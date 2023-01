USA, Brasile: Trump e Bolsonaro preferiscono la non-realtà alla reciprocità

Non crediamo mai abbastanza

a ciò in cui non crediamo

(M. Conte S. 2004)

Esattamente che cosa significa fidarsi degli altri o all’opposto sfiduciare ogni forma di comunicazione con gli altri? Dopo il tentato golpe di Trump in America perpetrato il 6 gennaio del 2021, questo nuovo anno l’8 gennaio, mese sfigato, un ulteriore atto terroristico-golpista è stato scatenato da migliaia di sostenitori di Jair Bolsonaro, il Presidente di estrema destra nostalgico della dittatura brasiliana applicata nel 1964 e sconfitto da Ignacio Lula da Silva che per la terza volta nella sua carriera politica viene eletto democraticamente 39° Presidente del Brasile.

È il caso di sintetizzare i fatti avvenuti nello spiazzo gigantesco del Parlamento di Brasilia a Planalto, una settimana dopo che Lula aveva indossato la fascia presidenziale in assenza dell’ex Presidente sconfitto dai voti di estrema destra che per precostituirsi un alibi se ne è partito per la Florida a fine anno per non essere presente alla prassi democratica del passaggio di consegne presidenziali. Come aveva fatto il suo sodale ‘fascista’ americano non presente a Capitol Hill all’investitura di Biden e che dopo oltre due anni perpetua nella sua mente malata di essere stato defraudato del voto che non poteva che vederlo vincitore aizzando i diversi contestatori singoli od organizzati in squadre para militari. Paranoici estremisti, con desideri di vendetta.

Se possibile ciò che è accaduto a Brasilia incute ancor più paura e suscita un’angoscia maggiore per le modalità e la regia con cui è stato realizzato l’assalto. Per nulla spontaneo ed estemporaneo. Inoltre, simili accadimenti hanno conseguenze molto pericolose sui destini delle democrazie nella martoriata America Latina e nel mondo dinanzi ad un progetto dagli specifici contorni nazionali ma che risale a modalità di un coordinamento globale di restaurazione planetaria dopo i decenni di aperture di progresso democratiche sulle vite lavorative e personali delle collettività. Un progetto che, grazie all’ausilio della rete e con complicità dei canali social nel diffondere per anni contenuti di odio molto seguìti e proficui per gli incassi di pubblicità, le sole destre nel mondo da molti anni hanno alimentato sbandierando un ‘pericolo comunista’ che va ricordato ha avuto tra i suoi malefici precursori il Berlusconi ‘sceso in campo’ per difendere i suoi interessi ormai privi di coperture politiche nascondendosi dietro slogan ideologici di una sinistra che avrebbe reso illiberale il paese. Molti nella loro ignoranza hanno sposato una tesi strumentale accompagnata da sogni di arricchimento facendosi ognuno i propri affari, leciti o meno. La cui ricaduta sta oggi nell’esplicito lassez faire lasciar fare alle imprese senza disturbarle, Giorgia dixit.

Sono tanti a contribuire a quest’opera di smantellamento ed a picconare i princìpi delle democrazie e dei sistemi aperti, le peggiori destre del mondo, ossia tutte, tra cui l’orrida mammina Giorgia che va in Vaticano dal Papa, quello rimasto in vita, con figlioletta mentre ella inneggiava a quello appena defunto. Che dall’alto della sua teologia a difesa dei valori immutabili della Chiesa l’avrebbe bacchettata perché non sposata, lei ‘donna (vabbé…) mamma cristiana (ad uso e consumo ideologico)’, come il Matteo fascio leghista convivente e quell’anziano di Arcore che vabbè tra matrimoni divorzi e finti congiungimenti è quanto di più lontano dall’ortodossia cristiana che vorrebbero restaurare.

