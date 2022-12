USA: Biden si sta davvero avvicinando alla chiusura di Guantanamo?

A partire dall’8 dicembre 2022, la struttura di detenzione di Guantánamo Bay – una prigione al largo della giustizia americana e costruita per coloro che sono detenuti nell’infinita guerra globale al terrore di questo paese – è aperta da quasi 21 anni (o, per essere precisi, 7.627 giorni ). Tredici anni fa ho pubblicato un libro, The Least Worst Place: Guantanamo’s First 100 Days . Raccontava la storia degli ufficiali e del personale militare che accolsero i primi detenuti della prigione in quella base navale statunitense sull’isola di Cuba all’inizio del 2002. Come le centinaia di prigionieri che seguirono, sarebbero stati in gran parte detenuti senza accuse o processo per anni fine.

Da allora, più e più volte, ho immaginato di scrivere la storia della sua chiusura definitiva, dei suoi ultimi giorni. Oggi, osservando le mosse fatte dall’amministrazione Biden, sembra ragionevole rivedere il record passato dell’esistenza apparentemente infinita di quella prigione, l’incapacità di tre presidenti di chiuderla, e cosa c’è di nuovo quando si tratta di uno dei scene più sorprendenti dell’ingiustizia in corso nella storia americana.

L’inizio

Quando, nel gennaio 2002, quei primi aerei sono atterrati a Guantánamo (che abbiamo conosciuto come Gitmo), i prigionieri incappucciati, incatenati, con gli occhiali e i pannolini sono stati descritti dal Pentagono come “il peggio del peggio”. In verità, però, la maggior parte di loro non erano né alti dirigenti di al-Qaeda né, in molti casi, nemmeno membri di quel gruppo terroristico. Inizialmente ospitato a Camp X-Ray in gabbie all’aperto senza impianto idraulico, vestito con quelle ormai iconiche tute arancioni, i detenuti sono scesi nel vuoto, con poche o nessuna politica carceraria a guidare i loro carcerieri. Quando il generale di brigata Michael Lehnert, l’uomo incaricato dell’operazione di detenzione anticipata, ha chiesto a Washington linee guida e regolamenti per gestire il campo di prigionia, i funzionari del Pentagono gli hanno assicurato che erano ancora sul tavolo da disegno, ma che aderendo in linea di principio allo “spirito delle Convenzioni di Ginevra” era, almeno, accettabile.

Quei primi 100 giorni hanno lasciato il generale Lehnert ei suoi ufficiali che cercavano di fornire un minimo di decenza in una situazione del tutto indecente. Ad esempio, Lehnert e le persone a lui vicine hanno permesso a un detenuto di fare una telefonata alla moglie dopo la nascita del figlio. Hanno visitato altri nelle loro celle, hanno parlato con loro e hanno cercato di creare condizioni che consentissero una sorta di culto religioso, vietando al tempo stesso gli interrogatori da parte di funzionari di una varietà di agenzie governative statunitensi senza un membro del personale nella capanna degli interrogatori. Contro la volontà del segretario alla Difesa Donald Rumsfeld e del Pentagono, un avvocato che lavorava con il generale ha persino chiamato rappresentanti del Comitato internazionale della Croce Rossa.

Entro la fine di marzo 2002, gli Stati Uniti avevano installato prigioni prefabbricate a Guantánamo in cui quei detenuti potevano essere alloggiati in modo troppo rozzo e avevano portato una nuova squadra di ufficiali per supervisionare l’operazione mentre tiravano fuori Lehnert e il suo equipaggio. La nuova leadership includeva persone che riferivano direttamente a Rumsfeld mentre mettevano in atto un regime brutale la cui eredità è durata, in troppi modi, fino ad oggi.

Nonostante gli sforzi del generale Lehnert, nei quasi 21 anni dal suo inizio, Guantánamo ha lasciato con successo nella polvere i codici del diritto americano, del diritto militare e del diritto internazionale, poiché ha la moralità stessa in una sfacciata volontà di attuare politiche di indicibile crudeltà. Ciò include sia maltrattamenti fisici che il limbo di consentire ai prigionieri di esistere in uno stato di detenzione a tempo indeterminato. La maggior parte dei suoi detenuti è stata trattenuta senza alcuna accusa, un concetto così contrario alla democrazia e alla legalità americana che è difficile capire come sia potuto accadere una cosa del genere, tanto meno come sia durata questi 7.627 giorni.

