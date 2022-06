La tensione del conflitto Washington-Pechino imposta il discorso per la geopolitica globale per il prossimo secolo, alla base dello spettro di feroce concorrenza in vari ambiti. La cornice del confronto continuerà a testimoniare i tentativi di Washington di massimizzare la gamma di potenza e garantire che il divario di potere rimanga un vantaggio, mentre Pechino si allineerà a una combinazione politica pianificata e strategica per sfidare il sistema occidentale esistente e per spingere l’ordine globale nella propria periferia.

Una serie di misure strategiche nel tentativo di frenare l’aggressiva espansione del potere di Pechino nell’Indopacifico rimane l’obiettivo principale di Washington, che viene sempre più schiacciato dalla spinta mirata e globale della Cina sotto la visione e gli obiettivi del presidente Xi Jinping. La missione di rinnovamento e sviluppo dell’eredità e dell’orgoglio della Cina come paese moderno, superiore e dominante nell’ambito della Vision 2049, che si basa sulle aspirazioni del Sogno cinese e del Grande Ringiovanimento della Cina, porta un complesso intreccio di intenzioni e interpretazioni di messaggi ad altri attori regionali e globali. Questa miscela di ansia e fascino per il ritorno al potere della Cina nell’orchestrare la presa e lo sviluppo dell’Asia, nonché la rinascita della percepita cultura e influenza orientale modellano l’architettura della sicurezza e del soft power per la regione per i decenni a venire.

Washington, che in precedenza faceva affidamento sull’approccio ormai inutile per modellare e sostenere Pechino nell’abbracciare il cambiamento e nel passare all’abbraccio democratico con valori universali di libertà attraverso vari canali di capitale e assistenza tecnica, nonché trasferimento di competenze e tecnologia, ora sta realizzando l’amara verità che questa politica non solo si ritorce contro, ma ha un costo maggiore. È costretto a rimodellare il gioco di fronte all’improvvisa trasformazione e all’ascesa fulminea della Cina con intenzioni poco chiare, che rappresentano la più grande sfida e minaccia per Washington dal crollo dell’Unione Sovietica.

L’allineamento di obiettivi e risorse comuni contro Pechino pone le basi per l’urgente priorità della Casa Bianca nel galvanizzare i necessari parametri economici, militari, socioculturali e di altro tipo nell’arrestare. Le differenze obiettive e politiche sotto diverse prospettive partigiane sono interrotte dalla comune minaccia di Pechino, con la necessità di garantire che i sentimenti e la spinta dell’opinione pubblica locale siano soddisfatti nell’arrestare lo slancio in declino e il vantaggio del progresso e della forza americani sempre affidabili. L’idea che i cinesi rubino i pranzi americani proprio sotto il loro naso, aggravata dal fatto che le élite americane sono state le colpevoli nel consentire ciò, modellerà il quadro percettivo della visione sia della Cina che degli errori dell’America stessa nel suo fallimento approccio del passato.

Lo spettro della concorrenza e delle relazioni con Pechino rimane strutturale, sistemico e orientato al valore, laddove l’influenza e le affiliazioni individuali contano meno. L’unico status di superpotenza detenuto da Washington continuerà a essere rafforzato e mantenuto, nonostante si renda conto del divario in calo e dei passi falsi nel valutare adeguatamente la minaccia della Cina. L’impeto senza esclusione di colpi di Pechino e la spinta a ridurre il divario di potere esistente con un approccio globale e dell’intera società nel respingere le misure di contenimento occidentali ed esterne, rafforzando contemporaneamente il suo punto d’appoggio nell’Indo-Pacifico, sono considerati il ​​nuovo principale carburante da Washington giustificando l’inizio di un nuovo focus globale dopo le vittorie nelle guerre mondiali e nella guerra fredda.

Il nuovo predominio di Pechino in nuovi settori critici, tra cui la tecnologia di difesa ipersonica e la padronanza delle catene di approvvigionamento dei semiconduttori, tra gli altri, ha costretto Washington a confondere tutti gli approcci esistenti per non rinunciare alla sua salda presa sul sistema globale esistente che aveva creato e protetto più di 7 decenni fa. Il triplice mantra: in primo luogo, costruire un sistema globale guidato dall’America di democrazia e norme liberali basate su regole, in secondo luogo, invitare altri a unirsi al sistema e, infine, proteggere l’ordine dagli sfidanti, rimane il parametro ultimo.

