Un collettivo di aziende e associazioni statunitensi di beni di consumo confezionati sta chiedendo un emendamento allo SHOP SAFE Act per aiutare a respingere le “imitazioni” di prodotti commestibili alla cannabis contenenti THC. Il THC è un cannabinoide sempre più usato in medicina manon è qualcosa che i bambini dovrebbero ingerire in circostanze normali. Un nuovo rapporto indica che i prodotti CBD etichettati in modo scorretto rimangono un problema significativo, questa volta in relazione agli aiuti per il sonno. I preparati a base di CBD che mirano ai problemi del sonno sono aumentati in popolarità.Due Little Green Pharma Ltd ha annunciato di aver stipulato un accordo di distribuzione di cannabis medicinale con Sana Life Sciences. Secondo l’accordo, le parti si concedono reciprocamente l’esclusività nel Regno Unito e nelle dipendenze della Corona per la fornitura o la distribuzione dell’olio classico LGP 10:10 e di altri oli con lo stesso rapporto o rapporti simili. Le vendite regolamentate di cannabis negli Stati Uniti hanno superato le vendite nordamericane del gigante del caffè Starbucks di almeno un terzo, secondo il 2022 MJBiz Factbook. L’ex presidente della Camera degli Stati Uniti John Boehner avrebbe violato un contratto con un altro potenziale gruppo di lobby della marijuana per formare la National Cannabis Roundtable, secondo una causa presentata il mese scorso a Washington DC.

Stati Uniti

Le imitazioni di prodotti commestibili alla cannabis contenenti THC sono una minaccia per i bambini

Un collettivo di aziende e associazioni statunitensi di beni di consumo confezionati sta chiedendo un emendamento allo SHOP SAFE Act per aiutare a respingere le ‘imitazioni’ di prodotti commestibili alla cannabis contenenti THC.

I firmatari di una lettera che include la Consumer Brands Association, General Mills e PepsiCo dicono che l’uso senza scrupoli di loghi, personaggi, marchi e altri marchi famosi su prodotti commestibili contenenti THC rappresenta una minaccia per i bambini.

Il THC – il cannabinoide che è responsabile dello sballo prodotto dalla marijuana ma è anche un composto sempre più usato in medicina, non è qualcosa che i bambini dovrebbero ingerire in circostanze normali. E sembra che questi prodotti copiati che emulano snack e caramelle popolari siano particolarmente problematici. Uno studio della New York University ha rivelato che i prodotti copycat hanno una media di 459 mg di THC, mentre la maggior parte degli stati ha un limite legale di 100 mg su ogni prodotto confezionato.

Il problema dei bambini che ingeriscono gli edibili alla cannabis non è insignificante. Gli U.S. Poison Control Centers hanno trattato quasi 2.000 casi di bambini da 0 a 9 anni che hanno consumato commestibili dal 2017 al 2019. Anche se non è chiaro quanti di questi incidenti fossero legati a commestibili copiati, se un bambino ha familiarità con i prodotti e il marchio di una legittima azienda di snack, allora è ragionevole supporre che tali prodotti copiati possano essere molto attraenti.

Prendere provvedimenti contro questa pratica sembra essere un gioco di “botta e risposta”. Man mano che i prodotti contraffatti vengono ritirati dal mercato, altri prendono il loro posto. Consumer Brands dice che perseguire queste violazioni individuali è “notoriamente difficile”.

Per aiutare a combattere il problema, i firmatari propongono un semplice cambiamento al SHOP SAFE Act, che mira alla disponibilità di prodotti contraffatti dannosi. Dice che il linguaggio attuale non proibisce la vendita di questi prodotti data la definizione tecnica dei marchi contraffatti.

La modifica sarebbe semplice:

«Questo dovrebbe essere modificato per includere i marchi “famosi”, un termine già definito nel codice degli Stati Uniti, per estendere questa protezione e scoraggiare la vendita di questi», dice la lettera aperta che può essere vista qui.