La prigione di Bush

Come dimostrano i 35 prigionieri ancora a Guantánamo, nessun presidente ha ancora trovato il modo di chiudere completamente quella prigione. George W. Bush, che lo ha aperto, alla fine ha riconosciuto che sarebbe stato meglio chiuderlo. Come disse a un pubblico televisivo tedesco nel maggio 2006, “Mi piacerebbe molto porre fine a Guantánamo. Mi piacerebbe molto portare le persone in tribunale.

Fu, tuttavia, tutt’altro che decisivo sull’argomento. Come disse in una conferenza stampa alla Casa Bianca quel giugno, “Vorrei chiudere Guantánamo, ma riconosco anche che stiamo trattenendo alcune persone che sono dannatamente pericolose, e che è meglio che abbiamo un piano per affrontarle nei nostri tribunali . E il modo migliore per gestire – a mio giudizio, gestire questo tipo di persone è attraverso i nostri tribunali militari”. Quel mese la Corte Suprema invalidò i tribunali militari ad hoc che si erano ormai formati a Gitmo e, nell’autunno del 2006, il Congresso approvò il Military Commissions Act, creando formalmente i tribunali che Bush aveva immaginato.

Sottolineando che la chiusura della prigione non era “un argomento così facile come alcuni potrebbero pensare in superficie”, il presidente ha quindi iniziato a perseguire un altro approccio, vale a dire il rilascio di prigionieri non accusati e il loro ritorno nei loro paesi d’origine o il loro trasferimento altrove. E la sua amministrazione, alla fine, ha rilasciato circa 540 dei 790 prigionieri detenuti lì. Gitmo ha accettato il suo ultimo prigioniero nel marzo 2008.

Nel frattempo, una sentenza della Corte Suprema del 2008 che garantisce ai detenuti il ​​diritto di contestare la loro detenzione presentando petizioni di habeas corpus alla corte federale ha aperto una nuova strada verso la libertà futura. Ventitré di quelle petizioni di detenuti sono state accolte prima che Bush lasciasse l’incarico, ma la prigione, ovviamente, è rimasta aperta.

Gli sforzi ben intenzionati ma falliti di Obama

Barack Obama ha inizialmente segnalato il suo desiderio di chiudere Guantánamo durante la campagna elettorale e poi, in uno dei suoi primi atti da presidente, ha emesso un ordine esecutivo chiedendone la chiusura entro un anno. “Se persone coperte da questo ordine rimangono in detenzione a Guantánamo al momento della chiusura di tali strutture di detenzione”, si legge, “saranno riportate nel loro paese d’origine, rilasciate, trasferite in un paese terzo o trasferite in un altro paese degli Stati Uniti”. struttura di detenzione degli Stati Uniti in modo coerente con la legge e gli interessi di sicurezza nazionale e di politica estera degli Stati Uniti”. Con nuovo slancio, l’amministrazione Obama si è lanciata sui due fronti che Bush aveva perseguito a malincuore: l’istituzione di commissioni militari e il trasferimento di alcuni prigionieri direttamente nei loro paesi d’origine o altri disposti ad accoglierli.

Sotto la sorveglianza di Obama, una versione riformata dei tribunali di Guantánamo è stata autorizzata dall’approvazione del Military Commissions Act del 2009, risolvendo cinque casi, tutti con dichiarazioni di colpevolezza. Inoltre, la sua amministrazione si è avvicinata alla chiusura trasferendo quasi altri 200 prigionieri in paesi disponibili in uno sforzo vigoroso durante l’ultimo anno e mezzo della sua presidenza. Tuttavia, ha incontrato un’opposizione imprevista all’interno del Congresso. Sebbene le commissioni militari siano ricominciate sotto Obama, molti anni dopo, il loro processo contro i cinque prigionieri che si presume siano stati veri complici dell’11 settembre non è ancora stato programmato.

Inoltre, sotto Obama, numerose petizioni di habeas corpus sono state presentate alla corte federale, spesso vittime di sconfitte nelle corti d’appello. Come ha riassunto a Just Security Shayana Kadidal, avvocato senior del Center for Constitutional Rights per il contenzioso su Guantanamo: “Nel 2011, l’allora fortemente conservatore DC Circuit aveva reso più o meno impossibile per i detenuti prevalere sulle loro per tizioni habeas . ”

La squadra di Obama sembra aver aggiunto una nuova possibilità per aiutare il processo di chiusura trasferendo un detenuto alla corte federale per il processo con l’accusa di terrorismo. Nel 2010, Ahmed Ghailani è stato processato a New York City per aver partecipato agli attentati dinamitardi di due ambasciate statunitensi in Africa orientale. È stato giudicato colpevole e condannato all’ergastolo sul suolo americano. Ma alla fine, il processo si è rivelato irto di problemi, compreso il fatto che l’imputato è stato assolto da 284 accuse su 285 e quindi si sarebbe rivelato non solo il primo, ma anche l’ultimo processo del genere. Infatti, nel National Defense Authorization Act del 2011 , il Congresso ha incluso il divieto di trasferimento negli Stati Uniti di ulteriori detenuti Gitmo per qualsiasi motivo.

