USA – Cina: la concorrenza tra le grandi potenze si è spostata a favore degli Stati Uniti

All’inizio del 2022, l’economia cinese sembrava forte, Pechino sembrava aver contenuto la diffusione del COVID-19, le relazioni sino-russe si stavano approfondendo e si parlava sempre più di autocrazie che rubavano il passo alle democrazie di tutto il mondo. I leader cinesi proclamavano che “il tempo e lo slancio” erano dalla parte della Cina nella sua grande competizione di potere con gli Stati Uniti.

Nel frattempo, gli Stati Uniti erano impantanati nella paralisi partigiana, con l’agenda “Build Back Better” del Presidente Joe Biden apparentemente bloccata. Washington era scossa dal danno alla reputazione del caotico ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan. In Asia, si parlava sempre più forte della Cina che dominava il 21° secolo.

Un anno dopo, la scena è diversa. L’economia cinese è diventata lenta, frenata dall’espansione dell’intervento statale nell’economia, dalle ondate di blocchi legati al COVID, dal rallentamento del settore immobiliare e dall’indebolimento della domanda internazionale di esportazioni cinesi. La disordinata uscita di Pechino dalla sua politica zero-COVID ha esacerbato i fattori di stress interni. Anche se la Cina rimane il principale partner commerciale per la maggior parte del mondo, il suo lustro economico si è affievolito a causa del calo della crescita economica.

Anche l’immagine internazionale della Cina nella maggior parte del mondo sviluppato ne ha risentito. Parte di ciò è dovuto al sostegno retorico della Cina alla Russia in mezzo alla barbarie di Mosca in Ucraina. Il crollo dell’immagine della Cina è anche attribuibile al suo autoritarismo inasprito in patria, alla sua diplomazia nazionalista da “guerriero lupo” e alla sua crescente attività militare lungo la sua periferia, comprese le acque e lo spazio aereo intorno a Taiwan.

In confronto, la posizione politica di Biden si è rafforzata. In patria, l’amministrazione Biden si è assicurata l’approvazione del bipartisan Infrastructure Investment and Jobs Act, del CHIPS and Science Act e dell’Inflation Reduction Act, che insieme ammontano a oltre 1 trilione di dollari di spesa pubblica. Sebbene gli elementi di questi investimenti a favore della produzione nazionale abbiano generato attriti con i partner commerciali statunitensi, rappresentano un investimento generazionale nell’innovazione statunitense. Aziende tecnologiche come Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Samsung, Micron, SK Hynix, Intel e IBM hanno annunciato investimenti nella produzione di semiconduttori negli Stati Uniti che superano i 100 miliardi di dollari.

Gli Stati Uniti hanno inoltre rafforzato la propria posizione all’estero. L’unità transatlantica si è approfondita sotto lo stress della risposta congiunta all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Il coordinamento si è rafforzato in altri gruppi mirati, come il Quad e l’AUKUS. Il G7 ha rafforzato la sua rilevanza poiché i suoi membri hanno agito con maggiore coesione sulle sfide globali, compreso il finanziamento delle transizioni energetiche pulite dell’Indonesia e del Vietnam. I legami USA-ASEAN sono stati elevati a una partnership strategica globale. Anche le relazioni degli Stati Uniti con i paesi delle isole del Pacifico sono progredite, anche attraverso il rilascio della Pacific Partnership Strategy della Casa Bianca.

Guardando al futuro, diversi potenziali punti critici richiederanno un’attenta gestione nel 2023, tra cui il programma nucleare della Corea del Nord, le fiammate al confine tra Cina e India e le crescenti tensioni nello Stretto di Taiwan. Una domanda chiave sarà se i progressi degli Stati Uniti e le relative battute d’arresto della Cina nell’ultimo anno creino le condizioni favorevoli affinché Washington e Pechino abbassino la temperatura delle relazioni bilaterali.

Biden dovrà affrontare pressioni politiche interne per mantenere una posizione inflessibile sulla Cina. Allo stesso modo, è improbabile che il presidente cinese Xi Jinping ceda su questioni che stanno aggravando le tensioni. Tuttavia, da un punto di vista strategico, i partner globali degli Stati Uniti apprezzerebbero gli sforzi di Washington per raffreddare le tensioni, anche se non comportassero azioni reciproche da parte di Pechino.

I funzionari statunitensi stanno ricevendo richieste coerenti da controparti straniere per gestire responsabilmente la concorrenza con la Cina. Molti Paesi in tutto il mondo sono più concentrati sull’affrontare sfide imminenti, come l’innalzamento del livello del mare e l’aumento del debito, piuttosto che sulla grande competizione di potere. Vogliono vedere gli Stati Uniti galvanizzare gli sforzi globali per affrontare le sfide comuni piuttosto che fissarsi sui giochi tit-for-tat con la Cina.

L’amministrazione Biden è entrata in carica ritenendo di dover investire in patria e approfondire le relazioni con i partner per mettere gli Stati Uniti in una “situazione di forza” per trattare direttamente con la Cina. Ora che ha effettuato investimenti storici nell’innovazione statunitense e rafforzato i legami con i partner globali, una domanda chiave è se l’amministrazione Biden affronterà le divergenze direttamente con la Cina.

I politici statunitensi non possono separare la loro strategia regionale dalla loro politica cinese. Proprio come Washington non può ottenere una politica cinese corretta senza situarla all’interno di una forte strategia regionale, lo stesso vale al contrario. Una buona strategia asiatica senza una solida politica cinese produrrà un approccio incompleto alla regione.

Gli Stati Uniti ospiteranno la riunione dei leader economici del forum di cooperazione economica Asia-Pacifico a San Francisco nel novembre 2023. Il Presidente Xi probabilmente utilizzerà la sua partecipazione al vertice come occasione per effettuare una visita di accompagnamento negli Stati Uniti.

Se questa visita si materializzerà, farà luce su questioni centrali per l’anno a venire: Stati Uniti e Cina miglioreranno la loro capacità di gestire i punti di contesa e controllare il rischio di escalation? Riusciranno a capire come agire nel reciproco interesse personale unendo le capacità per affrontare sfide comuni come il cambiamento climatico, la stabilizzazione macroeconomica e la salute pubblica? O le loro differenze definiranno i limiti del possibile per affrontare le sfide regionali e globali?