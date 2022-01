Gli dei della guerra a Washington hanno decretato che la situazione internazionale è ora plasmata da due forze trascendenti: la grande rivalità di potere (soprattutto tra il nostro paese e la Cina) e gli sforzi autoritari per smantellare la democrazia. Ma le tendenze in Medio Oriente contraddicono chiaramente sia questa visione del mondo che le politiche statunitensi che ne derivano. Per quelli nella regione, gli Stati Uniti sembrano combattere la Cina dei suoi incubi, non la Cina che osservano.

Vorrei iniziare esaminando le tendenze e gli eventi nell’Asia occidentale e nel Nord Africa nell’ultimo anno o giù di lì. Considera quale impatto ha avuto su di loro la contesa tra Cina e Stati Uniti.

A mio avviso, questi sono gli sviluppi recenti più importanti nella regione.

• I vincoli al programma nucleare iraniano, imposti dall’accordo nucleare che gli Stati Uniti prima hanno concluso con l’Iran e poi unilateralmente abrogato, sono in gran parte svaniti.

• Gli Emirati Arabi Uniti sono diventati un importante attore politico-militare e astuto praticante della Realpolitik, come evidenziato nei suoi riavvicinamenti con Iran, Israele e Turchia.

• L’Arabia Saudita sta attraversando una sorprendente apertura culturale e liberalizzazione anche se il suo sovrano de facto, Mohammed bin Salman, rimane persona non grata nella maggior parte dell’Occidente.

• Il Qatar e gli altri stati del GCC si stanno riconciliando.

• L’Arabia Saudita sta cercando un’uscita onorevole dalle sue disavventure militari in Yemen e non riesce a trovarne una.

• I disastri umanitari e le impasse politiche nello Yemen stanno peggiorando, mentre le sofferenze a Gaza, in Libia e in Siria rimangono intense ma selettivamente ignorate dall’Occidente.

• Le presenze invasive di truppe turche e statunitensi in Siria persistono nonostante una spaventosa mancanza di attenzione internazionale sulla necessità di ricostruzione della Siria.

• La Lega Araba sta reintegrando la Siria ei membri del GCC stanno gradualmente normalizzando le relazioni con il governo di Asad.

• La Turchia ha preso le distanze dall’Europa e dagli Stati Uniti e cerca di affermare identità sia mediorientali che pan-turche.

• Le capacità indigene di produzione della difesa stanno cominciando a radicarsi in Arabia Saudita.

• Gli “Accordi di Abraham” mediati dagli Stati Uniti sono finora sopravvissuti, nonostante il fallimento degli Stati Uniti nel mantenere i doni militari promessi agli Emirati Arabi Uniti, la ripresa da parte di Israele dell’aggressiva pulizia etnica e delle attività di insediamento nei Territori Occupati e la crescente divergenza delle opinioni degli Emirati sull’Iran da quelle di Israele.

• La monarchia giordana ha superato ancora una volta le forti pressioni interne ed esterne e l’Oman è riuscito a passare al governo di un nuovo sultano.

• Gli sforzi dei paesi della regione per diversificare le loro relazioni politico-militari sono accelerati sulla scia delle guerre pasticciate americane in Afghanistan e Iraq e della sua passività di fronte alle sfide iraniane alla sicurezza degli stati arabi.

Nessuno di questi sviluppi è stato guidato né dalla Cina né dalla contesa sino-americana.

La realtà è che gli stati arabi stanno rispondendo sia alle opportunità che l’impegno con la Cina offre loro sia alla percepita inaffidabilità della protezione americana e all’imprudenza delle politiche statunitensi in Iran coprendo le loro scommesse. Israele ha i suoi interessi e sta resistendo agli sforzi americani per vietare progetti con aziende cinesi. Le decisioni iraniane sono in gran parte reazioni alla politica statunitense di “massima pressione”, un approccio con un record storico consolidato di futilità e fallimento catastrofico e nessun record di successo.

Le sanzioni basate sul dollaro USA hanno costretto il disaccoppiamento dell’Iran dall’Occidente e lo hanno spinto verso l’Asia centrale, meridionale e orientale. Faute de mieux, l’Iran scommette che, con le aziende europee e statunitensi fuori portata, può sfruttare la crescente prosperità della Cina per conto proprio. Sta contemporaneamente perseguendo legami con l’Unione economica eurasiatica, dominata dalla Russia, che a sua volta è sempre più integrata nell’iniziativa cinese “Belt and Road” (BRI).

Gli sviluppi che ho appena elencato sono le conseguenze della fine dell’egemonia euro-americana nell’Asia occidentale, le rivalità di lunga data tra i vari governi della regione (grandi e piccoli) e le disparate evoluzioni politiche interne. La “grande rivalità di potere” non è la principale dinamica che rimodella la regione. Nel frattempo, le affermazioni secondo cui “l’America è tornata” sono smentite dal suo visibile ridimensionamento.

