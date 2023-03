USA – Cina: non è troppo tardi per fermare una nuova guerra fredda

Le relazioni tra Stati Uniti e Cina stanno precipitando pericolosamente verso il basso e nessuna delle due parti sembra in grado di invertire la tendenza. Eppure è imperativo che le due maggiori economie del mondo trovino un modus vivendi se si vuole preservare la pace del pianeta.

Si consideri il recente contrattempo tra Stati Uniti e Cina a causa di un pallone cinese che ha sorvolato gli Stati Uniti. La spaccatura ha causato accuse aspre da entrambe le parti e l’annullamento della visita del Segretario di Stato in Cina, che era stata progettata per reprimere le tensioni.

La prima reazione della Cina è stata un pubblico rammarico, solo successivamente seguito da un linguaggio più bellicoso. Non sarebbe stato meglio se il presidente Biden avesse preso l’espressione di rammarico della Cina e ignorato le successive risposte più dure? Non sarebbe stato meglio se le visite del segretario di Stato fossero andate avanti?

Questo è ciò che fece il presidente Kennedy durante la crisi dei missili cubani sei decenni fa, quando Nikita Khrushchev dell’Unione Sovietica inviò un messaggio emotivo suggerendo che, piuttosto che “condannare il mondo alla catastrofe della guerra termonucleare… non solo allentiamo le forze che tirano le estremità della corda, prendiamo le misure per sciogliere il nodo”. Il giorno successivo, la Russia ha alzato la posta con un messaggio molto più duro chiedendo che i missili americani in Turchia fossero rimossi.

Kennedy ha ignorato il secondo messaggio e ha risposto al primo. A tempo debito, i missili sovietici furono rimossi da Cuba ei missili americani dalla Turchia, sebbene quest’ultima non facesse ufficialmente parte dell’accordo.

Quanto sarebbe stato meglio se il Segretario di Stato Blinken avesse portato avanti la sua missione, incontrato il suo omologo in Cina e fatto uno sforzo per ridurre le tensioni tra Cina e Stati Uniti invece di accelerarle.

Quando ho esaminato lo scopo del nuovo comitato ristretto della Camera dei rappresentanti sulla concorrenza strategica tra gli Stati Uniti e il Partito comunista cinese, ho trovato quanto segue:

Il comitato ristretto “si impegna a lavorare su base bipartisan per costruire un consenso sulla minaccia rappresentata dal Partito comunista cinese e sviluppare un piano d’azione per difendere il popolo americano, la nostra economia e i nostri valori”.

Nessuno nega che esista una seria concorrenza tra Stati Uniti e Cina, ma giustifica un tale accovacciamento difensivo? Non sarebbe stato meglio formare un comitato che elaborasse anche un piano d’azione in modo che le due maggiori potenze in competizione possano evitare il conflitto?

Sebbene il crescente antagonismo tra gli Stati Uniti e la Cina non sia cresciuto fino al livello della crisi dei missili cubani, tuttavia rappresenta oggi il più grande pericolo per il mondo. Molto è stato scritto sulla “Trappola di Tucidide”, l’avvertimento di Graham Allison che troppo spesso nella storia la tensione tra un potere in ascesa e un potere consolidato sfocia in una guerra, come accadde tra Sparta e Atene nel 431 a.C., e Germania e Gran Bretagna all’inizio del 21° secolo.

È imperativo che le teste più fredde in Cina e negli Stati Uniti lavorino per disinnescare le tensioni. La prospettiva di una guerra nucleare che tanto terrorizzava il mondo negli anni Cinquanta e Sessanta ha perso parte della sua forza emotiva. Lo storico Christopher Clark scrive che i leader europei nel 1914 sapevano che una guerra europea generale sarebbe stata enormemente distruttiva, ma lo sentivano davvero? Sostiene che negli anni ’50 e ’60 i decisori e il pubblico in generale non solo capissero i pericoli della guerra nucleare, ma lo sentissero visceralmente. Oggi quella paura viscerale è scomparsa tra le giovani generazioni.

La Cina non è senza colpa per il crescente confronto tra Stati Uniti e Cina. Sotto il presidente Xi Jinping, il Partito Comunista ha riaffermato il suo ruolo dominante sull’economia e ha riportato la Cina a uno stato centralizzato più maoista con una diplomazia aggressiva e talvolta prepotente e azioni militari nel Mar Cinese Meridionale e in Himalaya. Ma detto questo, un tamburo di retorica anti-cinese da parte delle potenze occidentali aiuta solo gli intransigenti della Cina e ostacola coloro che in Cina cercherebbero un accordo meno bellicoso con l’Occidente.

Dopotutto, la Cina non cerca di rovesciare il nostro sistema di governo. Il Partito Comunista Cinese non cerca di esportare la rivoluzione come faceva la vecchia Unione Sovietica. È difficile immaginare che gli studenti dell’Università di Cambridge diventino traditori come fecero Kim Philby, Guy Burgess e Donald Maclean negli anni ’30 per il bene del Partito Comunista Cinese.

Come ha sottolineato Bilahari Kausikan di Singapore : “La competizione all’interno di un sistema non può per definizione essere esistenziale perché la sopravvivenza del sistema non è in gioco. La Cina è il principale beneficiario del sistema esistente e non ha alcun forte incentivo a rovesciare il tavolo e cambiarlo in alcun modo fondamentale perché la sua stessa economia poggia sulle fondamenta di quel sistema”.

Gli americani hanno sempre sofferto dell’illusione che la Cina dovesse diventare più simile agli Stati Uniti. Nel XIX e all’inizio del XX secolo, i missionari americani si aprirono a ventaglio in tutta la Cina nel tentativo di convertire i cinesi al cristianesimo. Il presidente Woodrow Wilson fu felicissimo quando scoprì che Sun Yat-sen, il padre della Cina moderna, era diventato cristiano. Più di recente, quando Deng Xiaoping ha abbandonato il maoismo per un’economia di mercato, gli americani hanno concluso che sarebbe seguita sicuramente una liberalizzazione politica, che la Cina sarebbe diventata più simile agli Stati Uniti. Non è successo, ma la Cina è responsabile di questo errore di calcolo e delusione, o no?

Una cosa è negare la tecnologia cinese che potrebbe essere usata militarmente, ma il linguaggio provocatorio bipartisan emanato dagli Stati Uniti è controproducente per gli interessi americani e per il mantenimento della pace. La Cina e gli Stati Uniti stanno andando alla deriva, come sonnambuli, verso il confronto, proprio come fece l’Europa nel 1914, che ovviamente si tradusse in una guerra devastante che nessuno voleva.