Tutto sommato, sebbene l’amministrazione Obama abbia investito molta più energia nello sforzo di chiudere Gitmo rispetto all’amministrazione Bush, il presidente non è riuscito a farlo durante il suo mandato. Nel suo ultimo anno, Obama ha continuato a spingere al massimo con il grido di battaglia : “Andiamo avanti e facciamo questa cosa!” Ha chiesto il rinnovo dei processi federali sul suolo statunitense e l’incarcerazione dei prigionieri negli Stati Uniti, osservando che Guantánamo era “contraria ai nostri valori” e “mina la nostra posizione nel mondo” – per non parlare del prezzo annuale di 450 milioni di dollari per tenerlo aperto .

Ha attribuito la colpa del fallimento al crescente divario politico nel paese e si è apertamente preoccupato di cosa significasse non avere successo. “Non voglio passare questo problema al prossimo presidente, chiunque esso sia”, ha detto. E, naturalmente, sappiamo solo chi era.

I “cattivi ragazzi” di Trump

Non sorprende che il passaggio di Guantánamo a Donald Trump abbia soddisfatto tutti i suoi dubbi. A differenza dei presidenti Bush e Obama, Trump non ha mostrato alcun interesse a chiuderlo. Il suo istinto era quello di riaffermare la sua posizione di buco nero legale. Durante la campagna elettorale del 2016, infatti, ha giurato che “lo caricheremo con dei tizi cattivi, credimi, lo caricheremo”. Quando è entrato in carica, ha firmato quasi istantaneamente un ordine esecutivo per mantenere aperto Gitmo.

Tuttavia, durante il suo mandato non sono stati effettivamente aggiunti nuovi detenuti. Nel 2020, ha persino suggerito che dovrebbe ospitare persone infette da Covid, ma come si è scoperto, l’espansione delle sue attività era un obiettivo tanto sfuggente per Trump quanto lo era stata la chiusura per i suoi predecessori.

Mentre le sue minacce di aggiungere altri detenuti erano inutili, la sua presidenza ha sostanzialmente messo in pausa quel campo di prigionia. Ha persino interrotto il processo di trasferimento di cinque detenuti autorizzati al rilascio dal team di Obama. Solo un prigioniero, Ahmed Muhammad Haza al-Darbi, che si era dichiarato colpevole nel 2014 nelle commissioni militari, è stato rilasciato durante il mandato di Trump. Nel frattempo, le commissioni militari sono rimaste sostanzialmente bloccate sotto la sua sorveglianza e il Congresso ha continuato a vietare il trasferimento di qualsiasi detenuto negli Stati Uniti.

Gitmo di Biden

Quando Joe Biden è entrato in carica, 40 prigionieri sono rimasti a Guantánamo Bay. Nelle sue prime settimane, i suoi assistenti hanno chiesto una revisione formale dei loro casi e il suo portavoce Jen Psaki ha annunciato l’intenzione dell’amministrazione di chiudere il campo di prigionia prima che lasciasse l’incarico. Avendo imparato dagli errori di Obama, tuttavia, Biden non ha fatto promesse pubbliche radicali.

La sua amministrazione ha comunque messo rinnovato slancio sia nei trasferimenti che nei processi. Le commissioni militari sono infatti aumentate negli ultimi mesi. Recentemente si sono tenute udienze preliminari per i quattro casi pendenti del tribunale militare. Inoltre, secondo quanto riferito, sono in corso di negoziazione patteggiamenti che eliminerebbero la pena di morte per i cinque imputati dell’11 settembre.

