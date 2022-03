Tra l’escalation del conflitto e l’evoluzione della crisi umanitaria nella guerra tra Russia e Ucraina, un crescente coro di voci a Washington sta esortando l’amministrazione Biden a impegnarsi più profondamente, costringendo la Casa Bianca a infilare un ago pericoloso.

Molti nell’establishment della politica estera di Washington, compresi i membri del Congresso, hanno chiesto alla Casa Bianca di imporre una no-fly zone sull’Ucraina e di accettare un’offerta polacca per gli Stati Uniti e la NATO di trasferire i caccia Mi-29 polacchi in Ucraina. Altre proposte includono l’invio in Ucraina di velivoli d’attacco A-10 Warthog o di avanzati sistemi di difesa aerea Patriot in Ucraina.

Gli Stati Uniti e gli alleati della NATO devono valutare attentamente queste varie proposte. Da un lato, vorranno fornire abbastanza equipaggiamento militare e altri aiuti in modo che l’Ucraina possa resistere abbastanza a lungo da consentire a entrambe le parti di accettare che una soluzione negoziata sia nel loro migliore interesse. D’altra parte, le parti esterne devono essere profondamente consapevoli di come queste azioni saranno interpretate da Mosca e Kiev. Provocare troppo Mosca – qualsiasi cosa Mosca possa vedere come un intervento militare diretto – e il Cremlino potrebbe intensificare la guerra. Incoraggia troppo Kiev – intensificando ulteriormente la guerra economica e per procura contro la Russia – e i leader ucraini potrebbero pensare di avere una possibilità di sconfiggere i russi piuttosto che essere costretti a concludere un accordo con i russi.

La priorità assoluta dell’amministrazione Biden dovrebbe essere quella di perseguire un accordo negoziato accettabile per entrambe le parti. Più a lungo durerà la guerra, più il popolo ucraino soffrirà e maggiore sarà la morte e la distruzione. Poiché considera più trasferimenti di armi all’Ucraina, la Casa Bianca, insieme agli alleati della NATO, deve riflettere attentamente sul fatto che ostacoleranno o incentiveranno Mosca e Kiev a concludere un simile accordo. Ecco la spiacevole verità: gli appelli ad andare oltre ciò che l’Occidente sta già facendo rischierebbero un conflitto più lungo e più ampio con ancora più vite perse nel processo.

Le guerre si verificano quando le nazioni non riescono a mettersi d’accordo sulle loro capacità militari relative e sulla volontà di combattere; finiscono quando le nazioni possono concordare chi potrebbe prevalere a seguito di eventi sul campo di battaglia. La guerra è una forma di contrattazione. Il combattimento continua fintanto che una parte richiede più di quanto l’altra parte sia disposta a concedere, e termina quando i combattenti trovano preferibile una soluzione reciprocamente gradevole piuttosto che continuare a combattere.

Allo scoppio della guerra, la Russia non solo ha sopravvalutato la propria forza militare, ma ha anche calcolato male la volontà del popolo ucraino di combattere per il proprio paese. Il Cremlino si aspettava che i suoi militari spingessero le forze ucraine, ma ha imparato combattendo che l’esercito russo ha una vasta gamma di debolezze e gli ucraini hanno sia la capacità che la volontà di prolungare la guerra.

Il presidente russo Vladimir Putin deve ora rendersi conto che la Russia pagherà un “prezzo alto” per la sua invasione dell’Ucraina e, di fronte alla prospettiva di un conflitto lungo e sanguinoso, potrebbe essere alla ricerca di una fine negoziata. Quando la Russia ha lanciato la sua invasione due settimane fa, Putin ha chiesto all’Ucraina “smilitarizzazione”, “denazificazione” e “neutralità” formale, nonché il riconoscimento delle repubbliche occupate dalla Russia a Donetsk e Luhansk come stati indipendenti e il riconoscimento dell’annessione della Russia Crimea. Questo era l’equivalente della resa incondizionata.

Ma negli ultimi giorni, il divario tra le posizioni negoziali ha iniziato a colmarsi leggermente, con il Cremlino che ha segnalato che non è più deciso a cambiare regime a Kiev e il governo ucraino ha aperto le porte alla neutralità formale e riconoscendo lo status di russo- territorio controllato. Le posizioni russa e ucraina sono diventate più realistiche, anche se rimangono molto distanti.