Mentre è certamente nell’interesse delle compagnie di “marchi famosi” avere un linguaggio più rigoroso, è anche nell’interesse dell’intero settore della cannabis, dato che questo tipo di attività senza scrupoli non gli fa alcun favore.

Il problema dei prodotti THC copiati porta di nuovo sotto i riflettori le questioni relative ai commestibili di cannabis in generale – dove i prodotti sono confezionati e presentati in un modo che potrebbe essere attraente per i bambini, e l’apparente incapacità di alcuni genitori di tenere questi prodotti fuori dalla loro portata.

Israele

Problemi di etichettatura dei coadiuvanti per il sonno a base di CBD

Un nuovo rapporto indica che i prodotti CBD etichettati in modo scorretto rimangono un problema significativo, questa volta in relazione agli aiuti per il sonno.

I preparati a base di CBD che mirano ai problemi del sonno sono aumentati in popolarità. Oltre al cannabidiolo, questi prodotti possono contenere altri cannabinoidi come il cannabinolo (CBN) e composti non-cannabinoidi come la melatonina.

Il cane da guardia indipendente israeliano del CBD Leafreport ha comprato 52 prodotti per il sonno a base di CBD, tra cui gommose, tinture e capsule, e li ha inviati ad un laboratorio accreditato di cannabis di terze parti per le analisi. Tra i risultati:

– Due terzi dei prodotti contenenti melatonina avevano livelli di melatonina imprecisi. Uno non ne aveva affatto e altri due avevano da 3 a 5 volte la quantità indicata sull’etichetta.

– Poco più della metà dei prodotti contenenti CBD avevano livelli imprecisi di CBD.

– Quasi la metà dei prodotti contenenti CBN aveva livelli di CBN imprecisi.

– Su 9 prodotti contenenti tutti e tre gli ingredienti testati, solo l’etichetta di uno corrispondeva a ciascun ingrediente.

– Su 32 prodotti pubblicizzati per contenere CBD ad ampio o completo spettro, un quarto era etichettato in modo errato.

– Dei 52 prodotti, il 25% è stato classificato come “scarso” o “fallito”.

Commentando il risultato, Leafreport ha osservato:

«Questo risultato non è così male come sembra, perché il 75% dei prodotti ha ricevuto una A o una B, che è abbastanza buono considerando che la maggior parte aveva due ingredienti attivi (piuttosto che solo CBD). Inoltre, molti dei prodotti che hanno ricevuto una B o C contenevano piccole quantità di CBN e melatonina, rendendo più difficile rimanere entro il limite del 10% necessario per un voto A. Solo una manciata di prodotti ha avuto risultati innegabilmente scadenti».

Si potrebbe sostenere che solo una manciata è una manciata di troppo quando si tratta di prodotti che i consumatori ingeriscono. Quindi, cosa deve fare un consumatore?

Leafreport afferma che i marchi di CBD affidabili pubblicano certificati di analisi (COA) di terze parti sui loro siti web, il che può fornire una certa rassicurazione. Ma bisogna notare che non tutte le strutture di test di terze parti sono uguali. E alcune possono essere del tutto sospette, mettendo qualsiasi cosa il produttore voglia sul COA.

Quindi, non solo i CoA dovrebbero essere controllati; un po’ di indagini sul laboratorio che li rilascia è probabilmente anche una saggia idea.

Lo studio molto dettagliato di Leafreport sull’etichettatura dei prodotti per il sonno a base di CBD può essere visto qui – e include copie dei vari certificati di analisi in modo da potersi esercitare a decifrarli. Leafreport fornisce anche una pratica guida su come leggere un certificato di analisi.

Australia

L’australiana Little Green Pharma stringe un accordo per la cannabis medica nel Regno Unito

Little Green Pharma Ltd (ASX:LGP) ha annunciato lunedì di aver stipulato un accordo di distribuzione di cannabis medicinale con Sana Life Sciences.

Secondo l’accordo, le parti si concedono reciprocamente l’esclusività nel Regno Unito e nelle dipendenze della Corona per la fornitura o la distribuzione dell’olio classico LGP 10:10 e di altri oli con lo stesso rapporto o rapporti simili. Ma questo è soggetto al fatto che Sana soddisfi certe soglie minime di acquisto di esclusività all’anno.

