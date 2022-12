USA – Cina: chip, un’altra faccia della ‘guerra’

La ‘guerra dei chip’ scoppiata negli ultimi mesi fra Stati Uniti e Cina è solo l’ultima puntata del confronto politico-economico fra i due Paesi emerso in tutta la sua evidenza con la ‘trade war’ voluta dall’amministrazione Trump e dal quale la dimensione tecnologica rappresenta una componente importate. Negli ultimi anni, i semiconduttori sono, infatti, diventati un elemento sempre più cruciale nella rivalità fra Washington e Pechino. Per la Cina, il problema è soprattutto di vulnerabilità strategica. Il Paese dipende oggi, in larga misura, dall’importazione di chip da rivali geopolitici come Taiwan, Giappone e gli stessi Stati Uniti. Per gli Stati Uniti, invece, i progressi della Repubblica popolare nella produzione di semiconduttori minacciano la posizione di vantaggio di cui essi hanno sinora beneficiato e che alimenta, fra l’altro, la loro superiorità militare. Poiché il gap quantitativo, in questo ambito, sembra destinato a ridursi (soprattutto nei teatri critici), la strategia USA è di mantenere una posizione di vantaggio in termini di capacità di calcolo sostenendo, in questo modo, sistemi militari più performanti.

In questa prospettiva, lo scorso ottobre, il Dipartimento del commercio ha imposto restrizioni draconiane all’export verso la Cina di tecnologie – compresi software e macchinari – per la produzione di chip. L’amministrazione Biden ha inoltre fatto pressione su alleati come Paesi Bassi e Giappone perché non vendano alla Cina altri elementi–chiave del processo produttivo e sta scoraggiando Taiwan (primo produttore al mondo di semiconduttori) dal vendere chip avanzati a Pechino. Le previsioni del CHIPS and Science Act (approvato il 9 agosto) comprendono, fra l’altro, uno stanziamento di 52 miliardi di dollari di sostegno alle aziende di semiconduttori per la realizzazione di impianti di produzione di chip di fascia alta negli Stati Uniti, mentre il contestato Inflation Reduction Act (IRA) prevede ingenti stanziamenti a favore del comparto della ricerca. Con un importante successo, l’amministrazione ha, infine, convinto la taiwanese TSMC – la più grande fabbrica indipendente di semiconduttori al mondo – a trasferire parte della sua produzione negli Stati Uniti, quale garanzia contro possibili interferenze cinesi.

La risposta cinese è stata prevedibilmente dura. Le autorità di Pechino hanno presentato riscorso in ambito WTO contro le misure adottate da Washington, anche, se secondo vari osservatori, il suo esito sarà probabilmente deludente. Parallelamente, la Repubblica popolare ha avviato lo studio di un proprio pacchetto di aiuti – principalmente sotto forma di sussidi e crediti d’imposta – per sostenere la produzione nazionale e l’attività di ricerca. L’industria cinese ha, infine, aumentato in modo significativo la propria produzione. Pur non raggiugendo il grado di sofisticazione della concorrenza taiwanese o sudcoreana (oggi in grado di offrire prodotti di fascia alta con tecnologia a cinque e anche a tre nanometri), la componentistica cinese è, infatti, largamente impiegata in molte applicazioni correnti e ha raggiunto un alto grado di pervasività; una condizione che, negli scorsi anni, ha spinto l’amministrazione statunitense a inserire nella sua lista nera varie aziende cinesi attive nel campo dei semiconduttori, a partire dalla SMIC di Shanghai, fornitore, fra gli altri, di realtà come Qualcomm, Broadcom e Texas Instruments.

La sfida che Pechino deve affrontare è duplice: da un lato, ampliare la sua presenza in un mercato dominato in modo schiacciante dai produttori taiwanesi e sudcoreani; dall’altra fare un salto di qualità tecnologico, entrando nel comparto dei prodotti di fascia alta, fondamentali per le applicazioni in ambito militare e, nei prossimi anni, sempre più anche per quelle in ambito civile. L’enfasi che le conclusioni del Ventesimo congresso del PCC hanno posto sul tema dell’autosufficienza possono essere lette anche in questa prospettiva. Tuttavia, non si tratta di una sfida facile. Per il Boston Consulting Group, nel 2021, l’investimento iniziale minimo richiesto a un Paese per impiantare una catena di fornitura di chip locali completamente autosufficiente era nell’ordine del trilione di dollari. Le misure adottate da Washington e dai suoi alleati pongono, inoltre, significativi problemi di accesso alla tecnologia, problemi che, se da una parte possono offrire uno stimolo alla ricerca di soluzioni nazionali, dall’altra rischiano di proiettare queste soluzioni su tempi troppo lunghi rispetto a quelle che sono, oggi, le ambizioni cinesi.