E, se la democrazia non sta andando bene in Medio Oriente, ciò riflette fattori locali esacerbati dall’offuscamento dell’America come modello piuttosto che dall’autoritarismo predatorio. Ad esempio:

• La dittatura militare egiziana è più assolutista che mai.

• La Tunisia ha perso la sua democrazia a causa della percepita cattiva gestione del COVID da parte del suo governo.

• Lo stato, l’economia e la democrazia libanesi sono a un passo dalla morte, con il supporto vitale solo di Iran e Siria, a loro volta indeboliti.

• Il Sudan è soggetto a un governo militare di volta in volta.

• Le libertà democratiche degli ebrei israeliani si stanno contraendo e il maltrattamento senza cuore da parte dello stato sionista delle sue popolazioni arabe conquistate è sempre più impenitente.

• In Turchia, Erdoğan ha rovesciato il kemalismo ed è impegnato a erodere la democrazia.

• Gli iracheni si sono stancati di subire il martirio mentre aspettano un governo democratico.

• I processi elettorali della Repubblica islamica dell’Iran hanno perso credibilità presso i suoi cittadini.

Questi sono, senza eccezioni, sviluppi generati localmente. Come negli Stati Uniti, la tendenza autoritaria è autoctona, non importata. Non coinvolge la Cina. Dopo che la cacciata dei governi in Iraq e in Libia non è riuscita a democratizzarli, anche l’America – almeno per ora – non cerca di imporre i propri valori e il proprio sistema di governo agli stati della regione.

In breve, in Medio Oriente, la narrativa di Washington secondo cui la rivalità cinese con gli Stati Uniti o l’autoritarismo predatorio cinese spiegano il modo in cui si sta evolvendo il disordine del nuovo mondo non calcola. A prima vista, la crescente presenza della Cina in Medio Oriente sembra guidata più dalla domanda locale che da una spinta diplomatica o ideologica da parte di Pechino. Questo solleva una domanda. Se Pechino non sta perseguendo un gioco antiamericano a somma zero in Asia occidentale e Nord Africa o si sta sforzando di minare la democrazia lì, cosa sta facendo?

La risposta è che la Cina si sta comportando in modo molto simile all’America nella prima metà del 20° secolo. Allora, la Gran Bretagna dominava il Medio Oriente. Gli americani pensavano che ciò che era positivo per le compagnie petrolifere americane fosse un bene per gli Stati Uniti, che dovessimo concentrarci sul commercio di energia ed evitare di schierarci nelle controversie estere e che le culture politiche della regione fossero qualcosa che dovremmo studiare e imparare a convivere piuttosto che denunciare o sovvertire.

L’influenza americana ha gradualmente sostituito l’egemonia britannica. Tuttavia, per decenni Washington ha accuratamente evitato qualsiasi implicazione che cercasse di soppiantare Londra come garante della stabilità regionale. Ma, quando Londra si è ritirata, non aveva altra scelta che farlo. Ora Pechino sta seguendo un percorso simile: cercare di promuovere lo scambio di beni e servizi per l’approvvigionamento energetico senza imporre richieste politiche o culturali e tenendosi il più lontano possibile dal coinvolgimento nelle controversie locali.

Naturalmente, la Cina è ora così grande dal punto di vista economico che non può fare a meno di essere un fattore in crescita nella visione del mondo regionale. Tra il 2000 e il 2020, il PIL cinese è quintuplicato. La sua economia industriale è ora due volte più grande di quella americana, sebbene la sua economia dei servizi rimanga molto più piccola. La Cina è diventata il più grande mercato di consumo del mondo e il suo più grande importatore di idrocarburi. È una superpotenza tecnologica emergente in un numero crescente di campi.

Un terzo delle importazioni di energia della Cina proviene dal GCC, con la maggior parte dall’Arabia Saudita. Le compagnie cinesi acquistano un sesto delle esportazioni di petrolio del GCC, un quinto di quelle iraniane e metà di quelle irachene. La Cina è diventata il più grande investitore estero e partner commerciale della regione. Gli stati della regione vogliono più, non meno impegno cinese. Poiché la Cina assume un ruolo guida nell’innovazione tecnologica globale, è diventata un collaboratore e un cliente significativo per le società high-tech israeliane e un partner negli sforzi dell’Arabia Saudita per sviluppare un’industria degli armamenti nazionale. Diciassette stati arabi hanno aderito alla Belt and Road Initiative. La scorsa settimana, i ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Kuwait, Oman e Bahrain, nonché il Segretario generale del GCC, erano a Pechino per discutere dell’ampliamento delle loro relazioni con la Cina. Sono stati seguiti dai ministri degli Esteri di Iran e Turchia.

Nel frattempo, gli americani sembrano determinati a eludere un ulteriore coinvolgimento politico-militare nell’Asia occidentale. Ma, mentre lo facciamo, creiamo sia un vuoto che una reale possibilità che, proprio come gli Stati Uniti sono succeduti con riluttanza alla Gran Bretagna come potenza dominante in Medio Oriente nel secolo scorso, la Cina finirà per eclissare l’America in questo secolo. Gli interessi della Cina fanno eco a quelli che per primi hanno portato l’America a impegnarsi con il Medio Oriente:

• La Cina ha un interesse irresistibile nell’assicurare un accesso affidabile alle risorse energetiche straordinariamente ricche del Golfo Persico.