Tre dei cinque detenuti autorizzati al rilascio dall’amministrazione Obama sono stati finalmente trasferiti in altri paesi, mentre tutti tranne tre dei 27 prigionieri non autorizzati quando Biden è entrato in carica hanno avuto il via libera per tornare a casa o in un paese terzo. In tal modo sono state superate diverse soglie precedentemente bloccate. All’inizio del 2021, quando il governo ha scagionato il detenuto Guled Hassan Duran, ha segnalato che, per la prima volta, c’era la volontà di rilasciare anche coloro che erano stati sottoposti a tortura mentre erano detenuti nei “siti neri” della CIA nei primi anni dopo 9/11. Il punto è stato sottolineato ancora più fortemente tre mesi dopo, quando anche Mohammed al Qahtani, che ha subito alcuni dei peggiori trattamenti da parte degli americani, è stato finalmente rilasciato.

Nel frattempo, nel settembre 2022, il presidente Biden ha nominato l’ex coordinatrice del Dipartimento di Stato per l’antiterrorismo ed ex ambasciatrice in Kosovo, Tina Kaidanow , per sovrintendere al trasferimento dei prigionieri autorizzati al rilascio. Sebbene la sua posizione non replichi il formidabile ufficio dell’inviato speciale per la chiusura di Guantánamo che Obama ha istituito e Trump ha bocciato, è una mossa promettente. Il compito di organizzare ogni trasferimento di prigioniero, garantire la sicurezza del detenuto e valutare che il rilascio non costituisca un pericolo per gli Stati Uniti è impegnativo ma realizzabile, come hanno dimostrato i precedenti rilasci. Tutto sommato, i tassi di recidiva per i detenuti di Guantánamo, come riportato dal direttore dell’intelligence nazionale , sono stati del 18,5%, anche se solo del 7,1% per quelli rilasciati sotto Obama.

Alla fine…?

L’ultima domanda, questi 7.627 giorni da incubo dopo, potrebbe essere questa: ci sono opzioni per gli ultimi prigionieri di Gitmo? Nel 2017, gli avvocati della difesa militare Jay Connell e Alka Pradhan, insieme alla ricercatrice Margaux Lander, hanno sottolineato che, secondo il diritto internazionale, le vittime di “torture e trattamenti crudeli, inumani e degradanti” hanno diritto alla piena riabilitazione. Oltre a chiedere la rimozione della pena di morte nei loro casi, gli imputati dell’11 settembre a Gitmo avrebbero chiesto l’accesso a un programma di riabilitazione dalla tortura.

Pradhan, che rappresenta l’imputato dell’11 settembre Ammar al Baluchi, ha riassunto bene la situazione:

“Gli Stati Uniti hanno completamente fallito nel concedere a questi uomini un processo equo o cure mediche per la loro tortura in violazione dei loro obblighi legali. La maggior parte delle prove nel caso dell’11 settembre è derivata dalla tortura e gli uomini si stanno rapidamente deteriorando a causa delle lesioni cerebrali e di altre lesioni inflitte dalle torture statunitensi quasi 20 anni fa. Il Dipartimento della Difesa ha confermato che attualmente non hanno la capacità di fornire cure mediche complesse a Guantanamo, quindi la soluzione più etica è trasferire gli uomini in luoghi dove possano ottenere le cure di cui hanno bisogno”.

Infatti, dopo tutti questi anni di carcere, rilasciare coloro che altrimenti potrebbero essere ancora processati e metterli nei centri di riabilitazione potrebbe davvero essere una buona idea.

Ci sono molti modi per affrontare un torto. Probabilmente, maggiore è la sua portata, maggiore è il margine di manovra che dovrebbe essere concesso per azioni successive. Poiché l’amministrazione Biden ha compiuto passi verso la chiusura di Gitmo, forse il gesto di inviare gli imputati nelle commissioni militari ai programmi di riabilitazione è buono.

Per anni, il generale Lehnert ha detto al Congresso, ai media e a chiunque volesse ascoltare che rimane imperativo, per quanto difficile, chiudere finalmente la prigione. Come ha scritto , “ Chiudere Guantánamo significa ristabilire chi siamo come nazione”. Potrebbe non riuscirci del tutto, ma sarebbe certamente un formidabile passo in quella direzione. Dopotutto, la sua eredità di tortura, detenzione a tempo indeterminato senza accuse o processi e lo sconsiderato disprezzo per lo stato di diritto ci perseguiteranno senza dubbio per anni.

Non c’è modo di comprendere il danno causato dalla tortura, dal trattamento crudele, dal limbo legale, dall’ingiustizia e dalla disumanizzazione che è diventata la definizione di Guantánamo. Ma per la prima volta in tutti questi anni, la sua effettiva chiusura potrebbe realisticamente essere all’orizzonte. Si può sempre sperare, no?