Tra Stati che hanno recepito le novità normative e le applicano e Stati che -invece- si oppongono e soprattutto contrastano i termini di carattere giuridico sull’essenza delle Leggi che regolamentano la materia, gli Stati Uniti si pongono -comunque- tra i Paesi pilota nell’alleggerimento delle misure restrittive o di natura sanzionatoria nei confronti della cannabis. Un segno importante, soprattutto per gli effetti che tutto questo potrebbe esplicare a livello mondiale. Un ulteriore esempio giunge in tal senso dalla Contea di Losa Angeles dove oggi si respingono 60.000 condanne passate in materia di cannabis. Un altro esempio, giunge dalla California. Infatti, sebbene la marijuana medica sia legale in California da decenni, non era consentita negli ospedali. Ora è cambiato in una certa misura. All’inizio di questa settimana, il governatore della California Gavin Newsom ha firmato il Compassionate Access to Medical Cannabis Act che -tra l’altro- prevede l’accesso alla cannabis medica per i pazienti terminali nelle strutture sanitarie per il trattamento e il sollievo dal dolore. In Australia, un ambizioso progetto di cannabis medica proposto vicino a Tamworth, nello Stato australiano del New South Wales, è entrato nella fase di commento pubblico. A maggio, Cann Pharmaceutical Australia ha presentato una domanda di sviluppo associata a un impianto di coltivazione e produzione di cannabis medica multimilionario nell’area del Tamworth Regional Council del New South Wales.

Stati Uniti

La Contea di Los Angeles respinge quasi 60.000 condanne per cannabis passate

Le cancellazioni dovrebbero aiutare ad affrontare l’impatto negativo del divieto della cannabis, che è stato sopportato in modo sproporzionato dalle comunità di colore.

Il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, George Gascón, ha annunciato l’archiviazione di quasi 60.000 condanne per cannabis passate. Le cancellazioni, annunciate lunedì, continuano il lavoro dell’ufficio del procuratore distrettuale per cancellare le condanne passate per reati di cannabis come autorizzato dalla Proposition 64, la storica iniziativa di legalizzazione della marijuana ricreativa approvata dagli elettori della California nel 2016.

Gascón ha affermato che cancellare le condanne per cannabis del passato può liberare coloro che vivono con l’onere della fedina penale e le difficoltà che devono affrontare mentre cercano di negoziare la vita di tutti i giorni.

«Respingere queste convinzioni significa la possibilità di un futuro migliore per migliaia di persone senza diritti che stanno ricevendo questo sollievo tanto necessario», ha detto Gascón. «Apre loro la strada per trovare lavoro, alloggio e altri servizi che in precedenza erano stati loro negati a causa di leggi ingiuste sulla cannabis».

Le disposizioni della Prop. 64 consentivano la cancellazione di condanne pregresse per attività non più illecite con l’approvazione dell’iniziativa. In base a una legge statale approvata nel 2018, i pubblici ministeri della California erano tenuti a rivedere le precedenti condanne per marijuana e decidere se l’archiviazione di qualsiasi caso dovesse essere impugnata.

Mentre prestava servizio come procuratore distrettuale di San Francisco, Gascón si è mosso per l’archiviazione di circa 9.000 condanne per marijuana passate che erano state giudicate prima dell’approvazione della Proposition 64. Questo lavoro è stato svolto attraverso una partnership con il Code for America senza scopo di lucro tecnologico, che ha sviluppato un algoritmo per analizzare gli atti giudiziari per i casi ammissibili all’eliminazione nell’ambito dell’iniziativa di legalizzazione.

L’anno scorso, l’ufficio del procuratore della Contea di Los Angeles, sotto l’allora procuratore distrettuale Jackie Lacey, si è mosso per cancellare circa 66.000 condanne passate per reati di marijuana, che sono state anche identificate utilizzando l’algoritmo Code for America. Tuttavia, tale elenco di condanne è stato creato utilizzando esclusivamente i dati del Dipartimento di Giustizia della California. Quando l’ufficio di Gascón ha utilizzato la tecnologia anche per analizzare i registri dei tribunali di Contea, i pubblici ministeri sono stati in grado di identificare gli ulteriori 60.000 casi ammissibili all’eliminazione annunciati questa settimana.

I sostenitori della riforma promuovono l’eliminazione della grandine

Lynne Lyman, ex direttrice della Drug Policy Alliance, ha affermato che le cancellazioni aiuterebbero ad affrontare il profondo impatto negativo della proibizione della cannabis, che è stato sopportato in modo sproporzionato dalle comunità di colore.

