, finché non è troppo tardi! Mah. Anzi, a dire il vero, finché la cosa non finisce nelle mani dei Repubblicani, che ne fanno una question di polemica anti-Biden … e questo è un altro aspetto del tema tutt’altro che trascurabile!

E poi, diciamoci la verità, l’affermazione di non volerlo abbattere è abbastanza infantile: evitare che qualche pezzetto cadesse in testa a qualcuno. Francamente, non mi pare molto verosimile, anche perché, posto pure che ci fossero attrezzature più solide di un involucro piene di gas, che gli statunitensi non siano in grado di farlo sgonfiare e scendere a terra, francamente mi pare poco credibile. Sta in fatto che, alla fine, lo buttano rumorosamente (si fa per dire) giù e ora cercano i pezzi per ‘dimostrare’ che era uno spione … credibile, vero?

Ma, sia come sia, la super-potenza statunitense è così permeabile alle intrusioni da farci pensare che tutta questa super perfezione non sia proprio tanto super.

Mi si permetterà pure, diversamente da quello che dicono tutti, di valutare con maggiore attenzione l’orrendo avversario cinese, che forse potrebbe avere usato come, ironicamente, provocatoria la ‘giustificazione’ circa il fatto che quello fosse solo un banale pallone meteorologico, sfuggito al controllo: se fosse tutto così semplice, diciamoci la verità, avremmo continuamente il cielo coperto di palloni, e non mi pare che accada. Evidentemente quelli che li lanciano, un po’ tutti, poi li controllano o li fanno scendere senza problemi. Quello no? Mah! Perciò, dico, ci leggo ionia: non è un pallone meteorologico? Dimostratelo se siete capaci, e poi, chi vi crede?

E poi, arrabbiatura a parte (e ora vedremo che era giuridicamente almeno poco fondata se non infondata tout court) che ci voleva a fare venire un ‘tecnico’ cinese e dirgli ‘dai fallo scendere così vediamo cos’è’. E invece no, nulla del genere. Anzi l’allarme, il timore, il panico: ci sorvegliano, ci guardano!

E poi – e qui o c’è ingenuità o davvero il caso fa degli strani scherzi e va senza dire che io poco ci credo – guarda un po’ quel pallone dove va a finire, proprio su una base statunitense irta di missili. Perché parlo di ingenuità? Ma perché delle due l’una: o i cinesi sono di una bravura spettacolosa e fanno volare un pallone portato dal vento per migliaia di chilometri e lo fanno passare giusto sui missili statunitensi che non lo individuano se non quando è già arrivato, oppure è semplicemente un pallone inoffensivo sul quale si sta facendo una cagnara del diavolo. E anzi la si aumenta, perché ora, non so se gli statunitensi o altri, ne hanno visto un altro sopra ‘l’America latina’ (precisa, come definizione!) che sorveglia quei poveri pezzenti (scusate è ciò che pensano gli statunitensi dei loro colleghi americani, non io) dei latini americani e per farci che? mica c’hanno i missili, loro!

Ma gli statunitensi insistono e strillano come vergini violate: ci sorvegliano, invadono il ‘nostro’ spazio aereo!

Il nostro? Eh piano, piano. Se ben capisco, quel pallone si trovava più o meno a trentamila chilometri di altezza. Una altezza alla quale non ci sono attività né commerciali né militari degli Stati … troppo in alto per un aereo e troppo in basso per un satellite o un missile balistico.

Solo per dire, innanzitutto, che di violazione dello spazio aereo si può parlare quando lo spazio aereo violato sia quello commercialmente e militarmente utilizzabile, altrimenti no, o meglio non più.

Voglio dire, la vecchia idea per la quale la sovranità dello Stato si estendesse ‘usque ad sidera’ (fino alle stelle) è stata largamente superata da due fatti estremamente importanti. La protezione della ‘intimità’ dello Stato, ha un senso soltanto se da quella posizione sia possibile colpire o influire sulle attività dell stato, e, data l’altezza, questo non è il caso.

Ma ci sarebbe da aggiungere di più. Da quando sono stati inventati i satelliti artificiali, ci si è resi conto, nel diritto internazionale, che il ‘divieto di sorvolo’ di uno Stato non ha senso comune, dato che i satelliti girano, e devono girare se no cadono. E quindi, sia pure malvolentieri, gli Stati si sono adattati all’idea che dai satelliti sia possibile ‘osservare’ quello che accade a terra e quindi palare di violazione della ‘privacy’ di uno Stato ad opera di un satellite non ha senso, e altrettanto poco senso ha se invece di un satellite si tratti d una cosa che vola così in alto da essere irrilevante.

E allora, ecco il perché di questo discorso, tutta la furia statunitense deve avere un’altra motivazione, molto più politica e concreta.

Sottolineare il contrasto, la controversia, soffiare su una miccia che non è stata accesa, anzi che non c’è, per altri motivi e cioè per motivi politico-militari. Cioè per continuare e giustificare quella politica di accerchiamento già sperimentata con la Russia (e che ha portato alla guerra in Ucraina) e ora in corso di sperimentazione anche contro la Cina. Del resto, il confronto è sotto gli occhi di tutti. Proprio in questi giorni gli USA fanno accordi militari per manovre congiunte con altri stati in funzione ‘accerchiatoria’ nei confronti della Cina, costruiscono addirittura altre cinque basi nelle Filippine (sempre spendaccioni, ‘sti americani) e … viceversa.

Sto dicendo che gli USA stanno cercando di ripetere contro la Cina la stessa manovra che hanno fatto con successo contro la Russia: indifferenti al rischio di creare un’altra situazione di conflitto, anzi, alla ricerca di un conflitto, non per caso usando la questione di Taiwan.

Dicevo ‘e viceversa’. Eh sì, io sono sospettoso, sono ‘malfidato’, cerco sempre il trucco se c’è (e in genere c’è) e mi domando: e se invece il ‘gioco’ non sia stato volutamente architettato dalla Cina, proprio allo scopo di determinare una reazione scomposta USA e di mostrare la ‘vulnerabilità’ della super-potenza e ‘indurla’ a fare saltare l’incontro con Blinken, che … sarà un errore cinese come molti dicono, che non era in realtà nemmeno previsto … o forse, vista l’escalation contro la Russia, forse non volevano più?

Sono troppo ‘dietrologo’, sospettoso, cinico?

Forse, ma per citare Zaia, ‘io ci penserei’!