USA: Biden, nell’era della onnipolitica, affronta la grande strategia

A marzo 2022, in attesa del rilascio della prima Strategia di Sicurezza Nazionale (NSS) dell’Amministrazione Biden-Harris, per gli USA, ho raccolto alcune osservazioni sul ruolo e sulla funzione di tali documenti.

Ho notato che una «strategia di sicurezza nazionale … dovrebbe fornire una guida strategica per l’intero governo federale» e che è «rilasciata a nome del Presidente e dovrebbe incapsulare il suo pensiero, la sua prospettiva e la sua visione del mondo». Allo stesso tempo, il documento finale può spesso rappresentare «un esercizio di soddisfacimento tra i diversi interessi burocratici e politici dei vari dipartimenti di governo e le fazioni politiche che compongono la sua Amministrazione».

Il 12 ottobre 2022 la Casa Bianca ha pubblicato la sua Strategia di Sicurezza Nazionale.

È abbastanza completo nella sua portata e nelle sue ambizioni. Prevede di contenere le principali potenze revisioniste del mondo (tra cui Cina e Russia), mentre forgia nuove ampie coalizioni internazionali per affrontare un’ampia gamma di minacce transnazionali, a cominciare dai cambiamenti climatici. Il documento espone le aspirazioni a rigenerare la base industriale interna americana lungo le linee della Quarta Rivoluzione Industriale, mentre forgia nuove partnership economiche con membri della comunità democratica delle nazioni che la pensano allo stesso modo. Infine, chiede agli Stati Uniti di svolgere un ruolo di primo piano nella creazione e nel sostegno di architetture di sicurezza regionali in ogni parte del mondo.

Eppure, poiché l’NSS è progettato «per fungere da base per i documenti e le politiche strategiche» di ogni dipartimento del governo degli Stati Uniti, quest’ultima iterazione, mentre funge da «prima bozza di quelle che l’amministrazione considera le sue priorità strategiche», lascia ancora alcune domande senza risposta, che dovranno essere affrontate nelle prossime settimane e mesi se questo documento compirà il passo successivodalla presentazione di un «linguaggio ampio e ambizioso» verso una guida più operativa.

In diversi parti della NSS, viene sottolineato che la linea di demarcazione luminosa tra politica‘estera‘ e ‘interna‘ è rotta, quella che Nahal Toosi di ‘Politico‘ ha descritto come ‘onnipolitica‘: far crollare i silos burocratici attorno a questioni come ‘energia’ o ‘clima’. Eppure un approccio di onnipolitica richiede un grado molto più elevato di coordinamento e armonizzazione tra le diverse parti del governo degli Stati Uniti dove risiedono le responsabilità per porzioni discrete di una particolare iniziativa politica. Ciò va oltre le sfide di riconciliazione delle differenze all’interno dell’establishment della sicurezza nazionale tra portafogli geografici e funzionali per portare anche nella conversazione tutta una serie di questioni e priorità normative nazionali.

Nel suo messaggio di trasmissione, il Presidente indica che le sfide estere sono state spesso lo stimolo per la riforma e l’innovazione interna. Eppure chi sarà al posto di guida e dove verranno risolte le inevitabili controversie? Come abbiamo visto solo nell’ultimo mese, anche le decisioni ‘nazionali’ su come allocare i crediti d’imposta per i veicoli elettrici o il rilascio di petrolio dalla Strategic Petroleum Reserve, intesa a rafforzare e affrontare le preoccupazioni interne e i gruppi di interesse, hanno portato ad attriti nelle relazioni statunitensi con partner chiave come la Corea del Sud e l’Arabia Saudita. Allo stesso tempo, i dipartimenti di gabinetto, come il Dipartimento del Commercio sotto il Segretario Gina Raimondo, hanno svolto un ruolo molto più importante e in prima linea in alcune delle principali iniziative di politica estera americana, in questo caso, l’Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity.

La nomina dell’ambasciatrice Susan Rice a capo del Consiglio per la politica interna, sembrava suggerire che l’Amministrazione Biden capisse che un approccio di onnipolitica avrebbe potuto trarre vantaggio dall’avere un membro esperto della comunità di politica estera a capo del principale processo interagenziale della Casa Bianca per le questioni interne, mentre la designazione di Jake Sullivan, che aveva svolto così tanto lavoro sull’arte di governo economica (e aiutato a formulare lo slogan ‘politica estera per la classe media’), come consigliere per la sicurezza nazionale, ha annunciato la creazione di un processo del Consiglio di sicurezza nazionale che non si sarebbe limitato a prendere in considerazione l’ambiente internazionale, ma anche considerazioni interne, nella formulazione delle opzioni strategiche statunitensi. Se questa NSS vuole aiutare a sviluppare opzioni attuabili, tuttavia, sarà necessaria una fusione molto più stretta del personale del Consiglio di politica interna e del Consiglio di sicurezza nazionale e dei gruppi di lavoro tra le agenzie.

