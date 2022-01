Le ultime settimane hanno assistito a una serie di vittorie per le forze allineate con il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, o IRG, e i suoi sostenitori sauditi ed emiratini. La scorsa settimana, le Brigate al-Amaliqa (“Giganti”) finanziate dagli Emirati Arabi Uniti hanno cacciato le forze di Ansar Allah (Houthi) dal territorio nella provincia di al-Bayda. Dopo una battaglia di dieci giorni, le Brigate al-Amaliqa hanno cacciato con successo le forze di Ansar Allah dalla provincia di Shabwa e ora stanno avanzando verso la città strategica di Marib. Questi guadagni militari dipendono fortemente dallo stretto supporto dell’aeronautica saudita.

A dicembre, il governo saudita ha chiesto ai sistemi di difesa aerea degli Stati Uniti di difendersi dagli attacchi missilistici transfrontalieri di Ansar Allah. Allo stesso tempo, l’amministrazione Biden ha spinto con successo la vendita di 650 milioni di dollari in missili aria-aria attraverso il Congresso, nonostante le obiezioni di alcuni legislatori preoccupati per il sostegno degli Stati Uniti all’intervento del Regno in Yemen, durato sette anni, insistendo sul fatto che il le armi sarebbero usate solo per scopi “difensivi”.

Le ultime offensive sostenute dai sauditi smentiscono l’affermazione dei sauditi di aver bisogno di munizioni americane per difendersi, così come la giustificazione dell’amministrazione Biden per l’ultima vendita di armi. Al contrario, vaste aree del territorio yemenita sono passate ancora una volta di mano. Come ha detto mercoledì l’inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen Hans Grundberg al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, “non esiste una soluzione sostenibile a lungo termine da trovare sul campo di battaglia”: l’escalation della violenza mina gli sforzi per risolvere il conflitto.

L’anno scorso, le controversie tra le forze sostenute dai sauditi e quelle sostenute dagli Emirati Arabi Uniti hanno minato la loro efficacia contro Ansar Allah, consentendo ai ribelli di ottenere le conquiste territoriali ad al-Bayda e Shabwa che le forze allineate alla coalizione saudita hanno ora annullato.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno finanziato principalmente milizie che cercano uno Yemen meridionale indipendente, mentre l’Arabia Saudita sostiene il governo di transizione che ha preso il potere dopo che il presidente di lunga data dello Yemen, il defunto Ali Abdullah Saleh, si è dimesso dopo mesi di proteste della Primavera Araba nel 2011. Gli Emirati Arabi Uniti vedono un futuro Yemen meridionale indipendente come utile stato cliente, data la sua posizione strategica all’ingresso meridionale del Mar Rosso, mentre l’Arabia Saudita teme che un governo centrale controllato da Ansar Allah renderebbe il suo confine meridionale vulnerabile alla presenza e alla pressione iraniana. L’Iran ha fornito sostegno politico e materiale ad Ansar Ansallah dall’intervento della coalizione a guida saudita nel 2015.

Sfortunatamente, la vulnerabilità dell’Arabia Saudita agli attacchi transfrontalieri è solo aumentata nel corso della guerra, proprio l’esito che inizialmente sono intervenuti per prevenire. Lo scorso luglio, i commentatori sauditi hanno criticato pubblicamente il ruolo degli Emirati Arabi Uniti nello Yemen, un evento raro che ha segnalato l’insoddisfazione del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman per il suo presunto alleato, il principe ereditario degli Emirati Mohamed bin Zayed.

Nel 2019, le forze sostenute dall’Arabia Saudita e dagli Emirati hanno firmato l’Accordo di Riyadh, che ha cercato di definire una partnership funzionale. Tuttavia entrambe le parti, così come altre milizie separatiste, hanno continuato a lottare per il potere ad Aden, erodendo la sicurezza lì, così come i servizi di base, e guidando proteste civili e violente repressioni lo scorso settembre.

La relativa sicurezza economica e fisica delle aree controllate da Ansar Allah ha attirato gli yemeniti nelle aree che controllano, tra cui Sanaa, Ibb e Dhamar. Lo scorso autunno, gli osservatori dello Yemen si sono chiesti se Ansar Allah avrebbe ulteriormente consolidato il suo controllo sullo Yemen settentrionale cacciando finalmente da Marib i lealisti del governo Hadi. Molti hanno espresso preoccupazione per le implicazioni umanitarie di tale risultato, dato il gran numero di yemeniti che vi si erano rifugiati. Ora che le forze sostenute dai sauditi e quelle sostenute dagli Emirati Arabi Uniti sembrano lavorare insieme, Ansar Allah potrebbe essere respinto da Marib e negato l’accesso alle riserve petrolifere strategiche del territorio.

L’amministrazione Biden potrebbe ritenere che questi recenti successi militari giustifichino la sua decisione di espandere il sostegno all’Arabia Saudita facendo potenzialmente pressioni su Ansar Allah affinché accetti un cessate il fuoco piuttosto che rischiare di perdere più territorio. Questo è un possibile risultato, anche se il 18 dicembre il ministro degli esteri di Ansar Allah, Hisham Sharaf, ha ribadito l’apertura del suo governo a un cessate il fuoco a condizione che dopo che l’Arabia Saudita abbia revocato per la prima volta il blocco al porto di Hodeidah e all’aeroporto internazionale di Sana’a.

I sauditi hanno sostenuto il blocco basato sulla risoluzione 2216 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che giustifica un ruolo saudita nella prevenzione del contrabbando di armi all’insurrezione. La stessa risoluzione richiede anche la reintegrazione del presidente Hadi, che vive in esilio praticamente ininterrottamente a Riyadh dal 2015. Rapporti recenti indicano che il Regno Unito, il detentore della penna delle Nazioni Unite per lo Yemen, potrebbe introdurre una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza che consentirebbe Hadi da sostituire. Un politico meno macchiato dalla corruzione, come il suo primo ministro, Maeen Abdul Malik Saeed, propone un’alternativa: Saeed è nato a Taiz, nello Yemen centrale ed è visto come un tecnocrate e forse una figura di compromesso.

Una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite offrirebbe alla comunità internazionale l’opportunità di proporre un quadro più realistico per risolvere il conflitto di lunga data in Yemen. La risoluzione 2216 chiede ad Ansar Allah di rinunciare alle proprie armi ea tutto il territorio sequestrato dal 2014, termini che hanno sempre rifiutato e sui quali quasi certamente non accetteranno mai. Sfortunatamente, le ultime conquiste della coalizione a guida saudita potrebbero incoraggiarli a insistere su questi termini, come hanno fatto negli ultimi sette anni, piuttosto che accettare che la guerra in Yemen, spesso descritta come la “peggiore crisi umanitaria del mondo“, sarà continuare a trascinarsi finché tutte le parti non trovano ragioni più convincenti per presentarsi al tavolo dei negoziati.

Lo scorso febbraio, il Presidente Biden si è impegnato a porre fine al sostegno degli Stati Uniti ai sauditi nello Yemen, “comprese le vendite di armi rilevanti”. Invece, le azioni della sua amministrazione finora sembrano aver perpetuato il conflitto, danneggiando sia gli interessi degli Stati Uniti che le vite e il futuro degli yemeniti.