Chiusa parentesi di chiarezza, torniamo alla domenica mattina dell’8 gennaio 2023 quando migliaia di brasiliani bolsonaristi hanno avuto la possibilità di attraversare indisturbati i sette chilometri dell’Esplanada dei Ministeri non fermati da forze armate e di polizia colluse che sorseggiavano acqua di cocco, in genere molto brutali con neri e poveri, in palese appoggio di Bolsonaro, invece di proteggere lo Stato nel suo complesso. Masse di brasiliani con maglietta del Brasile si erano installati tranquilli già da diverse settimane lì intorno senza che nessuno ne chiedesse i motivi addirittura con campi e tende srotolando striscioni per chiedere ‘l’intervento militare’. Che poi è arrivato, ma contro di loro con molto grave e colpevole ritardo, come a Washington, ed ha arrestato in poco tempo oltre 1400 attivisti bolsonarini. Qualcuno gridava ordini come se ci fosse stata una regia e così in tanti sono entrati nelle stanze delle istituzioni chi spaccando vetrate chi distruggendo dipinti e quadri anche di valore, chi rubandosi suppellettili chi urinando, il segno in genere dello sfregio, macchie di sangue in sala stampa. Stesse scene di Capitol Hill anche se con strategie diverse, gente ‘incazzata’ a prescindere che infantilmente sentendosi defraudata frustrata nella propria realtà patologica disperata da estremista si sfoga cercando una rivincita alle proprie tesi sconfitte. Dichiarandosi perseguitati da poteri occulti. Subito dopo gli arresti, sono ricominciati a funzionare canali e catene di comando istituzionali politiche e militari al cui interno le connivenze paiono molto pericolose.

Ed allora partiamo dai legami finanziari, ideologici, politici, religiosi fortemente presenti in Brasile e connessi tra loro ovunque. Qui si situa il primo molto serio e preoccupante problema i cui caratteri di continuità sono stati ignorati da anni. Dobbiamo chiederci ciò che appare persino pleonastico di un nuovo corso delle democrazie alle prese con poteri sempre di destra che hanno alzato l’asticella della pericolosità se siano la sostanza di una nuova normalità ormai messa in conto. Da Capitol Hill, alle bombe di Natale in Brasile presagio dell’assalto di questi giorni, fino all’assalto alla sede Cgil di Roma, prova d’autore della presa del potere con voto minoritario nel Paese, ma maggiore solo per una legge elettorale infame delle destre italiane, parte di quest’onda da anni che lega insieme i più gravi atti di golpismo, da Washington al Brasile all’Argentina dove la Kirchner a settembre fu vittima di un attentato con pistola ma a pochi passi si inceppò. Alla Spagna di Vox forza post franchista apertamente fascista dove Giorgia con la fiamma nera va con molto calore e partecipazione a vomitare le sue pericolose voglie per nulla conservatrici come stanno già dipingendola ma proprio di destra. E poi la Svezia con estrema destra in ascesa e poi l’Ungheria che quest’inutile Europa non è ancora riuscita a mettere a freno e poi la Polonia oggi persino ringraziata per i tanti ucraini scappati ed accolti. E poi e poi…

In giro per il mondo si è andata affermando una destra estrema pericolosa i cui collegamenti e collusioni sono palesi. E le democrazie arrancano. Come dimostrano i messaggi a Lula di generica solidarietà sui valori della democrazia e sulle preoccupazioni che suscitano. Intanto, in Brasile, al contrario che in America, sono subito saltate le prime teste bolsonariste. Innanzi tutto, il governatore del Distretto federale Ibaneis Rocha ordina l’allontanamento del segretario della Pubblica sicurezza del DF, Anderson Torres, il quale fidato bolsonarista guarda caso era in Florida con l’ex presidente il che rende chiaro il mandante di tutto ciò. Poi il ministro della Corte Suprema Federale (Stf) anch’essa attaccata, ciò che rende ancora più preoccupante l’evento, de Moraes ha rimosso il governatore del DF mentre il Presidente Lula ha decretato l’intervento federale di pubblica sicurezza nel DF fino alla fine del mese. Che l’attacco fosse stato pianificato e che il maggiore problema non sia solo tutti fanatici estremisti negazionisti di tutto ciò che coincida con una loro sconfitta, elemento lampante del comportamento di un individuo autoritario che pretende con la volenza di imporre quella che ritiene essere l’unica opzione possibile ovvero la sua vittoria, è comprovato dagli enormi capitali pubblici e privati messi in moto per organizzare un’occupazione simile. Con l’aggravante di una compiuta ed operativa rete di mobilitazione a scala nazionale che in un Paese enorme come il Brasile preoccupa molto per le derive ramificazioni eversive su tutto il territorio. Perché chi ha finanziato l’arrivo di ben 170 bus, perché non sono stati fermati, quali coperture e connivenze possono vantare e fino a quale livello di potere arrivano? Ed infatti da un paio di giorni si ripetono episodi di attentati e mobilitazioni in molte parti del paese. Ciò significa tra l’altro che la nuova presidenza, invece di occuparsi di problemi economici e salariali urgenti, deve volgere la sua attenzione ai problemi di ordine pubblico e di un’opera non semplice di provare a ripulire ampi settori pubblici e politici che li occupano che sostengono apertamente le tesi fasciste dello sconfitto.