«Questo è il lavoro incompiuto della Proposition 64», ha detto Lyman. «Abbiamo creato l’opportunità di cancellare le vecchie condanne per cannabis, ma spettava ai procuratori distrettuali locali realizzarlo effettivamente. La Proposition 64 è sempre stata qualcosa di più dell’erba legale, era uno sforzo intenzionale per riparare i danni passati della guerra alla droga e al proibizionismo della cannabis, che prendeva di mira in modo sproporzionato le persone di colore. Mi congratulo con il procuratore distrettuale Gascón per aver intrapreso questa azione per aiutare quasi 60.000 abitanti di Angeleno a sigillare i propri registri».

Jean Guccione, portavoce dell’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, ha detto ai giornalisti che circa 20.000 delle condanne da cancellare erano per possesso o coltivazione di marijuana. Le restanti cancellazioni saranno emesse per condanne per reato presentate in giurisdizioni che non hanno un proprio ufficio del procuratore cittadino.

Oltre a respingere le 60.000 condanne, Gascón ha affermato che i pubblici ministeri della contea si coordineranno con gli uffici del difensore civico Ricardo García e del difensore civico alternativo Erika Anzoategui per cercare un ordine generale del tribunale per sigillare gli atti dei casi archiviati, osservando che «Oltre 100.000 Angelenos sono stati colpiti da questa guerra alla marijuana dopo che gli elettori ci hanno detto che volevano fermarlo in modo schiacciante. …Vogliamo fondamentalmente cancellare il danno».

Felicia Carbajal, direttrice esecutiva e leader della comunità del Social Impact Center, ha affermato che la sua organizzazione ha notificato all’ufficio del procuratore distrettuale le carenze di fare affidamento solo sui verbali di condanna del Dipartimento di giustizia della California, portando all’analisi dei dati della contea e all’identificazione di ulteriori 60.000 licenziamenti annunciati questa settimana.

«Ho fatto della mia missione di vita aiutare e sostenere le persone che sono state colpite dalla ‘guerra alla droga‘», ha detto Carbajal. «Dare alle persone con condanne per la cannabis una nuova prospettiva di vita cancellando i record è qualcosa su cui ho lavorato per anni e sono grato che ora possiamo farlo accadere».

Carbajal ha affermato che può essere frustrante vedere l’industria legale della cannabis guadagnare milioni di dollari mentre coloro che sono stati condannati per attività simili prima dell’approvazione della Proposition 64 ne subiscono ancora le conseguenze.

«Il mio obiettivo con tutto questo era davvero quello di cercare di mettermi senza lavoro», ha detto Carbajal al Los Angeles Times. «Facciamo lavori di espunzione una volta al mese, sto guardando in giro per la città e quanto tempo ci vuole e quanti soldi continuiamo a vedere rastrellati dall’industria della cannabis, e ancora non mi va bene fino a quando quelli i record vengono effettivamente cancellati».

Stati Uniti

L’accesso compassionevole della California alla legge sulla cannabis medica

Sebbene la marijuana medica sia legale in California da decenni, non era consentita negli ospedali. Ora è cambiato in una certa misura.

All’inizio di questa settimana, il governatore della California Gavin Newsom ha firmato il Compassionate Access to Medical Cannabis Act – noto anche come Ryan’s Law – in legge.

Sostenuta dal senatore Ben Hueso, la legge di Ryan prevede l’accesso alla cannabis medica per i pazienti terminali nelle strutture sanitarie per il trattamento e il sollievo dal dolore.

La legge prende il nome da Ryan Bartell, scomparso nel 2018 dopo aver combattuto contro il cancro al pancreas. Prima della sua morte, quando la sua famiglia ha cercato di introdurre la cannabis medica nel suo piano di trattamento per sostituire la morfina e il fentanil -che principalmente lo faceva addormentare- sono stati informati che non era consentito.

Mentre la famiglia è stata in grado di trovare una sistemazione alternativa per il signor Bartell nelle sue ultime settimane, è stato perso tempo prezioso e molto stress è stato causato alla famiglia e al paziente.

«Negli ultimi giorni inestimabili, mentre Ryan ha combattuto contro il cancro al pancreas di stadio 4, ho sperimentato in prima persona l’impatto positivo che la cannabis medica ha avuto sul benessere di mio figlio, in contrasto con i duri effetti degli oppiacei», ha detto Jim Bartell, il padre di Ryan Bartell.

Il senatore Hueso e Jim Bartell hanno poi combattuto insieme la situazione.

