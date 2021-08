Chiedi alle persone di trovare le foreste pluviali del mondo su un globo e la maggior parte probabilmente indicherà il Sud America. Ma anche il Nord America ha foreste pluviali e, come le loro controparti tropicali, queste foreste pluviali temperate sono tesori ecologici.

L’amministrazione Biden ha recentemente annunciato nuove politiche per proteggere la foresta nazionale di Tongass, la più grande foresta pluviale temperata intatta del mondo e la più grande foresta nazionale degli Stati Uniti. Si estende su oltre 26.000 miglia quadrate (67.340 chilometri quadrati) – all’incirca le dimensioni del West Virginia – e copre la maggior parte dell’Alaska sudorientale. Il Tongass ha migliaia di bacini idrografici e fiordi e più di mille isole boscose.

Per oltre 20 anni la foresta di Tongass è stata al centro di battaglie politiche su due questioni chiave di conservazione: il disboscamento vetusto e la designazione di vaste zone forestali come aree senza strade per prevenire lo sviluppo. Come scienziata specializzata in ecosistemi forestali, vedo la protezione del Tongass come il tipo di azione coraggiosa necessaria per affrontare il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità.

Un gioiello ecologico

Il Tongass come lo conosciamo oggi iniziò a formarsi alla fine della piccola era glaciale a metà del 1700, che lasciò gran parte di quella che oggi è l’Alaska meridionale come terra arida. A poco a poco, l’area si è ripopolata con piante e animali per diventare una fascia di diverse e ricche foreste antiche. Il Presidente Theodore Roosevelt designò il Tongass come riserva forestale nel 1902 e poi come foresta nazionale nel 1907.

Il Tongass è la patria tradizionale del popolo Tlingit, Haida e Tsimshian. Prende il nome dal gruppo Tongass del popolo Tlingit, che ha occupato ininterrottamente l’area per oltre 10.000 anni. I nativi dell’Alaska facevano affidamento sulla ricca diversità di piante e animali della foresta per la loro sopravvivenza e tradizioni. Oggi il Tongass ha abbondanti popolazioni di animali che sono diventati rari in altre parti degli Stati Uniti, come orsi bruni e lupi.

La maggior parte dei 900 bacini idrografici all’interno del Tongass sono in condizioni quasi naturali. Ciò garantisce che possano fornire l’habitat per molte specie selvatiche e riprendersi o adattarsi agli stress, come le temperature più calde dovute ai cambiamenti climatici. Sostengono i salmoni che si riproducono nei torrenti e nei fiumi della foresta, fornendo cibo a orsi, aquile e altri predatori. Tali ecosistemi sono incredibilmente rari in tutto il mondo oggi.

Come le strade minacciano le foreste

Le foreste secolari intatte, con alberi centenari, sono essenziali per lo stoccaggio del carbonio, la biodiversità e la resilienza climatica. Hanno sistemi di radici completamente sviluppati che possono raggiungere l’acqua in terreni profondi e sono più resistenti delle giovani foreste alla siccità, al fuoco, agli insetti e ai forti venti, effetti che probabilmente aumenteranno con il cambiamento climatico.

Poiché le foreste vetuste hanno accumulato enormi quantità di carbonio nei loro alberi e nel suolo nel corso dei secoli, proteggerle è una strategia importante per arginare il cambiamento climatico. Oggi, tuttavia, gli scienziati stimano che il disboscamento, l’agricoltura e lo sviluppo urbano hanno lasciato intatto solo dal 6% al 14% dell’area forestale degli Stati Uniti. E solo il 7% della superficie forestale totale degli Stati Uniti ha più di un secolo.

Il disboscamento vetusto è controverso perché le foreste intatte sono così rare. E le perdite forestali spesso iniziano quando le strade vengono tagliate attraverso di esse per accedere al legname. Le strade sono effettivamente lunghi e netti tagli attraverso il paesaggio.

Costruire strade attraverso foreste temperate umide può facilitare la penetrazione di aria calda, vento e luce solare dai bordi verso l’interno, asciugando terreno, muschi e felci. Fornisce inoltre punti di ingresso per le piante invasive trasportate dai veicoli.