Dinanzi al ripetersi negli anni di questi accadimenti violenti, è urgente e necessario che i sistemi democratici, i governi e le istituzioni riflettano concretamente sugli scenari che questi diversi gravissimi episodi legati tra loro da un filo di restaurazione di valori oscurantisti e repressivi disegnano non potendoli rubricare solo a derive locali. Perché, al contrario, vanno interpretati a partire dall’assunzione di un progetto internazionale di restaurazione politica culturale e religiosa dove si presentano folle in armi di estremismi vari. Cosicché diversi elementi di riflessione vanno posti su cui sono necessari opportuni approfondimenti. Innanzitutto, vanno analizzati seriamente idee e proclami che le destre pongono con le loro azioni e che spingono ad interrogarsi su motivi e ragioni di non accettazione di un confronto politico ed elettorale con procedure democratiche. Questo susseguirsi di atti organizzati in forme violente pongono il quesito concernente la mancata adesione e l’esplicito rifiuto di reciprocare con gli avversari politici verità elementari condivise alla base di un patto sociale. Terzo, queste manifestazioni consegnano un clima che prelude ad un progetto ideologico e politico volto all’inesistenza dell’avversario considerato ormai un nemico, assunto sempre un altro di troppo. Quarto, questo approccio si fonda su un carattere di esclusione finalizzato a perseguire un proprio progetto politico fondato sulla negazione di un carattere di inclusività di cui sono portatrici le società complesse per perseguire un dominio ed un comando fondato su una reductio ad unum nel governo di un Paese. Quinto, questa modalità di comunicazione interrotta tra componenti diverse di una società segnala quanto, sesto, siano inapplicabili con schemi desueti le misure democratiche di contenimento e dialogo.

Questa dinamica fondata sulla mancata applicazione di un carattere di apertura reciproca alle azioni altrui conferma e consolida uno scenario in cui la fiducia non riesce ad affermarsi quale forma e modalità di una reciprocità inter-individuale. Dunque, l’interruzione di una dinamica della reciprocità che tiene conto delle aspettative altrui interrompe e frattura un arco di possibilità di espressione delle relazioni sociali per formare una società aderendo ad una qualche forma di fiducia sociale. Cosicché, nel modello di reciprocità sociale, l’attore A (Lula e suoi sostenitori) che sceglie B (Bolsonaro e sostenitori). Il quale B però rifiuta A rompendo legami e confronti con l’altro da sé di cui non condivide nulla. Anzi non ne accetta neanche l’esistenza. Ciò finisce per portare una società ad uno stallo pericoloso le cui derive diventano incontrollabili. Al di là delle differenze di contesto e dei diversi tipi di legami e complicità statali messe in moto con i tentativi di colpo di Stato in America e Brasile, ciò che converge nello schema del rifiuto diviene un elemento esplosivo. Perché sia Trump in America che Bolsonaro in Brasile non solo teorizzano ma mettono in pratica che loro sono, devono essere, gli unici detentori di un progetto politico. Così facendo, si instaura un clima politico di conflitto permanente fondato su una mancata applicazione del principio di legittimità delle altrui volontà. Il principio privo di concretezza della realtà diviene quello di Trump per il quale non è possibile che non debba vincere, è un’opzione da non prendere in considerazione. E se la sconfitta si manifesta, ciò che viene messo in discussione sono le stesse procedure democratiche che non possono che essere state manipolate e falsate di cui si avvale per vincere. Questa è la via che percorrono le dittature instaurate in Europa come in altre parti del mondo. La saldatura in atto da anni richiederebbe risposte democratiche nette e forti in difesa dello Stato di diritto. Tutto il resto sono pannicelli caldi.