L’NSS stabilisce inoltre che gli Stati Uniti devono essere in grado di navigare tra due ampi insiemi di sfide -contenere i poteri revisionisti promuovendo la cooperazione- e farlo in modo da bilanciare gli interessi e gli obblighi degli Stati Uniti in diverse regioni del mondo, nonché affrontare preoccupazioni interne e circoscrizioni elettorali.

Mentre il Presidente invoca uno spirito ottimista e positivo («Non c’è niente al di là delle nostre capacità»), la realtà è che ci sono sempre gruppi di interessi e valori in competizione. In linea con il detto del presidente Bill Clinton secondo cui «non dobbiamo scegliere», i documenti strategici statunitensi di solito sono restii a precisare i criteri per i compromessi, e questa NSS non fa eccezione. Tuttavia, la strategia contiene al suo interno imperativi distinti e separati che potrebbero contraddirsi a vicenda.

Il cambiamento climatico è una questione esistenziale, ma l’NSS sottolinea l’importanza di ‘superare la concorrenza’ alla Cina; il ringiovanimento dell’industria e della produzione nazionale americana è a sine qua non per il mantenimento del potere americano, ma lo è anche l’approfondimento del commercio e dell’integrazione economica attraverso i bacini del Pacifico e dell’Oceano Atlantico. La strategia prevede un’intera pletora di partner di coalizione sovrapposti, ma molti di questi partner hanno anche differenze importanti e critiche tra loro.

Solo per notare alcune delle sfide con cui gli Stati Uniti sono alle prese in tempo reale. Washington vuole che l’India sia un fulcro della sua strategia per un Pacifico libero e aperto, ma vuole anche che Nuova Delhi riduca drasticamente le sue importazioni di energia dalla Russia per privare Mosca delle entrate che aiutano a sostenere le sue attività maligne, inclusa l’invasione dell’Ucraina. Ma anche approfondire le relazioni dell’America con gli alleati europei è una priorità, e parte di ciò sta contribuendo a garantire la loro sicurezza energetica mentre si disaccoppiano dalla Russia, il che significa aiutare a facilitare fonti di approvvigionamento alternative, che spostano i carichi dall’India. Il Nord America potrebbe fornire più energia in teoria, ma sia la produzione che la costruzione delle infrastrutture di esportazione creano problemi ambientali tra le preoccupazioni che l’aumento delle forniture di idrocarburi a breve termine ritarderà il necessario passaggio a forme di energia più ecologiche su tutta la linea. L’energia verde fa parte della Quarta Rivoluzione Industriale, un’area in cui gli Stati Uniti desiderano mantenere dei vantaggi rispetto ai loro concorrenti, in particolare la Cina, ma include aree come l’energia che hanno un impatto sul clima? Infine, ovviamente, qualsiasi politica internazionale che aumenti in modo significativo i prezzi dell’energia interna incontrerà una notevole resistenza politica. All’improvviso, un evento precipitante, la decisione dell’India negli ultimi sette mesi di aumentare i suoi acquisti di energia dalla Russia, non ha avuto una risposta che soddisfi con successo tutti gli obiettivi della strategia.

In definitiva, il Presidente è il decisore, ma la realtà della cosiddetta regola dei dieci e cinquanta significa che Joe Biden, o qualsiasi altro amministratore delegato, può concentrarsi solo su una manciata di problemi alla volta. Le figure di alto livello intorno a lui possono affrontarne un numero maggiore e, a seconda del loro accesso personale e del fatto che detengono la fiducia del presidente, potrebbero essere in grado di agire come il suo alter ego. Il più delle volte, gli imperativi in competizione nella strategia porteranno a compromessi soddisfacenti ai livelli inferiori dell’interagenzia, o porteranno a spingere alcuni aspetti della strategia ‘verso il basso’. Abbiamo già visto nell’ultimo anno, dalla COP26 di Glasgow nel 2021, quante delle promesse climatiche a più lungo termine sono state sospese o abrogate a favore di esigenze economiche a breve termine, inclusa una ripresa dell’uso di combustibili a carbone impianti per la produzione di energia elettrica.

Nella misura in cui esiste un chiaro principio di priorità, potrebbe essere la ‘geopolitica climatica’: ridurre la dipendenza dagli Stati autoritari per le risorse naturali per alimentare le economie occidentali, che può stimolare l’innovazione tecnologica interna e anche stimolare il movimento verso una rivoluzione dell’energia verde dando allo stesso tempo nuovi scopi alle alleanze della Guerra Fredda che vanno oltre la cooperazione militare verso relazioni tecnologiche ed economiche più strette che andranno a beneficio delle loro classi medie. Eppure anche quella prospettiva richiede ancora un’ulteriore operazionalizzazione. Nell’inviare questo segnale, il passo successivo sarà vedere come le varie strategie di ‘livello inferiore’ del governo statunitense decidano di definire e chiarire ulteriormente queste domande.