E gli effetti negativi delle strade si estendono oltre la superficie di guida effettiva. Una strada larga 30 piedi (9 metri) può influenzare altri 80-100 piedi (25-30 metri) di terreno adiacente a causa di disturbi del terreno durante la costruzione e ampie zone cuscinetto create per la sicurezza dei veicoli.

La costruzione di strade può danneggiare animali come gli orsi bruni attraverso collisioni con veicoli e aumento del bracconaggio e delle trappole. Nel Tongass, una striscia larga un quarto di miglio (0,4 chilometri) su ciascun lato del sistema autostradale è chiusa alla caccia grossa, ma questo può mitigare solo alcuni degli effetti pervasivi delle strade.

Decenni di polemiche

Nei suoi ultimi giorni nel gennaio 2001, l’amministrazione Clinton ha adottato la Roadless Area Conservation Rule, che vietava il disboscamento, la vendita di legname, l’estrazione mineraria e la costruzione di strade all’interno delle aree senza strade inventariate nella maggior parte delle foreste nazionali degli Stati Uniti. Circa 9,2 milioni di acri (37.231 chilometri quadrati) di le Tongass – più della metà della sua area – sono state designate e gestite come aree prive di strade inventariate.

Questo passo ha lanciato 20 anni di dibattito e contenzioso. Le amministrazioni Bush e Trump, supportate da funzionari statali occidentali conservatori, hanno cercato di limitare la regola senza strade ed esentare i Tongass da essa. L’amministrazione Obama ha generalmente sostenuto la regola e l’ha difesa in tribunale.

Nel 2020, l’amministrazione Trump ha aperto il Tongass a nuove estese attività di disboscamento, estrazione mineraria e costruzione di strade. I critici, compresi i sostenitori dell’ambiente e i governi tribali, hanno sostenuto che l’economia dell’Alaska era meglio servita dalle attività ricreative all’aperto e dalla pesca commerciale piuttosto che dal disboscamento delle sue foreste antiche rimaste.

Ora l’amministrazione Biden ha ripristinato la protezione delle aree senza strade del Tongass. Si è inoltre impegnata a porre fine alle vendite su larga scala di legname antico e a concentrarsi sul restauro, la ricreazione e altre attività non commerciali. Permetterà il disboscamento vetusto solo per usi culturali, come totem e canoe, e per piccole vendite che servono ai bisogni della comunità. Propone inoltre un investimento di 25 milioni di dollari in opportunità economiche sostenibili, con particolare attenzione agli investimenti che rispondono ai bisogni degli indigeni.

I sostenitori delle foreste hanno accolto favorevolmente questa azione e il piano dell’amministrazione di pubblicare una nuova versione della regola senza strade. Ma resta da vedere quanto sarà permanente questo cambiamento.

Una riserva climatica strategica

Una nuova speranza per la protezione del Tongass arriva in mezzo a un crescente allarme per due crisi ambientali convergenti: il cambiamento climatico e l’estinzione accelerata di specie animali e vegetali. A mio avviso, proteggere i tesori ecologici come il Tongass è un modo fondamentale per affrontare entrambi i problemi contemporaneamente, come hanno raccomandato gli scienziati.

Le regioni sudorientali e centromeridionali dell’Alaska, che contengono le foreste nazionali di Tongass e Chugach, immagazzinano circa 1 miliardo di tonnellate di carbonio nella biomassa di alberi vivi e morti. Questa quantità potrebbe aumentare del 27% entro il 2100 se si permettesse alla foresta di continuare a crescere e ad accumulare carbonio.

Credo che la vasta integrità del Tongass, la ricca biodiversità e il significativo stoccaggio del carbonio lo rendano una scelta eccellente come la prima di una serie di riserve climatiche strategiche, aree che gli scienziati hanno proposto di mettere da parte per proteggere i grandi pozzi di carbonio e la biodiversità delle specie vegetali e animali. Le foreste vetuste degli Stati Uniti stanno scomparendo rapidamente, ma con una gestione intelligente possono offrire benefici ecologici per i decenni a venire.

Traduzione dell’articolo ‘Biden moves to protect the Tongass, North America’s largest rainforest, from logging and road building’