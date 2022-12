USA – Cina: alla ricerca di un nuovo quadro strategico

La Cina potrebbe essere la “sfida geopolitica più significativa” degli Stati Uniti, secondo la recente strategia di sicurezza nazionale dell’amministrazione Joe Biden, ma è anche uno dei suoi partner politici ed economici più significativi a livello globale. È quindi positivo che il Presidente Xi Jinping e il Presidente Joe Biden abbiano potuto avviare una nuova fase di comunicazione strategica a margine del vertice del G20 a Bali, in Indonesia, il mese scorso.

A Bali, le due parti hanno ristabilito una linea di base di comunicazione di persona, guidata dal leader, hanno ripreso i canali di dialogo a livello di alti funzionari e hanno fornito una misura di rassicurazione strategica all’altra parte che ha abbassato i rispettivi livelli di sfiducia. Raggiungendo lo scopo prefissato di avere una comunicazione approfondita e chiarendo sia le intenzioni strategiche che le linee guida, si spera che l’incontro dei due leader abbia stabilito una nuova direzione, stabilito un quadro e dato il via a un processo che cementerà un ‘pavimento’ sotto il loro importantissimo quadro di relazioni bilaterali nel 2023.

Al momento del suo insediamento sui gradini del Campidoglio degli Stati Uniti nel gennaio 2021, alcuni speravano che il Presidente Biden riportasse gradualmente le relazioni Cina-USA sul normale binario del dialogo e della cooperazione dopo le distruttive misure politiche relative al disaccoppiamento del governo Amministrazione di Donald Trump. Quelle speranze non hanno dato frutti e potrebbero non dare frutti nemmeno in futuro se non ci saranno cambiamenti nei legami bilaterali.

La “vecchia normalità” nelle relazioni Cina-USA è stata radicalmente trasformata nell’ultimo mezzo decennio.

Il consenso aperto e lungimirante lungo cinque decadi sulle relazioni Cina-USA inaugurato nel febbraio 1972 dal Presidente Mao Zedong e dall’allora Premier Zhou Enlai, dall’ex Presidente degli Stati Uniti Richard Nixon e dal suo Segretario di stato Henry Kissinger non è più adatto allo scopo per questa era più tesa della geopolitica.

Il consenso che è stato commemorato nel Comunicato di Shanghai dovrebbe essere rivisto e rinnovato con un nuovo quadro strategico di coesistenza sino-americana che si adatti all’era della competizione strategica. Questo nuovo quadro dovrebbe mirare a mantenere le tensioni entro un raggio gestibile, dare priorità alla stabilità e alla convivenza, incoraggiare la comunicazione e privilegiare un rapporto di lavoro costruttivo in aree di interesse comune senza calpestare il sistema, i valori e gli impegni regionali dell’altra parte.

L’era del Comunicato di Shanghai nelle relazioni Cina-USA potrebbe retrocedere nel passato, ma le sue lezioni rimangono altrettanto rilevanti nel delineare il nuovo quadro per l’era del 21° secolo della competizione strategica USA-Cina. A Shanghai, le due parti si erano concentrate sul quadro generale e non erano timide nell’esprimere le loro differenze. Nessuno sforzo è stato fatto per mascherare le loro posizioni divergenti. Altrettanto importante, nessuno sforzo è stato risparmiato per situare queste prospettive divergenti all’interno di un quadro più ampio di coesistenza stabile, cooperativa e pacifica.

Il 16 novembre 2021, quasi esattamente un anno prima del giorno in cui si sono incontrati a Bali, Xi e Biden hanno tenuto un importante incontro virtuale. Nelle sue osservazioni, Xi ha suggerito che le due parti adottino una linea di fondo di “coesistenza pacifica, nessun conflitto, nessuno scontro” e aderiscano sinceramente ad essa. Biden, da parte sua, ha parlato della necessità di gestire responsabilmente i rischi strategici e di dotare il rapporto bilaterale di “guardrail” di buon senso per garantire che la competizione non viri in conflitto, una politica che ha ribadito a Bali.

Xi e Biden dovrebbero ora utilizzare i rispettivi approcci come linea di fondo comune e articolare un nuovo paradigma di legami fondato sui principi di “stabilità e coesistenza lucida ma costruttiva” per un’era di competizione strategica. Nel 2023, le due parti dovrebbero iniziare a lavorare su un documento generale che giustapponga e ricordi le loro posizioni politiche divergenti all’interno di un nuovo quadro stabile.

Proprio come il Comunicato di Shanghai è stato una lezione obiettiva sulla gestione costruttiva delle differenze, un nuovo quadro potrebbe ancora produrre un equilibrio di armonia tra gli obiettivi perseguiti da Washington e Pechino e le esigenze del sistema asiatico e internazionale in generale.

Nel suo famoso trattato sulla pacificazione europea all’indomani delle guerre napoleoniche, Kissinger osservava che l’essenza di sagge relazioni internazionali era la trasformazione della forza in accordo reciproco individuando un principio di ordine che si fonda su un largo consenso tra le parti sulla natura della giustizia nel sistema internazionale.

La Cina e gli Stati Uniti dovrebbero impegnarsi in una relazione fondata su questi principi per questa nuova era di competizione strategica. Data l’importanza della loro relazione bilaterale con l’Asia e il mondo, è essenziale che sia Washington che Pechino si alzino al di sopra delle loro visioni provinciali di ideologia e giustizia e formino un consenso duraturo per il bene di tutti.