• Vede la regione come un punto di riferimento cruciale e crocevia per il commercio ei viaggi tra Asia, Europa e Africa orientale, rendendo la sua stabilità una questione di interesse strategico.

• Vi è una domanda in rapida crescita di servizi di ingegneria, capacità di costruzione, apparecchiature automobilistiche e di telecomunicazione, armamenti e prodotti di consumo delle società cinesi.

• I cittadini e gli imprenditori cinesi stanno stabilendo una presenza sempre più ampia nella regione. (Ora ci sono più di 200.000 cinesi residenti nei soli Emirati Arabi Uniti.)

Come l’America un secolo fa, la Cina non ha un’apparente agenda imperiale o ideologica in Medio Oriente. A differenza degli Stati Uniti di oggi, la Cina non chiede ai paesi della regione di cambiare i loro sistemi e valori politici, non li punisce per non averlo fatto, o non richiede relazioni esclusive con loro. Deve ancora manifestare opposizione al continuo coinvolgimento americano nella regione. Al contrario, ha suggerito la formazione di un dialogo multilaterale sulle questioni di sicurezza e, quando i tempi saranno maturi, un “meccanismo di sicurezza collettiva per il Golfo” gestito a livello regionale. In breve, la Cina propone di aiutare a collegare le opinioni iraniane e quelle degli arabi del Golfo piuttosto che imporsi o schierarsi.

Ma la logica degli interessi della Cina nel nuovo disordine mondiale suggerisce l’evoluzione futura delle politiche cinesi:

• Con la Marina degli Stati Uniti che si prepara alla guerra su Taiwan e non protegge più gli interessi globali nel Golfo Persico, la marina cinese prima o poi dovrà assumersi la responsabilità di garantire l’accesso della Cina alla regione e alle sue risorse.

• I civili cinesi in Medio Oriente si aspetteranno e chiederanno protezione da disastri naturali o umani (compresi gli attacchi terroristici) e, se necessario, evacuazione e rimpatrio di emergenza.

• Sostenere gli interessi cinesi in una regione così lontana dalla Cina genererà requisiti per l’accesso navale cinese ai porti e alle strutture locali. Ciò significa più installazioni come la base logistica a Gibuti che supporta le pattuglie antipirateria cinesi nel Golfo di Oman e le sue operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite in Africa orientale.

• La Cina troverà sempre più difficile evitare l’inferenza da parte dei suoi clienti che le sue vendite di armi implichino impegni di difesa.

• L’aggressiva opposizione degli Stati Uniti al coinvolgimento cinese nelle infrastrutture e in altri progetti nella regione stimolerà gli sforzi cinesi per ridurre o rimuovere l’influenza degli Stati Uniti nella regione.

• La contesa navale sino-indiana ha già iniziato a concentrare entrambi i paesi sulla capacità di ostacolarsi reciprocamente il commercio di petrolio e gas con il Golfo.

A differenza degli Stati Uniti, la Cina ha contatti cordiali con tutte le parti coinvolte nelle numerose controversie nella regione. L’ex capo dell’agenzia di intelligence israeliana, il Mossad, ha recentemente suggerito che la Cina fosse l’unico paese in grado di conciliare l’Iran e altri paesi del Medio Oriente. Potrebbe avere ragione. Nel bene e nel male, è probabile che la Cina diventi una forza crescente negli sforzi per gestire la pace e la sicurezza nel Golfo Persico.

La domanda è se la Cina sceglierà di accettare un ruolo attivo nella stabilizzazione della regione. La “grande rivalità di potere” o una presunta lotta manichea tra Cina e democrazia non guideranno questa decisione. Sulla base delle prove fino ad oggi, rifletterà invece gli interessi nazionali ampiamente sovrapposti di Cina, Europa, India, Giappone e Corea, gli stati litigiosi dell’Asia occidentale e del Nord Africa e gli Stati Uniti. Tutti condividono un interesse irresistibile per un Medio Oriente stabile le cui liti non esportano radicalismo né mettono in pericolo l’accesso a forniture energetiche cruciali.

Sarebbe nell’interesse dell’America che la Cina e altri paesi che fanno affidamento sulle esportazioni di energia del Medio Oriente condividessero l’onere di preservare la prosperità globale unendosi per salvaguardare il commercio energetico mondiale. Se la Cina si trova di fronte a una scelta in questo senso, lo fa anche l’America. Gli Stati Uniti possono cooperare a reciproco vantaggio con la Cina, altre potenze emergenti e i paesi produttori di petrolio della regione, oppure possono sovrascrivere interessi evidenti che condivide con la Cina e altri con antagonismo irrazionale e perseguire un gioco inutile che nessuno può sperare di vincere.