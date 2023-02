USA – Cina: pallone-spia, acqua al mulino dei ‘falchi’

La vicenda del ‘pallone-spia’ cinese intercettato la scorsa settimana nei cieli degli Stati Uniti e successivamente abbattuto sopra l’oceano Atlantico apre un nuovo fronte caldo nelle già complesse relazioni fra Washington e Pechino. I contorni della vicenda non sono ancora del tutto chiari. Nell’annunciare l’individuazione del dispositivo, fonti militari statunitensi hanno dichiarato di averne seguito la rotta “per diversi giorni mentre sorvolava il nord degli Stati Uniti”, compresi i siti di diverse installazioni militari. Dopo l’abbattimento, il Dipartimento di Stato ha parlato, inoltre, di dispositivi di spionaggio elettronico (SIGINT) rinvenuti fra i resti, di “diverse antenne, fra cui un dispositivo probabilmente in grado di raccogliere e geolocalizzare le comunicazioni” e di “pannelli solari abbastanza grandi da produrre l’energia necessaria a fare funzionare vario sensori per la raccolta attiva di informazioni”. Di contro, le autorità cinesi hanno minimizzato da subito la portata dell’accaduto, parlando di una sonda meteorologica vagante e rammaricandosi per il suo ingresso “non voluto” nello spazio aereo statunitense.

Tuttavia, dopo l’abbattimento del dispositivo, l’atteggiamento di Pechino si è fortemente irrigidito. Il ministero degli Esteri, in particolare, ha espresso a sua insoddisfazione, protestando per un atto che costituirebbe una “violazione della prassi internazionale”, mentre un portavoce del ministero della Difesa ha dichiarato che la Repubblica popolare si riserva il diritto di usare “qualsiasi mezzo necessario” per rispondere all’iniziativa statunitense. Si tratta di una reazione per certi aspetti prevedibile, forse in parte dettata dall’imbarazzo per una vicenda che ricorda quella dell’abbattimento, nel maggio 1960, di un aereo-spia statunitense nei cieli dell’allora Unione Sovietica. In quell’occasione, l’‘incidente dell’U-2’ avrebbe condotto alla fine della ‘piccola distensione’ seguita all’arrivo di Nikita Chruščëv alla guida del PCUS. Difficilmente, oggi, le conseguenze saranno di tale portata. Gli eventi di questi giorni portano comunque acqua al mulino dei ‘falchi’ di entrambi gli schieramenti, come dimostra il fuoco incrociato del Congresso contro l’amministrazione per la presunta lentezza della sua risposta.

Significativamente, negli ultimi mesi, l’attenzione di Washington verso l’aumento delle capacità militari cinesi è cresciuta molto e anche la NATO ha espresso preoccupazione per una dinamica che ha definito “opaca”. A ciò ha corrisposto un aumento della proiezione statunitense nel teatro dell’Asia-Pacifico. A gennaio, Stati Uniti e Giappone hanno annunciato un significativo rafforzamento delle loro relazioni in campo militare, con il dispiegamento nel Paese asiatico di nuove unità USA con avanzate capacità operative, di intelligence e di sorveglianza. Agli inizi di febbraio, Washington ha siglato, inoltre, con il governo filippino, un accordo per l’utilizzo di quattro nuove basi nell’arcipelago, accordo che Pechino ha criticato duramente, osservando come esso concorra ad “aumentare la tensione nella regione eminarne la pace e la stabilità”. Su questo sfondo, le esercitazioni che unità cinesi hanno svolto nelle scorse settimane nelle acque del Mar Cinese Meridionale parallelamente a quelle della USS Nimitz sono solo l’ultimo capitolo di un confronto che non sembra volere perdere di intensità.

Sul piano diplomatico le cose non sembrano andare meglio. La visita del Segretario di Stato Blinken in Cina, prevista ai primi di febbraio, è stata rinviata a data da destinarsi. Nessuna delle parti si attendeva, da questo viaggio, risultati particolari; d’altra parte, esso avrebbe potuto costituire un segnale di ritorno al dialogo dopo l’esito deludente del vertice di Anchorage del 2021. Al momento non è chiaro se e quanto la decisione di rinviare la visita sia stata legata alla vicenda del ‘pallone-spia’, ma gli strascichi di quest’ultima non sembrano destinati a mancare. È già stata ventilata l’ipotesi di sanzioni contro le aziende che hanno contribuito alla realizzazione del dispositivo e l’amministrazione ha preso contatti con vari Paesi riguardo a quello che Washington sempre più apertamente definisce il “programma globale di sorveglianza militare” posto in essere da Pechino. L’amministrazione si è già impegnata a condividere con il Congresso, i partner e gli alleati i “risultati rilevanti” che dovessero emergere sulla vicenda, i cui contorni sembrano quindi, destinati ad allargarsi nelle settimane a venire.