LGP dice che l’accordo rappresenta un’opportunità di reddito annuale di A$1.44m post-ramp up per appena il prodotto esclusivo dell’olio. L’accordo copre anche la fornitura non esclusiva degli oli classici di LGP e delle medicine floreali Desert Flame, insieme a un prodotto floreale a marchio LGP che è attualmente in fase di sviluppo.

«… l’accordo rappresenta un passo fondamentale nella duplice strategia di LGP di vendere le proprie vendite a marchio LGP nel Regno Unito e nell’UE, mentre sviluppa e fornisce varietà white-label specifiche per i clienti di tutta Europa», ha dichiarato la società.

In altre recenti notizie da Little Green Pharma, l’azienda ha recentemente rilasciato il suo rapporto di attività per il trimestre conclusosi il 31 marzo 2022, indicando entrate non verificate di 3,2 milioni di dollari e incassi per 3,0 milioni di dollari. Questi risultati rappresentano rispettivamente un aumento del 30% e del 100% rispetto allo stesso periodo precedente. L’azienda nota che i suoi nuovi pazienti sono aumentati del 18% rispetto al trimestre precedente.

E’ stato certamente un trimestre impegnativo per l’azienda oltre i nostri confini – tra i suoi successi c’è stato un altro importante accordo di fornitura di cannabis medica con la tedesca Demecan e l’aggiudicazione di una gara d’appalto del governo italiano per i fiori del suo impianto danese, che è stato acquisito nel giugno dello scorso anno. A marzo, l’azienda ha anche firmato un accordo triennale per la fornitura non esclusiva di alcuni prodotti LGP alla Alkannoli LDA (“Kannoli“) in Portogallo.

In Australia, Little Green Pharma ha completato l’espansione del suo impianto di produzione GMP a Perth e ha iniziato la sua messa in funzione. La LGP nota che l’espansione ha lo scopo di permetterle di produrre prodotti di olio di cannabis da banco secondo la Tabella 3, una volta che siano stati registrati.

E su questa nota, dobbiamo ancora vedere prodotti di cannabidioloda banco registrati disponibili in Australia ma ci sono un certo numero di giocatori in lizza per essere i primi ad offrirli – inclusa la neozelandese Greenfern Industries.

Per anni, c’è stata una battuta ricorrente nella cultura pop su uno Starbucks ad ogni angolo. Ma quel must potrebbe aver bisogno di un aggiornamento ora che le vendite regolamentate di cannabis negli Stati Uniti hanno superato le vendite nordamericane del gigante del caffè di almeno un terzo, secondo il 2022 MJBizFactbook. Anche il ritmo di crescita dal 2020 al 2021 è a favore della cannabis. Le entrate annuali di Starbuck’s in Nord America sono cresciute del 25% durante l’anno fiscale 2021 dell’azienda. In confronto, l’industria della cannabis ha visto le vendite salire del 30% l’anno scorso.

Stati Uniti

Le vendite di marijuana autorizzate nel 2021 hanno eclissato il gigante del caffè Starbucks

Per anni, c’è stata una battuta ricorrente nella cultura pop su uno Starbucks ad ogni angolo.

Ma quel must potrebbe aver bisogno di un aggiornamento ora che le vendite regolamentate di cannabis negli Stati Uniti hanno superato le vendite nordamericane del gigante del caffè di almeno un terzo, secondo il 2022 MJBiz Factbook.

E questo nonostante il fatto che il caffè può essere venduto in tutti i 50 Stati. Al contrario, solo 39 Stati e il distretto di Columbia hanno legalizzato qualche forma di marijuana.

Anche il ritmo di crescita dal 2020 al 2021 è a favore della cannabis.

Le entrate annuali di Starbuck’s in Nord America sono cresciute del 25% durante l’anno fiscale 2021 dell’azienda.

In confronto, l’industria della cannabis ha visto le vendite salire del 30% l’anno scorso.

La gente consuma cannabis per molte ragioni, dal favorire il sonno al semplice divertimento.