Pechino è considerata l’unica potenza in grado di minacciare questo ordine e continuerà a rappresentare la più grande minaccia. Ha saggiamente utilizzato le aperture, le opportunità e le garanzie fornite dall’America per mantenere questo sistema globale che consente l’accesso pacifico e il progresso del commercio, dell’economia e della mobilità della tecnologia della conoscenza a livello internazionale che hanno alimentato l’ascesa storica di Pechino. L’unica capacità e responsabilità di Washington, nel garantire la sicurezza delle rotte commerciali mondiali e nel mantenere le norme e le regole internazionali che consentono attività economiche e di sviluppo progressiste, è stato il fattore abilitante predominante sullo spettro esterno nell’assicurare la dipendenza dell’ecosistema cinese dal commercio globale nell’alimentare la sua ascesa. Questa stabilità del sistema e dell’ordine globali crea profondi stimoli e aperture per gli sforzi di Pechino per continuare la sua ambizione di rinnovamento e modernizzazione dello stato, capitalizzando sulle sue vaste risorse, capitale e sostegno pubblico radicato e sinergizzando con il supporto di assicurazioni critiche esterne fornite da Washington.

La drammatica trasformazione nello sviluppo e nella modernizzazione della Cina in campo militare, la padronanza della tecnologia futuristica e dell’economia mondiale, il predominio nelle capacità di innovazione e ricerca e in altri settori critici danno un nuovo senso di stupore e ansia, ma Washington rimane fiduciosa nelle sue capacità esistenti e future e vantaggi nell’affrontare le sfide e le minacce. La profonda presa economica di Pechino dalla trappola del debito alla dipendenza dal mercato limita ulteriormente le opzioni politiche da parte degli attori, creando un clima di continua dipendenza e rafforza ulteriormente la spinta a creare una periferia guidata dalla Cina del commercio globale e degli investimenti di capitale. Ciò segnala un passaggio dall’approccio precedente per integrare ulteriormente il ruolo e lo scopo della Cina in una spinta alla globalizzazione aperta a quella che sta costringendo l’attuale sistema globale ad aderire all’architettura cinese. Che sia attraverso il restringimento sistematico e sistemico delle opzioni di sicurezza ed economiche lasciate agli attori vulnerabili, a misure decisamente coercitive, gli attori globali e regionali si trovano di fronte a un dilemma stringente.

Washington continuerà a percorrere la strada maestra morale nel sostenere i sistemi e le norme internazionali che aderiscono allo stato di diritto e ai valori di libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani. Un palcoscenico globale libero da minacce, coercizioni e politiche aggressive che potrebbero minare la santità delle istituzioni diplomatiche e la sicurezza degli stati è un precedente per il quale l’amministrazione Biden continuerà a lottare. Attraverso un’enfasi su tre fronti su investire, allineare e competere, Washington continuerà a rafforzare la forza esistente che si basa sulla competitività, l’innovazione e la nobiltà dei valori e delle libertà democratiche che sono visti come la spina dorsale per la concorrenza basata su principi, valori e morale .

L’America stimolerà anche un maggiore allineamento delle reti di supporto e di integrazione rinnovate insieme agli alleati che consentiranno ulteriormente il rafforzamento delle capacità per continuare a competere con Pechino nella difesa dei sistemi e dei valori che sono stati costruiti per decenni. Sarà una spinta alla fiducia dell’America continuare a galvanizzare la sua forza interna e le brillanti prospettive di potere futuro se continuerà a mirare alle politiche e alle fasi giuste e strategiche dello sviluppo interno e della trasformazione nell’elaborazione di misure e sforzi per competere con la Cina e mantenere il dominio globale allo stesso tempo.

Mentre sia Pechino che Washington sono consapevoli dell’inevitabile interdipendenza degli interessi in quasi tutti gli indicatori chiave, compresi i settori economici e commerciali e della cooperazione fondamentale necessaria per affrontare le sfide globali, in particolare l’impatto del cambiamento climatico, l’urgente ricerca di mantenere il potere e il divario di influenza e garantire lo status quo rimane lo scopo ultimo più grande. Washington continua a essere fiduciosa nei suoi vantaggi esistenti che hanno resistito alla prova del tempo, ben consapevole che il conflitto e la concorrenza con Pechino non si combatteranno da soli. Armato di una solida spina dorsale del sistema globale che ha costruito e facendo affidamento su un’alleanza di alleati competenti, credibili e altamente capaci, lo Zio Sam continua a puntare al successo a lungo termine con un potenziale futuro diffuso e vantaggi ancora non sfruttati nella sua competizione con la Cina.

Washington è anche consapevole che lo schema, il ritmo e l’esito di questo gioco sono effettivamente modellati e determinati dalla forza e dagli obiettivi del proprio progresso interno e dell’orientamento futuro, dove solo con il fallimento assoluto e il crollo totale delle istituzioni, dei valori e dei sistemi interni americani potranno consente alla Cina di avere un percorso libero verso la sua visione di superiorità globale.

Fino a quando ciò non si materializzerà effettivamente, l’America continuerà a costruire nuove roccaforti e profondità per assicurarsi il proprio status e prestigio, il tutto assicurando che la Cina rimanga al di sotto della sua periferia del sistema globale esistente, vanificando qualsiasi tentativo di Pechino di minare questo ordine profondamente radicato guidato da americani e occidentali. Il gioco corto potrebbe essere quello di Pechino da perdere per ora, ma il gioco lungo è sicuramente quello di Washington da sperperare.