«È inconcepibile per me che, in uno stato in cui la cannabis medica è stata legalizzata più di 25 anni fa, coloro che soffrono più profondamente che ricevono cure nelle strutture sanitarie del nostro stato non possono accedere a questo trattamento comprovato, efficace e prescritto», ha affermato il senatore Hueso.

Questa nuova legge non significa un approccio gratuito per tutti alla cannabis medica in un ambiente ospedaliero. Gli ospedali potranno applicare restrizioni ragionevoli in termini di utilizzo e stoccaggio. Ad esempio, è espressamente vietato fumare e svapare la cannabis. La legislazione inoltre non richiede alla struttura sanitaria di fornire o dispensare cannabis medicinale.

Non è la prima volta che un disegno di legge del genere arriva sulla scrivania del governatore. Nel 2019, SB 305 ha ricevuto un segno di spunta da entrambe le case, ma il Governatore Newsom ha posto il veto, anche se a malincuore. Ciò era dovuto al timore che le strutture potessero perdere finanziamenti dai federali. Tuttavia, sembra che non sia un problema e quindi SB311 ha superato il limite con la benedizione del Governatore Newsom.

Stati Uniti

Il caso della Marijuana Medica nello Stato del Mississippi continua

Il commissario per l’agricoltura e il commercio dello Stato del Mississippi, Andy Gipson, è fermamente convinto che non vuole che il suo dipartimento abbia alcun ruolo nella supervisione della marijuana medica.

Lunedì, il commissario Gipson ha tenuto una conferenza stampa per discutere “diverse questioni di preoccupazione” che ha con la proposta di legge sulla marijuana medica proposta dallo Stato e il ruolo del Dipartimento dell’agricoltura e del commercio del Mississippi come attualmente redatto dai legislatori, affermando che è in conflitto con ciò che gli elettori hanno approvato nell’ambito dell’Iniziativa 65 lo scorso anno.

Iniziativa La misura 65 ha proposto di modificare la Costituzione del Mississippi per consentire ai pazienti certificati dal medico con condizioni mediche debilitanti qualificanti di utilizzare la marijuana medica fornita dai centri di trattamento autorizzati. Nell’ambito dell’Iniziativa 65, il Dipartimento della Salute dello Stato del Mississippi sarebbe l’unico responsabile della regolamentazione e dell’applicazione delle disposizioni dell’emendamento.

Mentre l’iniziativa è stata approvata dagli elettori, le speranze per un programma di cannabis medica che prende il via quest’anno sono state annullate da una decisione della Corte Suprema a maggio per un cavillo.

Da allora, i legislatori hanno elaborato i dettagli per ottenere un programma oltre la linea, con il Governatore Tate Reeves che dovrebbe convocarli in una sessione speciale in vista dell’approvazione della misura da parte del legislatore. In base alle nuove disposizioni proposte, la supervisione del programma non coinvolgerebbe solo il Dipartimento della salute dello Stato del Mississippi, ma anche il Dipartimento dell’agricoltura e il Dipartimento delle entrate.

Inveendo contro il coinvolgimento del suo dipartimento, il commissario Gipson non solo ha sollevato l’intenzione dell’Iniziativa 65, ma che l’agenzia non è progettata, attrezzata o finanziata per tale esercizio – e che i 60 giorni che avrebbe dovuto per accelerare erano semplicemente impraticabili.

«Questo non è ciò che le persone mi hanno eletto per fare, essere un boss della marijuana», ha detto Gipson.

Ha anche sollevato la questione del programma originariamente destinato ad essere autofinanziato dall’industria attraverso tasse e oneri, ma il nuovo piano prevede tasse e tali entrate vengono gettate nel fondo generale dello Stato.

Se il disegno di legge procede così com’è, il commissario Gipson ha detto che prenderà in considerazione le sue opzioni legali per liberare il dipartimento dal suo coinvolgimento richiesto.

Nuova Zelanda

Un’altra azienda di cannabis medica neozelandese ha ottenuto la certificazione GMP (Good Manufacturing Practice)

Dopo Helius Therapeutics all’inizio di agosto, anche Rua Bioscience ha ricevuto la certificazione GMP da Medsafe, l’Autorità per la sicurezza dei medicinali e dei dispositivi medici della Nuova Zelanda; che è gestito dal Ministero della Salute del Paese

Rua Biosciences è fuoriuscita da Hikurangi Enterprises, la prima azienda a ottenere una licenza per coltivare piante di cannabis medicinale in Nuova Zelanda.

Il segno di spunta GMP consentirà a Rua Bioscience di avviare la produzione del suo primo prodotto a base di cannabis medicinale, che sarà una formulazione di olio di cannabidiolo (CBD). Ma attendono altri ostacoli: ad esempio, l’azienda ora deve presentare una domanda per un nuovo prodotto di cannabis medicinale all’Agenzia per la cannabis medicinale per rifornire il mercato locale.

