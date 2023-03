USA – Cina: la guerra può attendere?

Ormai da diversi mesi, i rapporti fra Cina e Stati Uniti sono caratterizzati da una evidente tensione, che trova espressione in campo politico, economico e, per certi aspetti, anche militare. In questo, l’amministrazione Biden non si è discostata molto dalla strada aperta, negli anni scorsi, da Donald Trump, che del contrasto all’ascesa globale di Pechino aveva fatto uno dei suoi cavalli di battaglia. Su questo sfondo, il discorso al Consiglio politico consultivo dell’Assemblea del popolo in cui il Presidente cinese Xi Jinping ha accusato “i Paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti, di attuare un contenimento, un accerchiamento e una repressione totale della Cina, che ha portato a sfide gravi e senza precedenti per lo sviluppo” è stato accolto con notevole preoccupazione. Questo anche alla luce delle dichiarazioni del nuovo Ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, che,nella sua prima conferenza stampa pubblica, ha lanciato un duro monito a Washington, inviando gli Stati Uniti a cambiare approccio nei confronti della Repubblica popolare pena conseguenze “catastrofiche” in caso di ulteriori tensioni tra i due Paesi.

Su queste basi, da alcune parti si è voluto parlare di ‘venti di guerra’ fra Washington e Pechino; venti resi più preoccupanti dal perdurare del conflitto in Ucraina e dalla posizione non priva di ambiguità che la Cina mantiene nella vicenda. In effetti, il riferimento diretto agli Stati Uniti contenuto nel discorso di Xi Jinping è qualcosa di inconsueto rispetto alle ellissi di cui la politica cinese si serve normalmente per menzionare gli USA. D’altro canto, la recente vicenda del ‘pallone spia cinese’ abbattuto dopo un lungo sorvolo degli Stati Uniti aveva già portato, da parte delle autorità cinesi, a risposte giudicate insolitamente dure. In una prospettiva più ampia, le stesse conclusioni del congresso del Partito comunista cinese dello scorso ottobre avevano evidenziato un riorientamento in senso ‘antagonistico’ della posizione di Pechino, riorientamento che trovava espressione anche nell’enfasi posta sui temi dell’autosufficienza economica e del potenziamento del comparto hi-tech, dove la Repubblica popolare sembra fare ancora fatica nell’uscire dal cono d’ombra proiettato dagli Stati Uniti e dai loro alleati.

Sul piano formale, la risposta statunitense è apparsa moderata. La scelta dell’amministrazione sembra essere stata quella di lasciare passare sottotraccia le dichiarazioni delle autorità cinesi. Il confronto fra i due Paesi prosegue, tuttavia, su altri fronti. Nei giorni scorsi, per esempio, i Paesi Bassi hanno annunciato nuove restrizioni ai trasferimenti di tecnologia verso la Cina in linea con le misure prese da Washington nel quadro della ‘chip war’ con Pechino, mentre il Giappone sembra intenzionato a seguire a breve la stessa strada. Un numero crescente di Paesi europei sembra, inoltre, intenzionato ad adottare misure per impedire l’acquisizione da parte di società cinesi di partecipazioni in settori considerati critici, anche in questo caso soprattutto quello hi-tech. Anche se il fronte anticinese appare tutt’altro che compatto, la Casa Bianca sembra, quindi, avere registrato successi non secondari. Cosa più importante, i termini del confronto in corso con la Repubblica popolare sembrano godere, negli USA, di un solido supporto bipartisan, che rende la competizione di fatto insensibile agli esiti del prossimo voto presidenziale.

Gli screzi fra Stati Uniti e Cina sono, quindi, destinati a rimanere un tratto strutturale della scena internazionale. Egualmente, ‘flame’ verbali come quelli di giorni scorsi sono destinati a ripetersi. Uno sviluppo della competizione sul piano militare appare, tuttavia, estremamente improbabile, anche a livello locale. Il differenziale di potenza fra i due attori continua a essere troppo ampio perché Pechino possa pensare di colmarlo sul breve/medio termine. Ciò vale, in particolare, per la questione di Taiwan, che in termini di ‘hard security’ rappresenta il principale oggetto del contendere fra i due Paesi. Non è detto, tuttavia, che la competizione sul piano economico e tecnologico possa avere conseguenze meno ‘catastrofiche’ di un confronto armato. La capacità di mantenere un adeguato vantaggio in questi settori rappresenta, per gli Stati Uniti, uno strumento di potenza essenziale almeno della fine della Seconda guerra mondiale. Non stupisce, per questo, che le ambizioni di Pechino nel settore siano ampiamente considerate, sia in campo democratico, sia repubblicano, una minaccia strategica alla sicurezza nazionale.