Dopo più di un anno dall’inizio dell’amministrazione Biden, molti sono delusi dalla sua politica tecnologica cinese. I falchi cinesi sono delusi dalla mancanza di qualsiasi movimento verso il disaccoppiamento, mentre i globalisti sono delusi dalla mancata inversione di molte delle politiche commerciali e di investimento di Trump. All’interno dell’amministrazione stessa, ci sono rappresentanti di ogni campo politico.

Di solito deploriamo le lotte interne burocratiche, ma ci sono momenti in cui dovrebbe essere celebrata, o almeno i risultati politici che ne derivano. L’amministrazione Biden è incappata in una sottile via di mezzo tra il disaccoppiamento e il ritorno al favoreggiamento involontario del crescente dominio tecnologico della Cina. Come tutti gli incidenti politici felici, la sua sopravvivenza è in dubbio poiché il consenso dietro di esso è spaventosamente fragile.

Il genio della politica accidentale di Biden è che mantiene gli alleati commerciali, compresi quelli nascosti in Cina, a bordo per sanzioni restrittive e mirate contro alcune organizzazioni cinesi, consentendo agli Stati Uniti di raggiungere obiettivi politici chiaramente definiti. Mantenere questi alleati formali e informali acquiescenti, se non felici, è fondamentale per sostenere il vantaggio tecnologico degli Stati Uniti. Limitando la portata delle sanzioni e migliorandone la prevedibilità, l’amministrazione Biden ha creato il proprio Fronte Unito con attori statali e imprenditoriali, favorendo il sostegno alla tecnologia statunitense e l’accettazione della propria politica estera.

Con l’evoluzione dei controlli tecnologici statunitensi rivolti alla Cina durante l’amministrazione Trump, si sono concentrati su tre aree: Huawei, i diritti umani e il complesso militare-industriale cinese. Questi controlli miravano alla capacità della Cina di progettare e produrre semiconduttori. Senza l’accesso ai chip, le aziende cinesi sono state zoppate. La questione politica per l’amministrazione Biden era se ampliare i suoi controlli oltre queste tre aree.

L’amministrazione Biden ha guidato un corso moderato e generalmente prevedibile mantenendo controlli ristretti che impediscono alle aziende di accedere alla tecnologia dei semiconduttori americana sotto forma di software per la progettazione di chip e apparecchiature per la produzione di chip, anche se tali apparecchiature si trovano al di fuori degli Stati Uniti.

Le aziende che si sono trovate soggette a questi controlli si sono scontrate con gli Stati Uniti fornendo Huawei, il complesso militare-industriale cinese o un apparato di pubblica sicurezza che viola i diritti umani. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, ad esempio, sta indagando sul partner cinese della joint-venture di un importante fornitore statunitense di software per la progettazione di chip, Synopsys, che avrebbe consentito a Huawei di accedere al software statunitense.

La limitazione dell’ambito dei controlli ha limitato ulteriori ricadute per i principali fornitori di apparecchiature per la produzione di chip dal Giappone e dai Paesi Bassi. Le aziende giapponesi hanno approfittato dei controlli statunitensi facendo un passo ai clienti cinesi sul fatto che i loro prodotti rappresentano un rischio normativo inferiore rispetto a quelli dei loro concorrenti americani. E mentre ASML con sede nei Paesi Bassi ha accettato di non fornire apparecchiature avanzate di litografia ultravioletta estrema alle aziende cinesi mirate, stanno ancora portando avanti un’attività in forte espansione nella generazione precedente di macchine ultraviolette profonde.

Gli Stati Uniti devono tenere dalla parte i loro alleati formali e gli amichevoli nemici commerciali cinesi perché questi due gruppi, insieme alle aziende di semiconduttori statunitensi, sono attori chiave nel determinare se la Cina può ridurre la sua dipendenza dalla tecnologia statunitense. Nel 2020, quando i produttori statunitensi e stranieri di apparecchiature strumentali per semiconduttori hanno valutato la probabilità che i controlli sulle esportazioni si espandano oltre le attività legate a Huawei, i produttori stavano già pianificando soluzioni alternative per controlli potenzialmente onerosi.

Il CEO di KLA, il terzo produttore di apparecchiature strumentali a semiconduttore, ha suggerito che l’azienda potrebbe cercare di deamericanizzare i suoi prodotti per metterli al di là del lungo braccio dei controlli sulle esportazioni statunitensi. I produttori americani si sono spinti fino al punto di vedere quanto velocemente un impianto di fabbricazione avanzato potesse essere costruito senza contenuti americani. L’utilizzo di apparecchiature deamericanizzate insieme alle apparecchiature ASML olandesi è stata considerata la strada più veloce con un arco di tempo compreso tra quattro e sei anni.

La stessa Cina ha raddoppiato gli investimenti in apparecchiature strumentali a semiconduttori con la seconda tranche del suo China Integrated Circuit Investment Industry Fund e il 14° piano quinquennale. Eppure, aziende mirate come Huawei si sono trovate effettivamente tagliate fuori dalla produzione di semiconduttori nelle tecnologie vietate mentre il business esplode per tutti gli altri.

La portata ristretta dei controlli sulle esportazioni ha mantenuto una coalizione internazionale di imprese che mina di fatto i tentativi della Cina di creare alternative da sola. Il mondo fa ancora affidamento sulla tecnologia statunitense per la progettazione e la produzione di chip e le aziende cinesi hanno ancora un appetito molto salutare per le apparecchiature statunitensi che smentisce l’impegno a sostenere l’onshoring della sua catena di fornitura di semiconduttori.

Ma la coalizione internazionale è fragile. La proposta di legge del Congresso per bloccare fasce più ampie dell’industria cinese dall’accesso alla tecnologia minaccia di minarla. Così come proposte simili provenienti dal Consiglio di sicurezza nazionale per controlli multilaterali più severi sulla tecnologia dei semiconduttori e una nuova alleanza per i semiconduttori con Giappone, Corea del Sud e Taiwan. Queste proposte hanno incontrato scarso entusiasmo e molta resistenza passiva da parte della Corea del Sud e del Giappone.

Una vittoria politica a breve termine per i falchi cinesi potrebbe rivelarsi di Pirro. La Cina ha attualmente pochi alleati e poche speranze nella sua lotta per la supremazia del silicio. Anche i suoi stessi consumatori e progettisti di chip sono ragionevolmente contenti di fare affidamento su fornitori internazionali. La spinta a controlli più ampi alla fine spingerà le imprese cinesi e straniere a sviluppare una catena di approvvigionamento di semiconduttori alternativa, a vantaggio della ricerca della Cina per sfuggire alla dipendenza tecnologica dagli Stati Uniti.