Tuttavia, lo stato GMP è una pietra miliare significativa e sarà di grande aiuto verso l’altro obiettivo dell’azienda di esportare fiori secchi al suo partner di distribuzione tedesco, Nimbus Health.

«Ottenere la certificazione solo 12 mesi dopo la messa in servizio delle nostre strutture e la quotazione sulla NZX è un risultato enorme e una testimonianza del grande lavoro svolto qui a Tairāwhiti da un team di grande esperienza, talento e tenacia», ha affermato Rob Mitchell, CEO di Rua Bioscience.

Per quanto riguarda quando Rua sarà in grado di fornire prodotti per il mercato interno, si prevede che ciò avverrà entro l’inizio del 2022.

Al momento c’è un po’ di tumulto nel settore neozelandese per il lento processo di approvazione della cannabis medica importata e prodotta localmente. Il ministro della Sanità neozelandese, a quanto pare, si è recentemente scatenato sull’industria, commentando le questioni relative alla fornitura e al costo dei medicinali dopo la scadenza degli accordi provvisori per i prodotti importati, perché l’industria “non si è alzata».

Dal 1° ottobre, tutti i prodotti a base di cannabis medicinale da importare o fabbricare in Nuova Zelanda devono essere verificati come conformi agli standard minimi di qualità, e tali standard sono molto elevati.

Secondo quanto riferito, non ci sono ancora prodotti pronti, ma 20 in attesa di approvazione.

È un momento difficile per l’industria della cannabis medica ancora alle prime armi in Nuova Zelanda -e sfortunatamente anche per i pazienti, con un po’ di frenesia non saranno in grado di assicurarsi o permettersi le medicine di cui hanno bisogno mentre gli affari e il governo della città vengono sistemati.

Australia

Progetto di cannabis terapeutica entra nella fase di valutazione pubblica

Un ambizioso progetto di cannabis medica proposto vicino a Tamworth, nello Stato australiano del New South Wales, è entrato nella fase di commento pubblico.

A maggio, Cann Pharmaceutical Australia ha presentato una domanda di sviluppo associata a un impianto di coltivazione e produzione di cannabis medica multimilionario nell’area del Tamworth Regional Council del New South Wales.

Da costruire al 37 Evans Lane di Appleby su un sito di 108 ettari, Cann intende costruire una serra di 9.417 m2, una serra di 500 m2 e un impianto di produzione di 895,61 m2 che verranno utilizzati per coltivare e produrre cannabis medica da distribuire in tutta l’Australia. Nella costruzione sarebbero stati inclusi anche vari capannoni, un corpo di guardia per la sicurezza e una serie di cisterne per l’acqua piovana per una capacità totale di 190.000 litri.

L’impianto di produzione comprende strutture per la stagionatura, l’essiccazione, la rifilatura, l’imballaggio e la distribuzione, oltre a un paio di sale pausa, servizi, aree di stoccaggio, una cassaforte con serratura, spogliatoi e sala riunioni e archivio.

La domanda è iniziata il suo periodo di presentazione pubblica il 24 settembre, che durerà fino a lunedì prossimo, 11 ottobre.

Se si va al sito web di Cann Pharmaceutical, si troverà poco menzionato sull’impresa. In effetti, niente da quello che ho potuto vedere. Ma c’è questa relazione sulla dichiarazione degli effetti ambientali che fornisce una buona quantità di dettagli sui piani dell’azienda.

Cann afferma che la struttura non creerebbe alcun impatto negativo sull’area e dovrebbe fornire benefici economici e sociali all’economia locale e alla comunità regionale; per esempio, attraverso i lavori.

Il sito è stato precedentemente utilizzato per il pascolo/coltivazione ed è suddiviso in zone RU1 Produzione primaria. Sulla base della zonizzazione, l’impianto sarebbe conforme in quanto tale classificazione copre un’ampia gamma di terreni utilizzati per attività tra cui l’agricoltura intensiva. Secondo quanto riferito, sul sito o nelle sue vicinanze non sono note specie minacciate o comunità ecologiche in pericolo.

Il progetto proposto da Cann Pharmaceutical non è l’unico per l’area del Consiglio regionale di Tamworth e in precedenza è stata creata una struttura. La prima fattoria di cannabis medicinale in Australia situata vicino a Tamworth è stata ufficialmente aperta nel 2016 ma non è chiaro come stia procedendo il progetto o se sia ancora operativo.