E durante il 2021, le vendite hanno probabilmente ricevuto una spinta perché la gente si è rivolta alla pianta per una varietà di usi.

Secondo la Consumer Healthcare Products Association, le vendite dei sonniferi da banco – uno degli usi più comunemente citati per la cannabis – sono aumentate meno dell’1% nel 2021.

Le vendite di antidolorifici da banco, un altro uso comune della cannabis, sono cresciute del 5%.

Le vendite di cannabis, sia per uso medico che per adulti, sono cresciute di circa il 30% nello stesso periodo.

Quel salto del 30% è improbabile che sia stato tutto guidato dal punto di vista medico, tuttavia.

Durante la pandemia, i consumatori hanno anche abbracciato vizi che erano stati precedentemente in declino.

Per esempio, le vendite unitarie di sigarette sono aumentate nel 2021 per la prima volta in 20 anni, secondo il fornitore di dati Statista.

Separatamente, le stime attuali collocano il mercato della marijuana legale negli Stati Uniti leggermente più grande del mercato globale degli oppioidi, un buon segno per coloro che sono preoccupati per l’uso degli oppioidi.

Detto questo, non c’è modo di determinare definitivamente l’impatto diretto della legalizzazione della cannabis sul consumo di oppioidi.

Le uscite che tracciano le vendite di oppioidi attraverso i canali legali hanno notato che la crescita delle vendite è rallentata durante la pandemia di COVID-19, probabilmente a causa di un accesso più limitato agli ospedali.

Stati Uniti

L’ex presidente della Camera Boehner citato in giudizio per una lobby della marijuana e una violazione contrattuale

L’ex presidente della Camera degli Stati Uniti John Boehner avrebbe violato un contratto con un altro potenziale gruppo di lobby della marijuana per formare la National Cannabis Roundtable, secondo una causa presentata il mese scorso a Washington DC.

La causa, riportata per la prima volta dal New York Post, sostiene che Boehner aveva firmato un accordo nel marzo 2018 per diventare co-presidente di un gruppo di legalizzazione della marijuana chiamato The 10 Campaign.

Ma invece, Boehner avrebbe usato «strategie proprietarie»sviluppate da The 10 Campaign per formare la National Cannabis Roundtable (NCR) all’inizio del 2019.

Boehner, un repubblicano, è diventato co-presidente onorario di NCR, che è uno dei principali gruppi di lobby della marijuana.

Il fondatore e direttore esecutivo della Campagna 10, James Pericola, ha presentato la causa di 38 pagine contro Boehner e lo studio legale Squire Patton Boggs con sede a Washington D.C. nella Corte Superiore del Distretto di Columbia il mese scorso.

Boehner è entrato nella squadra di politica pubblica di Squire Patton Boggs nel 2016 ed è diventato un consigliere strategico senior.

Né Boehner né lo studio legale hanno risposto alle ripetute richieste del New York Post per un commento sulla causa, secondo il giornale.

Non era chiaro perché Pericola ha impiegato così tanto tempo per presentare la causa.

Boehner era stato un oppositore della marijuana mentre era al Congresso. Così il suo cambiamento di cuore nel 2018 è stato visto come una pietra miliare significativa nello sforzo di portare la riforma federale della marijuana nel mainstream delle discussioni di politica pubblica.

Poco dopo aver presumibilmente firmato l’accordo con The 10 Campaign, Boehner è entrato nel consiglio consultivo dell’operatore multistatale di marijuana Acreage Holdings con sede a New York.

La causa sostiene che Boehner ha indotto i querelanti a credere che lui e lo studio legale stavano promuovendo gli interessi della Campagna 10 quando parlavano con potenziali finanziatori e clienti.

Pericola chiede danni che includono il presunto “arricchimento ingiusto” di Boehner dalle tasse legate alla cannabis.

Secondo il New York Post, l’avvocato di Pericola ha stimato questi guadagni in “sette cifre”.

Un funzionario della National Cannabis Roundtable non ha risposto immediatamente alle richieste di commento di MJBizDaily.