Piuttosto che facilitare una svolta diplomatica, una risposta militare allargata degli Stati Uniti e della NATO restringerebbe la finestra su una soluzione negoziata. Se attuate, queste proposte aggraverebbero la nebbia della guerra, oscurando ulteriormente l’equilibrio di potere tra Russia e Ucraina. Ad esempio, è improbabile che una no-fly zone inclini in modo decisivo gli equilibri di potere a favore dell’Ucraina – i russi avrebbero comunque notevoli vantaggi nell’artiglieria pesante e nei razzi – ma potrebbe essere sufficiente per convincere la leadership ucraina che non ha bisogno di accettare la neutralità armata e la perdita di alcuni territori ucraini controllati dai russi.

Paradossalmente, le azioni intese ad affrontare la crisi umanitaria e salvare l’Ucraina dall’invasione brutale e criminale della Russia causerebbero senza dubbio più morte e distruzione senza cambiare il risultato finale. E come molti altri hanno sostenuto, queste proposte pongono pericolosi rischi di escalation, persino di guerra nucleare.

Questi proposti interventi USA-NATO potrebbero anche ritorcersi contro in un momento in cui l’esercito russo non è riuscito a vincere rapidamente e il sostegno popolare per la guerra in patria è relativamente modesto; più di 13.000 russi sono stati arrestati per proteste contro la guerra. La guerra di Putin è a dir poco un disastro. La Casa Bianca farebbe bene a seguire il consiglio di Napoleone Bonaparte: “Non interrompere mai il tuo nemico quando sta commettendo un errore”.

Dopo due settimane di guerra, la Russia si trova in una guerra che sarà sia lunga che costosa. La guerra lampo pianificata è fallita: l’esercito russo ha subito fino a 4.000 vittime, secondo il Pentagono, e lotta con problemi logistici, scarsa coordinazione tattica e basso morale delle truppe di fronte a una resistenza ucraina inaspettatamente forte. L’aviazione russa se la sta cavando un po’ meglio: i cieli sopra l’Ucraina restano contesi. Sebbene le unità militari russe abbiano iniziato a riorganizzarsi e ad usare tattiche più brutali, il Cremlino deve sicuramente rendersi conto che il meglio che possono sperare di ottenere è una vittoria di Pirro sull’Ucraina.

Stanno anche aumentando le prove che la Russia potrebbe non essere in grado di sostenere un lungo sforzo bellico. L’invasione dell’Ucraina da parte di Putin non ha causato lo stesso effetto di raduno intorno alla bandiera, come è avvenuto dopo l’annessione della Crimea nel 2014. Anche il morale dell’esercito russo è povero. Molti soldati russi sono riluttanti a combattere i loro vicini ucraini e alcuni hanno sabotato i propri veicoli o si sono arresi dopo aver realizzato che l’invasione non era un esercizio di addestramento. L’opinione pubblica russa in patria sembra diffidare della guerra ed è probabile che il malcontento pubblico cresca con l’aumento delle vittime russe e le sanzioni economiche e l’isolamento internazionale hanno un impatto negativo.

Ma un’interferenza più palese degli Stati Uniti o della NATO potrebbe essere un regalo involontario allo sforzo bellico di Putin. Per anni, il Cremlino ha alimentato il pubblico russo con una dieta costante di propaganda russa, che dipinge il paese come una “fortezza assediata”, sotto il costante attacco occidentale. Gli aerei degli Stati Uniti e della NATO che pattugliano i cieli dell’Ucraina, o qualsiasi presenza militare all’interno del paese, anche se limitata ai corridoi umanitari, potrebbero servire come un appello ai russi per unirsi dietro l’invasione di Putin. Anche se la sua presa sul potere rimane sicura, Putin deve preoccuparsi della sua capacità di sostenere questa guerra. Ciò crea forti incentivi per il Cremlino ad accettare una pace di compromesso, soprattutto se raddoppiare rapidamente non riesce ad evitare una guerra prolungata.

La pressione per agire nei prossimi giorni sarà enorme. Immagini strazianti della sofferenza ucraina susciteranno la coscienza pubblica e gli appelli per un’azione di Washington comprensibilmente cresceranno più forte. Ma la maggior parte di queste proposte, per quanto ben intenzionate, rischiano di fare più male che bene. Il sostegno americano e della NATO all’Ucraina ha aiutato il paese a resistere finora, e dovrebbe continuare, ma Washington ei suoi alleati devono essere onesti sui limiti di tale sostegno e mirare a porre fine presto a questa guerra.